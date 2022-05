Moby e Tirrenia: sconto del 100% sul secondo passeggero fino al 19 giugno

Sconto del 100% sul secondo passeggero per tutti coloro che prenotano e partono fino al prossimo 19 giugno. E’ la nuova promozione Moby sulle linee da e per la Sardegna, la Corsica e l’isola d’Elba, nonché Tirrenia da e per la Sicilia e da e per Porto Torres e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia (in questo caso dal 1° al 19 giugno). L’offerta è valida sulla tariffa di passaggio ponte, al netto di tasse, diritti e competenze. Ferma restando, ovviamente, la possibilità di avere eventuali poltrone o cabine a pagamento.

Per chi prenota fino al 30 settembre 2022 la proposta è inoltre cumulabile con la possibilità di cambiare il biglietto per tutte le volte che si vuole senza pagare penali o addirittura di sospenderlo fino al 31 dicembre 2023, in caso di cambiamento di programmi di viaggio.