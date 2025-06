Msc Crociere nei cinema di tutto il mondo grazie al film F1® The Movie Debutto al cinema per Msc Crociere grazie all’uscita del film F1® The Movie, con Brad Pitt e Damson Idris, con il logo della compagnia che compare in numerose scene. Nel film Brad Pitt è il protagonista di un cast stellare e indossa i panni di un ex pilota che decide di tornare in pista ed entra a far parte del team Apxgp che vede, tra i principali sponsor, Msc Crociere. Il brand della compagnia è infatti presente sulle auto da corsa, sulle uniformi del team e sulle tute dei piloti, assumendo un ruolo centrale nella storia ad alta velocità del film. Il film è stato girato durante i weekend di gara dei Gran Premi di Formula 1® delle scorse stagioni, e quindi include anche il marchio Msc Crociere presente presso i circuiti, risultato della partnership globale della compagnia con la Formula 1® attiva fin dal 2022. «Il film incarna perfettamente i valori che ispirano ogni giorno il nostro personale, a bordo come a terra: impegno per l’eccellenza, rigore operativo e spirito di squadra – ha dichiarato Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione crociere del Gruppo Msc -. Lo spirito che anima la Formula 1® e Msc Crociere nasce da valori comuni: innovazione, passione e una costante ricerca dell’eccellenza, in pista come in mare. Siamo orgogliosi di vedere questa visione condivisa prendere vita sul grande schermo». La divisione crociere Msc ha recentemente annunciato un’estensione pluriennale che la vedrà continuare a essere Global Partner di Formula 1® fino al 2030. Il rinnovo dell’accordo conferma tutti i diritti precedentemente acquisiti, inclusa la presenza del brand in occasione delle gare per il titolo, la visibilità a bordo pista e i servizi di hospitality. Nell’ambito della partnership globale, anche Explora Journeys – brand lusso del Gruppo Msc, – sarà protagonista, con la presenza del proprio logo in selezionati Gran Premi per tutta la durata della collaborazione. F1® The Movie è disponibile solo nei cinema e negli Imax® dal 25 giugno in tutto il mondo e dal 27 giugno in Nord America. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493408 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto al cinema per Msc Crociere grazie all'uscita del film F1® The Movie, con Brad Pitt e Damson Idris, con il logo della compagnia che compare in numerose scene. Nel film Brad Pitt è il protagonista di un cast stellare e indossa i panni di un ex pilota che decide di tornare in pista ed entra a far parte del team Apxgp che vede, tra i principali sponsor, Msc Crociere. Il brand della compagnia è infatti presente sulle auto da corsa, sulle uniformi del team e sulle tute dei piloti, assumendo un ruolo centrale nella storia ad alta velocità del film. Il film è stato girato durante i weekend di gara dei Gran Premi di Formula 1® delle scorse stagioni, e quindi include anche il marchio Msc Crociere presente presso i circuiti, risultato della partnership globale della compagnia con la Formula 1® attiva fin dal 2022. «Il film incarna perfettamente i valori che ispirano ogni giorno il nostro personale, a bordo come a terra: impegno per l’eccellenza, rigore operativo e spirito di squadra - ha dichiarato Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione crociere del Gruppo Msc -. Lo spirito che anima la Formula 1® e Msc Crociere nasce da valori comuni: innovazione, passione e una costante ricerca dell’eccellenza, in pista come in mare. Siamo orgogliosi di vedere questa visione condivisa prendere vita sul grande schermo». La divisione crociere Msc ha recentemente annunciato un'estensione pluriennale che la vedrà continuare a essere Global Partner di Formula 1® fino al 2030. Il rinnovo dell’accordo conferma tutti i diritti precedentemente acquisiti, inclusa la presenza del brand in occasione delle gare per il titolo, la visibilità a bordo pista e i servizi di hospitality. Nell’ambito della partnership globale, anche Explora Journeys - brand lusso del Gruppo Msc, - sarà protagonista, con la presenza del proprio logo in selezionati Gran Premi per tutta la durata della collaborazione. F1® The Movie è disponibile solo nei cinema e negli Imax® dal 25 giugno in tutto il mondo e dal 27 giugno in Nord America. [post_title] => Msc Crociere nei cinema di tutto il mondo grazie al film F1® The Movie [post_date] => 2025-06-26T11:17:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750936670000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493373 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2024, Ho.Re.Ca. (Hotellerie-Restaurant-Café) ha registrato 107,1 miliardi di fatturato (+23% rispetto al 2019) e 53,8 miliardi di valore aggiunto, occupando 1,5 milioni di addetti in 382mila imprese e svolgendo al contempo investimenti per 2,7 miliardi di euro. È quanto emerge dal Rapporto strategico 2025 "Nutrire il Paese, connettere le persone. L'Horeca come ecosistema", presentato da Italgrob e AFDB e curato da The European House - Ambrosetti. La ricerca ha inteso valorizzare l'ecosistema che sostiene i consumi alimentari fuori casa in Italia e comprendere l'evoluzione dello scenario di riferimento per il settore Ho.Re.Ca. Come emerge dallo studio, la distribuzione Ho.Re.Ca. nel 2024 ha generato 15,3 miliardi di euro di fatturato e 2,7 miliardi di euro di Valore Aggiunto, occupando 57mila addetti tra diretti e indiretti, categoria che include i lavoratori stagionali, gli agenti in Partita Iva e i servizi logistici. L'universo della Distribuzione Ho.Re.Ca. conta circa 3.400 imprese attive e ha effettuato investimenti per 107 milioni di euro. Nel 2024, i distributori di sole bevande incidono per circa un quarto del fatturato totale registrato dalla Distribuzione Ho.Re.Ca. (26,8%), mentre la quota principale rimane quella gestita dai grossisti specializzati food (47,4%). [post_title] => Ho.Re.Ca. nel 2024 registrato fatturato per 107 miliardi di euro [post_date] => 2025-06-26T09:36:16+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750930576000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493328 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un budget europeo per il turismo. È questa la novità lanciata dalla ministra Daniela Santanchè durante la presentazione del Rapporto Oice 2024, promosso da Federcongressi&Eventi e realizzato da ASERI-Università Cattolica, nella sede di Enit a Roma. «Ieri, a Varsavia, durante la riunione informale dei ministri del Turismo dell’Unione Europea – ha dichiarato – ho chiesto ufficialmente l’istituzione di un budget europeo dedicato al turismo. Come sapete, oggi non esiste. Se riusciremo a portarlo a casa, sarà una svolta per tutto il comparto». Un’altra proposta avanzata al tavolo europeo