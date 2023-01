Mediterraneo To: nuovo sito b2b con 6 mila strutture a contratto diretto E il nuovo portale b2b www.bookingmediterraneo.com la grande novità di Mediterraneo To. Lanciato da circa un mese, si tratta sostanzialmente della versione online del back office Grecia dell’operatore bresciano che sulla destinazione ellenica giusto nel 2023 celebra il quarantacinquesimo anno di attività: “Include circa 6 mila strutture tutte con contratto diretto e disponibilità immediata – spiega l’amministratore, Aleksander Bibe -. Anche sul prodotto web noi offriamo la garanzie dei pacchetti 74ter e la protezione garantita al 100% per tutti gli inconvenienti classici del viaggio. Alle agenzie è ovviamente data la possibilità di prenotare direttamente online, ma noi consigliamo comunque di farci almeno una telefonata per confrontarci insieme sul prodotto migliore e più adatto alle esigenze di ogni singolo cliente”. Con il contributo tra gli altri di questa importante novità Mediterraneo To si prepara dunque a un 2023 che dovrebbe finalmente segnare il ritorno ai livelli pre-pandemia. “Il 2022 per la verità non è andato affatto male – sottolinea sempre Bibe -. Abbiamo chiuso sui numeri del 2018, raggiungendo un giro d’affari pari a circa l’80% del 2019, che per noi è stato un anno record. La differenza si spiega sostanzialmente con la rinuncia al prodotto mondo, che avevamo lanciato proprio tre anni fa riscuotendo un buon successo. Il problema è che non ci siamo fidati di certe compagnie aeree che ancora ci devono rimborsare alcune cancellazioni di voli di vecchia data“. Nel 2023 il to bresciano pensa comunque di tornare a proporre altre destinazioni oltre al prodotto core composto in primi dalla Grecia e poi da Cipro, Albania e Croazia: “Già a Capodanno abbiamo reinserito le Maldive, che sono andate ottimamente”, conclude con ottimismo Bibe.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437222 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Italia si conferma mercato strategico per i flussi verso la Thailandia: nel 2022 il numero dei nostri connazionali arrivati nel Paese ha raggiunto quota 86.000, circa il 30% dei livelli pre-pandemia. “La crescita dei turisti italiani in questi mesi di ripresa totale dei viaggi riflette la capacità di ripresa e il dinamismo dell’industria turistica thailandese- osserva Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese -. L’aumento costante dei flussi dall’Italia pone la Thailandia sulla rotta per raggiungere l’ambizioso obiettivo di tornare a essere tra le destinazioni più visitate al mondo. Nei prossimi anni il Paese continuerà a svilupparsi ulteriormente come destinazione che offre un valore ineguagliabile ai viaggiatori italiani e internazionali”. Va ricordato che, in linea con la ripresa turistica, dal prossimo 31 marzo il periodo di soggiorno in Thailandia è stato esteso a 45 giorni (da 30 giorni) per i turisti provenienti da paesi/territori aventi diritto all'esenzione dal visto e a 30 giorni (da 15 giorni) per coloro che hanno l’obbligo di visto all'arrivo (VOA). Tuttavia, in considerazione del paese di origine dei turisti potrebbe essere richiesto un risultato Pcr negativo, come nel caso specifico di Cina e India. [post_title] => La Thailandia ha accolto 86.000 turisti italiani nel 2022. La ripresa prosegue [post_date] => 2023-01-13T13:23:15+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673616195000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437294 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova iniziativa del gruppo Destination Italia, che ha appena sottoscritto strumenti finanziari partecipativi (sfp) in Engagigo, pmi proprietaria del portale www.endu.net. Il tutto con l’obiettivo di sviluppare servizi ad hoc dedicati al segmento di mercato del turismo sportivo. La prima fase della partnership vedrà in particolare lo sviluppo di pacchetti dedicati ai partecipanti alle migliaia di competizioni di endurance organizzate in Italia: maratone, trail running, gare ciclistiche su strada e off-road, nuoto in piscina e mare aperto, sci di fondo, triathlon e gare miste. Già oggi Endu conta su 750 mila utenti registrati, 2.200 squadre sportive e oltre 300 mila iscrizioni online a eventi sportivi. I pacchetti saranno veicolati attraverso il portale stesso e resi disponibili ai tour operator internazionali, clienti b2b di Destination Italia. Nel medio-lungo periodo, la collaborazione prevede poi lo sviluppo di nuovi prodotti turistici esperienziali dedicati agli appassionati di sport outdoor ed endurance, focalizzati su alcuni territori italiani ad alta vocazione e attrattività. “Il nostro gruppo ha grandi ambizioni - spiega l'azionista di riferimento di Destination Italia, Dina Ravera -: la più importante è quella di diventare un market maker internazionale, capace di incidere sull’export del turismo italiano, intercettando e convogliando i flussi di viaggiatori internazionali verso la nostra Penisola, con un forte focus sui segmenti alto-spendenti. Solo negli ultimi due mesi abbiamo annunciato il progetto di acquisizione di Portale Sardegna, un’altra società quotata su Euronext Growth Milan, fortemente sinergica con noi, e il lancio di Destination Beauty: una start-up innovativa focalizzata sul turismo aspirazionale della bellezza italiana. Con l’investimento in Endu, intendiamo proseguire nello sviluppo di servizi fortemente verticali, in questo caso specifici per il segmento degli appassionati di sport di endurance e sport