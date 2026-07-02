Naar Ethical Projects: al via il progetto in Namibia Naar Bespoke Travel continua con le attività di Naar Ethical Projects, la divisione nata con l’obiettivo di individuare e sostenere progetti solidali per generare un valore concreto per migliorare le condizioni di vita nelle destinazioni visitate. I progetti Con la fine del mese di giugno si è concluso il primo progetto sostenuto da Naar Ethical Projects, attivo dal 1° gennaio a favore della Ban Mae Mae School, scuola-orfanotrofio situata nella comunità montana di Mae Mae, nel distretto di Chiang Dao, provincia di Chiang Mai, in Thailandia. La struttura accoglie oltre 200 bambini provenienti da famiglie vulnerabili delle aree rurali del nord del Paese e svolge un ruolo fondamentale nell’accesso all’istruzione e nella tutela dell’infanzia in una delle zone più remote della regione. Grazie alle quote accantonate per ogni pratica Thailandia conclusa nel periodo gennaio-giugno 2026, sarà possibile finanziare il rinnovo della cucina e del refettorio scolastico, un intervento importante per migliorare la qualità degli spazi dedicati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti ai bambini. I lavori interesseranno l’attuale edificio di circa 160 metri quadrati e prenderanno il via nel mese di ottobre 2026, nel corso dei prossimi mesi seguiranno sui social aggiornamenti sugli sviluppi e risultati del progetto. A partire dal 1° luglio 2026, Naar Ethical Projects ha avviato un nuovo progetto solidale a sostegno del Sunshine Early Childhood Development Center Aris, una realtà educativa e sociale situata a circa 25 chilometri a sud di Windhoek, lungo la strada che conduce verso il sud della Namibia e il Sudafrica. «Con il sostegno al Sunshine Ecd Center Aris vogliamo contribuire non soltanto a migliorare la struttura, ma ad agevolare le opportunità di crescita, apprendimento e sviluppo personale per bambini che affrontano condizioni di vita particolarmente difficili. Crediamo che il viaggio possa generare valore non solo per chi lo vive, ma anche diventare uno strumento concreto di sostegno alle comunità locali, perché ogni destinazione merita di ricevere qualcosa in cambio dell’accoglienza che offre ai nostri viaggiatori» commenta Frederic Naar, ceo & founder di Naar Bespoke Travel. Fondato nel 2003, il centro nasce dalla convinzione che l’istruzione rappresenti il più potente strumento di uguaglianza sociale e che ogni bambino debba avere la possibilità di costruire il proprio futuro attraverso l’educazione. Il Sunshine Ecd Center Aris accoglie circa trenta bambini dai 4 ai 6 anni provenienti dalle aree rurali circostanti. Molti di loro sono orfani o vivono in condizioni di particolare vulnerabilità sociale, avendo perso uno o entrambi i genitori. Per questi bambini il centro rappresenta non solo una scuola, ma una vera e propria casa, dove trascorrono gran parte dell’anno scolastico in un ambiente sicuro, protetto e stimolante. La missione è quella di offrire un’educazione di qualità attraverso un approccio centrato sul bambino, basato sul gioco, sulla creatività, sull’interazione sociale e sullo sviluppo armonico delle competenze cognitive, emotive e relazionali. Il centro svolge inoltre un’importante funzione di supporto alla comunità locale, fornendo materiale scolastico, abbigliamento, prodotti per l’igiene personale e altri beni di prima necessità anche ai bambini più bisognosi che frequentano una scuola vicina. Gli interventi previsti da Naar comprendono il rinnovamento e la manutenzione degli ambienti scolastici, la realizzazione di una cisterna di emergenza per l’approvvigionamento e lo stoccaggio dell’acqua, la fornitura di coperte, biancheria, indumenti indispensabili per il periodo invernale, ed infine materiale didattico e di apprendimento, per migliorare la qualità dell’offerta educativa. Condividi

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«Non è un mistero che il mondo alberghiero rappresenti la mia passione - commenta il presidente durante il panel che lo vede fra i relatori -. In Alpitour World puntiamo a espanderci sviluppando il nostro brand in casa e tenendo ben presente che la dimensione importante non va ricercata nel fatturato ma nella capacità di autofinanziarsi».\r

