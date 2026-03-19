Mare Italia e scenario internazionale: il punto di Grimaldi Lines Un anno di risultati importanti per Grimaldi Lines che chiude il 2025 con 6 milioni di passeggeri. Il 2026 si è aperto con un avvio più lento, con un gennaio e un febbraio ancora timidi, ma la progressione della domanda si caratterizza ad oggi per un’accelerazione che evidenzia prospettive positive per i prossimi mesi. Resta centrale il tema dell’attuale contesto geopolitico: «Noi operiamo con un ampio paniere di linee nel Mediterraneo -evidenzia Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines -. Le aspettative del mercato sembrano orientarsi verso una crescita del Mare Italia, ma noi abbiamo anche tanta Spagna e tanta Grecia». In uno scenario simile, il contesto bellico può tradursi in una possibile ridefinizione delle scelte verso mete considerate più sicure: «Certamente questa guerra avrà un impatto sulle destinazioni che sono percepite come più sicure e sicuramente in tanti si riposizioneranno rispetto al proprio viaggio». In merito alle dinamiche percettive dei viaggiatori, Marino sottolinea: «È importante che le stesse destinazioni raccontino che si tratta di luoghi sicuri». La politica commerciale Sul piano commerciale, la compagnia prosegue lungo direttrici già consolidate, con novità quali l’advanced booking, con agevolazioni per chi prenota in anticipo l’estate o l’offerta Prenota e parti dedicata alla promozione delle stagioni alternative all’estate. A queste iniziative si affianca un fitto calendario di eventi ormai affermati, con la nave sempre più valorizzata come location per iniziative ludiche, sportive e culturali, come la “Nave dei libri” organizzata ad aprile in occasione della Festa di San Giorgio – Sant Jordi, una festività particolarmente sentita in Spagna. Guardando al futuro, a partire dal 2028 è prevista la consegna di nove nuove navi passeggeri, ancora più moderne e tecnologicamente avanzate. Il rinnovamento della flotta si inserisce anche in un percorso di attenzione alla sostenibilità, con interventi orientati alla riduzione delle emissioni e agli obiettivi ambientali di lungo periodo. Parallelamente, cresce anche il peso di Grimaldi Tour Operator, con una programmazione sempre più strutturata. (Elisa Biagioli) Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509918 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Seychelles aprirà un nuovo collegamento su Roma Fiumicino, con due voli a settimana: una nuova rotta che arriva in un momento cruciale per il settore turistico, garantendo ai viaggiatori un accesso continuo, affidabile e più diretto verso l’arcipelago. Il volo, attivo dal prossimo 28 marzo, sarà effettuato nei giorni di mercoledì e sabato, con Airbus A320neo e includerà una breve sosta tecnica a Hurghada. L’Italia rappresenta da sempre uno dei mercati europei più importanti per le Seychelles, contribuendo in modo significativo agli arrivi turistici. Mantenere collegamenti aerei solidi e affidabili con questo mercato è particolarmente rilevante in un contesto globale ancora influenzato dalle tensioni geopolitiche, che hanno comportato la chiusura di parte dello spazio aereo del Golfo e la sospensione temporanea di voli di altri vettori chiave. In parallelo, il vettore conferma il prolungamento dei voli diretti da Parigi Charles de Gaulle fino al 31 maggio, rafforzando ulteriormente le possibilità di viaggio dall’Europa continentale. Sia il nuovo collegamento con Roma sia l’estensione della rotta da Parigi sono frutto di una stretta collaborazione tra il Governo delle Seychelles e i principali stakeholder del settore, uniti nell’obiettivo di garantire la connettività internazionale del Paese. Lo schedule del volo su Roma prevede partenza da Fiumicino alle 18:50 e arrivo alle 07:15 (+1); decollo da Seychelles alle 08:30 e arrivo a Roma alle 17:30. [post_title] => Air Seychelles apre un volo su Roma dal prossimo 28 marzo [post_date] => 2026-03-19T09:26:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773912368000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509921 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A Bologna l’hôtellerie di alta gamma si conferma leva strategica di promozione culturale e territoriale. È il caso del Grand Hotel Majestic “già Baglioni”, che celebra i dieci anni dei “Libri della Buonanotte”, progetto editoriale del Gruppo Duetorrihotels pensato per arricchire l’esperienza di soggiorno con contenuti culturali dedicati alla destinazione. Il 18 marzo la struttura bolognese ha ospitato la presentazione di due nuovi volumi – “Goethe a Bologna” e “Bologna e i Compianti” – firmati rispettivamente da Beatrice Buscaroli e Desideria Cavina. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di storytelling territoriale sviluppato in collaborazione con Bologna Welcome. Un modello di ospitalità esperienziale Lanciata nel 2016 su intuizione del direttore Tiberio Biondi, la collana rappresenta oggi un esempio concreto di integrazione tra ospitalità e contenuti culturali. “Gli ospiti delle strutture del gruppo trovano infatti in camera un racconto breve dedicato alla città, trasformando un semplice servizio di accoglienza in uno strumento di valorizzazione del patrimonio locale” commenta il direttore del Grand Hotel Majestic, Tiberio Biondi. Un format che intercetta la crescente domanda di esperienze autentiche da parte del viaggiatore internazionale e che contribuisce a rafforzare il posizionamento delle destinazioni d’arte italiane. Il progetto infatti coinvolge, oltre a Bologna, anche il Due Torri Hotel di Verona, l’Hotel Bernini Palace di Firenze e l’Hotel Bristol Palace di Genova. Cultura come driver di destinazione I due nuovi titoli dedicati a Bologna puntano su asset identitari forti: da un lato il passaggio di Johann Wolfgang von Goethe, simbolo del Grand Tour europeo; dall’altro i “Compianti”, gruppi scultorei in terracotta tra Quattro e Cinquecento che rappresentano uno dei patrimoni più distintivi della città. Attraverso questi contenuti, l’hotel diventa così piattaforma narrativa del territorio, capace di attivare sinergie tra operatori culturali, istituzioni e turismo organizzato. Posizionamento e strategia di gruppo Il progetto editoriale si inserisce nella più ampia strategia del Gruppo Duetorrihotels, che punta sulla valorizzazione del patrimonio storico-artistico delle proprie strutture – tutte ospitate in palazzi d’epoca – come elemento distintivo dell’offerta. Accanto agli hotel leisure nelle principali città d’arte, il gruppo include anche strutture business e budget, confermando un modello diversificato ma coerente, in cui la cultura diventa elemento trasversale di branding e differenziazione sul mercato internazionale. [gallery ids="509923,509924,509925"] [post_title] => Duetorrihotels: a Bologna l’hôtellerie diventa racconto culturale [post_date] => 2026-03-19T09:06:59+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => bologna [1] => duetorrihotels ) [post_tag_name] => Array ( [0] => bologna [1] => Duetorrihotels ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773911219000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509874 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 300.000 passeggeri per un totale di 1.846 movimenti aeromobili: queste le previsioni di traffico elaborate da Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso per la settimana di Pasqua 2026 (1–7 aprile 2026). Più precisamente a Catania sono previsti 1.788 movimenti complessivi, in crescita del +7,3% rispetto ai 1.667 dello stesso periodo del 2025. In aumento anche il traffico passeggeri, che dovrebbe raggiungere circa 296.000 viaggiatori, +8,6% rispetto a Pasqua dello scorso anno. Nel dettaglio, il traffico nazionale si attesta a 168.000 passeggeri (+7,9% vs 2025), mentre quello internazionale raggiunge 128.000 viaggiatori, segnando la crescita più marcata (+9,5% vs 2025). Il comparto domestico mantiene invariato il numero di destinazioni servite, con alcuni potenziamenti sulle tratte principali rispetto al volato dell’anno precedente. Sul fronte internazionale saranno 61 le rotte operative, tra cui la nuova destinazione per Danzica (Gdańsk), che contribuisce a rafforzare ulteriormente il mercato polacco. Quest’ultimo si posiziona al secondo posto per numero di movimenti dopo la Germania, con 88 movimenti, superando il Regno Unito con 84, mentre la Germania guida con 112. Complessivamente, questi tre mercati rappresentano il 37% delle tratte internazionali da e per Catania. Nel contesto internazionale, l’attuale situazione geopolitica potrebbe incidere su alcuni collegamenti, in particolare verso Tel Aviv (18 movimenti previsti) e Dubai (6 movimenti previsti). Crescono anche i volumi dello scalo di Comiso, per il quale sono previsti 58 