outdoor, che a livello mondiale è costituito da milioni di praticanti in tutto il mondo. Nella sola Italia, si contano oltre un milione di amatori e 100 mila agonisti (fonti: Nielsen ed Endu). Sono comunità coese, organizzate in team e società sportive, che viaggiano regolarmente in gruppo in tutto il mondo per partecipare a gare ed eventi, o anche solo per praticare il loro sport in zone turistiche particolarmente adatte e suggestive. Nella strategia di sviluppo del gruppo, l’offerta di prodotti turistici verticali proprietari, sviluppati e gestiti da noi, è fondamentale per portare in Italia viaggiatori alto-spendenti che ritornano più volte nel tempo, per ragioni diverse e in momenti diversi dell’anno. Anche nel settore sportivo l’Italia ha da offrire destinazioni da sogno. Basti pensare, per esempio, al fascino esercitato dal ciclismo su strada nelle regioni collinari e di montagna del Nord Italia, rese famose nel mondo dal Giro d’Italia. Tuttavia, queste destinazioni vanno proposte agli operatori internazionali proattivamente e soprattutto devono essere valorizzate attraverso offerte turistiche integrate”. [post_title] => Destination Italia punta sul turismo sportivo: al via una partnership con il portale Endu [post_date] => 2023-01-13T13:19:10+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673615950000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437288 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways aggiunge una nuova frequenza sulla rotta Roma-Nuova Delhi per andare incontro all’aumento della domanda prevista, nelle prime due settimane di marzo e da aprile a maggio 2023. Nel dettaglio: dal 1° marzo al 12 marzo e dal 27 marzo al 31 maggio 2023, il volo diretto da Roma Fiumicino sarà operato con quattro frequenze settimanali con partenza ogni lunedì, mercoledì, sabato e domenica alle 14:10 e arrivo a Nuova Delhi il giorno seguente alle 2:00/1:15 local time. Nel periodo 13-15 marzo il volo avrà tre frequenze settimanali con partenza ogni lunedì, mercoledì e sabato alle 14:10 e arrivo all’Aeroporto Internazionale di Nuova Delhi alle 2:00, local time. Dal 1° marzo al 13 marzo e dal 3 aprile al 30 maggio 2023, i voli di ritorno da Nuova Delhi saranno operati con quattro frequenze settimanali ogni lunedì, martedì, giovedì e domenica con partenza alle 3:50/3:15 e arrivo a Roma Fiumicino alle 8:10/8:15. Dal 14 al 23 marzo e dal 26 marzo al 2 aprile il volo avrà 3 frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e domenica, con gli stessi orari di partenza e arrivo. In questo modo Ita moltiplica le possibilità di attrarre passeggeri in connessione, coprendo i flussi turistici tra India, Nord e Sud America, Germania, Spagna e Francia. La compagnia amplia anche il suo network intercontinentale e nella stagione winter opererà un totale di 51 destinazioni, tra cui 9 intercontinentali, incluse Tokyo-Haneda e Malè a cui si aggiungono i voli verso New York, Los Angeles, Boston, Miami, Buenos Aires e San Paolo. [post_title] => Ita aumenta il numero dei voli sulla rotta da Roma Fiumicino a Nuova Delhi [post_date] => 2023-01-13T13:11:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673615513000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437291 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' composto da nove suite, ristorante e lounge bar il nuovo Casa Clàt, appena aperto a Cagliari, tra il bastione di Saint Remy e la marina. Un progetto di design che regala nuova vita all’antico palazzo Frau. In primavera farà il proprio debutto anche il giardino segreto: un salotto en plain air con un angolo dedicato ai migliori crudi dell’isola. La struttura è infatti di proprietà di Caterina e Claudio Murgia, fratelli e già amministratori di Nieddittas, azienda specializzata nella mitilicoltura; una realtà che in oltre 50 anni è cresciuta fino a trasformare una piccola cooperativa di pescatori in una delle più note aziende italiane del settore. Il Mediterraneo è quindi il tema che ha ispirato il lavoro di Giorgio Casu, direttore artistico di Casa Clàt: coralli, dune e abissi sono alcuni degli elementi con cui ha giocato per creare gli ambienti, tutti uno diverso dall’altro. L’artista ha voluto con sé alcuni artigiani e designer sardi, come Carolina Melis e Mauro Patta: pareti affrescate, opere grafiche e arazzi realizzati a mano si sposano a pezzi di design italiano. Disposte su tre piani, ogni suite è dotata di letti king size sospesi, sistemi di diffusione del suono e domotica di ultima generazione. Parquet, travi a vista e arredi su misura danno vita ad ambienti accoglienti e originali. Ogni camera riserva una sorpresa, come la vasca idromassaggio al centro della suite Smeraldo o il letto circolare della Isola. Nella Eclàt, all’ultimo piano, moderno e vintage si mescolano invece per regalare un’atmosfera calda. Nella camera principale, proprio dietro il letto a baldacchino di Poltrona Frau, un murale di Giorgio Casu evoca il Poetto, la Sella del Diavolo e la basilica di Bonaria, icone della città. Dalla suite si accede poi al Torrino, il punto più alto del palazzo: uno spazio originale da riservare per una cena romantica o un evento privato con vista a 360 gradi su Cagliari e sullo sfondo il mare. L’ingresso in viale Regina Margherita dà infine accesso diretto agli ambienti aperti agli ospiti esterni. Da un lato, il lounge bar è aperto fin dal mattino per una colazione gourmet, un pranzo veloce o un aperitivo con le proposte del capo barman Marco Madeddu da accompagnare ai crudi di casa o ad altre piccole sfiziosità. Dall’altra il ristorante di cucina