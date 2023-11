Msc celebra il raddoppio dei passeggeri a Palermo con la Maiden Call della World Europa Cerimonia della Maiden Call per la World Europa a Palermo. Con il debutto dell’ammiraglia della flotta nello scalo del capoluogo siciliano Msc celebra il raddoppio dei passeggeri movimentati in città. Grazie al posizionamento di ben tre navi, a fine 2023 saranno infatti ben 468 mila gli ospiti trasportati a Palermo dalla compagnia crocieristica, più del doppio rispetto ai 207 mila del 2022. E nel 2024 le previsioni sono per un ulteriore, seppur piccolo, incremento per un totale di 475 mila passeggeri movimentati. Cifre che fanno di Msc il gruppo leader nello scalo palermitano, con oltre il 50% di quota di mercato, rispetto al 38% dell’anno scorso. “Il porto di Palermo e l’intera Sicilia sono sempre più al centro della nostra strategia – spiega il responsabile commerciale Msc per Sicilia e Puglia, Beppe Lupelli -. Il capoluogo e i suoi dintorni sono infatti tra le mete preferite dei nostri passeggeri nel mar Mediterraneo, potendo contare su una grandissima e ineguagliabile varietà di bellezze artistiche e naturali. Per questo nel 2023 e nel 2024 abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Sicilia”. Condividi

Il ritorno in massa dei turisti internazionali e il recupero del business travel stanno delineando una performance che entro la fine dell’anno dovrebbe portare al pieno recupero dei flussi pre-pandemia. Soprattutto in quelle destinazioni dove più elevata è la quota del movimento turistico internazionale: oltre ai nordamericani, il 2023 sta infatti registrando il ritorno dei viaggiatori sudamericani e di quelli asiatici.\r

\r

Secondo gli indicatori dell'Italian Hotel Monitor, elaborato da Trademark Italia, ai primi due positivi trimestri dell’anno ha fatto in particolare seguito un terzo trimestre 2023 che va in archivio con un risultato in crescita rispetto al 2022 per l’industria alberghiera italiana, sia in termini di occupazione camere (+2,7 punti percentuali), sia di prezzo medio camera (+10,4%). Si tratta di dati che, rispetto ai valori medi rilevati da Ihm nei primi sei mesi, si contraggono in virtù di una frenata del movimento turistico nazionale nei mesi più importanti dell’estate (luglio e agosto), cui ha fatto comunque seguito una decisa ripresa a settembre. Si conferma d’altra parte la tendenza positiva del movimento turistico business e ancor più di quello leisure internazionale che, stando alle prime indicazioni del mese di ottobre, continua ad affollare le principali città d’arte e d’affari italiane.\r

\r

La buona performance del terzo trimestre 2023 consente di superare i numeri pre-Covid del 2019 anche in termini di occupazione camere per il periodo (+2,3 punti), mentre il prezzo medio camera, che era già da tempo oltre i livelli pre-pandemici, a causa anche della crescita dell’inflazione, ora si attesta al +10,4% rispetto al 2022 e al +27,7% rispetto al 2019. I dati confermano un buon andamento in tutte le tipologie ricettive, con il settore luxury (5 stelle) in crescita rispetto al 2022 per adr (+11%) e tassi di occupazione (+0,7 punti), il settore upscale (4 stelle) che cresce per adr (+8,4%) e toc (+3 punti) e il settore midscale (3 stelle) in crescita di +2,7 punti del toc e +11% di prezzo medio camera.\r

\r

Analizzando l’andamento dei toc su scala nazionale, emerge che tutte le 39 città monitorate superano la simbolica quota (in termini gestionali) del 60%, con 29 location al di sopra del 70% di occupazione camere e cinque di queste attestate addirittura oltre l’80%: Rimini (89%), Como (84,6%), Pescara (81,7%), Roma (81,5%) e Pesaro (80,6%). Seguono Napoli con il 79,8%, San Marino con il 79,4%, Firenze con il 78%, Genova (76,7%), Cagliari (76,2%), Milano (76,1%) e Verona (76%). Al vertice della top 10 in termini di prezzo medio di vendita si conferma Venezia, con un adr 245,89 euro (+15% rispetto al 2022), davanti a Firenze (194,64 euro, +12,8%), Milano (188,76 euro, +9,7%), Roma (166,62 euro, +9,5%), Como (150,67 euro, +12,5%), Genova (117,03 euro, +8%), Napoli (116,26 euro, +9,8%), Bologna (109,98 euro, +7,1%), Palermo (107,98 euro, +12,7%), Bari (105,60 euro, +12,5%) e Bergamo (100,35 euro, +6,9%).","post_title":"Trademark: il 2023 anno della definitiva ripartenza per l'hotellerie italiana","post_date":"2023-11-07T14:42:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699368124000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455592","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455595\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un momento della Maiden Call[/caption]\r

