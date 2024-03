Naar apre in Germania: “Il momento è propizio, il mercato è meno viscoso” Prosegue il processo di internazionalizzazione di Naar che annuncia l’apertura a Francoforte dei propri uffici in Germania per il prossimo autunno. La mossa segue il successo della filiale francese che, inaugurata nel 2019, dopo la pausa dovuta alla pandemia, si appresta quest’anno a raggiungere il break even, avvicinandosi ai 4 milioni di euro di fatturato, pari al triplo del 2023, con una proiezione a quota 7-8 milioni per il 2025. “Il momento è propizio per entrare nel mercato tedesco – racconta il ceo dell’operatore milanese, Frederic Naar -. La crisi legata al Covid ha infatti eroso la naturale viscosità dei mercati. Un atteggiamento naturale, per cui clienti e agenti sono tradizionalmente propensi a rimanere con i propri fornitori tradizionali, senza pensare a nuovi partner. Di fatto, oggi la situazione è più aperta. Lo testimoniano anche i rumours che circolavano in questi giorni all’Itb di Berlino, secondo cui persino un colosso come Fti starebbe vivendo un momento complesso. Tutti segnali che stanno facendo riflettere le agenzie tedesche, a oggi troppo sbilanciate per i loro acquisti sui tre big (oltre a Fit, Dertour e Tui, ndr)”. Al di là della congiuntura particolare, il progetto di Naar poggia però soprattutto su un’analisi profonda del contesto in cui il prodotto tailor made del to andrà a inserirsi: “Sui mercati francese e tedesco non esiste un operatore come noi. Forse solo il transalpino Worldia, nato inizialmente come un to b2c, poi riconvertitosi al b2b e oggi impegnato anche lui in un processo di internazionalizzazione. In ogni caso noi presidiamo un segmento di mercato molto preciso, quello dei viaggi tailor made di fascia alta, nel quale esistono pochissimi operatori specializzati. Certo, tutti i big, a partire dagli stessi tre tedeschi, hanno al proprio interno delle divisioni dedicate, ma non generano investimenti in prodotto e tecnologia paragonabili ai nostri”. Proprio l’impegno profuso da Naar nel rinnovamento dei propri strumenti It durante la pandemia ha tra l’altro permesso al to di ottimizzare i costi di apertura della sede tedesca: “Oggi inaugurare un ufficio a Francoforte – conclude Naar -, ci costa essenzialmente quanto farlo a Napoli o a Palermo: oltre all’affitto e al personale, si aggiungono solo le spese per la creazione di una srl in loco”. I nuovi headquarter sul Meno avranno anche una funzione strategica per raggiungere tutte l’area vasta dei paesi Dach (di lingua tedesca, ndr). L’operatore milanese starebbe in particolare pensando alla Svizzera, dove non esclude di inserire presto una filiale commerciale. A Francoforte, intanto, tutto è pronto per la nuova avventura: a guidare gli uffici tedeschi è stato chiamato Frank Götze, manager con oltre vent’anni di esperienza nel gruppo Dertour, che possiede numerosi marchi turistici, tra cui Kuoni, Meiers Weltreisen e Transai. Naar Reisen proporrà al mercato tedesco le destinazioni dell’operatore meneghino, tra cui Stati Uniti, Australia, Giappone, seguendo il consolidato modello già adottato in Italia e in Francia. Condividi