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«I numeri sono dalla nostra - commenta il manager - e l'Italia mantiene un appeal fortissimo sullo scenario internazionale. Tuttavia, è necessario il sostegno delle istituzioni. Dobbiamo alzare un po' la voce, tutti insieme, per consentire alle nostre imprese di crescere in modo sano, con particolare attenzione alla formazione dei giovani».","post_title":"Burgio, Alpitour World: «Importante progetto di sviluppo alberghiero in East Africa»","post_date":"2026-07-01T13:55:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1782914112000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prenderà il via il prossimo 25 ottobre la nuova scommessa di Air Cairo sull'Italia: cuore della strategia di sviluppo è l'aeroporto Internazionale di Hurghada, che diventa il nuovo hub del vettore per raggiungere in modo semplice, rapido e confortevole Nairobi, Zanzibar e Mombasa.\r

I nuovi collegamenti sono studiati per garantire tempi di transito ridotti e la massima comodità: l'operativo da Roma Fiumicino prevede voli ogni sabato e domenica per Hurghada con proseguimento verso Nairobi, Zanzibar e Mombasa. Le coincidenze del sabato prevedono tempi di connessione particolarmente competitivi: circa 2 ore e 50 minuti per Nairobi e Mombasa e 3 ore e 50 minuti per Zanzibar.\r

Da Milano Malpensa, invece, decolleranno voli ogni sabato e domenica via Hurghada verso le stesse destinazioni africane, con tempi di connessione di circa 1 ora e 20 minuti per Nairobi, 1 ora e 15 minuti per Mombasa e 2 ore e 25 minuti per Zanzibar.\r

Inoltre, il vettore propone collegamenti: Milano Malpensa–Zanzibar via Il Cairo ogni venerdì e domenica, ampliando ulteriormente le possibilità di viaggio.\r

L'attenzione di Air Cairo prevede l'introduzione di condizioni commerciali dedicate a tour operator e agenzie di viaggio, con tariffe gruppo competitive, politiche di prenotazione flessibili e un supporto commerciale dedicato per la creazione di pacchetti personalizzati.\r

Grazie all'integrazione della rete Air Cairo, gli operatori potranno sviluppare itinerari multi-destinazione che combinano l'Africa orientale con le principali destinazioni egiziane (tra cui Hurghada, Sharm El Sheikh, Luxor, Assuan ed El Alamein) oltre ai collegamenti verso Medio Oriente ed Europa.\r

La nuova connettività consentirà di proporre esperienze di viaggio sempre più complete: safari e soggiorni mare, tour culturali, city break e itinerari combinati in più Paesi africani, supportati da orari di volo convenienti e da un servizio affidabile.","post_title":"Air Cairo rilancia dall'Italia sull'Africa di Nairobi, Zanzibar e Mombasa (via Hurghada)","post_date":"2026-07-01T11:48:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1782906533000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517925","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inizia un nuovo capitolo della storia di Palazzo Giovanelli & Gran Canal Venezia: «Tre anni fa abbiamo deciso di fare un upgrade al mondo del lusso, perché il palazzo si trova in una posizione meravigliosa sul Canal Grande, nel quartiere di San Stae, e rappresenta la venezianità autentica a 360°». Angelica Semenzato, proprietaria della struttura con il fratello Oliviero, narra l’avventura imprenditoriale avviata dal padre Luciano.\r

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«Mio padre era impegnato nell’ambiente ferroviario e, per diversificare la sua attività, ha acquistato una villa veneta del 1800 immersa in un parco secolare, alle porte della città di Treviso (Villa Pace Park Hotel Bolognese), aveva poi l’ambizione di arrivare a Venezia. Nei primi anni del 2000 ha visto Palazzo Giovanelli, un palazzo signorile del XVI secolo: ne ha compreso il potenziale e lo ha acquistato».\r

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Nel 2010 Palazzo Giovanelli Gran Canal Venezia ha aperto come Boutique Hotel 4 Stelle, dopo 4 anni di restauri sotto il controllo della Sovrintendenza. In questo mese di luglio il Palazzo si presenta in una versione completamente rinnovata, fatta di storia, d’acqua e di luce. Emozionante per Semenzato l’incontro con lo Studio Gascón, autore del restyling.\r

