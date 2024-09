Ncl estende la campagna per adv Walk for Wellness a tutta l’Europa continentale In programma dall’1 al 31 ottobre 2024, incoraggia i partecipanti a focalizzarsi sulla consapevolezza e sul benessere mentale. Norwegian Cruise Line estende la campagna rivolta agli agenti di viaggio Walk for Wellness in tutta l’Europa continentale, dopo il successo in Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Irlanda e nella regione dei paesi di lingua tedesca (Dach). Oltre al tradizionale supporto alle vendite, compresa la formazione e le risorse di marketing, Ncl si impegna infatti a promuovere il benessere personale dei propri partner. Il progetto Walk for Wellness è in linea con questa missione, offrendo agli agenti di viaggio una piattaforma utile a migliorare il benessere mentale, pensata al contempo per infondere un senso di comunità all’interno dell’industria dei viaggi e del turismo. “Siamo entusiasti di estendere questa iniziativa a tutta l’Europa continentale, invitando tutti i nostri partner a unirsi a noi per questa speciale attività – sottolinea il vice president & managing director continental Europe, Middle East & Africa di Norwegian Cruise Line, Kevin Bubolz -. Nel mondo sempre più frenetico di oggi, è fondamentale dare priorità alla consapevolezza e al benessere mentale per vivere una vita equilibrata e di successo. Il nostro fine è fornire ai nostri partner uno strumento che li aiuti a raggiungere questo obiettivo”. Sulla base della premessa semplice ma potente che camminare può fare miracoli per il benessere mentale di tutti, Walk for Wellness invita quindi gli agenti per tutto il mese di ottobre a partecipare a una passeggiata virtuale condivisa. Per l’edizione di quest’anno, Ncl ha fissato un obiettivo ambizioso: i partecipanti percorreranno complessivamente 180 mila chilometri, che rappresentano i chilometri percorsi nel primo anno di servizio dalla Norwegian Aqua, la ventesima nave della flotta che sarà presto varata. Gli agenti di viaggio possono registrarsi per aderire all’iniziativa su www.ncl.com/w4w. I partecipanti possono monitorare i propri progressi tramite l’app gratuita MoveSpring, che si sincronizza con smartphone e dispositivi mobili come Apple Watch, Fitbit e Garmin. L’app consente agli utenti di monitorare i propri passi, seguire il viaggio della Norwegian Aqua su una mappa virtuale, connettersi con gli altri partecipanti, competere in sfide settimanali e vincere alcuni premi, tra cui un posto nella crociera inaugurale della Aqua e una crociera Ncl per due persone in una cabina con balcone nel 2025 come primo premio. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474119 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiuderà vicino a quota 230 milioni di euro il 2024 di Quality. Lo rivela il direttore commerciale, Marco Peci, che conferma anche per il gruppo torinese la forte polarizzazione dei tempi di prenotazione su advance booking e last minute: "L'anno è sostanzialmente iniziato già a ottobre 2023. Sino a fine marzo, metà aprile i volumi del booking erano in crescita del 30%. Successivamente abbiamo registrato un rallentamento. Da metà giugno siamo poi ripartiti con buoni incrementi, tanto che al momento stiamo al +14% in termini di fatturato. Tutto considerato dovremmo finire l'anno con una crescita dei ricavi attorno al 10%-12%, mentre il numero dei passeggeri trasportati dovrebbe salire dell'8%". Il momento per Quality è particolarmente importante perché tra 2024 e 2025 celebrerà due anniversari rilevanti: i 25 anni del gruppo e i 50 anni di Mistral Tour, tra gli operatori fondatori del consorzio. "I festeggiamenti per la verità sono già iniziati - sottolinea Peci -: una delle iniziative più importanti sarà quella di portare con noi in tutto il mondo un gran numero di agenti di viaggio per conoscere e scoprire, oltre ai grandi classici, anche destinazioni, aree e itinerari molto particolari. Vorremmo infatti che la celebrazione di questi anniversari diventi un’occasione importante di crescita professionale ed emotiva per gli adv. Il tutto per servire una clientela sempre più esigente alla ricerca più di consulenti più di venditori". Molte anche le novità di prodotto in cantiere, che saranno presentate a breve tramite roadshow in tutta Italia e incontri online. "Tra le new entry mi piace segnalare il debutto, il prossimo 4 dicembre, dei nostri dieci lodge in esclusiva in Finlandia: sistemazioni con una parete completamente vetrata che danno pure la possibilità di ammirare il fenomeno dell'aurora boreale - conclude Peci -. Ma il nostro futuro è anche fatto di ulteriori investimenti in campo informatico. Non solo stiamo portando a termine i progetti iniziati durante la pandemia, ma stiamo sviluppandone di nuovi soprattutto in ambito di comunicazione digital e intelligenza artificiale, per creare un nuovo rapporto con i viaggiatori in termini di informazioni e contenuti". [post_title] => Quality vicino a quota 230 mln. Adv protagoniste dei 25 anni del consorzio [post_date] => 2024-09-10T10:02:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725962575000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474128 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Global Gsa rinsalda la vicinanza al trade con il lancio del nuovo portale di prenotazione b2b, che renderà più semplice l’accesso a una vasta gamma di servizi per le agenzie di viaggi. Grazie ad un unico login dal sito www.global-gsa.com, tramite l’indirizzo email dell’agenzia, gli utenti possono accedere velocemente a tutti i servizi di prenotazione e ai contenuti offerti dal gsa milanese, che vanta ad oggi consolidate collaborazioni con importanti brand internazionali: il gruppo Hertz-Dollar-Thrifty per il noleggio auto; le compagnie aree Kenya Airways, Nile Air, Madagascar Airlines ed Aircalin; la compagnia di crociera fluviale AmaWaterways; dmc Arabia – Kurban Tours – Plaza Tours per le destinazioni Arabia Saudita, Emirati Arabi, Oman, Libano e Giordania; il broker b2b di noleggio camper Vacanzeincamper.com; oltre alle partnership con Italo, Booking.com e MyParking. Tra le principali novità del portale c'è Global2Share, un tool gratuito pensato per le agenzie che desiderano aumentare la propria presenza sui social, ma che non hanno il tempo di creare contenuti. Global2Share offre una vasta gamma di post già pronti, suddivisi per categoria e personalizzati con il logo dell'agenzia di viaggio, pronti per essere condivisi su Facebook, Instagram e WhatsApp. A disposizione delle adv resta l’Help Desk, che una comoda chat online, con assistenza in tempo reale. «Questo nuovo portale b2b