riguarda la governance: «Ho chiesto che tutti gli Stati membri abbiano un ministro del Turismo con un portafoglio dedicato, perché il nostro settore non può più essere trattato come una delega secondaria. È ora di riconoscerne il peso reale». L'importanza del settore MICE Nel suo lungo intervento Santanchè ha tracciato la visione strategica del ministero. «L’Italia è il primo Paese in Europa per turismo congressuale e il secondo al mondo, dopo gli Stati Uniti. È un risultato che ci deve riempire di orgoglio, ma anche spingere a fare ancora meglio». Ha rivendicato il valore dell’italianità come asset competitivo globale, un suo 'mantra' da quando è a capo del ministero del Turismo, e ha parlato delle criticità da affrontare in merito alla redistribuzione dell’offerta e all’estensione della rete congressuale: «Abbiamo oltre 1,2 milioni di camere d’albergo, ma troppo concentrate in poche città. Se vogliamo attrarre più eventi, dobbiamo avere più spazi, più sale, più hotel anche nelle aree interne e nel Sud». I dati OICE Secondo i dati OICE, nel 2023 sono stati registrati 368.021 eventi, 1,29 milioni di partecipanti e 47 milioni di presenze, per un impatto economico complessivo di quasi 12 miliardi di euro. «Ma ciò che conta di più – ha precisato il ministro – è la spesa pro capite. Il turismo congressuale porta valore vero, crea indotto, trasforma il congressista in turista». Tra i temi che rappresentano gli impegni del ministero per il settore, anche quelli della formazione e della sostenibilità occupazionale: «Il personale è la sfida più importante, deve essere motivato e preparato. Anche per questo tra gli ultimi interventi abbiamo stanziato 120 milioni di euro per le staff house, cioè alloggi per i lavoratori del turismo: una parte per calmierare gli affitti, una per riconvertire strutture in disuso. Vogliamo che i giovani vedano nel turismo un futuro possibile e dignitoso». In merito a questi temi è intervenuta anche Gabriella Gentile, presidente di Federcongressi&Eventi, che ha posto l’accento sulla necessità di una strategia condivisa per il futuro del turismo congressuale. Al centro del suo intervento, l’urgenza di investire nella formazione continua e promuovere una visione sistemica. La presidente ha sottolineato che la vera sfida del settore si gioca su competenze, coesione e capacità di innovazione: «Servono nuove professionalità, più collaborazione e investimenti concreti in digitalizzazione e sostenibilità: è lì che si gioca oggi la competitività del nostro Paese». Azione sinergica per il settore Dall’amministrazione capitolina alle istituzioni nazionali, il filo conduttore degli interventi della mattinata è stato il lavorare in rete per rendere il turismo congressuale sempre più competitivo e sostenibile. Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, ha sottolineato la crescita della città nel ranking internazionale, oggi tra le prime dieci destinazioni europee per eventi, e l’importanza degli investimenti nel settore alberghiero: «Roma è seconda solo a Londra per nuovi hotel 5 stelle: ogni investimento rigenera un intero quartiere». Accanto a lui, Ivana Jelinic, amministratore delegato di ENIT, ha ribadito la necessità di una governance stabile, ricordando che «per troppi anni il turismo è stato trattato come marginale, mentre oggi finalmente possiamo contare su un ministero con visione e portafoglio», rimarcando quanto sia essenziale «lavorare su dati, mercati, e destagionalizzazione». A chiudere il giro degli interventi istituzionali, Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria, che ha evidenziato la tempestività delle risposte istituzionali e l’importanza di dare agli operatori prospettive di lungo termine: «Oggi più che mai servono certezze, infrastrutture moderne, trasporti efficienti e investimenti mirati per rendere il turismo una leva economica stabile, sostenibile e distribuita su tutto il territorio». [post_title] => Santanchè: "Chiesto un budget europeo per il turismo". I dati OICE [post_date] => 2025-06-25T12:40:19+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750855219000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493334 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_479611" align="alignleft" width="300"] Barbara Mazzali[/caption] Il lago di Como guarda all’inverno con una nuova visione. A Lariofiere, a Erba, si è svolto un incontro tra istituzioni, enti territoriali e operatori del turismo per valutare l’ipotesi di un progetto integrato capace di rendere il Lario attrattivo anche nei mesi più freddi, in vista delle opportunità offerte dai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. “Il Lago di Como è uno dei simboli più amati della Lombardia" ha commentato l’assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda Barbara Mazzali. "Credo fermamente che - ha proseguito - meriti di essere valorizzato anche durante la stagione invernale. L’incontro di oggi ha rappresentato un momento importante di ascolto e confronto, dal quale potrebbero nascere idee nuove per raccontare il Lario sotto una luce diversa: quella dell’inverno, della tranquillità, dell’emozione”. L’ipotesi discussa a Erba, ancora in fase embrionale, è quella di un progetto dal titolo evocativo 'Luce e vie d’acqua lungo il Lago di Como' che potrebbe includere installazioni luminose nei borghi, aperture straordinarie di ville e musei, crociere serali e percorsi culturali esclusivi. L’obiettivo è promuovere la destagionalizzazione e migliorare la distribuzione dei flussi turistici nell’arco dell’anno. “Il nostro intento – continua Mazzali – è costruire, insieme al territorio, una progettualità condivisa che unisca bellezza, storia e innovazione. La luce, l’acqua e la cultura possono diventare strumenti potenti per vivere il Lago in modo diverso, più intimo e sostenibile, anche nei mesi invernali.” [post_title] => Mazzali (Lombardia): «Il lago di Como da valorizzare anche d'inverno» [post_date] => 2025-06-25T12:25:56+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750854356000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493313 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_493315" align="alignleft" width="300"] David Tommaso[/caption] Dal prossimo 14 luglio David Tommaso entrerà in Network Holding SpA. con il ruolo di general manager Amusement Parks per dirigere le attività e lo sviluppo di Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV di Roma, Roma World, il parco tematico dell’antica Roma, il parco acquatico Aqua World e lo storico Luneur Park. “Siamo lieti di dare il benvenuto a David Tommaso nel nostro team – dichiara Antonio Abete, presidente e ad Cinecittà World Spa - la sua consolidata esperienza rappresenta un valore aggiunto per lo sviluppo dei nostri parchi”. Professionista nel settore dell’intrattenimento, Tommaso ha