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«Cercavamo un gruppo italiano, perché siamo strenui sostenitori del made in Italy e tutto l'albergo è stato fatto con materiali e forniture italiane. Volevamo un albergo classico, elegante, accogliente, estremamente luminoso, che rispettasse la storia e l’autenticità del palazzo. Lo Studio Gascón è riuscito a interpretare le emozioni che volevamo trasmettere al cliente realizzando un progetto capace di valorizzare il patrimonio storico del palazzo, offrendo al contempo comfort e innovazione per una clientela internazionale d’alta gamma. Palazzo Giovanelli passa oggi da 41 a 33 camere, perché gli spazi sono più ampi; abbiamo soluzioni di camere comunicanti che curate fin nel più piccolo dettaglio, hanno vedute meravigliose, inoltre il piano nobile può essere privatizzato. Ci appoggiamo a un general manager di altissimo livello, Nicolino Grigio, che ha un'esperienza decennale in alberghi di lusso italiani. Abbiamo curato anche la ristorazione, aprendo il nuovo ristorante Armonico, con 28 posti a sedere: la sua cucina offrirà purezza ed essenzialità, accompagnate da una prestigiosa lista di vini. Entrando a Palazzo Giovanelli ci si rende subito conto di essere a Venezia. - prosegue Semenzato - Lo si percepisce dall’abbigliamento scelto per lo staff, dai lampadari, dai colori e anche dal profumo: un’essenza delicata e raffinata che richiama i viaggi di Marco Paolo. Tutti i dettagli, studiati con cura, portano a Venezia. Ora vogliamo coinvolgere le agenzie di viaggio, che sono nostri partner fondamentali. Potranno visitare la struttura e sarà loro compito capire qual è l'ospite giusto per Palazzo Giovanelli».\r

Chiara Ambrosioni\r

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Si rinnova la collaborazione tra All Nippon Airways e The Pokémon Company con il debutto delle nuove livree degli aeromobili \"Pokémon Jet Red\" e \"Pokémon Jet Green\", i primi due dei tre velivoli previsti dall'intesa speciale che celebrare il 30° anniversario di Pokémon.\r

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Il “Pokémon Jet Red” (un Boeing 787-8) opererà sulle rotte domestiche in Giappone e il suo debutto è per la fine di luglio 2026. La livrea raffigura Pikachu insieme ai Pokémon di tipo Fuoco che affiancano i giocatori all’inizio delle loro avventure: i celebri Pokémon iniziali, o “starter”. Il “Pokémon Jet Green” (Boeing 787-9) sarà invece impiegato sulle rotte internazionali con una data di lancio che sarà comunicata successivamente. Il design presenta Pikachu insieme ai Pokémon iniziali di tipo Erba scelti dai giocatori nei diversi capitoli della serie di videogiochi.\r

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L'esperienza immersiva Pokémon inizierà nel momento stesso in cui i passeggeri saliranno a bordo, portando il mondo dei Pokémon nei cieli con cabine a tema speciali, caratterizzate da oggetti originali e servizi pensati da Ana, tra cui: adesivi commemorativi per l'imbarco, copri poggiatesta, bicchieri in edizione limitata e tovaglioli da cocktail. \r

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I dettagli relativi ad eventi futuri e orari dei voli saranno annunciati sul sito web di Ana e sulle pagine dedicate al progetto. I fan possono inoltre attendere i prossimi annunci sul design del terzo aereo della seri: il \"Pokémon Jet Blue\".\r

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","post_title":"Ana celebra il 30° anniversario di Pokemon con tre livree speciali","post_date":"2026-07-01T09:20:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1782897657000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517908","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Grecia alza il sipario sui nuovi sito web e app mobile VisitGreece.gr, riprogettati per utilizzare l’intelligenza artificiale e aiutare i visitatori a pianificare e vivere al meglio i propri viaggi nel Paese.\r

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La piattaforma turistica ufficiale sarà attiva da domani, 1° luglio nell’ambito di un progetto da 7,22 milioni di euro finanziato dall' European Union’s Recovery and Resilience Facility, nell’ambito del piano nazionale di ripresa “Grecia 2.0”.\r

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Presentato dalla ministra del turismo Olga Kefalogianni, il nuovo VisitGreece riunisce in un’unica piattaforma la pianificazione dei viaggi basata sull’AI, una mappa turistica digitale, contenuti interattivi sulle destinazioni e un’app mobile rinnovata, il tutto pensato per accompagnare i visitatori prima, durante e dopo il loro viaggio.\r

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«Oggi presentiamo un progetto che apre un nuovo capitolo nel modo in cui il nostro Paese comunica e si promuove a livello digitale», ha dichiarato la ministra Kefalogianni. «Rappresenta un nuovo approccio al modo in cui la Grecia mette in mostra la propria identità turistica a livello internazionale attraverso le possibilità offerte dalla tecnologia moderna».\r

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Per supportare i visitatori internazionali, circa 500.000 parole di contenuti turistici sono state tradotte in cinque lingue - inglese, tedesco, francese, italiano e spagnolo - a integrazione dei contenuti originali in greco della piattaforma. Il progetto ha inoltre prodotto 11.000 fotografie, 102 video promozionali e 52 video narrativi che mettono in risalto le destinazioni di tutta la Grecia.\r