[post_title] => Novità Green Line Tours: un bus in stile British per visitare Roma [post_date] => 2024-03-12T12:01:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710244919000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463278 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue il processo di internazionalizzazione di Naar che annuncia l'apertura a Francoforte dei propri uffici in Germania per il prossimo autunno. La mossa segue il successo della filiale francese che, inaugurata nel 2019, dopo la pausa dovuta alla pandemia, si appresta quest'anno a raggiungere il break even, avvicinandosi ai 4 milioni di euro di fatturato, pari al triplo del 2023, con una proiezione a quota 7-8 milioni per il 2025. "Il momento è propizio per entrare nel mercato tedesco - racconta il ceo dell'operatore milanese, Frederic Naar -. La crisi legata al Covid ha infatti eroso la naturale viscosità dei mercati. Un atteggiamento naturale, per cui clienti e agenti sono tradizionalmente propensi a rimanere con i propri fornitori tradizionali, senza pensare a nuovi partner. Di fatto, oggi la situazione è più aperta. Lo testimoniano anche i rumours che circolavano in questi giorni all'Itb di Berlino, secondo cui persino un colosso come Fti starebbe vivendo un momento complesso. Tutti segnali che stanno facendo riflettere le agenzie tedesche, a oggi troppo sbilanciate per i loro acquisti sui tre big (oltre a Fit, Dertour e Tui, ndr)". Al di là della congiuntura particolare, il progetto di Naar poggia però soprattutto su un'analisi profonda del contesto in cui il prodotto tailor made del to andrà a inserirsi: "Sui mercati francese e tedesco non esiste un operatore come noi. Forse solo il transalpino Worldia, nato inizialmente come un to b2c, poi riconvertitosi al b2b e oggi impegnato anche lui in un processo di internazionalizzazione. In ogni caso noi presidiamo un segmento di mercato molto preciso, quello dei viaggi tailor made di fascia alta, nel quale esistono pochissimi operatori specializzati. Certo, tutti i big, a partire dagli stessi tre tedeschi, hanno al proprio interno delle divisioni dedicate, ma non generano investimenti in prodotto e tecnologia paragonabili ai nostri". Proprio l'impegno profuso da Naar nel rinnovamento dei propri strumenti It durante la pandemia ha tra l'altro permesso al to di ottimizzare i costi di apertura della sede tedesca: "Oggi inaugurare un ufficio a Francoforte - conclude Naar -, ci costa essenzialmente quanto farlo a Napoli o a Palermo: oltre all'affitto e al personale, si aggiungono solo le spese per la creazione di una srl in loco". I nuovi headquarter sul Meno avranno anche una funzione strategica per raggiungere tutte l'area vasta dei paesi Dach (di lingua tedesca, ndr). L'operatore milanese starebbe in particolare pensando alla Svizzera, dove non esclude di inserire presto una filiale commerciale. A Francoforte, intanto, tutto è pronto per la nuova avventura: a guidare gli uffici tedeschi è stato chiamato Frank Götze, manager con oltre vent'anni di esperienza nel gruppo Dertour, che possiede numerosi marchi turistici, tra cui Kuoni, Meiers Weltreisen e Transai. Naar Reisen proporrà al mercato tedesco le destinazioni dell'operatore meneghino, tra cui Stati Uniti, Australia, Giappone, seguendo il consolidato modello già adottato in Italia e in Francia. [post_title] => Naar apre in Germania: "Il momento è propizio, il mercato è meno viscoso" [post_date] => 2024-03-12T11:40:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710243643000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463281 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Play ha trasportato 106.042 passeggeri lo scorso febbraio, con un aumento del 66% rispetto allo stesso mese del 2023, con un load factor dell'81%, in crescita su quello del 76,9% dello scorso anno. Sul totale passeggeri che hanno viaggiato con la low cost a febbraio, il 27,9% ha volato dall'Islanda, il 40% ha volato verso l'Islanda e il 32,1% ha viaggiato in coincidenza. Le più importanti città europee sono protagoniste di un nuovo itinerario in treno in otto tappe creato da Rocco Forte Hotels per permettere agli ospiti di rivivere in chiave contemporanea il fascino del Grand Tour. Che si tratti di ammirare gli scenari diversificati che caratterizzano il tratto tra il Golfo di Palermo e Messina o le splendide vette alpine che svettano al passo del Brennero, gli ospiti avranno completa autonomia durante tutto il percorso, personalizzabile sia nella direzione di viaggio sia nelle fermate che lo compongono e nella durata del soggiorno nelle diverse città.\r

