Msc conferma la centralità del Mediterraneo e il ruolo strategico dei Caraibi Mediterraneo sempre più al centro dell’offerta Msc Crociere, che non smette al contempo di crescere anche ai Caraibi, ormai destinazione strategica, mentre consolida il prodotto Nord Europa, Sud America e Sud Africa, nonché Emirati ed Estremo Oriente. Il tutto a fronte di un’industria crocieristica che sta andando a gonfie vele: “A oggi abbiamo già venduto il 50% della nostra proposta estiva – racconta il vice president Southern Europe, Leonardo Massa -. L’advance booking è finalmente tornato fortissimo”. Sostenuta da numeri tanto positivi, ecco quindi che per la prossima stagione calda la compagnia ha deciso di introdurre alcune novità, tra cui la prima volta di Bari home port: “Una scelta importante che pensiamo possa rendere il capoluogo pugliese un’inedita porta d’Oriente”. Il gruppo conferma inoltre gli hub di Amburgo, Kiel, Copenaghen e Southampton per il Nord Europa e potenzia appunto i Caraibi, in previsione dell’apertura del nuovo terminal crociere Msc a Miami per un investimento da oltre 400 milioni. “Quest’anno avremo navi nell’area per 12 mesi all’anno, con partenze dalla stessa Miami e da New York. Si tratta di un vero posizionamento strategico, in quello che è il mercato crocieristico più importante al mondo“. Per il prossimo inverno, infine, accanto alle tre navi nel Mediterraneo occidentale, si conferma Bari home port per itinerari di sette giorni verso Istanbul, ma anche le due unità negli Emirati e la presenza in Sud Africa e Sud America. Ci sarà poi l’ulteriore rafforzamento dei Caraibi. Una nave sarà anche posizionata in Cina e Giappone, mentre il Giro del mondo 2025 salperà il 5 gennaio, per un viaggio di ben 118 giorni. Condividi

