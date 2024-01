Msc: quarto home port negli Usa. Sarà Galveston a partire da novembre 2025 Quarto home port Usa per Msc Crociere che approda al terminal 16 di Galveston. L’operazione, spiega il presidente Msc Usa, Ruben Rodriguez, intende soprattutto facilitare l’accesso alle navi della compagnia agli ospiti provenienti dalle regioni centrali e occidentali del Paese.

A fare base nello scalo texano sarà la Seascape. Entrata in servizio a dicembre 2022 è attualmente basata a Miami. Può accogliere fino a 4.540 passeggeri nelle sue 12 categorie di cabine e suite, a cui si aggiungono undici ristoranti e 19 bar e lounge. La nave effettuerà crociere verso i porti messicani della costa Maya e di Cozumel, nonché verso l’isola honduregna di Roatan. Condividi