sviluppato un’esperienza estesa nei parchi divertimento e acquatici contribuendo alla loro crescita come direttore marketing e vendite a Leolandia e prima ancora a Zoomarine. A salutare il passaggio a questo nuovo incarico anche Giuseppe Ira, presidente di Leolandia: “Ringrazio David Tommaso per l’ottimo lavoro svolto in questi anni e gli porgo i miei migliori auguri per questa nuova esperienza professionale”. Tommaso ha anche ricoperto ruoli di rilievo in diversi modelli di business nell’entertainment, tra cui direttore commerciale in Blockbuster, direttore vendite in Paramount H.E e sales director in Universal Pictures. “Sono davvero felice e grato per questa opportunità – commenta Tommaso - ci impegneremo per arricchire l’esperienza dei parchi offrendo contenuti e servizi che possano sostenere il loro posizionamento distintivo e proseguire il processo di crescita”. [post_title] => David Tommaso nuovo general manager di Cinecittà World e di Luneur Park [post_date] => 2025-06-25T10:45:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750848358000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493270 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' on air sui principali canali nazionali, Rai, Mediaset e La7d, la nuova campagna televisiva di Blu Hotels per l’estate 2025. «In questo spot, in onda per due settimane, ci rivolgiamo in particolare alla famiglia italiana, che nei nostri resort trova un’esperienza completa e coinvolgente, capace di unire relax, divertimento e benessere - afferma Manuela Miraudo, marketing & events manager del gruppo -. Il claim ‘La vacanza che immagini esiste’ accompagna il pubblico in un viaggio emozionale nel mondo Blu Hotels, fatto di ristoranti, piscine, animazione, aree fitness e centri benessere. Una narrazione che prende forma attorno ai desideri di chi cerca momenti autentici da vivere e condividere». La campagna, ideata da Rai Pubblicità e prodotta da Twister Film con la regia di Simone Valentino, è stata realizzata nei formati da 15” e 30” ed è in onda fino al 28 giugno, nelle fasce di massima visibilità, dalla mattina alla seconda serata. [post_title] => Blu Hotels on air sulle tv nazionali con la campagna estiva 'La vacanza che immagini esiste’ [post_date] => 2025-06-24T14:02:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750773721000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493135 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La II Edizione dell’Osservatorio Viaggi di Nozze di CartOrange analizza il mercato italiano lasciando trasparire una resistenza rispetto alle trasformazioni socio-politiche ed economiche in corso: l’amore per il viaggio di coppia resta quindi immutato e si arricchisce di nuove sfaccettature, quali il desiderio di partire con figli e amici. Per il secondo anno consecutivo la società milanese CartOrange, che ha innovato il settore dei Viaggi di Nozze introducendo la figura professionale del Consulente di Viaggio - in grado di coniugare il racconto del viaggio con la tecnologia digitale più avanzata - mette a disposizione del settore e degli honeymooners l’importante strumento dell’Osservatorio: https://www.cartorange.com/osservatorio-viaggi-di-nozze-cartorange. Fondamentale l’analisi delle destinazioni più amate. «La regina dei viaggi di nozze è sempre l'Asia, con il 44% delle preferenze. - sottolinea infatti Claudio Asborno, responsabile Tour Operator CartOrange - Un primato che si conferma anche rispetto al 2023, ma con una ulteriore crescita dal 38% al 44%. C’è sempre più voglia di Oriente, di spiritualità, di natura meravigliosa, cultura e anche di mare. Elementi che destinazioni come Giappone, Indonesia, Thailandia e Maldive, ciascuna con gradazioni diverse, sono in grado di assicurare ai nostri clienti. Calo Africa Segue l'Africa, anche se la richiesta scende dal 21% al 18%. Un calo dovuto soprattutto alla riduzione dei collegamenti: in particolare nel periodo del Covid, perché una buona parte delle oltre 60 compagnie aeree che sono fallite durante la pandemia era basata nelle destinazioni africane. Quindi c'è sicuramente un tema di collegamenti, di destinazioni meno raggiungibili e meno collegate, meno di appeal per gli italiani. Gli Stati Uniti resistono, il Nord America in generale con il 15%. Quindi road-trip nei parchi nazionali, coast-to-coast, grandi metropoli e spesso anche combinate con estensioni o nei Caraibi o nella Polinesia francese. Non manca l'Europa, che è funzionale per i viaggi più brevi: non tanto per una questione di budget, ma proprio per la durata. L’Europa viene scelta anche per quelli che si definiscono i “pre-viaggi” o le “mini-moon”, ovvero le esperienze di pochi giorni in attesa di fare il viaggio di nozze vero e proprio. L’Europa tiene anche in combinazione con i cosiddetti “stopover” in città europee, prima di raggiungere destinazioni a lungo raggio. Una delle altre tendenze in evidenza. Dopo l'Europa c'è l'Oceania, che si conferma al 5% ed è dominata dall'Australia. La crescita della Polinesia Francese è legata al miglioramento delle connessioni aeree a partire dal 2024 perché, come sottolineiamo sempre, la raggiungibilità è dirimente. Dal punto di vista delle aree l’astro nascente è il Sudamerica, che passa dal 2 al 5%, nel confronto 2023-2024 (soprattutto grazie a Perù e Argentina) mentre l’America Centrale segna un calo dal 3 all'1%, per effetto della concorrenza delle destinazioni asiatiche. Esperienze Secondo un forte orientamento che abbiamo individuato in diversi passaggi dell’Osservatorio Viaggi di Nozze di CartOrange, c’è un crescente bisogno di esperienze autentiche, più dinamiche e avventurose e a contatto diretto con la natura. Fondamentale, come dicevamo, il tema dei collegamenti. - prosegue Asborno - Mentre assistiamo all’uscita della Giordania dalla Top 10 delle destinazioni più richieste nel 2024 proprio per la riduzione delle connessioni, c’è una crescita delle destinazioni collegate direttamente dall'Italia, Maldive in primis. Se Mauritius ha registrato un calo per la mancanza di collegamenti, il nuovo volo di Ita Airways programmato per novembre porterà sicuramente un’inversione di tendenza. Non dimentichiamo che nel 2022 Mauritius e Seychelles sono state due delle poche destinazioni raggiungibili dagli italiani al di fuori dell’Europa, nel complesso periodo dei corridoi turistici. Quindi oggi si cercano nuove mete. Bisogna però sottolineare che il mercato del turismo è caratterizzato da continue variazioni. Se in passato i problemi socio-politici bloccavano tutto, oggi ci sono maggiore consapevolezza e spirito di adattamento: se una destinazione ha delle criticità nella sicurezza, se ne sceglie un’altra. Ci sono poi delle problematiche insormontabili: il fatto di non poter sorvolare lo spazio aereo dell'Ucraina, della Russia o di Israele