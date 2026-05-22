Naar chiude Skill Up 2026: formazione e relazioni in un anno di sfide e nuove rotte Si è chiusa al Litta Palace Hotel di Lainate l’edizione 2026 di Skill Up! With Naar, il format ideato dal tour operator b2b per consolidare il dialogo con il trade. Quattro tappe che hanno coinvolto 40 partner tra compagnie aeree, hotel, enti del turismo, assicurazioni e fornitori di servizi, e 300 agenti di viaggio da tutta Italia. Il feedback delle agenzie, come ha sottolineato il managing director Luca Battifora, è più che positivo e dimostra quanto i momenti di relazione e confronto umano tra agenti, to e fornitori siano importanti: «La conferma di quanto oggi il trade abbia bisogno non solo di formazione ma anche di confronto diretto e relazioni solide, valori in cui noi crediamo molto». Una visione che si appoggia su una storia solida: 30 anni di attività, oltre 95 destinazioni in portafoglio e più di 350mila viaggiatori serviti nei tre decenni di programmazione. Lo confermano i numeri: nel primo semestre Naar ha realizzato 14 eventi tematici con i partner, 11 momenti formativi in presenza e oltre 30 webinar di prodotto, per un totale di 900 agenti coinvolti. Sommando tutte le iniziative – tra Skill Up, lanci di nuove strutture, incontri di prodotto e di destinazione – si arriva a circa 30 attività nel primo semestre, con un target di 50 entro fine anno e 80 webinar complessivi nell’arco dei dodici mesi; le sessioni online sulle mete più richieste, come il Canada, stanno raccogliendo fino a un centinaio di partecipanti ciascuna. «Investiamo nelle relazioni, nella formazione e nella presenza sul territorio – ha aggiunto Battifora –, per supportare sempre più da vicino le agenzie». E sull’AI: «Siamo un’azienda tecnologica che vive con l’intelligenza artificiale integrata in diversi comparti, ma la differenza la farà sempre la persona. Il cliente si rivolge a un consulente perché si aspetta un servizio che l’AI non potrà mai dare». L’evento è stato l’occasione per fare il punto su un anno complicato ma importante. Sul piano commerciale, dopo le tensioni in Medio Oriente – che hanno richiesto al tour operator un investimento di 150.000 euro in 9 giorni per il rientro dei passeggeri «maggio si chiuderà leggermente sopra al 2025 – precisa Battifora –, per agosto è ancora presto, ma abbiamo un buon portafoglio». Lo scontrino medio di pratica si attesta sui 10.000 euro, con la fascia europea più contenuta tra i 7 e gli 8mila. A confermare la solidità operativa, anche il dato sull’1,3% di problemi registrati sul totale dei passeggeri movimentati. Stati Uniti, Giappone e Polinesia restano gli asset principali per volumi; crescono a doppia cifra Australia e Nuova Zelanda, Canada, Sud America (Perù, Argentina, Cile, Colombia e debutto sul Brasile) e Caraibi. «La Cina sarà protagonista dei prossimi 3 anni – sottolinea il manager –: la offriamo su base individuale con logiche simili al Giappone». I mercati esteri Buone notizie anche sul fronte dei mercati esteri, dove Naar opera con uffici a Parigi, Bruxelles, Francoforte e Zurigo, affiancati all’headquarter milanese e alle filiali di Roma e Napoli. La Svizzera, mercato recentemente attivato, sta dando i primi riscontri positivi in uno scenario che si sta ridisegnando dopo l’acquisizione di Hotelplan da parte di Dertour. In Germania, mercato complesso che ha richiesto una revisione dell’organizzazione interna, è stato inserito un nuovo country manager e si sta lavorando ai primi passi sul territorio. Il Belgio – che lo scorso anno ha registrato un ottimo risultato d’esordio, esteso anche al Lussemburgo – consolida la crescita e si sta espandendo sull’Olanda, seguita sempre dall’ufficio di Bruxelles. Prosegue infine il lavoro in Francia, alle prese con un anno complicato a livello di mercato locale ma in crescita, seppure a velocità più ridotta. In arrivo una nuova versione della piattaforma proprietaria, che profilerà le idee di viaggio per targetizzazione e interessi e che si aggiunge ai 64 collegamenti Api già attivi su catene alberghiere, bed bank e grandi portali, con un focus crescente sull’esperienzialità curato dal chief operations officer e head of product Corrado Locatelli. Il calendario del secondo semestre prevede inoltre quattro eventi dedicati alle mete icona (Usa, Giappone e Polinesia), fam trip e l’avvio della prima delle due iniziative solidali annuali del tour operator, dedicata alla realizzazione del refettorio dell’orfanotrofio di un partner thailandese. Confermata la presenza a Iftm Top Resa di Parigi a settembre e a Ttg Travel Experience di Rimini in ottobre, dopo il roadshow autunnale con 12 tappe in tutta Italia. (Alessandra Favaro) Condividi

