Naar Bespoke Travel attiva le procedure straordinarie di assistenza In seguito al conflitto in Medio Oriente, Naar Bespoke Travel ha attivato con effetto immediato tutte le procedure operative straordinarie per la tutela dei viaggiatori e la gestione delle pratiche in corso. Il topur operator comunica quanto segue. Per le pratiche con destinazione finale Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar in partenza dal 28 febbraio al 15 marzo è possibile cancellare senza penali con rimborso integrale tramite voucher delle somme versate. In caso di mancata accettazione del voucher, Naar Tour Operator procederà alla restituzione di tutte le somme versate dai viaggiatori come previsto dalla normativa vigente. In caso di riprogrammazione del viaggio eventuali differenze di prezzo saranno riconosciute da Naar Bespoke Travel qualora il nuovo importo risulti inferiore; eventuali maggiori costi saranno a carico dei clienti qualora il nuovo importo risulti superiore a quanto già versato. Per prenotazioni con partenza oltre il 16 marzo, ci saranno ulteriori comunicazioni sulla base degli aggiornamenti ricevuti da enti istituzionali, vettori e partner locali. In caso di cancellazione volontaria non collegata alle misure sopra indicate, restano applicate le penali contrattuali previste. Il transito dagli aeroporti mediorientali Un discorso diverso è quello delle pratiche con transito presso aeroporti attualmente coinvolti In questo caso, per i clienti con partenze confermate fino all’8 marzo, Naar Bespoke Travel proporrà tempestivamente soluzioni alternative. Eventuali differenze di prezzo saranno riconosciute da Naar Bespoke Travel se inferiori al valore originario; eventuali maggiori costi saranno dovuti dai clienti se superiori al valore del pacchetto acquistato. Nel caso in cui non vi siano soluzioni alternative per mancanza di disponibilità, il cliente avrà facoltà di cancellazione senza penali con rimborso integrale tramite voucher delle somme versate e, in caso di mancata accettazione del voucher, Naar Tour Operator procederà alla restituzione di tutte le somme versate dai viaggiatori come previsto dalla normativa vigente. Per le partenze oltre il 9 marzo seguiranno ulteriori aggiornamenti. In caso di cancellazione volontaria, restano al momento valide le condizioni contrattuali previste. Condividi