\r

Cerimonia della Maiden Call per la World Europa a Palermo. Con il debutto dell'ammiraglia della flotta nello scalo del capoluogo siciliano Msc celebra il raddoppio dei passeggeri movimentati in città. Grazie al posizionamento di ben tre navi, a fine 2023 saranno infatti ben 468 mila gli ospiti trasportati a Palermo dalla compagnia crocieristica, più del doppio rispetto ai 207 mila del 2022. E nel 2024 le previsioni sono per un ulteriore, seppur piccolo, incremento per un totale di 475 mila passeggeri movimentati. Cifre che fanno di Msc il gruppo leader nello scalo palermitano, con oltre il 50% di quota di mercato, rispetto al 38% dell'anno scorso.\r

\r

\"Il porto di Palermo e l’intera Sicilia sono sempre più al centro della nostra strategia - spiega il responsabile commerciale Msc per Sicilia e Puglia, Beppe Lupelli -. Il capoluogo e i suoi dintorni sono infatti tra le mete preferite dei nostri passeggeri nel mar Mediterraneo, potendo contare su una grandissima e ineguagliabile varietà di bellezze artistiche e naturali. Per questo nel 2023 e nel 2024 abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Sicilia\".","post_title":"Msc celebra il raddoppio dei passeggeri a Palermo con la Maiden Call della World Europa","post_date":"2023-11-07T14:11:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699366279000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455583","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 15 i soggetti candidati all'acquisizione di Alpitour, tutti provenienti dall'estero. Almeno questo è quanto emerge da alcune indiscrezioni raccolte dal Sole 24 Ore. Le voci si riferirebbero alle prime manifestazioni d'interesse giunte sui tavoli dell'advisor Golman Sachs, incaricato dall'azionista di maggioranza Tip di gestire le trattative. Le offerte concrete sono attese ora entro la fine dell'anno.\r

\r

Tra le realtà coinvolte non ci sarebbe dunque al momento il gruppo Msc, inizialmente indicato da molti come uno dei potenziali front-runner nella corsa al gruppo torinese. Pochi anche i fondi di private equity, con l'eccezione di quelli con una certa expertise nel settore come per esempio Certares, già attivo sul dossier Ita. Tra i nomi coinvolti ci sarebbero invece due colossi europei del comparto: la tedesca Tui e gli spagnoli di Vamos, terzo gruppo turistico più importante della penisola iberica, con un fatturato di oltre 1,2 miliardi di euro. Non mancherebbero infine le proposte di spacchettamento di Alpitour, con offerte per singole attività del gruppo che però sarebbero già state tutte rifiutate.","post_title":"Tui e Vamos tra i pretendenti Alpitour. Non c'è invece Msc","post_date":"2023-11-07T12:58:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1699361934000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455545","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Obiettivo 20.000 passeggeri per la prima stagione della Palermo-New York targata Neos. La compagnia aerea del gruppo Alpitour aggiunge un nuovo tassello all'espansione del network verso il Nord America, dove dal 2021 opera tre voli settimanali sulla Milano Malpensa-New York e, dallo scorso aprile, vola anche tra Milano e Toronto.\r

«Questo nuovo collegamento rappresenta un’ulteriore opportunità di sviluppo dei flussi leisure e business tra l’Italia e gli Stati Uniti - afferma Carlo Stradiotti, amministratore delegato Neos - con l’obiettivo iniziale di trasportare circa 20.000 passeggeri nell’estate 2024. E’ il risultato di una visione che ha mantenuto costanti nel tempo gli investimenti nella crescita di flotta e rotte, incrementando in modo continuativo l’attività di linea, pur mantenendo elevati standard di ospitalità e accoglienza a bordo e garantendo puntualità e stabilità degli operativi».\r

Il nuovo volo sarà adibito non solo ai passeggeri, ma anche al trasporto merci, offrendo una disponibilità pari a 10 tonnellate per ciascun volo. Un’attività importante per il vettore, avviata durante gli anni della pandemia e che ha portato alla sua crescita, non solo per quanto riguarda il volume e il fatturato, ma soprattutto in termini di prodotto e servizi offerti.\r