mediterranea, aperto sia a pranzo che a cena, è guidato dal giovane executive chef Filippo Monaco, con la consulenza di Umberto Vezzoli, chef giramondo con una carriera alla guida delle cucine di prestigiosi ristoranti e hotel [post_title] => Nel cuore di Cagliari apre l'all-suite Casa Clàt [post_date] => 2023-01-13T13:02:20+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673614940000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437289 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E il nuovo portale b2b www.bookingmediterraneo.com la grande novità di Mediterraneo To. Lanciato da circa un mese, si tratta sostanzialmente della versione online del back office Grecia dell'operatore bresciano che sulla destinazione ellenica giusto nel 2023 celebra il quarantacinquesimo anno di attività: "Include circa 6 mila strutture tutte con contratto diretto e disponibilità immediata - spiega l’amministratore, Aleksander Bibe -. Anche sul prodotto web noi offriamo la garanzie dei pacchetti 74ter e la protezione garantita al 100% per tutti gli inconvenienti classici del viaggio. Alle agenzie è ovviamente data la possibilità di prenotare direttamente online, ma noi consigliamo comunque di farci almeno una telefonata per confrontarci insieme sul prodotto migliore e più adatto alle esigenze di ogni singolo cliente". Con il contributo tra gli altri di questa importante novità Mediterraneo To si prepara dunque a un 2023 che dovrebbe finalmente segnare il ritorno ai livelli pre-pandemia. "Il 2022 per la verità non è andato affatto male - sottolinea sempre Bibe -. Abbiamo chiuso sui numeri del 2018, raggiungendo un giro d'affari pari a circa l'80% del 2019, che per noi è stato un anno record. La differenza si spiega sostanzialmente con la rinuncia al prodotto mondo, che avevamo lanciato proprio tre anni fa riscuotendo un buon successo. Il problema è che non ci siamo fidati di certe compagnie aeree che ancora ci devono rimborsare alcune cancellazioni di voli di vecchia data". Nel 2023 il to bresciano pensa comunque di tornare a proporre altre destinazioni oltre al prodotto core composto in primi dalla Grecia e poi da Cipro, Albania e Croazia: "Già a Capodanno abbiamo reinserito le Maldive, che sono andate ottimamente", conclude con ottimismo Bibe. [post_title] => Mediterraneo To: nuovo sito b2b con 6 mila strutture a contratto diretto [post_date] => 2023-01-13T12:43:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673613826000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437255 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Palladium rafforza le proprie policy csr con la nomina di una corporate senior director of social responsability nella persona di Gloria Juste. Laureata in diritto presso l’universidad Pontificia de Comillas, la nuova manager della compagnia alberghiera spagnola ha frequentato un master in diritto fiscale e tributario presso il centro de estudios Garrigues. Una formazione accademica che ha saputo combinare con diverse attività di volontariato in Spagna e in altri paesi e che l’hanno portata ad avviare la fundación Mano Amiga che si occupa del sostegno di minori e famiglie vulnerabili. Da quel momento ha deciso di intraprendere diverse iniziative sociali quali, tra le altre, Mashumano, Wolters Kluwer Formación, Savia e Byg. Nel 2016 ha quindi assunto la direzione della fundación Endesa, nella quale è rimasta fino a oggi. Durante questa fase, ha progettato e creato alcune nuove aree della fondazione, come la sezione educazione, impiego, medioambiente, assistenza sociale e volontariato corporativo. “Sono entusiasta di unirmi a questo gruppo imprenditoriale in crescita, la cui attenzione per l’ambiente e la società è aumentata negli anni - commenta la stessa Gloria Juste -. La sua visione è incentrata sullo sviluppo in stretta collaborazione con le comunità locali, sostenendo e accompagnando le persone che le compongono. Sono grata per la fiducia accordatami per guidare questo progetto; lavoreremo per gestire e organizzare progetti che sostengano le persone parte di Palladium e le comunità nelle quali operiamo. Cerchiamo di trasformare il nostro ambiente, seguendo sempre criteri sostenibili”. L’azienda alberghiera dispone già di un comitato csr, guidato dal presidente e dal comitato direttivo, il cui impegno è trasversale a tutte le aree e i team dell'azienda. Attraverso quest'area, Palladium consoliderà l'applicazione di misure incentrate sulla tutela dell'ambiente e sui principi dell'economia circolare, ponendo allo stesso tempo un'attenzione particolare verso le persone. Priorità dell'area guidata da Gloria Juste sarà l'implementazione di misure di supporto complete per i quasi 13 mila dipendenti del gruppo alberghiero, il loro ambiente familiare e le comunità locali in cui la compagnia opera, in sei Paesi in Europa e in America. [post_title] => Palladium rafforza la policy csr: Gloria Juste nominata director of social responsability [post_date] => 2023-01-13T10:18:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673605109000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437248 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Federico Calò si occuperà di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, mentre Annalisa Cianfanelli avrà la responsabilità del Lazio. Le due new entry andranno a rafforzare il team sales del gruppo Albatravel-Whl in questa fase di consolidamento della ripartenza, ma soprattutto a supporto dell’imminente lancio della nuova piattaforma di prenotazione albatravel.com. Si affiancheranno a una squadra già composta