\r

Meta iniziale del viaggio, in linea con i trend più recenti che vedono i viaggiatori orientarsi su mete nordiche nei mesi estivi per sfuggire all’innalzamento delle temperature, è Villa Igiea a Palermo, dove gli ospiti possono lasciarsi avvolgere dal calore dell'ospitalità siciliana e del sole del Mediterraneo. Da qui è anche possibile aggiungere una tappa extra votata al relax nella tenuta di 230 ettari del Verdura Resort sulla costa agrigentina, la cui apertura è prevista per il 14 marzo. Dal capoluogo siciliano si risale verso Roma, dove il soggiorno è all'hotel de Russie, oasi rilassante nel vivace cuore capitolino in cui lasciarsi conquistare dal giardino segreto disegnato dal Valadier prima di proseguire verso Firenze e l’hotel Savoy, salotto buono della città con il suo affaccio direttamente su piazza della Repubblica.\r

\r

Sconfinando oltre l’arco alpino, si arriva a Monaco di Baviera e al Charles Hotel, dove dopo una giornata trascorsa fra musei e birrerie è possibile rilassarsi nella piscina interna della spa e concedersi un trattamento con i prodotti Irene Forte Skincare. La seconda tappa su suolo tedesco è all'hotel de Rome di Berlino, ospitato nella ex sede della Dresdner Bank, che vanta una terrazza panoramica con vista sulle attrazioni del centro. Dalla Germania il passaggio è attraverso il Belgio, con una sosta all'hotel Amigo di Bruxelles per scoprire il nuovissimo bar Magritte omaggio all'artista surrealista, prima di oltrepassare la Manica e arrivare nel Regno Unito, dove si trovano le due tappe conclusive del tour: il Brown's Hotel nel cuore del quartiere londinese Mayfair e il Balmoral di Edimburgo, entrambi vere e proprie Grande dame dell’ospitalità 5 stelle lusso su suolo britannico.","post_title":"Rocco Forte lancia il Grand Tour in treno: dalla Sicilia alla Scozia otto tappe tra i suoi hotel europei","post_date":"2024-03-12T12:38:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710247133000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Il Chia Laguna Resort torna ad accogliere i suoi ospiti dopo la breve stagione invernale. L'11 aprile aprirà il Conrad Chia Laguna Sardinia: 5 stelle da 107 camere e suite. Il 30 aprile sarà la volta del Baia di Chia Resort Sardinia - Curio Collection by Hilton, altro 5 stelle presto adults-only, dai 12 anni (77 camere e suite). Infine a metà maggio le famiglie potranno tornare all’hotel Village (240 camere), 4 stelle lusso. La proposta diversificata del complesso sardo attira sempre nuovi ospiti anche per l'attento restyling avviato dopo l'ingresso nel gruppo Hilton. \r

Un rinnovo che ha coinvolto nel 2021 il Baia di Chia Resort e nel 2022 il Chia Laguna Sardinia. Quest’ultimo hotel è così entrato a far parte dell'offerta di lusso di Conrad, prima struttura aperta in Italia. «Ogni anno c’è stata una crescita del 15%-20% - sottolinea Marco Pedna, general manager del Chia Laguna -. Anche il 2024 è partito molto bene. Infatti le presenze sono già aumentate del 40% rispetto all’anno scorso. Raggiungeremo il 75%-80% di occupazione. Un dato importante e inaspettato, dovuto anche al cambiamento del cliente: se prima della pandemia molte prenotazioni erano last-minute, oggi si pianifica la vacanza con largo anticipo. La durata del soggiorno però si riduce, in particolare al Conrad: dai sette giorni del passato siamo scesi a cinque, sei. E la clientela è cambiata: non vuole fare solo mare ma scoprire la Sardegna. Per questo sono sempre più importanti le escursioni e le diverse attività che proponiamo, tra cui anche l’offerta sportiva. Dopo il rebranding puntiamo a una crescita importante. Pure in Sardegna Conrad ha perciò avviato un trend di scoperta: valorizzando la zona, creando la destinazione, attirando una clientela interessante e richiamando altri brand».\r

«L’affiliazione è stata una doppia opportunità. - prosegue Elisabetta Serafini, pr e communication manager del Chia Laguna Resort - Per il resort e per Hilton che, dopo un attento studio di fattibilità, ha deciso di abbracciare il nostro progetto sostenendo i lavori della ristrutturazione realizzata dall’architetto Marco Piva. Essere parte del gruppo Hilton ci offre la possibilità di accedere a una macchina distributiva mondiale».\r