movimenti, in aumento del +45% rispetto allo scorso anno, e oltre 6.000 passeggeri (+159% vs 2025). Durante la settimana di riferimento saranno sei le rotte nazionali operative - Roma Fiumicino, Milano Linate, Pisa, Bologna, Verona e Torino - rispetto alle tre dello scorso anno (Fiumicino, Bergamo e Parma). «I dati previsionali per il periodo pasquale confermano il ruolo sempre più centrale dell’aeroporto di Catania nei collegamenti nazionali e internazionali e testimoniano una domanda di mobilità in crescita verso la Sicilia orientale - hanno dichiarato Anna Quattrone, presidente di Sac e Nico Torrisi, ad di Sac -. L’incremento dei passeggeri, in particolare sul traffico internazionale, e il rafforzamento delle connessioni confermano l’efficacia del lavoro svolto per ampliare l’offerta di collegamenti e migliorare la connettività del territorio. Parallelamente, la crescita dei volumi registrata nello scalo di Comiso rappresenta un ulteriore segnale positivo per tutto il sistema aeroportuale e per il territorio». [post_title] => Catania e Comiso puntano a superare i 300.000 passeggeri nella settimana di Pasqua [post_date] => 2026-03-19T09:00:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773910817000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509916 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways allunga sul canale Ndc, in linea con gli altri vettori del gruppo Lufthansa: dal 5 maggio 2026 i contenuti più vantaggiosi offerti dalla compagnia saranno così disponibili per gli agenti Iata/Arc con ticketing authority Ita Airways, tramite la soluzione Ndc del gruppo. Il modello distributivo Ndc offre ai clienti tariffe competitive, accesso a offerte esclusive e la possibilità di accedere a pacchetti personalizzati, che includano servizi aggiuntivi come scelta del posto, bagaglio extra e upgrade, migliorando complessivamente l’esperienza di acquisto e il livello di servizio. L’adesione all’approccio distributivo del Gruppo Lufthansa permetterà agli agenti di viaggio di accedere ai contenuti Ndc Ita Airways in modo semplice e veloce e alla compagnia di implementare standard tecnologici comuni al resto dei vettori del gruppo, beneficiando delle best practice consolidate dall’esperienza Lufthansa. “Questo sviluppo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di evoluzione di Ita Airways verso un modello di distribuzione digitale moderno, flessibile e sempre più orientato al valore per i clienti, aprendo la strada a nuove opportunità grazie all’integrazione con le tecnologie più avanzate del settore”, ha affermato Emiliana Limosani, chief commercial, network and incentive management officer della compagnia. [post_title] => Ita Airways fa rotta su Ndc: contenuti disponibili dal 5 maggio [post_date] => 2026-03-19T08:45:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773909911000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509908 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Nicolaus fa focus sul comparto alberghiero, che si affianca all'attività di t.o. A confermarlo è il ceo, Giuseppe Pagliara, che intervistato da David Pambianco indica le direttrici di sviluppo lungo le quali si muoverà il piano industriale programmato per l'hospitality company. «Nei prossimi anni - spiega il manager - seguiremo due modelli: quello delle strutture di proprietà e quello dello sviluppo di asset light. Sotto il primo aspetto, si rende necessario l'affiancamento di un partner finanziario/industriale che sostenga e incrementi la nostra crescita, un investitore che sia in grado di supportare la nostra attività nel comparto hospitality in modo tale da garantirci una crescita sana e strutturata». Focus sull'Italia In un scenario internazionale particolarmente complesso come quello attuale, il management del gruppo Nicolaus torna a fare focus sull'Italia: «E' il nostro prodotto core, che specie in una fase come quella attuale è importante presidiare al meglio. Stiamo ad esempio riconsiderando con grande attenzione possibili investimenti in Puglia e abbiamo allo studio tre grandi progetti di sviluppo». Con una potenza di fuoco di 36 resort, 16 a marchio Valtur e 20 riuniti sotto il brand Nicolaus Club, l'operatore sta investendo anche sul segmento delle ville di lusso. «Con il brand Raro Villas proponiamo oltre 100 residenze di lusso, concentrate in Puglia, Sicilia e Sardegna. Nel 2027 presenteremo anche il primo resort a marchio Raro, che sarà