Msc e Costa: Monfalcone e Trieste al posto di Venezia. Le comunicazioni ufficiali

In attesa di capire cosa ne sarà del nuovo scalo crociere da realizzare a Marghera, Msc e Costa annunciano con una comunicazione alle agenzie i rispettivi cambi di programma, a seguito del divieto di transito, a partire dal prossimo 1° di agosto, delle navi con stazza superiore alle 25 mila tonnellate nel bacino di San Marco.

La compagnia fondata dalla famiglia Aponte comunica in particolare che, a iniziare da sabato 24 luglio, le navi con partenza in programma da Venezia saranno invece posizionate a Monfalcone (circa 90 minuti in bus dalla città lagunare). “Tutte le operazioni di imbarco (consegna bagagli, operazioni di check-in – incluse quelle che rientrano nella procedura del protocollo sanitario) saranno tuttavia mantenute nel terminal crocieristico della città veneta – si legge nella nota -. Tutti i passeggeri con imbarco previsto a Venezia, dovranno recarsi in terminal per procedere con le operazioni sopra dettagliate. Una volta che le avranno concluse ed entreranno, attraverso il protocollo sanitario, nella bolla di sicurezza saranno trasferiti in bus sanificati verso Monfalcone, dove dovranno solamente imbarcare”.

Per quanto riguarda Costa, la questione riguarda la Deliziosa, che sempre a cominciare dal prossimo 24 luglio (e fino al termine dell’anno) sposterà “tutte le operazioni da Venezia a Trieste”. L’itinerario della nave è stato quindi aggiornato di conseguenza: “Per le crociere con partenza fino al 9 ottobre, il percorso includerà un’intera giornata ad Argostoli, il capoluogo di Cefalonia, la più grande isola sul lato occidentale della Grecia. In aggiunta, confermiamo la tappa a Mykonos con arrivo programmato al mattino presto, invece dell’arrivo la sera precedente, come originariamente pianificato. Per le crociere con partenza dal 15 ottobre, infine, l’itinerario rimarrà invariato, al netto della sostituzione del porto di Venezia, con quello di Trieste.