da Simonetta Cagelli, che segue la Lombardia, Massimo Novarin per Veneto, Friuli, Trentino ed Emilia Romagna, Leonardo Camatti per la Toscana, Anna di Colli per Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, Roberto Pagnotta e Nino Crispo per la Campania, nonché Valerio Toscano e Tomas Crisafulli per Sicilia, Sardegna e Calabria. “Annunciamo con orgoglio la nuova squadra che si qualifica di figure dalla forte esperienza, allo scopo di potenziare ancor più il presidio territoriale ma soprattutto di aiutare le agenzie in questo importante momento di transizione per noi - spiega il direttore vendite di Albatravel, Luca Riminucci -. Ci apprestiamo infatti a lanciare la nuova piattaforma di prenotazione, alla luce della trasformazione tecnologica di cui siamo stati oggetto negli ultimi mesi, lavorando moltissimo con l’obiettivo di innovare e trainare il comparto delle prenotazioni per le agenzie e tutto il mercato b2b. Desidero augurare buon lavoro alla nuova forza vendita, che ci aiuterà nell’obiettivo di consolidare ulteriormente il trend di sviluppo, potenziando il rapporto con le agenzie, anche grazie a una radicata capillarità della rete vendite su tutto il territorio italiano”. [post_title] => Federico Calò e Annalisa Cianfanelli rinforzano il team sales di Albatravel [post_date] => 2023-01-13T09:53:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673603629000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437247 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates porterà la banda larga ad alta velocità a bordo di 50 nuovi aeromobili Airbus A350. L’entrata in servizio della banda larga è prevista per il 2024. Gli Airbus A350 saranno i primi aeromobili di Emirates a sfruttare la rete satellitare Global Xpress (GX) di Inmarsat, che alimenta la prima e unica rete a banda larga disponibile a livello globale, garantendo ai passeggeri una connettività globale ininterrotta, indipendentemente dalla loro destinazione, incluso il Polo Nord. Le avanzate capacità ad alta velocità della banda larga consentiranno ai passeggeri della compagnia di rimanere in contatto con familiari e amici, navigare su internet e usufruire dei social media, il tutto dal proprio posto. “Offrire un'esperienza a bordo di livello mondiale è sempre stato fondamentale per Emirates e comprendiamo l'importanza di restare connessi durante i voli - ha dichiarato Adel al Redha, chief operating officer di Emirates -. Nel corso degli anni, abbiamo lavorato a stretto contatto con Inmarsat e con i nostri partner fornitori per garantire a tutti i passeggeri la connettività Wi-Fi a bordo dei nostri aerei. Le capacità avanzate introdotte dai prossimi satelliti sono particolarmente importanti, in quanto ciò aumenterà la capacità della nostra rete globale, compresi gli aerei che sorvolano l'Artico per le rotte tra il Medio Oriente e l'America". [post_title] => Emirates: banda larga ad alta velocità su 50 Airbus A350, dal 2024 [post_date] => 2023-01-13T09:44:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673603056000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia e l'aeroporto di Forlì consolidano la partnership nata con l'avvio delle operazioni della compagnia aerea lo scorso luglio. Sul Ridolfi il vettore posiziona due aeromobili, un Atr72-600 (68 posti) e un Boeing 737-700 (148 posti) che, con l'introduzione dell'orario estivo il prossimo 26 marzo, serviranno un network di 18 destinazioni (10 nazionali e 8 internazionali). Da Forlì si volerà verso la Sicilia e precisamente su Catania, Trapani, Lampedusa, Pantelleria e Comiso; la Sardegna, con Olbia, Cagliari e Alghero; infine, Brindisi e Napoli. La rete internazionale includerà: Lourdes e Mostar, Zara e Dubrovnik, Zante e Cefalonia, Belgrado e Oradea. La partnership si allarga poi fino alla condivisione del rischio operativo tra i soggetti coinvolti su tutte le rotte domestiche già operate dal vettore la scorsa estate (Napoli, Brindisi, Alghero, Catania, Trapani, Lampedusa e Olbia) che saranno vendute sia da Aeroitalia sia da Go To Travel, la neonata società di tour operating controllata al 100% da F.A. Srl (società di gestione del Ridolfi) che agirà sul mercato in qualità di agente di viaggio di Aeroitalia. In parallelo, Go To Travel potrà avvalersi dei canali di distribuzione di Aeroitalia per commercializzare anche le altre rotte operate. L‘obiettivo condiviso è quello di raggiungere un volume complessivo di oltre 100.000 passeggeri in arrivo/partenza da Forlì nel 2023. "Attraverso questo lavoro congiunto siamo arrivati a definire un modello ancora più evoluto di partnership che lega ora in maniera ancora più stretta Forlì al vettore italiano" commenta Giuseppe Silvestrini, presidente di F.A. srl e di Go To Travel Srl. “Aeroitalia è orgogliosa di proseguire la partnership con F.A. e di poter supportare la crescita di Go To Travel e con essa quella dello scalo romagnolo che sta contribuendo allo sviluppo delle attività economiche del territorio” sottolinea Gaetano Intrieri, ceo del vettore. [post_title] => Aeroitalia amplia l'intesa con lo scalo di Forlì. Decolla il tour operator Go To Travel [post_date] => 2023-01-13T09:11:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673601102000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "mediterraneo to nuovo sito b2b con 6 mila strutture a contratto diretto" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":69,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4015,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437222","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