ospitato in una splendida masseria nella nostra Puglia». [post_title] => Pagliara, Nicolaus: «Cresceremo nell'hospitality con un partner finanziario» [post_date] => 2026-03-18T15:52:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773849131000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509900 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_495013" align="alignleft" width="300"] Massimo Borelli[/caption] AMI Assistance chiude l’esercizio 2025 con risultati straordinari. L’azienda ha registrato un incremento dei ricavi superiore al 50% rispetto all'anno precedente, confermando un trend di espansione verticale che prosegue ininterrotto da un quadriennio: dopo il +20% del 2022, il +50% del 2023 e il +40% del 2024, il dato del 2025 sancisce definitivamente la solidità del modello di business del gruppo. “Siamo estremamente soddisfatti dei traguardi raggiunti nel corso dell’ultimo anno, risultati che si sono dimostrati pienamente in linea con le nostre previsioni di budget”, ha commentato Massimo Borelli, responsabile commerciale Area Nord Ovest di AMI Assistance. “Questi numeri rappresentano l’ulteriore dimostrazione tangibile della continuità e della forza del nostro percorso di crescita. Non si tratta di un exploit isolato, ma del frutto di una strategia di lungo periodo che premia la nostra visione del mercato”. [caption id="attachment_450500" align="alignleft" width="300"] Giuseppe Maria Cecconi[/caption] Il motore principale della performance 2025 si conferma essere Amitravel, la polizza collettiva modulare sviluppata su misura per le esigenze di tour operator e agenzie di viaggio che gestiscono l'organizzazione in proprio. “Il mercato sta continuando a premiare la nostra scelta di investire nel costante affinamento di Amitravel”, prosegue Giuseppe Maria Cicconi, responsabile commerciale Area Nord Est di AMI Assistance. “Oggi è uno dei prodotti più apprezzati della categoria grazie a una straordinaria completezza di garanzie e a una procedura di emissione semplificata. Il suo successo testimonia una tendenza molto chiara: le realtà che scelgono la disintermediazione cercano prodotti assicurativi specifici, flessibili e ad alto valore aggiunto”. Oltre alla solidità dei prodotti tradizionali, AMI Assistance ha saputo intercettare l'evoluzione dei bisogni del viaggiatore moderno attraverso l'integrazione di servizi digitali d'avanguardia. Un fattore determinante è stato il successo dell’app DOC24, inclusa in tutte le polizze offerte dalla società, che garantisce assistenza medica e consulenza h24 in tutto il mondo tramite smartphone, laptop o tablet. Guardando al futuro prossimo, l'azienda non intende fermarsi. “Stiamo già lavorando a importanti novità per il 2026”, conclude Borelli. “Tra queste, una nuova polizza dedicata alla cancellazione volo, una soluzione sempre più richiesta dai clienti che organizzano i propri viaggi in autonomia e che necessitano di tutele certe a fronte delle incertezze del trasporto aereo attuale”. [post_title] => AMI Assistance: un 2025 con ricavi superiori al 50% rispetto al 2024 [post_date] => 2026-03-18T14:26:32+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773843992000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509897 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il rallentamento nei flussi turistici internazionali diretti verso l’Italia, e il progressivo congelamento delle prenotazioni per la stagione primaverile ed estiva: questi i primi effetti del conflitto in Medio Oriente sul sistema ricettivo nazionale. Il quadro che emerge dall’ultimo monitoraggio dell’Associazione italiana Confindustria Alberghi, su un campione di aziende associate, delinea un impatto asimmetrico che colpisce in particolare le Città d’Arte e il segmento lusso, dove è forte la componente del mercato internazionale. L'analisi evidenzia una contrazione delle prenotazioni extra-UE, con il 62% degli operatori che segnala una diminuzione della domanda e un contestuale incremento delle cancellazioni. L’analisi dei dati evidenzia l’impatto sul comparto lusso, dove la dipendenza dai mercati a lungo raggio è più forte. In particolare, il 67% delle strutture 5 stelle e il 65% di quelle 4 stelle denunciano un aumento delle cancellazioni da mercati extra-UE. Venezia, Roma e Firenze risentono della forte esposizione verso i mercati del Medio Oriente — Israele, Emirati Arabi, Arabia Saudita e Kuwait — e dell’Asia, con Cina