Tante in particolare le novità del Chia Laguna: “Abbiamo programmato una serie di miglioramenti importanti - aggiunge infatti Pedna -: il kids-club, completamente rinnovato, sarà operativo tutti i giorni dalle 9 alle 23, con una ricca programmazione. Verrà rifatta anche tutta la piazza, il cuore del resort. Sono nati pure dei nuovi concept sul fronte dell’f&b, come il momento apre-beach nel bar del ristorante Le Dune con il dj dal vivo dalle 17:30 alle 20. Al Curio stiamo aprendo il Flow, un secondo ristorante sushi e un lounge bar che sarà aperto fino all’una per un dopo-cena con il dj. Sono tanti i progetti promossi dal nostro chef Roberto Chengia, executive degli 11 outlet del resort e impegnato presso il ristorante La Terrazza del Conrad. Tra le altre novità, le bbq night che organizzeremo a bordo piscina al Curio utilizzando il Green Egg, una griglia innovativa. Tutti i nostri concetti f&b sono pensati a chilometro zero, con ingredienti locali e i vini di cantine prestigiose, ma anche con produzioni minori ma apprezzate».\r

Dal punto di vista della sostenibilità il Chia Laguna sta entrando nel programma di certificazione volontaria Green Key e prende parte ai programmi esg del gruppo Hilton. «Guardiamo alla sostenibilità in senso più ampio, - prosegue Pedna -. Oltre a obiettivi come il risparmio del 5% del consumo di acqua, realizziamo attività sociali come la raccolta della plastica in spiaggia con lo staff o giornate di sport legate a raccolte fondi a cui partecipano ospiti e dipendenti. Abbiamo l’obiettivo di fare due eventi annuali di supporto alla nostra comunità».\r

Parte del business del resort riguarda infine il segmento mice, per cui è disponibile all’interno del resort un centro congressi di oltre 1.500 metri quadrati e otto sale meeting, che può accogliere oltre 900 persone: «Per noi è fondamentale a inizio stagione e anche tra settembre, ottobre e novembre - conclude Elisabetta Serafini -. L’anno scorso abbiamo aperto a febbraio con diverse convention ed eventi congressuali e associativi. La clientela è per il 50% italiana e per il 50% straniera. Quest’anno, tra aprile e giugno, abbiamo già confermati quattro buyout: quando vengono riservati il Village o il Conrad e il Village insieme. Anche per questo segmento la stagione si sta allungando; gli organizzatori, oltre agli spazi, chiedono esperienze al di fuori della struttura».","post_title":"Al via la nuova stagione del Chia Laguna: tutte le novità del resort","post_date":"2024-03-12T12:20:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710246055000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463293","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"FS Italiane si conferma un gruppo dai grandi numeri. \"Il 2023 si è chiuso con 16 miliardi di euro di investimenti segnando un anno record per il Gruppo FS in termini di capacità e sviluppo\", ha spiegato l'ad Luigi Ferraris nel corso del suo intervento a Italia genera futuro, organizzato dal Corriere della Sera.\r

\r

Ferraris ha poi parlato della sempre maggiore presenza del Gruppo all'estero (Francia, Spagna ed UK) e dei traguardi del Polo Logistica, diventato il secondo operatore merci in Germania dopo l'acquisizione di Exploris da parte di TX Logistik.\r

\r

\"Abbiamo bisogno di nuova capacità perché il trasporto di merci su rotaia è il 10% ed è molto basso rispetto alla media europea del 20%, rischiamo di congestionarci\", commenta l'Ad a proposito della situazione italiana, rimarcano che gli investimenti nella rete logistica sono \"l'elemento più critico\" e che il Paese necessita n di \"investimenti per collegare porti e aeroporti al reticolo industriale del Paese\".\r

\r

Il numero uno del Gruppo FS ha voluto anche sottolineare il \"ruolo strategico \" dell'Italia come \"hub del Mediterraneo\".\r