determina una revisione in termini di costi, di durata del viaggio, e così via. Quello che notiamo è una resilienza. - conclude Asborno - Oggi il Viaggio di Nozze è imprescindibile, quindi si trova sempre il modo per viaggiare». Chiara Ambrosioni [post_title] => Osservatorio CartOrange Viaggi di Nozze: la scelta delle destinazioni, con l’Asia in primo piano [post_date] => 2025-06-23T09:49:20+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750672160000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493130 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_493131" align="alignleft" width="300"] Giorgio Marchegiani, ad Una Italian Hospitality e Veronica Bartoli, presidente Pallacanestro Reggiana[/caption] Per il sesto anno consecutivo Una Hotels è main sponsor di Pallacanestro Reggiana: durante la stagione sportiva 2025-26 il brand upscale di Una Italian Hospitality comparirà sulle nuove divise della Una Hotels Reggio Emilia nelle gare del Campionato nazionale di Lega Basket Serie A e in quelle della Coppa Europea targata Fiba. La collaborazione si estende anche al settore giovanile, da sempre una componente centrale e di eccellenza per la società biancorossa. “Essere per il sesto anno consecutivo al fianco di Pallacanestro Reggiana, con cui condividiamo non solo obiettivi sportivi ma anche visione e valori, è motivo di grande soddisfazione - dichiara Giorgio Marchegiani, amministratore delegato di Una Italian Hospitality -. Questa sponsorship è parte integrante della nostra visione strategica di valorizzazione dello sport italiano, che si sviluppa attraverso il sostegno a realtà di riferimento come quella della Pallacanestro Reggiana. Desideriamo continuare a investire con convinzione in questa disciplina, promuovendo i valori di determinazione, integrità e leadership che ci legano a questa divisa e al mondo della pallacanestro”. La vocazione del gruppo alberghiero verso la pallacanestro italiana si riflette non solo nella presenza storica dei suoi hotel in città simbolo di questo sport – come Milano, Varese, Bologna, Treviso e Pesaro – che ne fanno un punto di riferimento per l’ospitalità nel basket nazionale, ma anche nella condivisione di valori come ambizione, determinazione e passione, che da sempre uniscono il gruppo a Pallacanestro Reggiana. La collaborazione si concretizza ogni anno anche attraverso eventi e iniziative a tifosi, famiglie e partner commerciali. Tra questi, l’evento “U Got The Game” dello scorso 19 giugno 2025 presso l’Una Hotels Bologna San Lazzaro, che ha visto la partecipazione di pubblico e atleti in un contesto di festa e sportività. [post_title] => Una Hotels è main sponsor della Pallacanestro Reggiana, per il sesto anno [post_date] => 2025-06-23T09:40:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750671609000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493138 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il primo semestre 2025 ha registrato una tendenza complessivamente positiva sul piano delle prenotazioni, secondo l’Osservatorio Aidit Federturismo Confindustria che ha interpellato le agenzie di viaggi aderenti. Il 40,7% assegna un voto più che sufficiente ad un andamento contraddistinto da spesa controllata e forte prenotazione anticipata nel tentativo di circoscrivere gli aumenti di prezzo. Un andamento che premia soprattutto Crociere e Mar Rosso. Ma non tutti hanno registrato un trend positivo. C’è anche un 28,2% di agenzie di viaggi per le quali l’estate vacanziera 2025 si presenta non soddisfacente all’appello di mid term del booking. Quasi la metà degli operatori segnala un’evoluzione della clientela: più attenta (49,3%), più esigente (37,3%) e alla ricerca di proposte nuove (23,2%), segno di un mercato che richiede costante aggiornamento e capacità di adattamento. Spesa Per le mete più richieste, cioè quelle di corto/medio raggio, il budget destinato per singolo dossier (una pratica = 2,5 persone) ha un’incidenza maggiore (48,6%) nella fascia 2-3mila euro mentre il 32,9% si colloca fra 3-5mila euro. E ancora, lo scontrino medio per il lungo raggio arriva fino a 10mila euro per il 58% delle pratiche, mentre non supera i 5mila euro per il 32,2%. Il 4,6% dei viaggiatori ha potuto concedersi una spesa di oltre 10mila euro per le vacanze estive 2025. ​Il balneare italiano merita una riflessione a parte: il 74,9% delle agenzie di viaggi vede allocato il budget fra i 2 e 5 mila euro a pratica andando a collocarsi fra le prenotazioni più anticipate di sempre. Infatti, il 73,5% lo ha prenotato fra i 30 e i 120 giorni prima della partenza con una percentuale del 15,3% arrivata addirittura con oltre 120 giorni di anticipo. In merito agli elementi discriminanti sull’acquisto di un pacchetto turistico, risulta sempre più fondamentale “La prossimità dell’aeroporto rispetto al domicilio”. Osservando la geografia vacanziera, il value for money colloca l’Italia al quarto posto nelle scelte in agenzia di viaggi. Con la Puglia a fare la parte del leone, seguita da Sardegna , Calabria, Sicilia e Campania. Per il medio raggio le scelte dei viaggiatori hanno premiato Egitto, Grecia e Spagna, seguito dalle crociere nel Mediterraneo Occidentale e Orientale. Sul lungo raggio, le richieste per gli Stati Uniti battono ancora tutti seguiti da Giappone, Thailandia, Indonesia, Zanzibar, Tanzania e Caraibi. Prenotazione anticipate Certamente tra le tendenze di spicco c’è l’affermazione dell’advance booking: se le crociere si confermano prodotto tradizionalmente a prenotazione anticipata di almeno 120 giorni, le vendite di corto e medio raggio presentano un netto ridimensionamento del last minute. Quasi la metà delle pratiche sul lungo raggio (48%) è stata chiusa con almeno 4 mesi di anticipo e il 37,6% in un periodo che supera i tre mesi dalla data di partenza. ​Nel complesso, il voto finale degli esami di mid term della stagione clou delle vacanze per gli italiani è un 7: una buona preparazione, con margini di crescita. L’acuirsi delle instabilità geopolitiche delle ultime settimane rappresentano certamente una preoccupante minaccia, ma il clima del trade resta fiducioso. [post_title] => Aidit: primo semestre positivo. Aumenta l'advance booking [post_date] => 2025-06-23T09:37:29+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750671449000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "msc crociere nei cinema di tutto il mondo grazie al film f1 the movie" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":113,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1873,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493408","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto al cinema per Msc Crociere grazie all'uscita del film F1® The Movie, con Brad Pitt e Damson Idris, con il logo della compagnia che compare in numerose scene.\r

