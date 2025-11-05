National Geographic-Lindblad Expeditions, in arrivo una seconda nave Nel 2027, National Geographic-Lindblad Expeditions aggiungerà una seconda nave fluviale in Europa. Il marchio, noto per le crociere di lusso in stile spedizione, inizierà a offrire crociere fluviali in Europa il prossimo anno, noleggiando la Transcend Connect da Transcend Cruises. A causa della forte domanda, National Geographic-Lindblad noleggerà anche la Transcend Evolve nel 2027. Offerta anche d’inverno Come riporta Travel Weekly, l’aggiunta dell’Evolve consentirà alla National Geographic-Lindblad di estendere la sua offerta di crociere fluviali anche in inverno, per gli itinerari ai mercatini di Natale. Nella stagione 2027-2028, l’operatore effettuerà anche crociere fluviali in Egitto, India e Vietnam. Condividi