L’Italia si conferma mercato strategico per i flussi verso la Thailandia: nel 2022 il numero dei nostri connazionali arrivati nel Paese ha raggiunto quota 86.000, circa il 30% dei livelli pre-pandemia. \r

\r

“La crescita dei turisti italiani in questi mesi di ripresa totale dei viaggi riflette la capacità di ripresa e il dinamismo dell’industria turistica thailandese- osserva Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese -. L’aumento costante dei flussi dall’Italia pone la Thailandia sulla rotta per raggiungere l’ambizioso obiettivo di tornare a essere tra le destinazioni più visitate al mondo. Nei prossimi anni il Paese continuerà a svilupparsi ulteriormente come destinazione che offre un valore ineguagliabile ai viaggiatori italiani e internazionali”.\r

\r

Va ricordato che, in linea con la ripresa turistica, dal prossimo 31 marzo il periodo di soggiorno in Thailandia è stato esteso a 45 giorni (da 30 giorni) per i turisti provenienti da paesi/territori aventi diritto all'esenzione dal visto e a 30 giorni (da 15 giorni) per coloro che hanno l’obbligo di visto all'arrivo (VOA). Tuttavia, in considerazione del paese di origine dei turisti potrebbe essere richiesto un risultato Pcr negativo, come nel caso specifico di Cina e India.","post_title":"La Thailandia ha accolto 86.000 turisti italiani nel 2022. La ripresa prosegue","post_date":"2023-01-13T13:23:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1673616195000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437294","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova iniziativa del gruppo Destination Italia, che ha appena sottoscritto strumenti finanziari partecipativi (sfp) in Engagigo, pmi proprietaria del portale www.endu.net. Il tutto con l’obiettivo di sviluppare servizi ad hoc dedicati al segmento di mercato del turismo sportivo. La prima fase della partnership vedrà in particolare lo sviluppo di pacchetti dedicati ai partecipanti alle migliaia di competizioni di endurance organizzate in Italia: maratone, trail running, gare ciclistiche su strada e off-road, nuoto in piscina e mare aperto, sci di fondo, triathlon e gare miste. Già oggi Endu conta su 750 mila utenti registrati, 2.200 squadre sportive e oltre 300 mila iscrizioni online a eventi sportivi. I pacchetti saranno veicolati attraverso il portale stesso e resi disponibili ai tour operator internazionali, clienti b2b di Destination Italia. Nel medio-lungo periodo, la collaborazione prevede poi lo sviluppo di nuovi prodotti turistici esperienziali dedicati agli appassionati di sport outdoor ed endurance, focalizzati su alcuni territori italiani ad alta vocazione e attrattività.\r

\r

“Il nostro gruppo ha grandi ambizioni - spiega l'azionista di riferimento di Destination Italia, Dina Ravera -: la più importante è quella di diventare un market maker internazionale, capace di incidere sull’export del turismo italiano, intercettando e convogliando i flussi di viaggiatori internazionali verso la nostra Penisola, con un forte focus sui segmenti alto-spendenti. Solo negli ultimi due mesi abbiamo annunciato il progetto di acquisizione di Portale Sardegna, un’altra società quotata su Euronext Growth Milan, fortemente sinergica con noi, e il lancio di Destination Beauty: una start-up innovativa focalizzata sul turismo aspirazionale della bellezza italiana. Con l’investimento in Endu, intendiamo proseguire nello sviluppo di servizi fortemente verticali, in questo caso specifici per il segmento degli appassionati di sport di endurance e sport outdoor, che a livello mondiale è costituito da milioni di praticanti in tutto il mondo. Nella sola Italia, si contano oltre un milione di amatori e 100 mila agonisti (fonti: Nielsen ed Endu). Sono comunità coese, organizzate in team e società sportive, che viaggiano regolarmente in gruppo in tutto il mondo per partecipare a gare ed eventi, o anche solo per praticare il loro sport in zone turistiche particolarmente adatte e suggestive. Nella strategia di sviluppo del gruppo, l’offerta di prodotti turistici verticali proprietari, sviluppati e gestiti da noi, è fondamentale per portare in Italia viaggiatori alto-spendenti che ritornano più volte nel tempo, per ragioni diverse e in momenti diversi dell’anno. Anche nel settore sportivo l’Italia ha da offrire destinazioni da sogno. Basti pensare, per esempio, al fascino esercitato dal ciclismo su strada nelle regioni collinari e di montagna del Nord Italia, rese famose nel mondo dal Giro d’Italia. Tuttavia, queste destinazioni vanno proposte agli operatori internazionali proattivamente e soprattutto devono essere valorizzate attraverso offerte turistiche integrate”.","post_title":"Destination Italia punta sul turismo sportivo: al via una partnership con il portale Endu","post_date":"2023-01-13T13:19:10+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1673615950000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437288","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways aggiunge una nuova frequenza sulla rotta Roma-Nuova Delhi per andare incontro all’aumento della domanda prevista, nelle prime due settimane di marzo e da aprile a maggio 2023.\r