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­","post_title":"Cittaslow International, dal 19 al 21 giugno l'assembela a Greve in Chianti","post_date":"2026-05-22T12:24:48+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1779452688000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514888","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Un arcipelago che si comprende pienamente solo dal mare\r

Esistono destinazioni che cambiano radicalmente in base al punto di osservazione e, soprattutto, al mezzo con cui vengono esplorate. Le Isole Eolie rientrano pienamente in questa categoria. Da terra si presentano con un’immagine consolidata con paesaggi vulcanici, spiagge nere, borghi e flussi turistici stagionali, mentre dal mare rivelano una dimensione completamente diversa, più autentica e stratificata.\r

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La navigazione tra le isole, distanti tra loro meno di un’ora di vela, consente di percepire l’arcipelago come un sistema unitario ma composto da identità fortemente distinte, dove ogni approdo rappresenta un contesto geografico e culturale autonomo.\r

Sette isole, sette identità complementari\r

Lipari costituisce il principale hub dell’arcipelago: il castello aragonese domina il porto e testimonia la stratificazione storica dell’isola, mentre le antiche cave di ossidiana e il tessuto urbano dei vicoli bianchi raccontano un equilibrio ancora attivo tra comunità locale e presenza turistica.\r

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Salina si distingue per una morfologia più verde rispetto al resto dell’arcipelago, con una vegetazione rigogliosa e una tradizione vitivinicola consolidata legata alla Malvasia. I terrazzamenti che scendono verso il mare definiscono un paesaggio agricolo costiero di forte valore identitario.\r

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Panarea rappresenta un segmento più esclusivo del mercato turistico, caratterizzato da un’elevata attrattività internazionale. Tuttavia, molte delle sue calette principali, come Cala Junco e la spiaggia dei Zimmari, risultano pienamente accessibili solo via mare, rafforzando il ruolo della nautica come modalità privilegiata di fruizione.\r

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Stromboli chiude idealmente il sistema insulare con un elemento distintivo unico nel Mediterraneo: un vulcano attivo costantemente osservabile, che genera un’esperienza notturna di navigazione di forte impatto scenico e sensoriale.\r

La navigazione come chiave di lettura del territorio\r

Le Eolie non sono soltanto una destinazione balneare, ma un vero e proprio prodotto nautico. Le condizioni meteomarine, influenzate da maestrale e scirocco, determinano scenari di navigazione variabili nel corso della stagione, mentre la natura vulcanica dei fondali crea una forte diversificazione paesaggistica subacquea e costiera.\r

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Molte delle baie e delle calette dell’arcipelago risultano accessibili esclusivamente dal mare, elemento che rende la barca a vela non un’opzione alternativa, ma una modalità strutturale di fruizione del territorio. Le aree intorno a Basiluzzo, gli scogli di Lisca Bianca e la navigazione notturna lungo la costa di Stromboli rappresentano esperienze emblematiche legate in modo diretto alla dimensione nautica.\r

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La stagione più favorevole per le vacanze in barca alle Eolie va indicativamente da maggio a settembre, con giugno e settembre che offrono un equilibrio ottimale tra condizioni climatiche, intensità del vento e gestione dei flussi turistici.\r