e Giappone in testa. Osservando il dettaglio di alcune destinazioni, Torino e Venezia mostrano i primi cali delle prenotazioni, che interessano rispettivamente l’80% e il 73% delle strutture intervistate. Diversa la situazione di Milano, dove la componente business funge da parziale ammortizzatore, pur senza restare immune al trend negativo. Anche sul fronte delle cancellazioni, Venezia e Roma registrano i primi aumenti legati alla clientela extra-UE, che interessano rispettivamente il 93% e l’80% delle strutture campionate, seguite da Milano con il 76%. Temporaneo rallentamento “In questa fase stiamo osservando un temporaneo rallentamento, con una parte della domanda che tende a rinviare le decisioni di viaggio e un mercato che si conferma più prudente, anche nelle dinamiche di prenotazione”, dichiara Confindustria Alberghi. “È però ancora presto per valutare con precisione quali potranno essere gli effetti sulle prossime settimane e sull’andamento della stagione, perché l’evoluzione della situazione resta incerta. Proprio per questo è importante mantenere uno sguardo realistico ma equilibrato: l’Italia continua a essere una destinazione solida e attrattiva, ma sarà necessario monitorare con attenzione l’andamento delle prenotazioni per comprendere meglio gli sviluppi futuri”. Il quadro logistico globale appare oggi fortemente compromesso: come emerge dalle recenti analisi del World Travel & Tourism Council (WTTC), la cancellazione di oltre 43.000 voli e le pesanti restrizioni agli spazi aerei hanno innescato un’impennata dei costi operativi e delle tariffe, con riflessi critici sulla programmazione dei viaggi per la stagione pasquale ed estiva. Secondo le stime attuali dell'organismo internazionale, l’instabilità in Medio Oriente rischia di bruciare ogni giorno 600 milioni di euro a livello globale, colpendo duramente l'intera catena del valore del turismo. In questo scenario, sebbene il mercato domestico mostri una tenuta relativa con un incremento delle cancellazioni limitato al 12%, la contrazione dei flussi internazionali pone seri dubbi sulla redditività delle strutture nel breve-medio periodo. Confindustria Alberghi sottolinea come l’incertezza attuale stia portando a un congelamento delle prenotazioni. La criticità non riguarda solo il Medio Oriente, ma si estende anche ad altri mercati chiave come l’Australia, l’Iran e, in misura minore, gli USA, che iniziano a dare segni di contrazione. L’aumento dei costi dei voli, infatti, funge da ulteriore deterrente: i lunghi viaggi verso l’Europa diventano così meno accessibili. Un contesto complesso che l’Associazione continuerà a monitorare con attenzione per valutarne gli effetti sul settore alberghiero. [post_title] => Confindustria alberghi: congelamento delle prenotazioni per l'Italia [post_date] => 2026-03-18T14:05:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773842746000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509843 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_447393" align="alignleft" width="450"] Gabriele Burgio[/caption] La quotazione in Borsa si avvicina e la conferma viene dallo stesso presidente e a.d. di Alpitour World, Gabriele Burgio, che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera sottolinea come, dopo l’aumento della partecipazione nel capitale di Alpitour messo a segno da Tip, la Borsa sia diventata «uno sviluppo naturale. Stiamo ragionando e stiamo studiando: quando arriveremo a 200 milioni di Ebitda avremo la dimensione giusta». Malgrado la delicata situazione geopolitica, i tempi sono maturi: la corsa verso Piazza Affari è stata accelerata dai brillanti risultati conseguiti negli anni, culminati nell’ultimo bilancio, quello relativo all’anno finanziario 2024-25, che ha portato nelle casse del gruppo ricavi per quasi 2,3 miliardi di euro, in crescita del 9,8% sull’anno precedente e un utile pari a 75,4 milioni, in aumento del 41%. «Per il futuro, potremmo replicare il nostro modello in altri Paesi oppure rafforzare la nostra presenza in Italia. Personalmente, propenderei per la seconda ipotesi, in modo da consolidare il nostro ruolo di interlocutore per gli italiani che vogliono viaggiare all’estero e per gli stranieri che vogliono venire in Italia”, che attualmente procurano quasi il 20% del fatturato totale. Cambiamento strutturale Il manager evidenzia poi un cambiamento strutturale che sta interessando il turismo: «Oggi i viaggi non sono