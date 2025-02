Msc: soft opening per il nuovo terminal di Barcellona. Tra qualche mese l’inaugurazione ufficiale Con l’approdo lo scorso sabato della Fantasia è diventato operativo il nuovo terminal crociere Msc nel porto di Barcellona. Si tratta però solo di una sorta di soft opening per l’infrastruttura catalana, che sarà inaugurata ufficialmente nei prossimi mesi. Annunciato nel 2021, il terminal ha comportato, secondo quanto dichiarato allora, un investimento di circa 33 milioni di euro. Progettato dall’architetto spagnolo Ricardo Bofill su una superficie complessiva di 11.670 metri quadrati, l’infrastruttura è dotata di impianti di alimentazione a terra e potrà effettuare operazioni di bunkeraggio di Gas naturale liquefatto (Gnl), necessario alle navi di ultima generazione. La novità è destina a servire le navi sia della flotta Msc Crociere, sia di quella del brand lusso Explora Journeys. Condividi

