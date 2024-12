Marino, Grimaldi: confermati tutti i collegamenti anche per il 2025 Confermati tutti i collegamenti del gruppo Grimaldi anche per il prossimo anno. Lo ha rivelato l’head of passenger department, Francesca Marino, in occasione di un evento di saluti natalizi svoltosi a Milano: “Tutte le 30 navi delle nostre flotte saranno operative sulle 60 destinazioni da noi servite con i brand Grimaldi Lines, Finnlines, Minoan Lines e Trasmed. L’anno scorso è stato un anno complicato ma siamo comunque riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati, trasportando circa 5 milioni di passeggeri e consolidando i risultati raggiunti in un 2023 record”. L’offerta Grimaldi continuerà inoltre a puntare su un prodotto segmentato, in grado di soddisfare un vasto spettro di clientela con tariffe differenziate per ogni target. “Le nostre linee, per di più, garantiscono l’accessibilità tutto l’anno alle destinazioni da noi servite. Infine c’è il fattore esperienza: viaggiare a bordo delle nostre navi non è semplicemente spostarsi da un punto A a un punto B ma è appunto un’esperienza arricchita dai servizi a bordo, inclusa l’offerta enogastronomica, la piscina e la possibilità di farsi fare un massaggio rilassante. Non solo: con noi è anche possibile portare con sé il proprio animale, un’esigenza sempre più sentita dai viaggiatori italiani” Condividi