Nel dettaglio: dal 1° marzo al 12 marzo e dal 27 marzo al 31 maggio 2023, il volo diretto da Roma Fiumicino sarà operato con quattro frequenze settimanali con partenza ogni lunedì, mercoledì, sabato e domenica alle 14:10 e arrivo a Nuova Delhi il giorno seguente alle 2:00/1:15 local time. Nel periodo 13-15 marzo il volo avrà tre frequenze settimanali con partenza ogni lunedì, mercoledì e sabato alle 14:10 e arrivo all’Aeroporto Internazionale di Nuova Delhi alle 2:00, local time.\r

Dal 1° marzo al 13 marzo e dal 3 aprile al 30 maggio 2023, i voli di ritorno da Nuova Delhi saranno operati con quattro frequenze settimanali ogni lunedì, martedì, giovedì e domenica con partenza alle 3:50/3:15 e arrivo a Roma Fiumicino alle 8:10/8:15. Dal 14 al 23 marzo e dal 26 marzo al 2 aprile il volo avrà 3 frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e domenica, con gli stessi orari di partenza e arrivo.\r

In questo modo Ita moltiplica le possibilità di attrarre passeggeri in connessione, coprendo i flussi turistici tra India, Nord e Sud America, Germania, Spagna e Francia. La compagnia amplia anche il suo network intercontinentale e nella stagione winter opererà un totale di 51 destinazioni, tra cui 9 intercontinentali, incluse Tokyo-Haneda e Malè a cui si aggiungono i voli verso New York, Los Angeles, Boston, Miami, Buenos Aires e San Paolo.","post_title":"Ita aumenta il numero dei voli sulla rotta da Roma Fiumicino a Nuova Delhi","post_date":"2023-01-13T13:11:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673615513000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' composto da nove suite, ristorante e lounge bar il nuovo Casa Clàt, appena aperto a Cagliari, tra il bastione di Saint Remy e la marina. Un progetto di design che regala nuova vita all’antico palazzo Frau. In primavera farà il proprio debutto anche il giardino segreto: un salotto en plain air con un angolo dedicato ai migliori crudi dell’isola. La struttura è infatti di proprietà di Caterina e Claudio Murgia, fratelli e già amministratori di Nieddittas, azienda specializzata nella mitilicoltura; una realtà che in oltre 50 anni è cresciuta fino a trasformare una piccola cooperativa di pescatori in una delle più note aziende italiane del settore.\r

\r

Il Mediterraneo è quindi il tema che ha ispirato il lavoro di Giorgio Casu, direttore artistico di Casa Clàt: coralli, dune e abissi sono alcuni degli elementi con cui ha giocato per creare gli ambienti, tutti uno diverso dall’altro. L’artista ha voluto con sé alcuni artigiani e designer sardi, come Carolina Melis e Mauro Patta: pareti affrescate, opere grafiche e arazzi realizzati a mano si sposano a pezzi di design italiano.\r

\r

Disposte su tre piani, ogni suite è dotata di letti king size sospesi, sistemi di diffusione del suono e domotica di ultima generazione. Parquet, travi a vista e arredi su misura danno vita ad ambienti accoglienti e originali. Ogni camera riserva una sorpresa, come la vasca idromassaggio al centro della suite Smeraldo o il letto circolare della Isola. Nella Eclàt, all’ultimo piano, moderno e vintage si mescolano invece per regalare un’atmosfera calda. Nella camera principale, proprio dietro il letto a baldacchino di Poltrona Frau, un murale di Giorgio Casu evoca il Poetto, la Sella del Diavolo e la basilica di Bonaria, icone della città. Dalla suite si accede poi al Torrino, il punto più alto del palazzo: uno spazio originale da riservare per una cena romantica o un evento privato con vista a 360 gradi su Cagliari e sullo sfondo il mare.\r