Un modello di viaggio condiviso in crescita\r

Negli ultimi anni si è affermato un modello di turismo nautico condiviso che integra esperienza di navigazione, socialità a bordo e ottimizzazione dei costi. In questo contesto, piattaforme come Sailwiz si inseriscono come intermediari tra domanda e offerta, facilitando l’incontro tra viaggiatori e imbarcazioni già organizzate.\r

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Per chi desidera esplorare l’arcipelago senza la gestione diretta di un’imbarcazione, le proposte di viaggi condivisi in barca a vela alle Isole Eolie rappresentano una soluzione coerente con le caratteristiche della destinazione e con le nuove dinamiche del turismo esperienziale.\r

L’Eolie come benchmark esperienziale nel turismo nautico\r

Il valore delle Eolie non risiede in un singolo elemento, ma nella combinazione sistemica di esperienze: l’ancoraggio in baie silenziose all’alba, il passaggio sotto costa con odore di zolfo a Vulcano, l’arrivo a Panarea al tramonto con luce radente sulle architetture bianche, fino alla navigazione notturna ai piedi dello Stromboli.\r

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La barca a vela diventa così il mezzo più coerente per interpretare l’arcipelago nella sua interezza, consentendo una fruizione continua e non frammentata del territorio, in linea con le logiche contemporanee del turismo lento e ad alta intensità esperienziale.","post_title":"Perché le vacanze in barca alle Eolie sono tra le più richieste nel turismo nautico del Mediterraneo","post_date":"2026-05-22T12:15:41+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["arcipelago-eolie","barca-a-vela-eolie","charter-eolie","crociera-eolie","isole-eolie-in-barca","itinerario-eolie-barca","lipari-turismo-nautico","navigazione-eolie","panarea-vela","sailwiz-eolie","salina-mare","stromboli-in-barca","turismo-esperienziale","turismo-nautico-eolie","vacanze-in-barca-alle-eolie","vacanze-in-barca-sicilia","vacanze-vela-sicilia","vela-mediterraneo","viaggi-condivisi-in-barca","viaggio-in-barca-eolie"],"post_tag_name":["arcipelago Eolie","barca a vela Eolie","charter Eolie","crociera Eolie","Isole Eolie in barca","itinerario Eolie barca","Lipari turismo nautico","navigazione Eolie","Panarea vela","Sailwiz Eolie","Salina mare","Stromboli in barca","turismo esperienziale","turismo nautico Eolie","vacanze in barca alle Eolie","vacanze in barca Sicilia","vacanze vela Sicilia","vela Mediterraneo","viaggi condivisi in barca","viaggio in barca Eolie"]},"sort":[1779452141000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514892","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Jazeera Airways inaugura oggi da Milano Bergamo la nuova rotta diretta a Kuwait City, che sarà operata con tre frequenze alla settimana (il lunedì, mercoledì e venerdì), che saliranno a quattro nel mese di agosto.\r

Il collegamento sarà effettuato da un Airbus A320neo, in configurazione da 174 posti, che impiegherà 5 ore e 20 minuti per raggiungere il Kuwait.\r

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Quello di Milano Bergamo sarà il primo aeroporto italiano ad accogliere la compagnia, con un accordo che è stato raggiunto in gennaio, quando la situazione nel Golfo era molto più tranquilla. Il presidente di Sacbo Giovanni Sanga aveva parlato di «connessioni ad aree geografiche di grande interesse sotto l’aspetto socioeconomico, imprenditoriale e degli scambi formativi e culturali».\r

Il network di Jazeera Airways include voli di linea in Medio Oriente, Nepal, Pakistan, Bangladesh, India, Sri Lanka ed Europa.\r

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","post_title":"Jazeera Airways debutta a Milano Bergamo: oggi il primo volo da Kuwait City","post_date":"2026-05-22T11:48:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779450539000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514882","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea scalda i motori sulla pista di Bari dove domani decollerà per la prima volta verso Lille: la rotta sarà servita da due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato, per un totale di oltre 14.000 posti in vendita. \r