Di pari passo prosegue l'iter di rinnovo della flotta: entro il 2024 è previsto l’ingresso di quattro nuovi B737-8 Max che abbasseranno ulteriormente l’età della flotta, già oggi una delle più giovani in Europa, portandola ad un totale di 19 aeromobili, oltre a consentire un ulteriore incremento delle rotte e il presidio con maggiori connessioni e rotazioni delle tratte più strategiche per il mercato, collaborando sia con i brand del tour operating di Alpitour World sia con i principali operatori turistici italiani e internazionali.\r

","post_title":"Neos, Stradiotti: «Puntiamo ai 20.000 passeggeri sulla Palermo-New York»","post_date":"2023-11-07T10:35:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1699353301000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455538","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sfiora il milione di passeggeri il consuntivo di ottobre dell'aeroporto di Bologna: nel dettaglio sono stati 943.763, con un incremento del 16,9% su ottobre 2019 (periodo pre-Covid) e del 12,2% su ottobre 2022. E si tratta del migliore ottobre della storia del Marconi.\r

\r

A crescere sono soprattutto i passeggeri dei voli domestici (230.280, +43,2% su ottobre 2019 e +11,6% su ottobre 2022), ma registrano un'ottima performance anche i passeggeri delle rotte internazionali (713.483, +10,3 sullo stesso mese 2019 e +12,3% sullo stesso mese del 2022).\r

\r

In crescita anche i movimenti, a quota 6.996 (+12,3% sul 2019 e +10,9% sul 2022), mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.854 tonnellate (+13,9% sul 2019 e -8,7% sul 2022). Le destinazioni preferite di ottobre 2023 sono state: Catania, Barcellona, Palermo, Tirana, Madrid, Francoforte, Parigi De Gaulle, Brindisi, Istanbul e Bucarest.\r

\r

Complessivamente, tra gennaio e ottobre i passeggeri sono stati 8.652.753, in aumento dell'8,5% sullo stesso periodo del 2019 e del 18% sullo stesso periodo del 2022.","post_title":"Ottobre da record per l'aeroporto di Bologna: passeggeri a +16,9% rispetto al 2019","post_date":"2023-11-07T10:08:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699351692000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455516","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Abbiamo incontrato Elisabetta Gutterer, international travel trade & media pr team manager di Trentino Marketing al World Travel Market di Londra. E’ stata l’occasione per rivolgerle alcune domande sulle prossime iniziative e sul bilancio dell’anno in corso.\r

\r

«Il Trentino si muove in Italia, ma contemporaneamente cerca di aumentare la propria quota di internazionalizzazione. Quindi anche per il 2024 ci muoveremo sia sui nostri mercati più tradizionali, come Germania Austria Svizzera Olanda, Belgio Regno Unito Repubblica Ceca e Polonia, ma cercheremo anche di aumentare i nostri sforzi e la nostre attività sui mercati scandinavi, ma anche su Francia e Spagna, e guarderemo anche oltreoceano soprattutto a Stati Uniti e Canada. Senza tralasciare, naturalmente, anche il resto del mondo.\r

\r

«Oggi siamo qui al Wtm che è un appuntamento internazionale di rilievo e nel 2024 parteciperemo ai più importanti appuntamenti trade come per esempio l’Itb di Berlino e ad altri eventi e workshop sui mercati di cui ho parlato per presentare le nostre proposte e i nostri prodotti a tutto il mondo del travel trade\r

\r

«Per quanto riguarda il 2023 posso dire che è stato un anno positivo, l’anno della ripresa che ci ha visto di nuovo in corsa. Certamente siamo soddisfatti ma vogliamo fare di più»","post_title":"Gutterer (Trentino): «Amplieremo i nostri mercati internazionali»","post_date":"2023-11-07T08:00:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1699344049000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455520","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Neos vola dritto sull'estate 2024 con l'apertura del nuovo volo da Palermo a New York. L'interesse per la rotta che riporta alla Sicilia un collegamento diretto con gli Stati Uniti a distanza di sei anni dalla chiusura di quello operato da Eurofly-Meridiana, era stato anticipato lo scorso settembre, dall'ad della compagnia aerea Carlo Stradiotti. \r