rappresenta un passo avanti significativo nel nostro impegno a supportare le agenzie di viaggio - ha commentato Manlio Olivero, president & ceo di Global Distribution Sales & Marketing (nella foto) -. Con un accesso semplificato a una vasta gamma di servizi e strumenti innovativi come Global2Share, crediamo che questo portale renderà il lavoro delle agenzie più veloce ed efficiente». [post_title] => Global Gsa: attivo il nuovo portale di prenotazione per il trade [post_date] => 2024-09-10T09:44:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725961443000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474125 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prenderà il via il prossimo 29 settembre il nuovo percorso formativo che Disneyland Paris dedica al trade italiano. Tre i tre livelli di difficoltà previsti: Disney Stars Discovery: per le agenzie che si affacciano per la prima volta al mondo di Disneyland Paris, avrà come obiettivo principale la conoscenza base del prodotto e vedrà coinvolte 650 agenzie di viaggio attraverso 38 eventi live; Disney Stars Accademy: per le agenzie di viaggio già codificate, sarà incentrato sul consolidamento della conoscenza del prodotto con un focus sulla comunicazione della prima Destinazione turistica europea. Coinvolgerà 250 agenzie di viaggio attraverso 8 eventi live della durata di 2 giorni; Infine, Disney Stars University: riservato alle agenzie Ambassador avrà come obiettivo principale il consolidamento e il miglioramento delle tecniche di vendita. Si tratta di una tre giorni a Disneyland Paris e vedrà coinvolte le 30 agenzie di viaggio Ambassador provenienti da tutta Italia. La partecipazione al piano formativo Discovery, Accademy e University avverrà tramite un invito digitale che sarà fornito direttamente dai commerciali di Disneyland Paris presenti su tutto il territorio italiano. Inoltre, a partire da oggi 10 settembre Disneyland Paris apre le vendite per gli arrivi dal 1° aprile 2025 al 30 marzo 2026. La grande novità di quest’anno consiste nel poter già acquistare le opzioni magiche proposte come, per esempio, le formule pasti. [post_title] => Disneyland Paris: nuova formazione per gli adv. Vendite aperte per la stagione 2025-26 [post_date] => 2024-09-10T09:33:04+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725960784000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474114 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si avvicina l'obiettivo dei 120 milioni di euro di fatturato per il gruppo Mangia's, che tuttavia preferisce ancora attendere i dati di settembre per avere un quadro completo. "L'ultimo mese dell'estate si sta infatti sempre più confermando come una prosecuzione dell'alta stagione, paragonabile ormai ad agosto", spiega il presidente e ceo della compagnia siciliana, Marcello Mangia. In linea con le previsioni di inizio anno anche i margini operativi lordi (ebitda), che dovrebbero raggiungere i 12 - 13 milioni. "L'Italia rimane il nostro mercato principale, ma abbiamo registrato ottime performance anche da Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Germania: Paesi su cui ci stiamo espandendo e dove stiamo costruendo una presenza sempre più consolidata". Tra le novità in arrivo le già annunciate new entry del Grand Hotel et Des Palmes di Palermo e dell'ex Club Med di Kamarina. "Con queste acquisizioni, ci affermeremo ulteriormente nel segmento delle strutture a 5 stelle, consolidando la nostra posizione tra le principali catene italiane per numero di chiavi in questo cluster. La struttura del capoluogo siciliano dovrebbe aprire nel 2025. Ci consentirà, tra le altre cose, di lanciare la nuova linea dei city hotel, con cui puntiamo a differenziare ulteriormente la nostra offerta, sviluppandoci anche in altre destinazioni". Il Kamarina dovrebbe diventare operativo invece nel 2026. La novità è frutto di una collaborazione con la società di asset management Arrow Global, proprietaria del resort. "Si tratta di una partnership che rafforza ulteriormente la nostra capacità di supportare gli investitori in tutte le fasi del ciclo di vita degli asset: dall'acquisizione al riposizionamento e alla gestione, sino alla vendita. Un modello che ci sta permettendo di attirare l'attenzione di sempre nuovi partner. Continuiamo inoltre a valutare possibili ulteriori nuove affiliazioni con brand internazionali, come abbiamo fatto recentemente per il Brucoli, che è diventato parte dell'Autograph Collection di Marriott. L'esperienza con il gruppo del Maryland, e anche con Hilton, ci ha infatti dimostrato quanto queste collaborazioni possano essere strategiche per il posizionamento dei nostri prodotti nei mercati globali". Ma le novità non finiscono qui: in calendario per il prossimo futuro c'è infatti anche il rinnovamento del Marmorata a Santa Teresa di Gallura, destinato a diventare il Mangia's Sardinia Resort: "Un progetto di grande rilievo e una sfida entusiasmante, che darà ulteriore valore alla destinazione, una delle aree più belle del Mediterraneo". Infine, nel 2025 verrà anche presentato un progetto dedicato esclusivamente agli agenti di viaggio: "L'obiettivo - conclude Mangia - è quello di creare un canale diretto con i professionisti del settore, offrendo loro strumenti innovativi e proposte personalizzate per rafforzare il legame con i nostri clienti e partner commerciali. Un altro passo importante nella nostra strategia di espansione e diversificazione dell'offerta". [post_title] => Mangia's vicino ai 120 mln di fatturato. Presto un progetto ad hoc per le adv [post_date] => 2024-09-10T09:21:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725960092000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474085 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_474088" align="alignleft" width="300"] Giorgio Doriguzzi[/caption] Si potenzia il team sales di Sabbie Tour Operator. Dallo scorso 1° settembre sono infatti operativi in azienda Giorgio Doriguzzi, sales di grande esperienza, molto conosciuto nel mercato delle agenzie per professionalità e puntualità, per la zona del Triveneto, Annalisa Cianfanelli, altrettanto storica commerciale, per Lazio del sud e le provincie di Latina e Frosinone, nonché Michela Del Monte, esperta agente di viaggio di Bologna, con un'energia invidiabile e molto coinvolgente per l'Emilia Romagna. "La nostra politica di sviluppo nell'area commerciale continuerà, puntando a inserire nuove figure nelle regioni ancora scoperte, per creare quel rapporto unico che solo il contatto umano riesce a sviluppare - spiega il direttore commerciale dell'operatore romano, Pier Paolo Cantoni -. Stiamo già valutando nuovi ingressi commerciali per le regioni Lombardia, Puglia