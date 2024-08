Msc Crociere è il nuovo main sponsor della squadra di calcio Varesina Msc Crociere è il nuovo main sponsor della squadra di calcio Varesina, per la stagione 2024/2025. La compagnia sarà presente sulle maglie da gara, dalla prima squadra a tutto il settore giovanile, posizionando il proprio logo al centro di tutte le divise da gioco. Sarà inoltre partner attivo per lo sviluppo e il rafforzamento delle attività della Varesina in ambito sociale. Con questa nuova partnership, Msc incrementa ulteriormente la propria presenza nel mondo dello sport e del calcio, mettendo piede anche in quello dilettantistico, appoggiando il percorso di crescita del club, che ha colpito per visione e lungimiranza. “Msc Crociere è oggi un player che porta l’italianità in giro per il mondo – afferma Leonardo Massa, vice president Southern Europe Divisione Crociere Gruppo Msc -. Abbiamo raggiunto questo risultato attraverso il sacrificio, la passione e il lavoro di squadra. Se non ci si muove con lo spirito di squadra è difficile raggiungere un obiettivo. Inoltre, siamo contenti di rafforzare il nostro legame con il territorio che è sempre più strategico e che intendiamo rinsaldare ulteriormente nel tempo”. Il presidente della Varesina, Aquilino Di Caro, aggiunge: “È con grande con orgoglio ed emozione che ufficializzo questa partnership, rinnovando nuovamente la voglia di stupire, con l’assoluta certezza che la nostra competenza, unita a quella di Msc Crociere, ci porterà in sinergia a una serie di azioni congiunte e iniziative che coinvolgeranno tutto il mondo rossoblù e il nostro territorio”. Condividi

