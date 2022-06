Msc riposiziona Bellissima. Schieramento record nel Mediterraneo con 15 navi

Con il riposizionamento della Bellissima il prossimo 9 luglio salirà alla quota record di 15 navi lo schieramento di Msc nel Mediterraneo. Una mossa diretta conseguenza della crescente richiesta di prenotazioni che la compagnia sta registrando in questo periodo. La Bellissima effettuerà crociere settimanali fino alla fine della stagione estiva, con tappe a Genova, Livorno, Napoli, Valencia e Barcellona.

“La voglia di viaggiare è finalmente tornata e tante persone si stanno affrettando a pianificare le proprie vacanze estive – commenta il ceo di Msc Cruises, Gianni Onorato -. Grazie a questo schieramento di 15 navi nel solo Mediterraneo, offriamo il più alto numero di porti di imbarco nel mare Nostrum, dando in questo modo la possibilità a tutti di poter iniziare e terminare la crociera dal porto più vicino a casa”.

Le 15 navi schierate nel Mediterraneo

Mediterraneo occidentale

• Msc Meraviglia ha come homeport Barcellona con tappe a Cannes (Francia), Genova, La Spezia, Civitavecchia, più Palma de Maiorca (Spagna).

• Msc Opera ha come homeport Genova, con tappe a Palermo e altre destinazioni, incluse Marsiglia (Francia), Barcellona (Spagna), il nuovo reintegrato porto di La Goulette (Tunisia) e Napoli.

• Msc Splendida offre crociere da Genova a Marsiglia (Francia), Siracusa, Taranto e Civitavecchia.

• Msc Seaview parte da Genova e fa visita allo storico porto di Napoli, poi Messina, Valletta (Malta), Barcellona (Spagna) e Marsiglia (Francia).

• Msc Seaside salpa ogni settimana da Genova, Civitavecchia e Palermo alla scoperta di Ibiza, Valencia e Marsiglia.

• Msc Bellissima partirà da Genova per un viaggio che comprende scali a Livorno, Napoli, Valencia e Barcellona (Spagna).

• Msc Orchestra propone nuove crociere di dieci notti da Genova a Marsiglia (Francia), Malaga, Cadice/Siviglia, Lisbona (Portogallo), Alicante (Costa Blanca), Mahon/Minorca (Spagna) e Olbia.

Mediterraneo orientale

• Msc Fantasia offre itinerari con partenza da Trieste, Ancona e Bari alla scoperta di Kotor (Montenegro), Corfu (Grecia) e Dubrovnik (Croazia). Da settembre la nave offrirà crociere di 11 notti che includono Pireo/Atene (Grecia), Izmir/Efeso e una notte ad Istanbul (Turchia).

• Msc Musica parte da Monfalcone verso Katakolon/Olympia, Heraklion, Santorini (Grecia), Bari.

• Msc Sinfonia parte da Venezia/Marghera alla scoperta di Kotor (Montenegro), Mykonos, Santorini (Grecia) e Bari.

• Msc Armonia parte ogni settimana da Venezia/Marghera alla volta di Brindisi, Mykonos, Pireo/Atene (Grecia) e Zadar (Croazia).

• Msc Lirica parte dal porto greco del Pireo/Atene (Grecia), con tappe a Kusadasi (Turchia), Haifa (Israele), le isole di Limassol (Cipro), più Rodi e Santorini (Grecia).

Crociere di fine estate

• Msc Magnifica offrirà crociere di 11 notti verso le isole Canarie, il Marocco e Madeira.

• Msc Poesia offrirà mini-crociere di tre, quattro e cinque notti nel Mediterraneo occidentale.

• Msc Grandiosa offrirà crociere di sette notti a partire da settembre da Barcellona con itinerari che includono Cannes, in Francia, La Spezia in Italia e Palma di Maiorca in Spagna.