e Campania". [caption id="attachment_474091" align="alignright" width="300"] Annalisa Cianfanelli[/caption] Le novità giungono dopo la recente introduzione di nuove destinazioni per la stagione 2024/2025 e l'inaugurazione dei nuovi uffici di Acilia. "Tutto questo lavoro - prosegue Cantoni - deve essere supportato anche dalla conoscenza reale del prodotto. In questo momento abbiamo una serie di fam trip dedicati agli agenti di viaggio per portarli a vivere esperienze ed emozioni direttamente nelle nostre destinazioni. E' già in calendario tra le alte la partenza dal 16 al 26 settembre, dedicata a un viaggio esplorativo per agenti di viaggio in India, ricco di esperienze. Sarà il primo di una serie che dedicheremo a quelle adv che ci hanno dato fiducia e a quelle che ce ne vorranno dare". [caption id="attachment_474090" align="alignleft" width="169"] Michela Del Monte[/caption] [post_title] => Sabbie potenzia il team sales con Giorgio Doriguzzi, Annalisa Cianfanelli e Michela Del Monte [post_date] => 2024-09-09T13:01:24+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725886884000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474063 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_474066" align="alignleft" width="300"] Isabella Maggi[/caption] Il Gruppo Gattinoni lancia la nuova campagna corporate “C’è un mo(N)do per vivere un’esperienza. Vivila!” che partirà in autunno, dopo la presentazione ufficiale delle tre business unit - Events, Business Travel e Travel -, avvenuta la scorsa primavera. Nel nuovo claim della campagna emerge l’evoluzione aziendale che il Gruppo Gattinoni ha attraversato nel corso della sua lunga storia, sottolineando l’ambizione di far vivere esperienze autentiche a quanti scelgono di affidarsi a Gattinoni, che si tratti di eventi, trasferte d’affari o per organizzare viaggi. L’identità del marchio è evocata anche nella declinazione di visual e body copy che pone in risalto il raggio d’azione dei tre rami d’azienda. Il payoff “Esperienze da vivere” rimane a indicare il significato del percorso avviato dal Gruppo e trova la sua naturale evoluzione nell’attuale layout: dal gate di partenza al quadrato con “Tre mo(N)di per vivere un’esperienza”. Il visual è stato declinato nelle tre rispettive Business Unit: le persone, protagoniste della campagna, attraversano la soglia per entrare nel mondo Gattinoni e vivere le esperienze che l’azienda offre in tutti i settori, i cui highlights vengono sottolineati nelle singole body copy. Creatività La creatività della nuova campagna è stata concepita e interamente sviluppata dal team comunicazione interno all’azienda, capitanato dal direttore creativo Samuele Rasola, che da sempre si occupa di declinare immagine e progetti in seno al Gruppo, con risorse dedicate. Isabella Maggi, Marketing & Communication Director Gruppo Gattinoni dichiara: «Abbiamo sollecitato i nostri creativi interni a supportare tutte le Business Unit e non a caso la nuova campagna di comunicazione si prefigge di trasmettere l’affidabilità di ogni ramo d’azienda e utilizza un visual coerente con le diverse anime della nostra galassia. Abbiamo nel paniere tanti nuovi progetti per la parte finale dell’anno e non vediamo l’ora di comunicarli. «Nel 2024 la nostra strategia comunicativa si è ampliata ed è cresciuta su ogni fronte, presidiando i media, dai cartacei all’online, dalle radio alle televisioni, dalle affissioni nei centri nevralgici del trasporto pendolari alle fiere di settore. Anche sul fronte trade abbiamo dotato le agenzie del network di ogni strumento che potesse esplodere la visibilità e la potenza del brand. Inoltre, abbiamo offerto il nostro contributo a tavole rotonde, oltre ad aver presenziato in contesti legati al mondo economico. Strategia che continueremo anche per il 2025». Colori Nella nuova campagna corporate, le immagini delle persone proiettate nel mondo sono avvolte da cornici che cambiano colore. L’argento è connesso al Gruppo, alla passione che lo guida da oltre quarant’anni. Il blu è riferito al cielo di chi viaggia per lavoro, definendo Gattinoni Business Travel come riferimento per questo segmento. Il fucsia rimanda alla creatività che contraddistingue l’anima di Gattinoni Events, che fa di ogni singolo evento un’esperienza unica originale e coinvolgente. Infine, l’acquamarina, la gemma che suggerisce le trasparenze del mare, presente nelle proposte di Gattinoni Travel, sia nelle linee di prodotto sia nelle attività delle agenzie. La nuova campagna corporate segue e valorizza l’articolato piano integrato di comunicazione e marketing 2024, che ha visto il Gruppo Gattinoni selezionare una molteplicità di canali, per ottimizzare copertura ed efficacia delle attività promozionali, presidiando sia il fronte b2b sia quello b2c. Per l’anno in corso il Gruppo Gattinoni ha destinato un budget di oltre 500.000 Il piano ha sviluppato una corposa campagna b2b per tutte le Business Unit del Gruppo – Events, Business Travel, Travel -, nella quale rientrano progetti con partecipazione a eventi specifici per i vari target. Completano il piano i viaggi/incentive per le agenzie di viaggio e quelli dedicati ai clienti corporate. Presenze Sul fronte b2c sono state intraprese attività corporate-istituzionali con gruppi di media specializzati e sono stati realizzati progetti mirati. Parallelamente sono state pianificate presenze su testate femminili e travel, cartacee e digital. La strategia di comunicazione ha veicolato il brand Gattinoni, e in particolare il segmento Travel, su canali differenti, dalle stazioni ferroviarie e metropolitane ai social media, alla televisione, ad esempio attraverso la sponsorizzazione della trasmissione “Amarsi un po’. Istruzioni per l’uso”, con Filippo Magnini e Samanta Togni andata in onda la scorsa primavera su La7. Si aggiungono, inoltre, numerose campagne ideate dal team aziendale di creativi a supporto delle due campagne commerciali dalla durata più lunga, una dedicata al segmento sposi e l’altra ai Summer Days (in queste giornate il consumatore che si rivolgeva alle agenzie del network – presenti in tutto il territorio nazionale – beneficiava di riduzioni e plus di valore). Il piano media comprende anche una pianificazione sui social media Gattinoni Travel (Facebook e Instagram) e di influencer marketing con attivazioni su progetti specifici, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il prodotto Gattinoni Travel. Non da ultimo, nel 2024 è stata rilanciata Radio Gattinoni, con il plus di essere fruibile da tutti gli ascoltatori e in quanto web radio è a disposizione anche sul sito gattinonitravel.it [post_title] => Parte in autunno la nuova campagna corporate del gruppo Gattinoni [post_date] => 