Hub\r

\"Il nostro Paese ha geograficamente un ruolo strategico perché è al centro del Mediterraneo. - ha spiegato - Ora stiamo soffrendo per quello che sta succedendo nel Canale di Suez e vediamo già degli effetti sia sul costo del noleggio delle grandi navi, ma anche sulla frequenza e sul numero di traffici e questo si ripercuote in una diminuzione nei volumi di trasferimento.\r

\r

Una volta superata questa crisi saremo nuovamente centrali con i nostri porti e dobbiamo essere centrali attraverso investimenti in infrastrutture che colleghino i nostri porti e aeroporti con il reticolo industriale del Paese e dell'Europa\".\r

\r

Ferraris ha fatto cenno anche ad un ambizioso piano assunzioni che prevede l’ingresso di 40mila nuove figure professionali in dieci anni. \"C'è bisogno di risorse specializzate - ha sottolineato - per questo abbiamo lanciato una serie di iniziative insieme ai ministeri competenti per riprendere le scuole professionali, rivalutarle e creare una domanda di tecnici favorendo una combinazione tra scuola e lavoro\".","post_title":"Gruppo FS: 16 miliardi di euro di investimenti nel 2023","post_date":"2024-03-12T12:14:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1710245695000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visitare Roma su un bus dallo stile inconfondibilmente british e percorrere i luoghi della capitale senza rinunciare ai gusti decisi della tradizione. Green Line Tours, sightseeing company specializzata in trasporti turistici nella Città eterna e in altri centri italiani, propone una nuova esperienza di viaggio con un tocco di glamour. Il Rome-Master Vintage Bus Tour sarà disponibile dal 16 marzo, ma è sin da ora prenotabile sul sito dell'operatore. I posti infatti sono solo su prenotazione e ogni utente potrà scegliere dove godersi l’esperienza: nel piano superiore con sedute Xl in legno o in quello inferiore su divanetti in pelle green british. Il tutto pensato per avere una panoramica completa della città da una prospettiva unica ed esclusiva.\r

\r

Il Bus Route-master, icona del trasporto pubblico londinese, è stato interamente rinnovato in chiave moderna. Vanta di un tetto apribile e richiudibile in base alla stagionalità e alle condizioni metereologiche del giorno, sistemi di intrattenimento di bordo, allestimenti interni in legno e in pelle che garantiscono maggior confort durante il tour e un caratteristico pavimento effetto legno.\r

\r

L'itinerario, con partenza di fronte alla stazione Centrale (Roma Termini), ha una durata di due ore e prevede una sola sosta dedicata alla degustazione. Dopo aver percorso le vie dei luoghi più instagrammabili della capitale come piazza della Repubblica, fori Imperiali, Colosseo, castel Sant'Angelo e villa Borghese, i turisti potranno assaporare alcune specialità della tradizione romana presso l'ape à-porter tutta rosa di Pizza & Mortazza. La sosta si terrà in piazza Thorvaldsen che sorge nell'area limitrofa a villa Borghese, cuore verde della città, fra il museo Etrusco di villa Giulia e la galleria nazionale d'Arte antica e moderna. Il percorso proseguirà verso piazza Barberini per concludersi nel luogo di partenza. Il nuovo tour al momento prevede quattro corse giornaliere. I turisti potranno accedere a un commento con audioguida in 16 lingue differenti. Un assistente di bordo sarà a disposizione per ogni esigenza.","post_title":"Novità Green Line Tours: un bus in stile British per visitare Roma","post_date":"2024-03-12T12:01:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710244919000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue il processo di internazionalizzazione di Naar che annuncia l'apertura a Francoforte dei propri uffici in Germania per il prossimo autunno. La mossa segue il successo della filiale francese che, inaugurata nel 2019, dopo la pausa dovuta alla pandemia, si appresta quest'anno a raggiungere il break even, avvicinandosi ai 4 milioni di euro di fatturato, pari al triplo del 2023, con una proiezione a quota 7-8 milioni per il 2025.\r

