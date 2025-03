Mokoro Tours ai Travel Open Day per rafforzare il rapporto con le adv Presente sul mercato da vent’anni, il tour operator Mokoro sta investendo per rafforzare i rapporti con le agenzie di viaggio. «Siamo un to di nicchia molto presente online – spiega Cristiana Munari, co-founder and sales manager –. Proponiamo safari e soggiorni mare su oceano Indiano. Africa Australe e Orientale e anche il West Africa. Si tratta in ogni caso di un prodotto slow, al quale abbiamo aggiunto di recente destinazioni più avventurose come Mauritania, Algeria e Senegal». Da tempo Mokoro lavora con tante agenzie di riferimento ma l’obiettivo attuale è di rafforzare i rapporti e ampliare il numero di adv. «Per questo abbiamo scelto di partecipare ad alcuni Travel Open Day, partendo dalla tappa di Genova. Il nostro debutto ai Tod è stato molto soddisfacente. Incontrare nuove agenzie rappresenta per noi un’ottima opportunità». L’operatore inoltre ha inserito nel team una nuova figura, Alessia Pagelli, proprio per curare maggiormente il rapporto con le adv. «Abbiamo tante agenzie fidelizzate – conclude Cristiana Munari – ma vogliamo avviare un confronto e avviare nuove sinergie con altre, per spiegare quale è il valore aggiunto di un partner che conosce molto alcune destinazioni rispetto ad altre realtà che hanno più offerta ma non hanno una conoscenza così dettagliata. Il nostro ufficio booking comprende esperti del prodotto, veri consulenti. Puntiamo molto sulla formazione per mantenere alto il livello della preparazione di chi deve confezionare un prodotto sartoriale sulle richieste del cliente». Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485990 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Presente sul mercato da vent’anni, il tour operator Mokoro sta investendo per rafforzare i rapporti con le agenzie di viaggio. «Siamo un to di nicchia molto presente online – spiega Cristiana Munari, co-founder and sales manager –. Proponiamo safari e soggiorni mare su oceano Indiano. Africa Australe e Orientale e anche il West Africa. Si tratta in ogni caso di un prodotto slow, al quale abbiamo aggiunto di recente destinazioni più avventurose come Mauritania, Algeria e Senegal». Da tempo Mokoro lavora con tante agenzie di riferimento ma l’obiettivo attuale è di rafforzare i rapporti e ampliare il numero di adv. «Per questo abbiamo scelto di partecipare ad alcuni Travel Open Day, partendo dalla tappa di Genova. Il nostro debutto ai Tod è stato molto soddisfacente. Incontrare nuove agenzie rappresenta per noi un’ottima opportunità». L’operatore inoltre ha inserito nel team una nuova figura, Alessia Pagelli, proprio per curare maggiormente il rapporto con le adv. «Abbiamo tante agenzie fidelizzate – conclude Cristiana Munari – ma vogliamo avviare un confronto e avviare nuove sinergie con altre, per spiegare quale è il valore aggiunto di un partner che conosce molto alcune destinazioni rispetto ad altre realtà che hanno più offerta ma non hanno una conoscenza così dettagliata. Il nostro ufficio booking comprende esperti del prodotto, veri consulenti. Puntiamo molto sulla formazione per mantenere alto il livello della preparazione di chi deve confezionare un prodotto sartoriale sulle richieste del cliente». 