2024-09-09T11:40:13+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725882013000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474033 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => American, Delta, Southwest e United sono nel mirino del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti per i loro premi e programmi frequent flyer al fine di garantire che i consumatori non debbano affrontare “pratiche sleali, ingannevoli o anticoncorrenziali”. Il ministro dei trasporti Pete Buttigieg ha richiesto documenti e rapporti a queste quattro compagnie aeree. Il Dipartimento ha iniziato a indagare sui programmi frequent flyer e premi di queste aziende a dicembre. La richiesta formale di informazioni arriva adesso, in un momento in cui l'agenzia governativa è concentrata su come gli americani sono "colpiti dalla svalutazione dei premi guadagnati, nascosti o dinamici, i cosri aggiuntivi e la riduzione della concorrenza e della scelta", riferisce Reuters. Mentre alcuni legislatori temono che le compagnie aeree stiano alzando il livello dei benefici associati a questi programmi, Airlines for America afferma che le principali aziende del settore sono "trasparenti" su questi importanti programmi. Il valore I dati di Reuters hanno rilevato che i programmi fedeltà di American, Delta e United sono stati valutati più di 20 miliardi di dollari ciascuno lo scorso anno, mentre un portavoce di Southwest ha affermato che i vantaggi hanno contribuito a raddoppiare la media del settore per i posti prenotati con i punti. Nel mese di aprile, il governo degli Stati Uniti ha stabilito nuove norme per consentire alle compagnie aeree del paese di effettuare rimborsi ai passeggeri colpiti da cancellazioni o ritardi significativi, in contanti e senza ritardi. Il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti chiede ai passeggeri di non accettare nessun'altra forma di risarcimento, come crediti di viaggio, ma esclusivamente in contanti. [post_title] => Grandi compagnie Usa indagate dal governo per i programmi fedeltà [post_date] => 2024-09-09T09:38:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725874692000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473960 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways ha lanciato la nuova campagna globale “AI Adventure” che utilizza una tecnologia all'avanguardia volto a rafforzare l'impegno nello sviluppo di esperienze coinvolgenti. Novità assoluta per il settore, la campagna offre l'opportunità di far parte della sua storia emozionante, utilizzando capacità avanzate di intelligenza artificiale in modo da potersi collocare all'interno del film e diventare il protagonista. Gli spettatori possono scegliere tra diverse scene del film per interpretare i ruoli principali. Grazie a una tecnologia AI all'avanguardia, i personaggi rispecchieranno fedelmente l'aspetto dello spettatore, adattandosi ai tratti del viso e alla tonalità della pelle. Per partecipare è possibile visitare il sito: flyqatar.com oppure guardare il video sul canale YouTube di Qatar Airways. “In Qatar Airways non ci limitiamo a soddisfare le aspettative dei clienti: si tratta di anticipare i loro bisogni e creare esperienze che risuonino a livello personale - ha dichiarato il ceo del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer -. Il lancio di questa nuova campagna del brand è una vera testimonianza di questo e della nostra etica di offrire esperienze di alto livello ai nostri clienti." “Caratterizzata da capacità pionieristiche di intelligenza artificiale mai viste prima nel settore aereo - ha aggiunto Thierry Antinori, chief commercial officer della compagnia aerea - la nostra ultima campagna non solo mette in mostra lo spirito innovativo che anima il nostro marchio, ma racchiude anche l’approccio incentrato sul cliente, contribuendo a trasformare ogni viaggio in un'avventura. Dopo tutto, non c'è limite a quanto un sogno possa portarti lontano”. [post_title] => Qatar Airways: la nuova campagna globale fa perno sull'intelligenza artificiale [post_date] => 2024-09-06T10:18:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725617921000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473956 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Malaysia Airlines tornerà nei cieli di Parigi nel 2025, con quattro voli settimanali operati con un Airbus A350 che decolleranno il prossimo 22 marzo, per poi diventare giornalieri una settimana dopo. Izham Ismail, ceo del Malaysia Aviation Group, ha spiegato che la capitale francese - seconda destinazione europea della compagnia dopo Londra - è stata scelta in quanto “il miglior candidato nel nostro piano di crescita del network, considerato il potenziale di domanda passeggeri”. Malaysia Airlines ha iniziato a operare su Parigi nel 1981, ma ha abbandonato la rotta - insieme alla maggior parte della sua rete europea - nel 2016 a causa di una ristrutturazione. Alla domanda su ulteriori piani di espansione verso l'Europa, Izham ha dichiarato che è “improbabile” che la compagnia aerea lo faccia nel breve termine, sottolineando che la domanda del mercato “non è ancora del tutto consolidata”. Inoltre, la compagnia aerea dispone solo di una piccola flotta di lungo raggio - composta da sette Airbus A350 senza nuovi ordini - che limita la portata della sua espansione. Nei progetti di sviluppo del vettore per il 2025 c'è l'aumento delle operazioni verso l'Australia e l'Asia meridionale: crescita subordinata comunque alla consegna di nuovi A330-900, il primo dei quali arriverà a ottobre. [post_title] => Malaysia Airlines torna nei cieli di Parigi da marzo 2025, dopo un'assenza di nove anni [post_date] => 2024-09-06T10:08:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725617325000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ncl estende la campagna per adv walk for wellness a tutta leuropa continentale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1909,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiuderà vicino a quota 230 milioni di euro il 2024 di Quality. Lo rivela il direttore commerciale, Marco Peci, che conferma anche per il gruppo torinese la forte polarizzazione dei tempi di prenotazione su advance booking e last minute: \"L'anno è sostanzialmente iniziato già a ottobre 2023. Sino a fine marzo, metà aprile i volumi del booking erano in crescita del 30%. Successivamente abbiamo registrato un rallentamento. Da metà giugno siamo poi ripartiti con buoni incrementi, tanto che al momento stiamo al +14% in termini di fatturato. Tutto considerato dovremmo finire l'anno con una crescita dei ricavi attorno al 10%-12%, mentre il numero dei passeggeri trasportati dovrebbe salire dell'8%\".\r

