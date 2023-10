Navi Gialle: nuova promo Salto per il ponte di Ognissanti Si chiama Salto per il ponte di Ognissanti l’ultima promo lanciata dalla compagnia delle Navi Gialle per chi vuole scoprire la Sardegna e la Corsica. L’iniziativa di Corsica Sardinia Ferries è disponibile su numerose partenze da Livorno, per Golfo Aranci e Bastia. La promozione è prenotabile, nel limite dei posti disponibili, fino al giorno prima della partenza e la durata del soggiorno sulle isole è limitata a cinque giorni. Lo sconto del 30% è applicabile a passeggeri, veicoli e cabine. L’offerta è valida su viaggi di andata e ritorno. Condividi