Nel film Brad Pitt è il protagonista di un cast stellare e indossa i panni di un ex pilota che decide di tornare in pista ed entra a far parte del team Apxgp che vede, tra i principali sponsor, Msc Crociere. Il brand della compagnia è infatti presente sulle auto da corsa, sulle uniformi del team e sulle tute dei piloti, assumendo un ruolo centrale nella storia ad alta velocità del film.\r

Il film è stato girato durante i weekend di gara dei Gran Premi di Formula 1® delle scorse stagioni, e quindi include anche il marchio Msc Crociere presente presso i circuiti, risultato della partnership globale della compagnia con la Formula 1® attiva fin dal 2022.\r

«Il film incarna perfettamente i valori che ispirano ogni giorno il nostro personale, a bordo come a terra: impegno per l’eccellenza, rigore operativo e spirito di squadra - ha dichiarato Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione crociere del Gruppo Msc -. Lo spirito che anima la Formula 1® e Msc Crociere nasce da valori comuni: innovazione, passione e una costante ricerca dell’eccellenza, in pista come in mare. Siamo orgogliosi di vedere questa visione condivisa prendere vita sul grande schermo».\r

La divisione crociere Msc ha recentemente annunciato un'estensione pluriennale che la vedrà continuare a essere Global Partner di Formula 1® fino al 2030.\r

Il rinnovo dell’accordo conferma tutti i diritti precedentemente acquisiti, inclusa la presenza del brand in occasione delle gare per il titolo, la visibilità a bordo pista e i servizi di hospitality. Nell’ambito della partnership globale, anche Explora Journeys - brand lusso del Gruppo Msc, - sarà protagonista, con la presenza del proprio logo in selezionati Gran Premi per tutta la durata della collaborazione.\r

F1® The Movie è disponibile solo nei cinema e negli Imax® dal 25 giugno in tutto il mondo e dal 27 giugno in Nord America.","post_title":"Msc Crociere nei cinema di tutto il mondo grazie al film F1® The Movie","post_date":"2025-06-26T11:17:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1750936670000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493373","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2024, Ho.Re.Ca. (Hotellerie-Restaurant-Café) ha registrato 107,1 miliardi di fatturato (+23% rispetto al 2019) e 53,8 miliardi di valore aggiunto, occupando 1,5 milioni di addetti in 382mila imprese e svolgendo al contempo investimenti per 2,7 miliardi di euro. È quanto emerge dal Rapporto strategico 2025 \"Nutrire il Paese, connettere le persone. L'Horeca come ecosistema\", presentato da Italgrob e AFDB e curato da The European House - Ambrosetti. La ricerca ha inteso valorizzare l'ecosistema che sostiene i consumi alimentari fuori casa in Italia e comprendere l'evoluzione dello scenario di riferimento per il settore Ho.Re.Ca.\r

\r

Come emerge dallo studio, la distribuzione Ho.Re.Ca. nel 2024 ha generato 15,3 miliardi di euro di fatturato e 2,7 miliardi di euro di Valore Aggiunto, occupando 57mila addetti tra diretti e indiretti, categoria che include i lavoratori stagionali, gli agenti in Partita Iva e i servizi logistici. L'universo della Distribuzione Ho.Re.Ca. conta circa 3.400 imprese attive e ha effettuato investimenti per 107 milioni di euro. Nel 2024, i distributori di sole bevande incidono per circa un quarto del fatturato totale registrato dalla Distribuzione Ho.Re.Ca. (26,8%), mentre la quota principale rimane quella gestita dai grossisti specializzati food (47,4%).","post_title":"Ho.Re.Ca. nel 2024 registrato fatturato per 107 miliardi di euro","post_date":"2025-06-26T09:36:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1750930576000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493328","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un budget europeo per il turismo. È questa la novità lanciata dalla ministra Daniela Santanchè durante la presentazione del Rapporto Oice 2024, promosso da Federcongressi&Eventi e realizzato da ASERI-Università Cattolica, nella sede di Enit a Roma.\r

\r

«Ieri, a Varsavia, durante la riunione informale dei ministri del Turismo dell’Unione Europea – ha dichiarato – ho chiesto ufficialmente l’istituzione di un budget europeo dedicato al turismo. Come sapete, oggi non esiste. Se riusciremo a portarlo a casa, sarà una svolta per tutto il comparto».\r

\r

Un’altra proposta avanzata al tavolo europeo riguarda la governance: «Ho chiesto che tutti gli Stati membri abbiano un ministro del Turismo con un portafoglio dedicato, perché il nostro settore non può più essere trattato come una delega secondaria. È ora di riconoscerne il peso reale».\r

\r

L'importanza del settore MICE\r

\r

Nel suo lungo intervento Santanchè ha tracciato la visione strategica del ministero. «L’Italia è il primo Paese in Europa per turismo congressuale e il secondo al mondo, dopo gli Stati Uniti. È un risultato che ci deve riempire di orgoglio, ma anche spingere a fare ancora meglio».\r

\r

Ha rivendicato il valore dell’italianità come asset competitivo globale, un suo 'mantra' da quando è a capo del ministero del Turismo, e ha parlato delle criticità da affrontare in merito alla redistribuzione dell’offerta e all’estensione della rete congressuale: «Abbiamo oltre 1,2 milioni di camere d’albergo, ma troppo concentrate in poche città. Se vogliamo attrarre più eventi, dobbiamo avere più spazi, più sale, più hotel anche nelle aree interne e nel Sud».\r

