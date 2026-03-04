Msc Crociere al lavoro per il rimpatrio degli ospiti di Msc Euribia Msc Crociere sta collaborando in modo continuativo con i vettori aerei, in particolare con Emirates ed Etihad Airways, al fine di individuare e garantire voli di rientro per gli ospiti di Msc Euribia nel più breve tempo possibile. Massima priorità «Stiamo anche cercando di ottenere dalle compagnie aeree la massima priorità per tutti gli ospiti – si legge in una nota diffusa dalla compagnia -; al momento, le compagnie aeree che hanno ripreso le operazioni nell’area hanno comunicato che seguiranno un ordine di precedenza basato sulla data originaria del volo. Per accelerare ulteriormente le operazioni di rimpatrio, stiamo valutando soluzioni alternative, tra cui l’organizzazione di voli charter in partenza da Dubai, Abu Dhabi o Muscat. Allo stesso tempo manteniamo un coordinamento continuo e diretto con le autorità locali, le ambasciate e i ministeri degli affari esteri competenti, al fine di sostenere e facilitare il rientro in sicurezza dei nostri ospiti. La situazione a bordo continua ad essere serena. Gli ospiti ricevono aggiornamenti regolari e tempestivi sull’evoluzione degli eventi e continuano ad avere pieno accesso a tutti i servizi e alle strutture della nave. La compagnia garantisce costantemente elevati standard di assistenza, comfort e supporto». Condividi

