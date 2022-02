Mistral Tour (Quality): molto bene i primi due mesi del Perù

Sono passati appena poco più di due mesi dall’apertura dei confini del Paese al turismo italiano e già il to di casa Quality Group, Mistral Tour, registra una vera e propria esplosione di prenotazioni per il Perù. “Non possiamo certamente affermare di aver raggiunto i numeri del 2019 ma siamo molto soddisfatti della tendenza di prenotazioni e vendite e del valore medio per pratica raggiunto, che è molto soddisfacente – spiega il product manager Perù di Mistral Tour, Gian Marco Caprotti -. I telefoni hanno ripreso a squillare e ci possiamo finalmente dedicare incessantemente alla preventivazione”.

Tra le tante proposte di gruppo, che coprono ogni possibile richiesta del mercato in termini di durata, prezzi e itinerario, spicca Sulle tracce degli Incas, l’itinerario più completo e suggestivo dell’intera programmazione: da Nasca al Colca, da Machu Picchu alle montagne colorate, non manca nessuna delle mete più celebrate della destinazione; a questo si affiancano le mille proposte per visitare la meta in modo autonomo, radunate sotto il titolo Perù in Libertà, che copre ogni angolo del paese, dal Nord alla foresta amazzonica. Ultimo solo in termini di tempo, Active Perù, lanciato nel 2019 (che prevede itinerari in bicicletta, e-bike, kayak, trekking e dune buggy) sta riscuotendo un consenso crescente, fra giovani e meno giovani.

Per chi sceglie infine il Perù come viaggio di nozze, c’è già oggi una ampia possibilità di estensioni mare, cominciando da Aruba, Santo Domingo e Cuba (che sono mete aperte al turismo italiano), per finire con Galapagos e Caraibi. E per i più esigenti… la Polinesia si può raggiungere anche dal Perù!