Con Lille salgono a tre le destinazioni francesi collegate direttamente da Volotea da Bari, insieme a Bordeaux e Lione, rafforzando ulteriormente l’asse Puglia–Francia all’interno del network della compagnia. A queste si aggiunge anche il collegamento Brindisi-Nantes operativo nel periodo estivo.\r

“L’apertura della nuova rotta per Lille consolida il profilo sempre più internazionale della base di Bari – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Questo collegamento, realizzato grazie alla preziosa collaborazione con Aeroporti di Puglia, testimonia la volontà condivisa di aumentare le opportunità di collegamento per il territorio pugliese. Se da un lato il nostro portfolio greco rappresenta una leva importante per il turismo outgoing, molto apprezzato dai passeggeri pugliesi, dall’altro le rotte verso la Francia hanno una vocazione fortemente incoming.”\r

“Con l’avvio del collegamento Bari–Lille – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - compiamo un ulteriore passo nel rafforzamento dei rapporti tra la Puglia e il mercato francese, da sempre strategico per il nostro territorio per turismo ed economia. Questa nuova rotta rafforza e amplia le opportunità di connessione con un’area di forte attrattiva turistica per l’industria del turismo pugliese. Con questo volo si rende ancora più semplice e immediato per i francesi, che nello scorso anno sono stati circa 400.000, raggiungere la nostra regione e scoprirne le eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche”.","post_title":"Volotea pronta a decollare sulla Bari-Lille con due voli settimanali","post_date":"2026-05-22T11:14:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779448452000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514878","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Biennale di Venezia porta arte, architettura e creatività contemporanea in tutta la laguna. In questo contesto nasce l'idea di un soggiorno speciale nel cuore autentico della città. A pochi passi da Piazza San Marco, dal Ponte di Rialto e dai principali luoghi espositivi della città, ma lontano dai percorsi più affollati, Corte di Gabriela accoglie in un ambiente intimo ed elegante viaggiatori, collezionisti, artisti e appassionati d’arte in occasione della Biennale di Venezia, uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi al mondo.\r

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Corte di Gabriela rappresenta un rifugio di lusso discreto dove ogni dettaglio è emozione, capace di coniugare il fascino storico veneziano con un’ospitalità contemporanea e raffinata.\r

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Le camere e suite, arredate con stile ricercato che fonde design italiano, dettagli d’epoca e comfort moderni, riflettono lo stesso spirito di dialogo tra tradizione e innovazione che anima la Biennale stessa. Ogni soggiorno diventa così parte integrante dell’esperienza culturale veneziana.\r

La giornata inizia con la prima colazione curata nei minimi particolari nella sua elegante corte interna, per poi perdersi tra le calli, tra padiglioni e installazioni artistiche, attraversare piccoli ponti e, al rientro, ritrovare la quiete ed il comfort di una dimora esclusiva. \r

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«Durante la Biennale Venezia si trasforma in un laboratorio internazionale di idee e visioni. Ai nostri ospiti desideriamo offrire non solo un luogo dove soggiornare, ma uno spazio dove respirare la bellezza, l’arte e l’eleganza della città – afferma Gianluca Lorenzet, proprietario di Corte di Gabriela».\r

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Soggiorni con quote a partire da € 302 la camera comfort inclusa la prima colazione. In alcuni periodi è richiesto il soggiorno minimo di 2 notti.\r

Possibilità di soggiornare su disponibilità nella dependance “Maison de Gabriela”, 5 minuti a piedi dall’hotel, con quote da € 290 per notte.","post_title":"Biennale di Venezia, le proposte di Corte Gabriela tra relax, arte e storia","post_date":"2026-05-22T11:08:05+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1779448085000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514877","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Medio raggio protagonista della stagione estiva di Sofly, con trend positivi che premiano la flessibilità operativa dell'operatore, che rafforza la struttura interna per garantire risposte rapide alla distribuzione.\r