\r

Il momento per Quality è particolarmente importante perché tra 2024 e 2025 celebrerà due anniversari rilevanti: i 25 anni del gruppo e i 50 anni di Mistral Tour, tra gli operatori fondatori del consorzio. \"I festeggiamenti per la verità sono già iniziati - sottolinea Peci -: una delle iniziative più importanti sarà quella di portare con noi in tutto il mondo un gran numero di agenti di viaggio per conoscere e scoprire, oltre ai grandi classici, anche destinazioni, aree e itinerari molto particolari. Vorremmo infatti che la celebrazione di questi anniversari diventi un’occasione importante di crescita professionale ed emotiva per gli adv. Il tutto per servire una clientela sempre più esigente alla ricerca più di consulenti più di venditori\".\r

\r

Molte anche le novità di prodotto in cantiere, che saranno presentate a breve tramite roadshow in tutta Italia e incontri online. \"Tra le new entry mi piace segnalare il debutto, il prossimo 4 dicembre, dei nostri dieci lodge in esclusiva in Finlandia: sistemazioni con una parete completamente vetrata che danno pure la possibilità di ammirare il fenomeno dell'aurora boreale - conclude Peci -. Ma il nostro futuro è anche fatto di ulteriori investimenti in campo informatico. Non solo stiamo portando a termine i progetti iniziati durante la pandemia, ma stiamo sviluppandone di nuovi soprattutto in ambito di comunicazione digital e intelligenza artificiale, per creare un nuovo rapporto con i viaggiatori in termini di informazioni e contenuti\".","post_title":"Quality vicino a quota 230 mln. Adv protagoniste dei 25 anni del consorzio","post_date":"2024-09-10T10:02:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1725962575000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474128","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Global Gsa rinsalda la vicinanza al trade con il lancio del nuovo portale di prenotazione b2b, che renderà più semplice l’accesso a una vasta gamma di servizi per le agenzie di viaggi.\r

\r

Grazie ad un unico login dal sito www.global-gsa.com, tramite l’indirizzo email dell’agenzia, gli utenti possono accedere velocemente a tutti i servizi di prenotazione e ai contenuti offerti dal gsa milanese, che vanta ad oggi consolidate collaborazioni con importanti brand internazionali: il gruppo Hertz-Dollar-Thrifty per il noleggio auto; le compagnie aree Kenya Airways, Nile Air, Madagascar Airlines ed Aircalin; la compagnia di crociera fluviale AmaWaterways; dmc Arabia – Kurban Tours – Plaza Tours per le destinazioni Arabia Saudita, Emirati Arabi, Oman, Libano e Giordania; il broker b2b di noleggio camper Vacanzeincamper.com; oltre alle partnership con Italo, Booking.com e MyParking.\r

\r

Tra le principali novità del portale c'è Global2Share, un tool gratuito pensato per le agenzie che desiderano aumentare la propria presenza sui social, ma che non hanno il tempo di creare contenuti. Global2Share offre una vasta gamma di post già pronti, suddivisi per categoria e personalizzati con il logo dell'agenzia di viaggio, pronti per essere condivisi su Facebook, Instagram e WhatsApp.\r

\r

A disposizione delle adv resta l’Help Desk, che una comoda chat online, con assistenza in tempo reale.\r

\r

«Questo nuovo portale b2b rappresenta un passo avanti significativo nel nostro impegno a supportare le agenzie di viaggio - ha commentato Manlio Olivero, president & ceo di Global Distribution Sales & Marketing (nella foto) -. Con un accesso semplificato a una vasta gamma di servizi e strumenti innovativi come Global2Share, crediamo che questo portale renderà il lavoro delle agenzie più veloce ed efficiente».","post_title":"Global Gsa: attivo il nuovo portale di prenotazione per il trade","post_date":"2024-09-10T09:44:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1725961443000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prenderà il via il prossimo 29 settembre il nuovo percorso formativo che Disneyland Paris dedica al trade italiano. Tre i tre livelli di difficoltà previsti: Disney Stars Discovery: per le agenzie che si affacciano per la prima volta al mondo di Disneyland Paris, avrà come obiettivo principale la conoscenza base del prodotto e vedrà coinvolte 650 agenzie di viaggio attraverso 38 eventi live;\r