\r

\r

\r

I dati OICE\r

\r

Secondo i dati OICE, nel 2023 sono stati registrati 368.021 eventi, 1,29 milioni di partecipanti e 47 milioni di presenze, per un impatto economico complessivo di quasi 12 miliardi di euro. «Ma ciò che conta di più – ha precisato il ministro – è la spesa pro capite. Il turismo congressuale porta valore vero, crea indotto, trasforma il congressista in turista».\r

\r

Tra i temi che rappresentano gli impegni del ministero per il settore, anche quelli della formazione e della sostenibilità occupazionale: «Il personale è la sfida più importante, deve essere motivato e preparato. Anche per questo tra gli ultimi interventi abbiamo stanziato 120 milioni di euro per le staff house, cioè alloggi per i lavoratori del turismo: una parte per calmierare gli affitti, una per riconvertire strutture in disuso. Vogliamo che i giovani vedano nel turismo un futuro possibile e dignitoso».\r

\r

In merito a questi temi è intervenuta anche Gabriella Gentile, presidente di Federcongressi&Eventi, che ha posto l’accento sulla necessità di una strategia condivisa per il futuro del turismo congressuale. Al centro del suo intervento, l’urgenza di investire nella formazione continua e promuovere una visione sistemica. La presidente ha sottolineato che la vera sfida del settore si gioca su competenze, coesione e capacità di innovazione: «Servono nuove professionalità, più collaborazione e investimenti concreti in digitalizzazione e sostenibilità: è lì che si gioca oggi la competitività del nostro Paese».\r

\r

Azione sinergica per il settore\r

\r

Dall’amministrazione capitolina alle istituzioni nazionali, il filo conduttore degli interventi della mattinata è stato il lavorare in rete per rendere il turismo congressuale sempre più competitivo e sostenibile. Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, ha sottolineato la crescita della città nel ranking internazionale, oggi tra le prime dieci destinazioni europee per eventi, e l’importanza degli investimenti nel settore alberghiero: «Roma è seconda solo a Londra per nuovi hotel 5 stelle: ogni investimento rigenera un intero quartiere».\r

\r

Accanto a lui, Ivana Jelinic, amministratore delegato di ENIT, ha ribadito la necessità di una governance stabile, ricordando che «per troppi anni il turismo è stato trattato come marginale, mentre oggi finalmente possiamo contare su un ministero con visione e portafoglio», rimarcando quanto sia essenziale «lavorare su dati, mercati, e destagionalizzazione».\r

\r

A chiudere il giro degli interventi istituzionali, Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria, che ha evidenziato la tempestività delle risposte istituzionali e l’importanza di dare agli operatori prospettive di lungo termine: «Oggi più che mai servono certezze, infrastrutture moderne, trasporti efficienti e investimenti mirati per rendere il turismo una leva economica stabile, sostenibile e distribuita su tutto il territorio».","post_title":"Santanchè: \"Chiesto un budget europeo per il turismo\". I dati OICE","post_date":"2025-06-25T12:40:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1750855219000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493334","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479611\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Barbara Mazzali[/caption]\r

\r

Il lago di Como guarda all’inverno con una nuova visione. A Lariofiere, a Erba, si è svolto un incontro tra istituzioni, enti territoriali e operatori del turismo per valutare l’ipotesi di un progetto integrato capace di rendere il Lario attrattivo anche nei mesi più freddi, in vista delle opportunità offerte dai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.\r

\r

“Il Lago di Como è uno dei simboli più amati della Lombardia\" ha commentato l’assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda Barbara Mazzali. \"Credo fermamente che - ha proseguito - meriti di essere valorizzato anche durante la stagione invernale. L’incontro di oggi ha rappresentato un momento importante di ascolto e confronto, dal quale potrebbero nascere idee nuove per raccontare il Lario sotto una luce diversa: quella dell’inverno, della tranquillità, dell’emozione”.\r

\r

L’ipotesi discussa a Erba, ancora in fase embrionale, è quella di un progetto dal titolo evocativo 'Luce e vie d’acqua lungo il Lago di Como' che potrebbe includere installazioni luminose nei borghi, aperture straordinarie di ville e musei, crociere serali e percorsi culturali esclusivi.\r

\r

L’obiettivo è promuovere la destagionalizzazione e migliorare la distribuzione dei flussi turistici nell’arco dell’anno.\r

\r

“Il nostro intento – continua Mazzali – è costruire, insieme al territorio, una progettualità condivisa che unisca bellezza, storia e innovazione. La luce, l’acqua e la cultura possono diventare strumenti potenti per vivere il Lago in modo diverso, più intimo e sostenibile, anche nei mesi invernali.”","post_title":"Mazzali (Lombardia): «Il lago di Como da valorizzare anche d'inverno»","post_date":"2025-06-25T12:25:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1750854356000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493313","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493315\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] David Tommaso[/caption]\r

Dal prossimo 14 luglio David Tommaso entrerà in Network Holding SpA. con il ruolo di general manager Amusement Parks per dirigere le attività e lo sviluppo di Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV di Roma, Roma World, il parco tematico dell’antica Roma, il parco acquatico Aqua World e lo storico Luneur Park.\r

“Siamo lieti di dare il benvenuto a David Tommaso nel nostro team – dichiara Antonio Abete, presidente e ad Cinecittà World Spa - la sua consolidata esperienza rappresenta un valore aggiunto per lo sviluppo dei nostri parchi”.\r

Professionista nel settore dell’intrattenimento, Tommaso ha sviluppato un’esperienza estesa nei parchi divertimento e acquatici contribuendo alla loro crescita come direttore marketing e vendite a Leolandia e prima ancora a Zoomarine. A salutare il passaggio a questo nuovo incarico anche Giuseppe Ira, presidente di Leolandia: “Ringrazio David Tommaso per l’ottimo lavoro svolto in questi anni e gli porgo i miei migliori auguri per questa nuova esperienza professionale”.\r

Tommaso ha anche ricoperto ruoli di rilievo in diversi modelli di business nell’entertainment, tra cui direttore commerciale in Blockbuster, direttore vendite in Paramount H.E e sales director in Universal Pictures.\r