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La strategia di sviluppo commerciale si traduce \"in un flusso di prenotazioni costante - spiega il to in una nota -, strutturato per rispondere con prontezza ed efficacia alle specifiche esigenze della rete distributiva, garantendo alle agenzie di viaggio partner stabilità, risposte rapide e coerenza qualitativa rispetto alle oscillazioni della domanda globale\".\r

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Su un mercato non di prima linea per i flussi tradizionali italiani come la Turchia, l'attività di selezione e la costruzione di itinerari dedicati hanno permesso di trasformare la meta in un attore centrale dell'estate. La destinazione si conferma infatti molto richiesta per i tour organizzati e registra una domanda importante su Bodrum, molto apprezzata per il suo posizionamento lifestyle. Un riscontro analogo, frutto della medesima filosofia di scouting, si rileva nelle performance positive per il Marocco: una destinazione capace di consentire alle agenzie di intercettare target differenti di clientela grazie a un'offerta variegata e flessibile, con un ruolo di primo piano giocato dai tour.\r

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Segnali di ripresa arrivano poi dall'Egitto, che sta vivendo una nuova fase di crescita non solo sul fronte del prodotto balneare. Un punto di forza dell'operatore è la programmazione delle crociere sul Nilo abbinate al soggiorno al Cairo; nelle ultime settimane sia il mar Rosso sia la proposta crocieristica stanno registrando una rinnovata e diffusa attenzione da parte delle agenzie.\r

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Si evidenziano infatti già le prime richieste per l'Oriente in vista dei prossimi mesi invernali, a dimostrazione di una crescente propensione alla pianificazione anticipata sul lungo raggio. Questo trend è supportato dalla forza del comparto tailor made, recentemente potenziato con l'inserimento in organico di una nuova risorsa.\r

\"In una fase di mercato non semplice, continuiamo a lavorare con attenzione rigorosa sulla qualità del prodotto, sulla costruzione di esperienze autentiche e sulla capacità di rispondere rapidamente alle esigenze della distribuzione - afferma Alberto Giorgio, direttore commerciale SoFly (nella foto) -. I riscontri positivi sulle prenotazioni dimostrano che la specializzazione, lo scouting sul campo e il supporto costante al trade sono gli unici strumenti in grado di trasformare la complessità dello scenario internazionale in opportunità concrete di business per i nostri partner\".","post_title":"Sofly: il medio raggio traina l'estate, supportato da qualità del prodotto e sostegno al trade","post_date":"2026-05-22T10:58:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779447512000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate firmata Glamour ruota attorno ad alcune delle destinazioni più affascinanti dell'Africa: Kenya, Zanzibar e Namibia. Un’offerta pensata per chi sogna il mare dell’oceano Indiano, i safari e l’emozione di paesaggi primordiali.\r

Il tour operator conferma la propria vocazione per i viaggi di qualità, unendo selezione accurata delle strutture, assistenza specializzata e itinerari esperienziali. \r

Il Kenya viene proposto tra mare e safari toccando Tsavo, Masai Mara e Amboseli, con partenze programmate il 4 e 11 agosto da Milano Malpensa e Roma Fiumicino con destinazione Mombasa, per un’estate all’insegna del relax e dell’avventura. Per i viaggiatori più esigenti, Glamour propone anche la formula mare + safari, con piccoli gruppi e guida parlante italiano, alla scoperta dei grandi parchi del Kenya: dallo Tsavo, all’iconico Masai Mara, fino all’area di Amboseli, tra elefanti, savane infinite e tramonti africani.\r

Le spiagge da sogno di Zanzibar sono raggiungibili con partenze il 2 e il 9 agosto da Milano Malpensa e Roma Fiumicino per soggiorni mare di 9 notti in strutture selezionate.\r

Il “Glam Exclusive Namibia” conduce infine alla scoperta dell'Africa più autentica, con partenza il 12 agosto da Milano Malpensa con voli Lufthansa via Francoforte. Un itinerario esclusivo di 11 notti dedicato ai clienti Glamour, pensato per piccoli gruppi e accompagnato da guida locale parlante italiano.\r