\r

\"Il momento è propizio per entrare nel mercato tedesco - racconta il ceo dell'operatore milanese, Frederic Naar -. La crisi legata al Covid ha infatti eroso la naturale viscosità dei mercati. Un atteggiamento naturale, per cui clienti e agenti sono tradizionalmente propensi a rimanere con i propri fornitori tradizionali, senza pensare a nuovi partner. Di fatto, oggi la situazione è più aperta. Lo testimoniano anche i rumours che circolavano in questi giorni all'Itb di Berlino, secondo cui persino un colosso come Fti starebbe vivendo un momento complesso. Tutti segnali che stanno facendo riflettere le agenzie tedesche, a oggi troppo sbilanciate per i loro acquisti sui tre big (oltre a Fit, Dertour e Tui, ndr)\".\r

\r

Al di là della congiuntura particolare, il progetto di Naar poggia però soprattutto su un'analisi profonda del contesto in cui il prodotto tailor made del to andrà a inserirsi: \"Sui mercati francese e tedesco non esiste un operatore come noi. Forse solo il transalpino Worldia, nato inizialmente come un to b2c, poi riconvertitosi al b2b e oggi impegnato anche lui in un processo di internazionalizzazione. In ogni caso noi presidiamo un segmento di mercato molto preciso, quello dei viaggi tailor made di fascia alta, nel quale esistono pochissimi operatori specializzati. Certo, tutti i big, a partire dagli stessi tre tedeschi, hanno al proprio interno delle divisioni dedicate, ma non generano investimenti in prodotto e tecnologia paragonabili ai nostri\".\r

\r

Proprio l'impegno profuso da Naar nel rinnovamento dei propri strumenti It durante la pandemia ha tra l'altro permesso al to di ottimizzare i costi di apertura della sede tedesca: \"Oggi inaugurare un ufficio a Francoforte - conclude Naar -, ci costa essenzialmente quanto farlo a Napoli o a Palermo: oltre all'affitto e al personale, si aggiungono solo le spese per la creazione di una srl in loco\".\r

\r

I nuovi headquarter sul Meno avranno anche una funzione strategica per raggiungere tutte l'area vasta dei paesi Dach (di lingua tedesca, ndr). L'operatore milanese starebbe in particolare pensando alla Svizzera, dove non esclude di inserire presto una filiale commerciale. A Francoforte, intanto, tutto è pronto per la nuova avventura: a guidare gli uffici tedeschi è stato chiamato Frank Götze, manager con oltre vent'anni di esperienza nel gruppo Dertour, che possiede numerosi marchi turistici, tra cui Kuoni, Meiers Weltreisen e Transai. Naar Reisen proporrà al mercato tedesco le destinazioni dell'operatore meneghino, tra cui Stati Uniti, Australia, Giappone, seguendo il consolidato modello già adottato in Italia e in Francia.","post_title":"Naar apre in Germania: \"Il momento è propizio, il mercato è meno viscoso\"","post_date":"2024-03-12T11:40:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710243643000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463281","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Play ha trasportato 106.042 passeggeri lo scorso febbraio, con un aumento del 66% rispetto allo stesso mese del 2023, con un load factor dell'81%, in crescita su quello del 76,9% dello scorso anno.\r

\r

Sul totale passeggeri che hanno viaggiato con la low cost a febbraio, il 27,9% ha volato dall'Islanda, il 40% ha volato verso l'Islanda e il 32,1% ha viaggiato in coincidenza.\r

\r

La compagnia aerea ha recentemente inserito quattro nuove destinazioni al proprio network: Madeira, che decollerà il prossimo 15 ottobre con un volo alla settimana, il martedì; Marrakech che sarà servita dal 17 ottobre, fino a due volte a settimana, il giovedì e la domenica; Vilnius e Spalato.\r

\r

\"Febbraio è stato un mese piuttosto buono per Play - ha dichiarato Birgir Jónsson, ceo del vettore -. Vediamo che la domanda sta tornando sul mercato dopo un periodo difficile in seguito alle notizie fuorvianti sulla recente attività sismica in Islanda, che hanno raffreddato la domanda per la destinazione negli ultimi mesi. Tuttavia, a febbraio abbiamo visto che la situazione sta cambiando: il nostro load factor dell'81% è stato superiore di 4 punti percentuali rispetto al febbraio dell'anno scorso. Allo stesso tempo, il numero di passeggeri è cresciuto del 66%, raggiungendo le 106 mila unità\".","post_title":"Play: aumentano passeggeri e load factor a febbraio. Le novità di Madeira e Marrakech","post_date":"2024-03-12T11:28:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710242921000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463271","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Air Mediterranean ha fatto il suo debutto all'aeroporto di Forlì, che guarda con fiducia alla stagione estiva, pronto a inserire la quarta frequenza settimanale per Lampedusa e la seconda per Zante.\r

