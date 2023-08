Ncl: commissione extra durante il mese di agosto per le crociere in Europa Ncl lancia un nuovo incentivo per gli agenti di viaggio che, dal 1° al 31 agosto, riceveranno una commissione extra su ogni prenotazione effettuata sulle crociere 2023 in Europa. L’importo della commissione bonus dipende dalla durata della navigazione e dalla categoria della cabina. Ad esempio, prenotando una cabina con balcone per una crociera di 7 o più giorni si riceveranno 75 euro in aggiunta alla normale commissione. Effettuando l’upselling a una categoria di cabina superiore, gli agenti di viaggio saranno premiati con una commissione più elevata. “Questa è una opportunità concreta per gli agenti di massimizzare i guadagni vendendo le crociere in Europa di Ncl – afferma Jürgen Stille, senior director business Europe di Norwegian Cruise Line -. La programmazione in Europa di quest’anno è interessante sia per gli agenti di viaggio, sia per i loro clienti: non solo le nostre crociere sono entusiasmanti e diversificate, ma offriamo anche ai nostri ospiti un ottimo rapporto qualità-prezzo con molti servizi inclusi nella tariffa della crociera e l’upgrade Free at Sea, che include ristoranti di specialità, pacchetto premium per le bevande, sconti per le escursioni a terra e altro ancora.” Fino a dicembre 2023, un totale di nove navi, tra cui la Norwegian Prima e la Norwegian Viva, le prime due della Classe Prima della compagnia, salperanno da tredici porti nelle acque europee offrendo un’ampia varietà di itinerari da 5 a 16 giorni. Condividi

