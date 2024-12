Msc diventa partner di X Factor: sulla Lirica concerti con i concorrenti di #XF2024 Sarà la Lirica a traghettare il pubblico dall’edizione 2024 di X Factor a quella del 2025. Nuova partnership tra Msc, il dipartimento Sky Medi, Sky Brand Solutions, e Freemantle. La novità è stata annunciata in occasione della finale della competizione tenutasi ieri in piazza del Plebiscito a Napoli. La Lirica ospiterà a bordo il cast dei concorrenti dell’ultima stagione, regalando agli ospiti della nave undici serate all’insegna della musica. Ogni settimana, a partire da gennaio 2025, un concorrente di #XF2024 si esibirà in esclusiva sul palco del teatro Broadway della nave, proponendo i brani che lo hanno reso protagonista dello show. Al termine di ogni performance gli ospiti Msc avranno inoltre la possibilità di partecipare a un meet&greet con i loro concorrenti preferiti, nonché di acquistare il merchandising ufficiale di X Factor. Non solo: fino a maggio 2025 i passeggeri della Lirica avranno la possibilità di partecipare ai pre-casting per la prossima edizione. A bordo della nave verranno allestite delle Recording Box brandizzate, dove ogni ospite potrà registrare un breve video di presentazione, scegliere un brano e cantarlo di fronte alla telecamera. I migliori provini saranno selezionati dalla redazione di X Factor, che contatterà i partecipanti per offrire loro la possibilità di esibirsi alle audizioni della prossima stagione. “Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova collaborazione con X Factor Italia, che ci permette di offrire un’esperienza ancora più ricca, unendo il fascino del mare con la passione per la musica”, commenta il vice president Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc, Leonardo Massa. La collaborazione vivrà anche sui canali social ufficiali di X Factor e Sky Italia, creando un racconto visivo che accompagnerà gli appassionati attraverso questa partnership. “La crociera diventerà una vera e propria immersione nel mondo di X Factor, unendo il piacere di viaggiare a bordo delle nostre navi con la musica che tutti amano”, aggiunge Andrea Guanci, marketing director di Msc Crociere. Condividi