Il viaggio attraversa alcuni degli scenari più spettacolari dell’Africa australe: dalle iconiche dune rosse di Sossusvlei e Dead Vlei nel deserto del Namib, fino alla costa atlantica di Swakopmund, passando per il suggestivo Damaraland, le incisioni rupestri di Twyfelfontein e i villaggi tradizionali Himba.","post_title":"L'estate di Glamour alla scoperta di Kenya, Zanzibar e Namibia","post_date":"2026-05-22T10:35:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779446101000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514870","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La quotazione in Borsa di Alpitour è rimandata a causa della situazione di incertezza del settore dovuta al contesto geopolitico e quindi non avverrà nel 2026, ma il gruppo vuole farsi trovare pronto per sfruttare l'eventuale rimbalzo della domanda.\r

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Lo ha detto a Radiocor Giovanni Tamburi, azionista di riferimento del tour operator attraverso Tip (e il veicolo Asset Italia 1), a margine di un evento del Festival dell'Economia. Nei mesi scorsi si era parlato del 2026-27 come possibile finestra per l'approdo a Piazza Affari.\r

In attesa del rimbalzo\r

\"Abbiamo rimandato i tempi dell'Ipo, o di altre cose, perché con questa situazione il mercato del turismo sta un po' soffrendo: niente di serio ma dobbiamo prenderci del tempo\" ha detto il finanziere. Spostamento al 2027? \"Vediamo, abbiamo fatto un consiglio ieri e tutti si aspettano che quando finirà la guerra ci sarà un grandissimo rimbalzo\" ha aggiunto Tamburi sottolineando che la percezione attuale è che ci sia \"grande voglia di viaggiare\".\r

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\"Abbiamo ancora gli alberghi pieni, alcuni al 90%, altri all'80% per cui c'è molta voglia di turismo. Nel frattempo stiamo rinforzando i call center sperando che quando arriva domanda nuova si riparte\".\r

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Alpitour ha chiuso l'ultimo esercizio a ottobre scorso con 2,3 miliardi di ricavi e un margine operativo lordo di 162,4 milioni.","post_title":"Tamburi (Tip) rimanda la quotazione in Borsa di Alpitour","post_date":"2026-05-22T10:27:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1779445643000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways continua a investire sul canale Ndc e con la sigla di un nuovo accordo di distribuzione con Sabre Corporation, che prevede anche il rinnovo del loro attuale accordo sui contenuti tradizionali.\r

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L'intesa con Sabre permetterà di offrire contenuti più personalizzati ad agenzie e tour operator, contribuendo, al tempo stesso, all’allineamento con la strategia distributiva del gruppo Lufthansa.\r

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Le agenzie di viaggio collegate a Sabre possono quindi richiedere l'attivazione per lo shopping, prenotazione e gestione delle offerte Ndc di Ita. Queste offerte saranno affiancate dai contenuti tradizionali all'interno dell’ecosistema Sabre, consentendo agli agenti di cercare, confrontare, vendere e gestire le offerte in modo efficiente all'interno di un unico flusso di lavoro.\r

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La collaborazione amplia la distribuzione di Ita Airways attraverso Sabre Mosaic™ Marketplace, rendendo disponibili le offerte NDC della compagnia aerea alle agenzie di viaggio collegate a Sabre. I contenuti Ndc della compagnia aerea hanno iniziato ad essere distribuiti alle agenzie dal 12 maggio 2026.\r

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Attraverso Sabre Mosaic™ Ndc, Ita sarà in grado di proporre offerte più ricche e personalizzate, in linea con le proprie priorità commerciali e di distribuzione, raggiungendo al contempo un vasto numero di viaggiatori attraverso il canale delle agenzie.\r

Sabre ha sottolineato il proprio supporto al percorso di modernizzazione della distribuzione aerea di Ita Airways: l’integrazione dei contenuti Ndc nel Sabre Mosaic™ Marketplace consentirà alle agenzie di accedere a offerte più complete attraverso un sistema scalabile e multi-source, facilitando la ricerca, la prenotazione e la gestione dei servizi di viaggio.\r

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