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L’intelligenza artificiale è il cuore della nuova piattaforma e consente ai visitatori di ricevere consigli personalizzati sulle destinazioni, creare itinerari e accedere alle informazioni ufficiali di viaggio tramite assistenti digitali.","post_title":"VisitGreece.gr: nuova versione per sito e app con il supporto dell'AI","post_date":"2026-06-30T14:29:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1782829763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517881","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_517902\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ada Bentivoglio[/caption]\r

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Dimensione Sicilia consolida il proprio percorso verso un turismo più sostenibile. Tappa fondamentale è stato il riconoscimento conseguito come Travelife Partner.\r

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La scelta di intraprendere il percorso Travelife nasce da una visione condivisa del management di Dimensione Sicilia, che da oltre quarant’anni opera nel settore dell’incoming turistico in Sicilia con l’obiettivo di promuovere l’isola, il suo patrimonio culturale, le comunità locali e le esperienze autentiche del territorio. Per l’azienda, il riconoscimento di Travelife Partner rappresenta un punto di partenza importante: uno strumento per dare struttura a un impegno già presente nella propria identità e per sviluppare, con metodo e continuità, un modello di lavoro sempre più attento alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.\r

Travelife Partner\r

Travelife è un programma internazionale dedicato alla sostenibilità per tour operator e agenzie di viaggio. Il livello Partner riconosce l’impegno delle aziende che rispettano oltre 100 criteri legati alla gestione interna, ai rapporti con i fornitori, alla costruzione dei prodotti turistici e alla comunicazione con i clienti.\r

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In questa prospettiva, la sostenibilità non viene interpretata da Dimensione Sicilia come uno slogan, ma come un processo progressivo da integrare nella quotidianità aziendale: dalla scelta dei partner alla sensibilizzazione dei viaggiatori, dalla valorizzazione delle comunità locali alla riduzione degli impatti ambientali. Il percorso intrapreso coinvolge lo staff, i fornitori, le strutture ricettive partner e i viaggiatori, con l’obiettivo di rendere più consapevole e responsabile ogni fase dell’esperienza di viaggio.\r

I tour\r

Un primo esempio concreto riguarda il tour Sicilian Secrets 8 giorni per il quale Dimensione Sicilia ha avviato un progetto di misurazione e compensazione delle emissioni residue insieme a Movesion, società specializzata in consulenza Esg e valutazione della carbon footprint, rendendo il prodotto carbon neutral. La misurazione dell’impatto di un viaggio rappresenta per Dimensione Sicilia un passaggio essenziale per comprenderne meglio gli effetti e individuare margini di miglioramento. L’obiettivo è sviluppare gradualmente un approccio fondato su azioni concrete, verificabili e coerenti con il territorio.\r

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","post_title":"Dimensione Sicilia prosegue nel percorso Travelife","post_date":"2026-06-30T11:25:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1782818712000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517822","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non più soltanto un appuntamento dedicato al networking del turismo luxury, ma un progetto itinerante destinato a raccontare l'Italia attraverso le sue destinazioni. È questa l'evoluzione annunciata da True Events nel corso della seconda edizione di True Dolomites, l'evento che ha riunito tra Cortina d'Ampezzo, Alta Badia, Brunico e Bolzano una cinquantina di luxury travel advisor internazionali e altrettante realtà dell'ospitalità alpina.\r

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La novità più significativa riguarda il 2027, quando il format si trasformerà in un vero e proprio Grand Tour dell'Italia, sviluppato nell'arco dell'anno e realizzato in collaborazione con SkyAlps, con l'obiettivo di mettere in rete territori diversi e favorire una conoscenza più approfondita delle destinazioni da parte del trade internazionale.\r

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\"L'Italia non può essere proposta come un mercato unico, ma come un insieme di territori con identità distinte\", ha spiegato il founder e managing director di True Events, Luigi De Santis. \"Per questo abbiamo scelto di collegare più destinazioni all'interno di un unico percorso, offrendo agli advisor un'esperienza immersiva che consenta loro di conoscere hotel, esperienze e comunità locali, così da proporre viaggi sempre più mirati e contribuire alla crescita dell'economia turistica del Paese\".\r

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Il nuovo modello affiancherà alle Dolomiti altri itinerari tematici, come True Tuscany & Puglia, True Sardegna & Dolomites e True Campania & Sicily, trasformando il networking in un'esperienza itinerante che accompagnerà buyer e operatori lungo tutto l'anno.\r

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Nel corso di True Talk, il momento di confronto dedicato ai temi dell'ospitalità contemporanea, è emersa con forza la necessità di coniugare sviluppo turistico e tutela dell'identità delle destinazioni.\r