\r

L’ingresso in viale Regina Margherita dà infine accesso diretto agli ambienti aperti agli ospiti esterni. Da un lato, il lounge bar è aperto fin dal mattino per una colazione gourmet, un pranzo veloce o un aperitivo con le proposte del capo barman Marco Madeddu da accompagnare ai crudi di casa o ad altre piccole sfiziosità. Dall’altra il ristorante di cucina mediterranea, aperto sia a pranzo che a cena, è guidato dal giovane executive chef Filippo Monaco, con la consulenza di Umberto Vezzoli, chef giramondo con una carriera alla guida delle cucine di prestigiosi ristoranti e hotel","post_title":"Nel cuore di Cagliari apre l'all-suite Casa Clàt","post_date":"2023-01-13T13:02:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673614940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437289","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E il nuovo portale b2b www.bookingmediterraneo.com la grande novità di Mediterraneo To. Lanciato da circa un mese, si tratta sostanzialmente della versione online del back office Grecia dell'operatore bresciano che sulla destinazione ellenica giusto nel 2023 celebra il quarantacinquesimo anno di attività: \"Include circa 6 mila strutture tutte con contratto diretto e disponibilità immediata - spiega l’amministratore, Aleksander Bibe -. Anche sul prodotto web noi offriamo la garanzie dei pacchetti 74ter e la protezione garantita al 100% per tutti gli inconvenienti classici del viaggio. Alle agenzie è ovviamente data la possibilità di prenotare direttamente online, ma noi consigliamo comunque di farci almeno una telefonata per confrontarci insieme sul prodotto migliore e più adatto alle esigenze di ogni singolo cliente\".\r

\r

Con il contributo tra gli altri di questa importante novità Mediterraneo To si prepara dunque a un 2023 che dovrebbe finalmente segnare il ritorno ai livelli pre-pandemia. \"Il 2022 per la verità non è andato affatto male - sottolinea sempre Bibe -. Abbiamo chiuso sui numeri del 2018, raggiungendo un giro d'affari pari a circa l'80% del 2019, che per noi è stato un anno record. La differenza si spiega sostanzialmente con la rinuncia al prodotto mondo, che avevamo lanciato proprio tre anni fa riscuotendo un buon successo. Il problema è che non ci siamo fidati di certe compagnie aeree che ancora ci devono rimborsare alcune cancellazioni di voli di vecchia data\". Nel 2023 il to bresciano pensa comunque di tornare a proporre altre destinazioni oltre al prodotto core composto in primi dalla Grecia e poi da Cipro, Albania e Croazia: \"Già a Capodanno abbiamo reinserito le Maldive, che sono andate ottimamente\", conclude con ottimismo Bibe.","post_title":"Mediterraneo To: nuovo sito b2b con 6 mila strutture a contratto diretto","post_date":"2023-01-13T12:43:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1673613826000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437255","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Palladium rafforza le proprie policy csr con la nomina di una corporate senior director of social responsability nella persona di Gloria Juste. Laureata in diritto presso l’universidad Pontificia de Comillas, la nuova manager della compagnia alberghiera spagnola ha frequentato un master in diritto fiscale e tributario presso il centro de estudios Garrigues. Una formazione accademica che ha saputo combinare con diverse attività di volontariato in Spagna e in altri paesi e che l’hanno portata ad avviare la fundación Mano Amiga che si occupa del sostegno di minori e famiglie vulnerabili. Da quel momento ha deciso di intraprendere diverse iniziative sociali quali, tra le altre, Mashumano, Wolters Kluwer Formación, Savia e Byg. Nel 2016 ha quindi assunto la direzione della fundación Endesa, nella quale è rimasta fino a oggi. Durante questa fase, ha progettato e creato alcune nuove aree della fondazione, come la sezione educazione, impiego, medioambiente, assistenza sociale e volontariato corporativo.\r

\r

“Sono entusiasta di unirmi a questo gruppo imprenditoriale in crescita, la cui attenzione per l’ambiente e la società è aumentata negli anni - commenta la stessa Gloria Juste -. La sua visione è incentrata sullo sviluppo in stretta collaborazione con le comunità locali, sostenendo e accompagnando le persone che le compongono. Sono grata per la fiducia accordatami per guidare questo progetto; lavoreremo per gestire e organizzare progetti che sostengano le persone parte di Palladium e le comunità nelle quali operiamo. Cerchiamo di trasformare il nostro ambiente, seguendo sempre criteri sostenibili”.\r

\r

L’azienda alberghiera dispone già di un comitato csr, guidato dal presidente e dal comitato direttivo, il cui impegno è trasversale a tutte le aree e i team dell'azienda. Attraverso quest'area, Palladium consoliderà l'applicazione di misure incentrate sulla tutela dell'ambiente e sui principi dell'economia circolare, ponendo allo stesso tempo un'attenzione particolare verso le persone. Priorità dell'area guidata da Gloria Juste sarà l'implementazione di misure di supporto complete per i quasi 13 mila dipendenti del gruppo alberghiero, il loro ambiente familiare e le comunità locali in cui la compagnia opera, in sei Paesi in Europa e in America.","post_title":"Palladium rafforza la policy csr: Gloria Juste nominata director of social responsability","post_date":"2023-01-13T10:18:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673605109000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437248","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Federico Calò si occuperà di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, mentre Annalisa Cianfanelli avrà la responsabilità del Lazio. Le due new entry andranno a rafforzare il team sales del gruppo Albatravel-Whl in questa fase di consolidamento della ripartenza, ma soprattutto a supporto dell’imminente lancio della nuova piattaforma di prenotazione albatravel.com.\r