\r

Disney Stars Accademy: per le agenzie di viaggio già codificate, sarà incentrato sul consolidamento della conoscenza del prodotto con un focus sulla comunicazione della prima Destinazione turistica europea. Coinvolgerà 250 agenzie di viaggio attraverso 8 eventi live della durata di 2 giorni;\r

\r

Infine, Disney Stars University: riservato alle agenzie Ambassador avrà come obiettivo principale il consolidamento e il miglioramento delle tecniche di vendita. Si tratta di una tre giorni a Disneyland Paris e vedrà coinvolte le 30 agenzie di viaggio Ambassador provenienti da tutta Italia.\r

\r

La partecipazione al piano formativo Discovery, Accademy e University avverrà tramite un invito digitale che sarà fornito direttamente dai commerciali di Disneyland Paris presenti su tutto il territorio italiano.\r

\r

Inoltre, a partire da oggi 10 settembre Disneyland Paris apre le vendite per gli arrivi dal 1° aprile 2025 al 30 marzo 2026. La grande novità di quest’anno consiste nel poter già acquistare le opzioni magiche proposte come, per esempio, le formule pasti.\r

\r

","post_title":"Disneyland Paris: nuova formazione per gli adv. Vendite aperte per la stagione 2025-26","post_date":"2024-09-10T09:33:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1725960784000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474114","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si avvicina l'obiettivo dei 120 milioni di euro di fatturato per il gruppo Mangia's, che tuttavia preferisce ancora attendere i dati di settembre per avere un quadro completo. \"L'ultimo mese dell'estate si sta infatti sempre più confermando come una prosecuzione dell'alta stagione, paragonabile ormai ad agosto\", spiega il presidente e ceo della compagnia siciliana, Marcello Mangia. In linea con le previsioni di inizio anno anche i margini operativi lordi (ebitda), che dovrebbero raggiungere i 12 - 13 milioni. \"L'Italia rimane il nostro mercato principale, ma abbiamo registrato ottime performance anche da Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Germania: Paesi su cui ci stiamo espandendo e dove stiamo costruendo una presenza sempre più consolidata\".\r

\r

Tra le novità in arrivo le già annunciate new entry del Grand Hotel et Des Palmes di Palermo e dell'ex Club Med di Kamarina. \"Con queste acquisizioni, ci affermeremo ulteriormente nel segmento delle strutture a 5 stelle, consolidando la nostra posizione tra le principali catene italiane per numero di chiavi in questo cluster. La struttura del capoluogo siciliano dovrebbe aprire nel 2025. Ci consentirà, tra le altre cose, di lanciare la nuova linea dei city hotel, con cui puntiamo a differenziare ulteriormente la nostra offerta, sviluppandoci anche in altre destinazioni\".\r

\r

Il Kamarina dovrebbe diventare operativo invece nel 2026. La novità è frutto di una collaborazione con la società di asset management Arrow Global, proprietaria del resort. \"Si tratta di una partnership che rafforza ulteriormente la nostra capacità di supportare gli investitori in tutte le fasi del ciclo di vita degli asset: dall'acquisizione al riposizionamento e alla gestione, sino alla vendita. Un modello che ci sta permettendo di attirare l'attenzione di sempre nuovi partner. Continuiamo inoltre a valutare possibili ulteriori nuove affiliazioni con brand internazionali, come abbiamo fatto recentemente per il Brucoli, che è diventato parte dell'Autograph Collection di Marriott. L'esperienza con il gruppo del Maryland, e anche con Hilton, ci ha infatti dimostrato quanto queste collaborazioni possano essere strategiche per il posizionamento dei nostri prodotti nei mercati globali\".\r

\r

Ma le novità non finiscono qui: in calendario per il prossimo futuro c'è infatti anche il rinnovamento del Marmorata a Santa Teresa di Gallura, destinato a diventare il Mangia's Sardinia Resort: \"Un progetto di grande rilievo e una sfida entusiasmante, che darà ulteriore valore alla destinazione, una delle aree più belle del Mediterraneo\". Infine, nel 2025 verrà anche presentato un progetto dedicato esclusivamente agli agenti di viaggio: \"L'obiettivo - conclude Mangia - è quello di creare un canale diretto con i professionisti del settore, offrendo loro strumenti innovativi e proposte personalizzate per rafforzare il legame con i nostri clienti e partner commerciali. Un altro passo importante nella nostra strategia di espansione e diversificazione dell'offerta\".","post_title":"Mangia's vicino ai 120 mln di fatturato. Presto un progetto ad hoc per le adv","post_date":"2024-09-10T09:21:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1725960092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_474088\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giorgio Doriguzzi[/caption]\r

\r

Si potenzia il team sales di Sabbie Tour Operator. Dallo scorso 1° settembre sono infatti operativi in azienda Giorgio Doriguzzi, sales di grande esperienza, molto conosciuto nel mercato delle agenzie per professionalità e puntualità, per la zona del Triveneto, Annalisa Cianfanelli, altrettanto storica commerciale, per Lazio del sud e le provincie di Latina e Frosinone, nonché Michela Del Monte, esperta agente di viaggio di Bologna, con un'energia invidiabile e molto coinvolgente per l'Emilia Romagna.\r

\r

\"La nostra politica di sviluppo nell'area commerciale continuerà, puntando a inserire nuove figure nelle regioni ancora scoperte, per creare quel rapporto unico che solo il contatto umano riesce a sviluppare - spiega il direttore commerciale dell'operatore romano, Pier Paolo Cantoni -. Stiamo già valutando nuovi ingressi commerciali per le regioni Lombardia, Puglia e Campania\".\r

\r

[caption id=\"attachment_474091\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Annalisa Cianfanelli[/caption]\r