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Michil Costa, owner dell'Hotel La Perla di Corvara, ha ribadito il valore della memoria e della cultura locale come elementi distintivi dell'accoglienza dolomitica, mentre Aldo Melpignano, ceo di Egnazia Ospitalità Italiana, ha evidenziato il potenziale ancora inespresso della montagna italiana nel segmento luxury. \"Uno studio realizzato con Altagamma nel 2021 ha dimostrato come, rispetto alle Alpi svizzere e francesi, esistano ancora ampi margini di crescita sul fronte della qualità dei servizi, del posizionamento tariffario e dell'attrattività internazionale\".\r

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Sulla stessa linea anche Roberto Huber, director di Alta Badia Brand, che ha indicato il modello della valle come esempio di turismo fondato sulla comunità, dove rifugi, ristoranti e alberghi sono ancora in larga parte gestiti dalle famiglie locali e la cultura ladina rappresenta un elemento identitario da preservare.\r

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L'edizione 2026 ha confermato Alta Badia Brand nel ruolo di destination partner e Dream Beyond come official Dmc, coinvolgendo alcune delle strutture più rappresentative dell'ospitalità altoatesina, tra cui Aman Rosa Alpina, La Perla, Ciasa Salares, La Majun e Marmolada. Tra le novità entra inoltre nel network di True Events anche La Bottega Collective, guest experience curator che amplia il portafoglio dei partner del progetto.\r

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Il calendario del prossimo anno partirà con Road to True – West Coast (1-5 febbraio), per proseguire con True Tuscany & Puglia (15-20 aprile), True Sardegna & Dolomites (15-20 giugno) e concludersi con True Campania & Sicily (30 ottobre-4 novembre), confermando la volontà di costruire un format che accompagni per tutto l'anno la promozione del turismo italiano di alta gamma sui mercati internazionali.","post_title":"True Dolomites guarda al 2027: da evento a Grand Tour dell'Italia con SkyAlps","post_date":"2026-06-30T09:51:35+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["dolomiti","true-dolomites"],"post_tag_name":["Dolomiti","True Dolomites"]},"sort":[1782813095000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517798","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Castello Sgr ha presentato W Residences Sardinia - Poltu Quatu, un progetto residenziale di 29 unità che introduce una nuova dimensione abitativa all’interno di Poltu Quatu, villaggio sulla costa nord-orientale della Sardegna. Acquisito nel 2024 da Castello Sgr, Poltu Quatu vive un importante intervento di riqualificazione con la recente apertura del resort W Sardinia - Poltu Quatu.\r

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I servizi\r

Chi sceglie di vivere nelle W Residences Sardinia – Poltu Quatu può accedere in qualsiasi momento ai servizi Whatever/Whenever concierge del vicino W Hotel, oltre a una selezione di servizi à la carte tra cui pulizie, lavanderia, parcheggio con valet, consegna della spesa, chef privato, trattamenti benessere e programmi di allenamento personalizzati direttamente nella propria residenza.\r

Gli spazi del W Sardinia – Poltu Quatu completano l’esperienza con accesso alla W Lounge e al Wet Deck tra piscina, musica e cocktail d’autore, oltre a wellness area, palestra e spa. I residenti possono inoltre usufruire di Onvia, la piattaforma di Marriott dedicata ai proprietari delle branded residences, che offre privilegi, servizi dedicati e proposte esclusive, tra cui l'upgrade allo status Elite di Marriott Bonvoy.\r

La commercializzazione delle residenze prenderà il via a partire da luglio 2026, mentre le prime consegne sono previste nel 2027.\r

Michelangelo Ripamonti, managing director e head of hospitality Investments Castello Sgr, spiega: «A un anno dall'avvio del rilancio di Poltu Quatu, il debutto delle W Residences Sardinia-Poltu Quatu segna un passo fondamentale nella nostra strategia di valorizzazione della destinazione. Con questo progetto non ci limitiamo a presentare dimore di straordinario pregio: inauguriamo un nuovo modello di hospitality sul mare che fonde la totale riservatezza di una dimora privata con l'eccellenza dei servizi esclusivi del W escape next door. Si tratta di un vero e proprio unicum, essendo il primo progetto di W-Hotels branded residences in collaborazione con Marriott International. Abbiamo voluto preservare l'anima e l'equilibrio raccolto del borgo originario, proiettandolo al contempo in una dimensione internazionale e contemporanea, grazie alla sinergia con Marriott e all'eccellenza del design italiano».\r

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