\r

“Dodici le destinazioni operate fisicamente dal vettore greco Air Mediterranean utilizzando Boeing 737-400, così da migliorare la qualità e il comfort del viaggio” spiega Andrea Stefano Gilardi, direttore generale & accountable manager F.A. - Forlì Airport. La summer firmata GoToFly prevede inoltre, \"dal 27 maggio, i voli su Sicilia, Sardegna, Grecia, Albania rinnovando altresì l’ottima intesa che ci vede partner del tour operator bolognese MySunSea”.\r

\r

Accanto ad Andrew Hallak, proprietario di Air Mediterranean, che spera in \"una forte, fruttuosa e lunga collaborazione” con il Ridolfi, Gilardi non dimentica poi di porre l’accento “sulla forte crescita attesa in tema di trasporti commerciali e come i prossimi mesi saranno tutt’altro che facili ai fini del reperimento di macchine da impiegare nelle rotte”. \r

\r

Infine, \"nell’attesa di vederci riconsegnati entro maggio due hangar per complessivi 1800 metri quadrati, F.A. - Forlì Airport mantiene la barra a dritta nel pieno rispetto del piano di sviluppo consegnato a Enac e guarda alla prossima summer season, la 2025, proseguendo il confronto accanto agli albergatori: la prospettiva punta all’attivazione di alcuni collegamenti in chiave incoming da Germania e Belgio”.","post_title":"Air Mediterranean è operativa dall'aeroporto di Forlì con 12 destinazioni","post_date":"2024-03-12T10:53:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710240795000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463265","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443822\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Barbara Mazzali[/caption]\r

\r

Il 2023 è stato un anno da record per il turismo della Lombardia e lo ha ribadito negli scorsi giorni a Berlino l’assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda, Barbara Mazzali. Come si legge su Lombardianotizie.online, la regione lombarda è presente presso l’Itb, Internationale tourismus-borse, fiera di Berlino del settore, fra le più importanti a livello internazionale per quanto riguarda il turismo.\r

\r

Un padiglione, quello lombardo, situato nello stand Italia e che occupa 160 metri quadri con 12 rappresentanti delle province. In mostra quindi le eccellenze lombarde, dalla moda al design, passando per il turismo, con testimonianze culturali, strutture ricettive di alta qualità, ma anche artigianato locale ed enogastronomia.\r

\r

“Presentiamo al pubblico internazionale – sono le parole dell’assessore Barbara Mazzali riportate da Lombardianotizie.online – l’offerta turistica e il ‘Lombardia style‘, il meglio della Lombardia, caratterizzata da panorami spettacolari come laghi, montagne, colline, città d’arte ma anche un mondo di creatività e di ‘saper fare’. Nasce così il ‘Lombardia style’ nuovo brand con il quale puntiamo a dare un nuovo impulso al posizionamento turistico e attrattivo”.\r

\r

In totale sono stati 51 milioni i turisti che hanno visitato la Lombardia e soggiornato nelle strutture regionali e “Il 64% – continua Mazzali – cioè 32,8 milioni, sono stranieri. Provengono prevalentemente da Europa, Asia e Nord America. È proprio a loro che vogliamo presentare la Lombardia. Non solo quindi le località più ‘iconiche’, ma tutti i nostri gioielli”.","post_title":"Lombardia 2023: 51 milioni di turisti. Il 64% stranieri","post_date":"2024-03-12T10:29:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710239379000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463237","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sottolineare il legame tra prodotto e territorio, inserendo la cantina in una visione più ampia, capace di passare non solo dalla degustazione del prodotto vinicolo ma anche dalla conoscenza della sua area di produzione, della cultura e della gente che vive, lavora e produce tra i colli di San Colombano. Nasce da questo ampio approccio alla viticoltura la vocazione enoturistica della cantina Nettare dei Santi, che ha contribuito con i suoi prodotti al successo del nostro ultimo Tove, al Meliá Milano gli scorsi 4 e 5 febbraio.\r