\r

Le novità giungono dopo la recente introduzione di nuove destinazioni per la stagione 2024/2025 e l'inaugurazione dei nuovi uffici di Acilia. \"Tutto questo lavoro - prosegue Cantoni - deve essere supportato anche dalla conoscenza reale del prodotto. In questo momento abbiamo una serie di fam trip dedicati agli agenti di viaggio per portarli a vivere esperienze ed emozioni direttamente nelle nostre destinazioni. E' già in calendario tra le alte la partenza dal 16 al 26 settembre, dedicata a un viaggio esplorativo per agenti di viaggio in India, ricco di esperienze. Sarà il primo di una serie che dedicheremo a quelle adv che ci hanno dato fiducia e a quelle che ce ne vorranno dare\".\r

\r

[caption id=\"attachment_474090\" align=\"alignleft\" width=\"169\"] Michela Del Monte[/caption]","post_title":"Sabbie potenzia il team sales con Giorgio Doriguzzi, Annalisa Cianfanelli e Michela Del Monte","post_date":"2024-09-09T13:01:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1725886884000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474063","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_474066\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Isabella Maggi[/caption]\r

Il Gruppo Gattinoni lancia la nuova campagna corporate “C’è un mo(N)do per vivere un’esperienza. Vivila!” che partirà in autunno, dopo la presentazione ufficiale delle tre business unit - Events, Business Travel e Travel -, avvenuta la scorsa primavera.\r

Nel nuovo claim della campagna emerge l’evoluzione aziendale che il Gruppo Gattinoni ha attraversato nel corso della sua lunga storia, sottolineando l’ambizione di far vivere esperienze autentiche a quanti scelgono di affidarsi a Gattinoni, che si tratti di eventi, trasferte d’affari o per organizzare viaggi. L’identità del marchio è evocata anche nella declinazione di visual e body copy che pone in risalto il raggio d’azione dei tre rami d’azienda.\r

Il payoff “Esperienze da vivere” rimane a indicare il significato del percorso avviato dal Gruppo e trova la sua naturale evoluzione nell’attuale layout: dal gate di partenza al quadrato con “Tre mo(N)di per vivere un’esperienza”. Il visual è stato declinato nelle tre rispettive Business Unit: le persone, protagoniste della campagna, attraversano la soglia per entrare nel mondo Gattinoni e vivere le esperienze che l’azienda offre in tutti i settori, i cui highlights vengono sottolineati nelle singole body copy.\r

\r

Creatività\r

La creatività della nuova campagna è stata concepita e interamente sviluppata dal team comunicazione interno all’azienda, capitanato dal direttore creativo Samuele Rasola, che da sempre si occupa di declinare immagine e progetti in seno al Gruppo, con risorse dedicate.\r

Isabella Maggi, Marketing & Communication Director Gruppo Gattinoni dichiara: «Abbiamo sollecitato i nostri creativi interni a supportare tutte le Business Unit e non a caso la nuova campagna di comunicazione si prefigge di trasmettere l’affidabilità di ogni ramo d’azienda e utilizza un visual coerente con le diverse anime della nostra galassia. Abbiamo nel paniere tanti nuovi progetti per la parte finale dell’anno e non vediamo l’ora di comunicarli.\r

«Nel 2024 la nostra strategia comunicativa si è ampliata ed è cresciuta su ogni fronte, presidiando i media, dai cartacei all’online, dalle radio alle televisioni, dalle affissioni nei centri nevralgici del trasporto pendolari alle fiere di settore. Anche sul fronte trade abbiamo dotato le agenzie del network di ogni strumento che potesse esplodere la visibilità e la potenza del brand. Inoltre, abbiamo offerto il nostro contributo a tavole rotonde, oltre ad aver presenziato in contesti legati al mondo economico. Strategia che continueremo anche per il 2025».\r

\r

Colori\r

Nella nuova campagna corporate, le immagini delle persone proiettate nel mondo sono avvolte da cornici che cambiano colore. L’argento è connesso al Gruppo, alla passione che lo guida da oltre quarant’anni. Il blu è riferito al cielo di chi viaggia per lavoro, definendo Gattinoni Business Travel come riferimento per questo segmento. Il fucsia rimanda alla creatività che contraddistingue l’anima di Gattinoni Events, che fa di ogni singolo evento un’esperienza unica originale e coinvolgente. Infine, l’acquamarina, la gemma che suggerisce le trasparenze del mare, presente nelle proposte di Gattinoni Travel, sia nelle linee di prodotto sia nelle attività delle agenzie.\r

La nuova campagna corporate segue e valorizza l’articolato piano integrato di comunicazione e marketing 2024, che ha visto il Gruppo Gattinoni selezionare una molteplicità di canali, per ottimizzare copertura ed efficacia delle attività promozionali, presidiando sia il fronte b2b sia quello b2c. Per l’anno in corso il Gruppo Gattinoni ha destinato un budget di oltre 500.000\r

Il piano ha sviluppato una corposa campagna b2b per tutte le Business Unit del Gruppo – Events, Business Travel, Travel -, nella quale rientrano progetti con partecipazione a eventi specifici per i vari target. Completano il piano i viaggi/incentive per le agenzie di viaggio e quelli dedicati ai clienti corporate.\r

\r

Presenze\r

Sul fronte b2c sono state intraprese attività corporate-istituzionali con gruppi di media specializzati e sono stati realizzati progetti mirati. Parallelamente sono state pianificate presenze su testate femminili e travel, cartacee e digital. La strategia di comunicazione ha veicolato il brand Gattinoni, e in particolare il segmento Travel, su canali differenti, dalle stazioni ferroviarie e metropolitane ai social media, alla televisione, ad esempio attraverso la sponsorizzazione della trasmissione “Amarsi un po’. Istruzioni per l’uso”, con Filippo Magnini e Samanta Togni andata in onda la scorsa primavera su La7.\r

Si aggiungono, inoltre, numerose campagne ideate dal team aziendale di creativi a supporto delle due campagne commerciali dalla durata più lunga, una dedicata al segmento sposi e l’altra ai Summer Days (in queste giornate il consumatore che si rivolgeva alle agenzie del network – presenti in tutto il territorio nazionale – beneficiava di riduzioni e plus di valore). Il piano media comprende anche una pianificazione sui social media Gattinoni Travel (Facebook e Instagram) e di influencer marketing con attivazioni su progetti specifici, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il prodotto Gattinoni Travel.\r