“Sono davvero felice e grato per questa opportunità – commenta Tommaso - ci impegneremo per arricchire l’esperienza dei parchi offrendo contenuti e servizi che possano sostenere il loro posizionamento distintivo e proseguire il processo di crescita”.","post_title":"David Tommaso nuovo general manager di Cinecittà World e di Luneur Park","post_date":"2025-06-25T10:45:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1750848358000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493270","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' on air sui principali canali nazionali, Rai, Mediaset e La7d, la nuova campagna televisiva di Blu Hotels per l’estate 2025.\r

«In questo spot, in onda per due settimane, ci rivolgiamo in particolare alla famiglia italiana, che nei nostri resort trova un’esperienza completa e coinvolgente, capace di unire relax, divertimento e benessere - afferma Manuela Miraudo, marketing & events manager del gruppo -. Il claim ‘La vacanza che immagini esiste’ accompagna il pubblico in un viaggio emozionale nel mondo Blu Hotels, fatto di ristoranti, piscine, animazione, aree fitness e centri benessere. Una narrazione che prende forma attorno ai desideri di chi cerca momenti autentici da vivere e condividere».\r

La campagna, ideata da Rai Pubblicità e prodotta da Twister Film con la regia di Simone Valentino, è stata realizzata nei formati da 15” e 30” ed è in onda fino al 28 giugno, nelle fasce di massima visibilità, dalla mattina alla seconda serata.","post_title":"Blu Hotels on air sulle tv nazionali con la campagna estiva 'La vacanza che immagini esiste’","post_date":"2025-06-24T14:02:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1750773721000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493135","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La II Edizione dell’Osservatorio Viaggi di Nozze di CartOrange analizza il mercato italiano lasciando trasparire una resistenza rispetto alle trasformazioni socio-politiche ed economiche in corso: l’amore per il viaggio di coppia resta quindi immutato e si arricchisce di nuove sfaccettature, quali il desiderio di partire con figli e amici.\r

\r

Per il secondo anno consecutivo la società milanese CartOrange, che ha innovato il settore dei Viaggi di Nozze introducendo la figura professionale del Consulente di Viaggio - in grado di coniugare il racconto del viaggio con la tecnologia digitale più avanzata - mette a disposizione del settore e degli honeymooners l’importante strumento dell’Osservatorio: https://www.cartorange.com/osservatorio-viaggi-di-nozze-cartorange.\r

\r

Fondamentale l’analisi delle destinazioni più amate. «La regina dei viaggi di nozze è sempre l'Asia, con il 44% delle preferenze. - sottolinea infatti Claudio Asborno, responsabile Tour Operator CartOrange - Un primato che si conferma anche rispetto al 2023, ma con una ulteriore crescita dal 38% al 44%. C’è sempre più voglia di Oriente, di spiritualità, di natura meravigliosa, cultura e anche di mare. Elementi che destinazioni come Giappone, Indonesia, Thailandia e Maldive, ciascuna con gradazioni diverse, sono in grado di assicurare ai nostri clienti.\r

Calo Africa\r

Segue l'Africa, anche se la richiesta scende dal 21% al 18%. Un calo dovuto soprattutto alla riduzione dei collegamenti: in particolare nel periodo del Covid, perché una buona parte delle oltre 60 compagnie aeree che sono fallite durante la pandemia era basata nelle destinazioni africane. Quindi c'è sicuramente un tema di collegamenti, di destinazioni meno raggiungibili e meno collegate, meno di appeal per gli italiani. Gli Stati Uniti resistono, il Nord America in generale con il 15%. Quindi road-trip nei parchi nazionali, coast-to-coast, grandi metropoli e spesso anche combinate con estensioni o nei Caraibi o nella Polinesia francese.\r

\r

Non manca l'Europa, che è funzionale per i viaggi più brevi: non tanto per una questione di budget, ma proprio per la durata. L’Europa viene scelta anche per quelli che si definiscono i “pre-viaggi” o le “mini-moon”, ovvero le esperienze di pochi giorni in attesa di fare il viaggio di nozze vero e proprio. L’Europa tiene anche in combinazione con i cosiddetti “stopover” in città europee, prima di raggiungere destinazioni a lungo raggio. Una delle altre tendenze in evidenza. Dopo l'Europa c'è l'Oceania, che si conferma al 5% ed è dominata dall'Australia.\r

\r

La crescita della Polinesia Francese è legata al miglioramento delle connessioni aeree a partire dal 2024 perché, come sottolineiamo sempre, la raggiungibilità è dirimente. Dal punto di vista delle aree l’astro nascente è il Sudamerica, che passa dal 2 al 5%, nel confronto 2023-2024 (soprattutto grazie a Perù e Argentina) mentre l’America Centrale segna un calo dal 3 all'1%, per effetto della concorrenza delle destinazioni asiatiche.\r

Esperienze\r

Secondo un forte orientamento che abbiamo individuato in diversi passaggi dell’Osservatorio Viaggi di Nozze di CartOrange, c’è un crescente bisogno di esperienze autentiche, più dinamiche e avventurose e a contatto diretto con la natura. Fondamentale, come dicevamo, il tema dei collegamenti. - prosegue Asborno - Mentre assistiamo all’uscita della Giordania dalla Top 10 delle destinazioni più richieste nel 2024 proprio per la riduzione delle connessioni, c’è una crescita delle destinazioni collegate direttamente dall'Italia, Maldive in primis. Se Mauritius ha registrato un calo per la mancanza di collegamenti, il nuovo volo di Ita Airways programmato per novembre porterà sicuramente un’inversione di tendenza.\r

\r

Non dimentichiamo che nel 2022 Mauritius e Seychelles sono state due delle poche destinazioni raggiungibili dagli italiani al di fuori dell’Europa, nel complesso periodo dei corridoi turistici. Quindi oggi si cercano nuove mete. Bisogna però sottolineare che il mercato del turismo è caratterizzato da continue variazioni. Se in passato i problemi socio-politici bloccavano tutto, oggi ci sono maggiore consapevolezza e spirito di adattamento: se una destinazione ha delle criticità nella sicurezza, se ne sceglie un’altra. Ci sono poi delle problematiche insormontabili: il fatto di non poter sorvolare lo spazio aereo dell'Ucraina, della Russia o di Israele determina una revisione in termini di costi, di durata del viaggio, e così via. Quello che notiamo è una resilienza. - conclude Asborno - Oggi il Viaggio di Nozze è imprescindibile, quindi si trova sempre il modo per viaggiare».\r

