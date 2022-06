Nasce la linea Costa by Carnival: la Venezia e la Firenze vanno negli Stati Uniti

Dopo la Luminosa anche la Venezia e la Firenze confluiranno presto nella flotta della consorella Carnival. Le due unità daranno vita a una vera e propria nuova linea, chiamata Costa by Carnival e dedicata agli ospiti nordamericani. Debutterà nella primavera del 2023, quando la Venezia completerà il trasferimento flotta Carnival. La Firenze arriverà nella primavera successiva. Originariamente concepite per il mercato asiatico, le due unità spostano quindi il proprio focus dall’altro lato del globo e passeranno sotto il controllo del marchio Carnival, che mira a operare la Venezia e la Firenze con un’offerta in grado di coniugare lo stile italiano con il servizio, il cibo e l’intrattenimento del brand Usa. Le navi continueranno a effettuare gli itinerari Costa in calendario fino a quando non saranno consegnate a Carnival.

“Siamo entusiasti di vedere queste iconiche navi fare il loro debutto negli Stati Uniti sotto la guida e la gestione del nostro marchio gemello – commenta il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti -. Vista la lenta ripartenza delle operazioni in Asia e il forte riavvio delle crociere negli Stati Uniti, abbiamo deciso di cogliere questa opportunità per permettere ai tanti ospiti nordamericani di apprezzare le caratteristiche uniche delle nostre navi, creando sinergie all’interno di questo importante mercato”.

Costa sta informando i propri partner commerciali e gli ospiti di questi cambiamenti e comunicherà a breve quali navi sostituiranno la Venezia e la Firenze sugli itinerari previsti e confermati, incluso il programma esclusivo in Turchia con partenza da Istanbul.