Msc introduce il nuovo livello top Blue Diamond per il suo programma fedeltà Un nuovo livello top per il programma fedeltà di Msc Voyagers Club: il Blue Diamond si aggiunge agli esistenti Classic, Silver, Gold e Diamond e sblocca una serie di vantaggi esclusivi, tra cui l’orario del check-in flessibile con imbarco prioritario e servizio di consegna bagagli dedicato, tramite il banco check-in dello Yacht Club. A ciò si aggiunge la ristorazione My Choice, che consente agli ospiti di cenare in qualsiasi momento, scegliendo tra i diversi turni di orari di apertura del ristorante principale, il pacchetto Internet gratuito, disponibile su un dispositivo per ogni socio, i biglietti gratuiti per il bus navetta in porti selezionati, l’incontro e il saluto con il comandante o un ufficiale della nave, nonché l’imbarco prioritario e l’accesso prioritario ai tender boats in porto. Questi vantaggi si sommano a quelli già esistenti del livello Diamond. Inoltre, sia i soci Diamond, sia quelli Blue Diamond avranno la massima priorità per l’upgrade della cabina, qualora fosse disponibile. A differenza degli altri livelli, il Blue Diamond è però raggiungibile solo navigando con Msc Crociere, e non attraverso programmi come lo Status Match. Per tutti gli iscritti al Voyagers Club viene poi estesa da tre a cinque anni la validità dell’iscrizione, offrendo quindi agli ospiti più tempo per conquistare i livelli più alti e più vantaggi. Per mantenere l’iscrizione al programma sarà dunque sufficiente effettuare una crociera ogni cinque anni. Un’ultima novità riguarda anche l’iscrizione al programma fedeltà: da ora è possibile diventare socio persino senza aver prenotato una crociera, ottenendo accesso immediato alle partenze Voyagers Selection e sconti fino al 20% già sin dalla prima prenotazione. Condividi

\r

\"Per Mercure questo è stato un anno di grande trasformazione - sottolinea il group deputy ceo di Accor, Jean-Jacques Morin -. Il traguardo delle oltre mille destinazioni rafforza la posizione del nostro marchio come uno dei principali brand di hotel midscale al mondo. Siamo estremamente orgogliosi della crescita e dell’evoluzione di Mercure\". Dalle sue modeste origini negli anni ’70, il brand ha compiuto un’evoluzione straordinaria. Con l'acquisizione da parte di Accor nel 1975, ha intrapreso una rapida espansione, consolidando la propria presenza in Europa e oltre. Tra le tappe più significative si annoverano l’apertura del primo hotel al di fuori dei confini francesi, a Lisbona nel 1983, nonché l’importante espansione del 1994 verso il Medio Oriente, il Sud-Est asiatico e l’Australia. Anche il 2024 segna un anno di particolare rilievo, caratterizzato dall’importante sviluppo del brand nel mercato cinese e giapponese\".","post_title":"Il brand Mercure di casa Accor supera la soglia dei mille hotel","post_date":"2024-11-08T10:41:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1731062471000]}]}}