Non da ultimo, nel 2024 è stata rilanciata Radio Gattinoni, con il plus di essere fruibile da tutti gli ascoltatori e in quanto web radio è a disposizione anche sul sito gattinonitravel.it","post_title":"Parte in autunno la nuova campagna corporate del gruppo Gattinoni","post_date":"2024-09-09T11:40:13+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1725882013000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American, Delta, Southwest e United sono nel mirino del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti per i loro premi e programmi frequent flyer al fine di garantire che i consumatori non debbano affrontare “pratiche sleali, ingannevoli o anticoncorrenziali”.\r

\r

Il ministro dei trasporti Pete Buttigieg ha richiesto documenti e rapporti a queste quattro compagnie aeree. Il Dipartimento ha iniziato a indagare sui programmi frequent flyer e premi di queste aziende a dicembre. La richiesta formale di informazioni arriva adesso, in un momento in cui l'agenzia governativa è concentrata su come gli americani sono \"colpiti dalla svalutazione dei premi guadagnati, nascosti o dinamici, i cosri aggiuntivi e la riduzione della concorrenza e della scelta\", riferisce Reuters.\r

\r

Mentre alcuni legislatori temono che le compagnie aeree stiano alzando il livello dei benefici associati a questi programmi, Airlines for America afferma che le principali aziende del settore sono \"trasparenti\" su questi importanti programmi.\r

Il valore\r

I dati di Reuters hanno rilevato che i programmi fedeltà di American, Delta e United sono stati valutati più di 20 miliardi di dollari ciascuno lo scorso anno, mentre un portavoce di Southwest ha affermato che i vantaggi hanno contribuito a raddoppiare la media del settore per i posti prenotati con i punti.\r

\r

Nel mese di aprile, il governo degli Stati Uniti ha stabilito nuove norme per consentire alle compagnie aeree del paese di effettuare rimborsi ai passeggeri colpiti da cancellazioni o ritardi significativi, in contanti e senza ritardi. Il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti chiede ai passeggeri di non accettare nessun'altra forma di risarcimento, come crediti di viaggio, ma esclusivamente in contanti.","post_title":"Grandi compagnie Usa indagate dal governo per i programmi fedeltà","post_date":"2024-09-09T09:38:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725874692000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473960","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways ha lanciato la nuova campagna globale “AI Adventure” che utilizza una tecnologia all'avanguardia volto a rafforzare l'impegno nello sviluppo di esperienze coinvolgenti.\r

\r

Novità assoluta per il settore, la campagna offre l'opportunità di far parte della sua storia emozionante, utilizzando capacità avanzate di intelligenza artificiale in modo da potersi collocare all'interno del film e diventare il protagonista. \r

\r

Gli spettatori possono scegliere tra diverse scene del film per interpretare i ruoli principali. Grazie a una tecnologia AI all'avanguardia, i personaggi rispecchieranno fedelmente l'aspetto dello spettatore, adattandosi ai tratti del viso e alla tonalità della pelle. Per partecipare è possibile visitare il sito: flyqatar.com oppure guardare il video sul canale YouTube di Qatar Airways.\r

\r

“In Qatar Airways non ci limitiamo a soddisfare le aspettative dei clienti: si tratta di anticipare i loro bisogni e creare esperienze che risuonino a livello personale - ha dichiarato il ceo del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer -. Il lancio di questa nuova campagna del brand è una vera testimonianza di questo e della nostra etica di offrire esperienze di alto livello ai nostri clienti.\"\r

\r

“Caratterizzata da capacità pionieristiche di intelligenza artificiale mai viste prima nel settore aereo - ha aggiunto Thierry Antinori, chief commercial officer della compagnia aerea - la nostra ultima campagna non solo mette in mostra lo spirito innovativo che anima il nostro marchio, ma racchiude anche l’approccio incentrato sul cliente, contribuendo a trasformare ogni viaggio in un'avventura. Dopo tutto, non c'è limite a quanto un sogno possa portarti lontano”.\r

\r

","post_title":"Qatar Airways: la nuova campagna globale fa perno sull'intelligenza artificiale","post_date":"2024-09-06T10:18:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725617921000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473956","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Malaysia Airlines tornerà nei cieli di Parigi nel 2025, con quattro voli settimanali operati con un Airbus A350 che decolleranno il prossimo 22 marzo, per poi diventare giornalieri una settimana dopo.\r

\r

Izham Ismail, ceo del Malaysia Aviation Group, ha spiegato che la capitale francese - seconda destinazione europea della compagnia dopo Londra - è stata scelta in quanto “il miglior candidato nel nostro piano di crescita del network, considerato il potenziale di domanda passeggeri”.\r

\r

Malaysia Airlines ha iniziato a operare su Parigi nel 1981, ma ha abbandonato la rotta - insieme alla maggior parte della sua rete europea - nel 2016 a causa di una ristrutturazione.\r

\r

Alla domanda su ulteriori piani di espansione verso l'Europa, Izham ha dichiarato che è “improbabile” che la compagnia aerea lo faccia nel breve termine, sottolineando che la domanda del mercato “non è ancora del tutto consolidata”.\r

\r

Inoltre, la compagnia aerea dispone solo di una piccola flotta di lungo raggio - composta da sette Airbus A350 senza nuovi ordini - che limita la portata della sua espansione.\r

\r

Nei progetti di sviluppo del vettore per il 2025 c'è l'aumento delle operazioni verso l'Australia e l'Asia meridionale: crescita subordinata comunque alla consegna di nuovi A330-900, il primo dei quali arriverà a ottobre.","post_title":"Malaysia Airlines torna nei cieli di Parigi da marzo 2025, dopo un'assenza di nove anni","post_date":"2024-09-06T10:08:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725617325000]}]}}