\r

Chiara Ambrosioni","post_title":"Osservatorio CartOrange Viaggi di Nozze: la scelta delle destinazioni, con l’Asia in primo piano","post_date":"2025-06-23T09:49:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1750672160000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493130","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493131\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giorgio Marchegiani, ad Una Italian Hospitality e Veronica Bartoli, presidente Pallacanestro Reggiana[/caption]\r

Per il sesto anno consecutivo Una Hotels è main sponsor di Pallacanestro Reggiana: durante la stagione sportiva 2025-26 il brand upscale di Una Italian Hospitality comparirà sulle nuove divise della Una Hotels Reggio Emilia nelle gare del Campionato nazionale di Lega Basket Serie A e in quelle della Coppa Europea targata Fiba.\r

La collaborazione si estende anche al settore giovanile, da sempre una componente centrale e di eccellenza per la società biancorossa.\r

“Essere per il sesto anno consecutivo al fianco di Pallacanestro Reggiana, con cui condividiamo non solo obiettivi sportivi ma anche visione e valori, è motivo di grande soddisfazione - dichiara Giorgio Marchegiani, amministratore delegato di Una Italian Hospitality -. Questa sponsorship è parte integrante della nostra visione strategica di valorizzazione dello sport italiano, che si sviluppa attraverso il sostegno a realtà di riferimento come quella della Pallacanestro Reggiana. Desideriamo continuare a investire con convinzione in questa disciplina, promuovendo i valori di determinazione, integrità e leadership che ci legano a questa divisa e al mondo della pallacanestro”.\r

La vocazione del gruppo alberghiero verso la pallacanestro italiana si riflette non solo nella presenza storica dei suoi hotel in città simbolo di questo sport – come Milano, Varese, Bologna, Treviso e Pesaro – che ne fanno un punto di riferimento per l’ospitalità nel basket nazionale, ma anche nella condivisione di valori come ambizione, determinazione e passione, che da sempre uniscono il gruppo a Pallacanestro Reggiana.\r

La collaborazione si concretizza ogni anno anche attraverso eventi e iniziative a tifosi, famiglie e partner commerciali. Tra questi, l’evento “U Got The Game” dello scorso 19 giugno 2025 presso l’Una Hotels Bologna San Lazzaro, che ha visto la partecipazione di pubblico e atleti in un contesto di festa e sportività.","post_title":"Una Hotels è main sponsor della Pallacanestro Reggiana, per il sesto anno","post_date":"2025-06-23T09:40:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1750671609000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493138","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il primo semestre 2025 ha registrato una tendenza complessivamente positiva sul piano delle prenotazioni, secondo l’Osservatorio Aidit Federturismo Confindustria che ha interpellato le agenzie di viaggi aderenti. Il 40,7% assegna un voto più che sufficiente ad un andamento contraddistinto da spesa controllata e forte prenotazione anticipata nel tentativo di circoscrivere gli aumenti di prezzo. Un andamento che premia soprattutto Crociere e Mar Rosso. Ma non tutti hanno registrato un trend positivo. C’è anche un 28,2% di agenzie di viaggi per le quali l’estate vacanziera 2025 si presenta non soddisfacente all’appello di mid term del booking.\r

\r

Quasi la metà degli operatori segnala un’evoluzione della clientela: più attenta (49,3%), più esigente (37,3%) e alla ricerca di proposte nuove (23,2%), segno di un mercato che richiede costante aggiornamento e capacità di adattamento.\r

Spesa\r

Per le mete più richieste, cioè quelle di corto/medio raggio, il budget destinato per singolo dossier (una pratica = 2,5 persone) ha un’incidenza maggiore (48,6%) nella fascia 2-3mila euro mentre il 32,9% si colloca fra 3-5mila euro. E ancora, lo scontrino medio per il lungo raggio arriva fino a 10mila euro per il 58% delle pratiche, mentre non supera i 5mila euro per il 32,2%. Il 4,6% dei viaggiatori ha potuto concedersi una spesa di oltre 10mila euro per le vacanze estive 2025.\r

\r

​Il balneare italiano merita una riflessione a parte: il 74,9% delle agenzie di viaggi vede allocato il budget fra i 2 e 5 mila euro a pratica andando a collocarsi fra le prenotazioni più anticipate di sempre. Infatti, il 73,5% lo ha prenotato fra i 30 e i 120 giorni prima della partenza con una percentuale del 15,3% arrivata addirittura con oltre 120 giorni di anticipo.\r

\r

In merito agli elementi discriminanti sull’acquisto di un pacchetto turistico, risulta sempre più fondamentale “La prossimità dell’aeroporto rispetto al domicilio”. Osservando la geografia vacanziera, il value for money colloca l’Italia al quarto posto nelle scelte in agenzia di viaggi. Con la Puglia a fare la parte del leone, seguita da Sardegna , Calabria, Sicilia e Campania. \r

\r

Per il medio raggio le scelte dei viaggiatori hanno premiato Egitto, Grecia e Spagna, seguito dalle crociere nel Mediterraneo Occidentale e Orientale. Sul lungo raggio, le richieste per gli Stati Uniti battono ancora tutti seguiti da Giappone, Thailandia, Indonesia, Zanzibar, Tanzania e Caraibi.\r

Prenotazione anticipate\r

Certamente tra le tendenze di spicco c’è l’affermazione dell’advance booking: se le crociere si confermano prodotto tradizionalmente a prenotazione anticipata di almeno 120 giorni, le vendite di corto e medio raggio presentano un netto ridimensionamento del last minute. Quasi la metà delle pratiche sul lungo raggio (48%) è stata chiusa con almeno 4 mesi di anticipo e il 37,6% in un periodo che supera i tre mesi dalla data di partenza.\r

\r

​Nel complesso, il voto finale degli esami di mid term della stagione clou delle vacanze per gli italiani è un 7: una buona preparazione, con margini di crescita. L’acuirsi delle instabilità geopolitiche delle ultime settimane rappresentano certamente una preoccupante minaccia, ma il clima del trade resta fiducioso.\r

","post_title":"Aidit: primo semestre positivo. Aumenta l'advance booking","post_date":"2025-06-23T09:37:29+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1750671449000]}]}}