\r

Il volo, già in vendita sul sito Neos, sarà inaugurato il prossimo 9 giugno e operato con un Boeing 787-9 da 355 posti due volte alla settimana, la domenica e il martedì, offrendo al mercato una capacità aerea pari a 710 posti settimanali. Lo schedule prevede partenza alle 11.25 dall’aeroporto ‘Falcone e Borsellino’ per atterrare al T1 del Jfk di New York alle 14.50, ora locale.\r

\r

Il vettore del gruppo Alpitour conquista dunque il primato sulla rotta da Palermo alla Grande Mela, che era ed è tuttora presa in considerazione da più di una delle legacy a stelle e strisce che, dopo aver presidiato Napoli, guardano ora alla Sicilia.\r

\r

","post_title":"Neos decollerà a giugno 2024 sulla Palermo-New York","post_date":"2023-11-06T16:45:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699289139000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455491","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dat Volidisicilia ha messo in vendita i voli della prossima stagione estiva, da aprile e fino al 31 ottobre 2024. I collegamenti e gli orari sono definiti secondo quanto richiesto dal mandato di Continuità Territoriale delle Isole Minori della Sicilia.\r

\r

Lo schedule ricalca quello già operato durante la summer appena conclusa, con 24 voli nei giorni di punta tra le isole di Lampedusa e Pantelleria con le città di Catania, Palermo e Trapani, inoltre con i nostri aeromobili basati in Sicilia si potrà procedere in alta stagione ad una modulazione ottimizzata delle frequenze.\r

\r

Si potranno così pianificare fin d’ora i viaggi per la prossima primavera-estate, evitando gli inconvenienti che si erano generati negli anni passati, supportando l’intera filiera turistica nella pianificazione e nella programmazione dei ponti e festività di primavera, elementi di vitale importanza nel nostro settore per raccogliere i progressivi interessi anche di alcuni operatori stranieri.\r

\r

Le tariffe per residenti e visitatori sono quelle già in vigore attualmente. Alcuni nuovi progetti di espansione e sviluppo sul territorio nazionale sono allo studio, potendo contare su una flotta che oggi annovera 14 aeromobili di tipologia Atr 42/72 e 6 Airbus A320/A321, in buona parte di proprietà del gruppo Dat Holding, elemento che rende molto rapida la capacità decisionale nel cogliere le opportunità offerte dal mercato.","post_title":"Dat Volidisicilia: in vendita i voli della primavera-estate 2024","post_date":"2023-11-06T13:30:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699277424000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455490","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455492\" align=\"aligncenter\" width=\"503\"] Il ministro Santanchè con Ivana Jelinic ceo di Enit, e Giovanni Toti presidente della Liguria[/caption]\r

\r

Giornata di inaugurazione al World Travel Market, anche nel padiglione Italia. Naturalmente ad aprire le danze il ministro del turismo Daniela Santanchè, che dopo aver tagliato il nastro ha fatto la sua conferenza stampa.\r

\r

«Stiamo attuando la politica di destagionalizzazione e ci stiamo riuscendo. Dobbiamo far capire al mondo che l’Italia non è solo il Paese delle settimane bianche o dei mesi di luglio e di agosto, ma anche un luogo da vivere tutto l’anno grazie ai territori e alle loro ricchezze culturali, storiche, paesaggistiche. La grande sfida quindi è anche quella di far conoscere i 5700 borghi nei quali si produce la maggior parte della ricchezza enogastronomica.\r

\r

\r

Made in Italy\r

«Dobbiamo andare avanti in questa direzione. Stiamo lavorando anche a livello governativo inserendo nella Legge di bilancio la Tax Free Shopping. Sempre a livello politico abbiamo fatto la decontribuzione su tutti i lavoratori del turismo per i festivi e i notturni. Perché chi lavora il sabato, la domenica e la notte, deve avere un salario maggiore. Insomma se vogliamo attirare i giovani dobbiamo avere dei salari più alti.\r

\r

«Un’altra cosa. Ad oggi non abbiamo una classificazione delle aziende che lavorano nel turismo. Ecco anche su questo punto stiamo lavorando per dare una definizione al settore. Infine voglio fare un appello alle regioni. È naturale che ogni regione debba lavorare per la propria affermazione, ma il vero punto è che bisogna portare all’estero l’idea di Italia, il made in Italy, affinché si possano attrarre sempre più turisti. Perché l’asiatico, il giapponese, l’americano conosce l’Italia e non la singola regione».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Santanchè al Wtm: «Destagionalizzare e portare nel mondo l'idea di Italia»","post_date":"2023-11-06T13:19:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1699276759000]}]}}