\r

Si affiancheranno a una squadra già composta da Simonetta Cagelli, che segue la Lombardia, Massimo Novarin per Veneto, Friuli, Trentino ed Emilia Romagna, Leonardo Camatti per la Toscana, Anna di Colli per Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, Roberto Pagnotta e Nino Crispo per la Campania, nonché Valerio Toscano e Tomas Crisafulli per Sicilia, Sardegna e Calabria.\r

\r

“Annunciamo con orgoglio la nuova squadra che si qualifica di figure dalla forte esperienza, allo scopo di potenziare ancor più il presidio territoriale ma soprattutto di aiutare le agenzie in questo importante momento di transizione per noi - spiega il direttore vendite di Albatravel, Luca Riminucci -. Ci apprestiamo infatti a lanciare la nuova piattaforma di prenotazione, alla luce della trasformazione tecnologica di cui siamo stati oggetto negli ultimi mesi, lavorando moltissimo con l’obiettivo di innovare e trainare il comparto delle prenotazioni per le agenzie e tutto il mercato b2b. Desidero augurare buon lavoro alla nuova forza vendita, che ci aiuterà nell’obiettivo di consolidare ulteriormente il trend di sviluppo, potenziando il rapporto con le agenzie, anche grazie a una radicata capillarità della rete vendite su tutto il territorio italiano”.","post_title":"Federico Calò e Annalisa Cianfanelli rinforzano il team sales di Albatravel","post_date":"2023-01-13T09:53:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673603629000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates porterà la banda larga ad alta velocità a bordo di 50 nuovi aeromobili Airbus A350. L’entrata in servizio della banda larga è prevista per il 2024.\r

Gli Airbus A350 saranno i primi aeromobili di Emirates a sfruttare la rete satellitare Global Xpress (GX) di Inmarsat, che alimenta la prima e unica rete a banda larga disponibile a livello globale, garantendo ai passeggeri una connettività globale ininterrotta, indipendentemente dalla loro destinazione, incluso il Polo Nord. Le avanzate capacità ad alta velocità della banda larga consentiranno ai passeggeri della compagnia di rimanere in contatto con familiari e amici, navigare su internet e usufruire dei social media, il tutto dal proprio posto.\r

“Offrire un'esperienza a bordo di livello mondiale è sempre stato fondamentale per Emirates e comprendiamo l'importanza di restare connessi durante i voli - ha dichiarato Adel al Redha, chief operating officer di Emirates -. Nel corso degli anni, abbiamo lavorato a stretto contatto con Inmarsat e con i nostri partner fornitori per garantire a tutti i passeggeri la connettività Wi-Fi a bordo dei nostri aerei. Le capacità avanzate introdotte dai prossimi satelliti sono particolarmente importanti, in quanto ciò aumenterà la capacità della nostra rete globale, compresi gli aerei che sorvolano l'Artico per le rotte tra il Medio Oriente e l'America\".","post_title":"Emirates: banda larga ad alta velocità su 50 Airbus A350, dal 2024","post_date":"2023-01-13T09:44:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673603056000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia e l'aeroporto di Forlì consolidano la partnership nata con l'avvio delle operazioni della compagnia aerea lo scorso luglio. Sul Ridolfi il vettore posiziona due aeromobili, un Atr72-600 (68 posti) e un Boeing 737-700 (148 posti) che, con l'introduzione dell'orario estivo il prossimo 26 marzo, serviranno un network di 18 destinazioni (10 nazionali e 8 internazionali). Da Forlì si volerà verso la Sicilia e precisamente su Catania, Trapani, Lampedusa, Pantelleria e Comiso; la Sardegna, con Olbia, Cagliari e Alghero; infine, Brindisi e Napoli. La rete internazionale includerà: Lourdes e Mostar, Zara e Dubrovnik, Zante e Cefalonia, Belgrado e Oradea.\r

\r

La partnership si allarga poi fino alla condivisione del rischio operativo tra i soggetti coinvolti su tutte le rotte domestiche già operate dal vettore la scorsa estate (Napoli, Brindisi, Alghero, Catania, Trapani, Lampedusa e Olbia) che saranno vendute sia da Aeroitalia sia da Go To Travel, la neonata società di tour operating controllata al 100% da F.A. Srl (società di gestione del Ridolfi) che agirà sul mercato in qualità di agente di viaggio di Aeroitalia. In parallelo, Go To Travel potrà avvalersi dei canali di distribuzione di Aeroitalia per commercializzare anche le altre rotte operate. L‘obiettivo condiviso è quello di raggiungere un volume complessivo di oltre 100.000 passeggeri in arrivo/partenza da Forlì nel 2023.\r

\r

\"Attraverso questo lavoro congiunto siamo arrivati a definire un modello ancora più evoluto di partnership che lega ora in maniera ancora più stretta Forlì al vettore italiano\" commenta Giuseppe Silvestrini, presidente di F.A. srl e di Go To Travel Srl. “Aeroitalia è orgogliosa di proseguire la partnership con F.A. e di poter supportare la crescita di Go To Travel e con essa quella dello scalo romagnolo che sta contribuendo allo sviluppo delle attività economiche del territorio” sottolinea Gaetano Intrieri, ceo del vettore.","post_title":"Aeroitalia amplia l'intesa con lo scalo di Forlì. Decolla il tour operator Go To Travel","post_date":"2023-01-13T09:11:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1673601102000]}]}}