\r

\"Il turismo del vino fa parte della nostra famiglia praticamente da sempre - spiega il titolare della cantina, GianEnrico Riccardi -. Trasformare quella che fino ad allora (dalla fine del 1800) era stata una passione in un’attività imprenditoriale, dando nuova immagine al prodotto ottenuto, imbottigliandolo e facendolo apprezzare sulle tavole dei milanesi e dei lodigiani, non era solo un concetto di vendita ma soprattutto la necessità di far conoscere un prodotto, una cultura, una tipicità del territorio: i colli di San Colombano. Nel 1980, quando mio padre Enrico, figlio di Franco Riccardi, decise di trasferire la cantina dal centro del paese alla cima della collina fra i propri vigneti, diventando una delle realtà vitivinicole più affascinanti di San Colombano, è stato ancor più chiaro e fortemente desiderato dare impulso all’attività investendo tutte le energie nella cura dei vigneti, nella ricercatezza dell’immagine e soprattutto nell’assoluto rispetto dell’ambiente. Quell’ambiente che doveva essere visto, conosciuto e visitato attraverso la cantina: dalla produzione dello stesso vino ai prodotti del territorio. Come mio nonno Franco Riccardi, e successivamente attraverso il pensiero e il lavoro di mio padre, ho infatti sempre fortemente creduto al legame tra prodotto e territorio”.\r

\r

Con l’arrivo del movimento del Turismo del vino nel 1993, si concretizza così nell'azienda della famiglia Riccardi il desiderio e il pensiero più ampio del concetto di cantina enoturistica. \"Qualcosa che abbiamo sempre fortemente desiderato e in cui abbiamo sempre creduto - prosegue GianEnrico -. Ci rivolgiamo a tutti: wine lovers, appassionati, curiosi, amanti del vino e non solo; a chi ne sa e a chi ne sa di meno. Oggi le richieste del pubblico sono sempre più diversificate. Non esiste più il solo concetto della classica degustazione, ma anche l’accompagnare il vino con assaggi di prodotti tipici; il conoscere la storia della cantina e del territorio; nuove esperienze da condividere circondati dalla natura e nella natura. Cene in vigna, percorsi tra i filari, momenti di relax tra un calice e l’altro, il poter interagire direttamente con il produttore sono solo alcuni esempi di ciò che si può fare. Si cerca d’instaurare un rapporto con gli ospiti non solo con le parole ma accompagnandoli in una vera esperienza sensoriale fatta di occhi, naso e bocca. Il tutto, sempre con la semplicità e il rispetto non solo per il nostro prodotto, ma in primis per il nostro visitatore: decidere con loro cosa degustare e quale esperienza vorrebbero fare è il modo più semplice e coinvolgente per rendere il nostro cliente parte integrante della cantina e non un semplice ospite in visita”.\r

\r

La Nettare dei Santi produce oggi un totale di 25 etichette di vino. Si spazia dai beverini d’annata a vini più importanti e affinati in legno: dalle riserve ai passiti, dalle bollicine metodo classico millesimato alle più fruttate del metodo Charmat. Per chi ama i vini rossi e i vini bianchi, sia fermi sia frizzantini, Barbera, Croatina e l’Uva Rara compongono la Doc dei vini rossi; Chardonnay, Pinot Nero e Riesling sono la Doc per i vini bianchi. Verdea è invece un vitigno autoctono, nella versione ferma o frizzante, per un vino leggero e giovane. \"Descrivere brevemente tutti i vini non è facile - conclude GianEnrico -. Ognuno merita la sua giusta attenzione. Ed è per questo che vi invito direttamente in cantina a degustarli: una piacevole sorpresa tra le colline del Milanese\".","post_title":"Nettare dei Santi: vocazione enoturistica tra i colli di San Colombano","post_date":"2024-03-11T14:05:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710165924000]}]}}