più un consumo discrezionale, ma quasi essenziale» ha spiegato Burgio. Si tratta di un trend emergente, che Alpitour World soddisfa con una potenza di 27 hotel e 18 aerei, che procura in un anno qualcosa come 3,3 milioni di turisti-clienti. «Abbiamo più di 1.000 clienti che fanno oltre otto viaggi all’anno con noi e oltre 3.000 che ne fanno più di cinque» spiega Burgio. Un flusso che né inflazione, né guerre, né aumento dei prezzi riusciranno a bloccare. “Fino a prima della guerra le previsioni sul 2026 erano rosee ed eravamo ampiamente sopra le attese per l’anno”. E anche in uno scenario complesso come quello attuale, la capacità di offrire tante soluzioni in aree del mondo differenti, potendo contare su una compagnia aerea di proprietà e su un gruppo alberghiero, può fare la differenza. “L’Egitto sta crescendo moltissimo, così come l’Italia, con gli hotel che stanno registrando prenotazioni in aumento del 27%. Per contro, l’interesse sugli Stati Uniti è un po’ calato e Cuba è praticamente chiusa”. Sulla situazione attuale, Burgio prende tempo: la stagione forte nelle località interessate dal conflitto «era ormai agli sgoccioli perchè sta arrivando il caldo. Ovviamente, i conflitti generano paura e, quindi, spingono a rinviare la prenotazione delle vacanze». Il fatto però di proporre tante destinazioni diverse «ci rende meno esposti agli choc geopolitici: lo dimostra il fatto che in questi anni di permacrisi i nostri risultati sono sempre cresciuti». Infine, sul futuro andamento dei prezzi, «per il momento non vedo inflazione sul turismo, anche se bisognerà vedere quali saranno gli effetti della fiammata di petrolio e gas». [post_title] => Alpitour World, Burgio: «La quotazione in Borsa è uno sviluppo naturale» [post_date] => 2026-03-18T14:00:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773842431000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509890 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => CaboVerdeTime ha aperto le vendite del resort 5 stelle Robinson Boa Vista, con soggiorni disponibili dal 3 marzo del 2027. Un passaggio strategico per il to, che da un lato diversifica l’offerta sull’isola di Boa Vista, introducendo una proposta di fascia alta, e dall’altro rafforza il posizionamento dell’operatore come punto di riferimento per l’arcipelago di Capo Verde, forte di una consolidata specializzazione sull’isola di Sal. La crescita su Boa Vista risponde anche al potenziale della destinazione, sempre più richiesta dal mercato italiano e apprezzata per il clima mite durante tutto l’anno e per l’autenticità dei paesaggio, elementi che ne stanno consolidando l’attrattività. Situato sulla Praia de Chaves, il Robinson Boa Vista si inserisce in un contesto naturale di grande impatto e si distinguerà per uno stile architettonico elegante e contemporaneo, capace di dialogare con il paesaggio senza sovrastarlo. Tra gli elementi più iconici spicca l'infinity pool, inserita in un sistema di sei piscine dislocate strategicamente - tra cui una dedicata ai bambini – e pensate per offrire spazi diversificati tra relax e convivialità. Le 322 camere avranno tra i punti di forza le ampie dimensioni, con superfici che partiranno da 33 metri quadrati. Parte del circuito Robinson Club, il resort sarà caratterizzato da un concept che unisce attività sportiva, benessere e intrattenimento: accanto agli sport acquatici, ampio spazio per aree fitness attrezzate, campi sportivi e un articolato programma di attività quotidiane. Plus dell’esperienza sarà anche l’offerta wellness con il centro benessere WellFit Spa, mentre la proposta gastronomica si articolerà tra diversi ristoranti e bar tematici. «Il Robinson Boa Vista rappresenta un importante arricchimento della nostra offerta sull’isola e su tutto l’arcipelago. Boa Vista sta registrando un incremento di interesse da parte del mercato italiano e l’ingresso di un prodotto di fascia alta come Robinson ci consente di migliorare ulteriormente l’offerta a disposizione delle agenzie di viaggio e dei loro clienti», commenta Pietro Dusi, responsabile commerciale e vendite di CaboVerdeTime. Tra i plus del complesso anche la posizione strategica: il resort dista circa 5 km dall’aeroporto internazionale di Boa Vista, con un tempo di trasferimento di soli 5 minuti. La struttura sarà prenotabile con voli di linea e soluzioni personalizzabili, grazie a un supporto dedicato alle agenzie nella costruzione di itinerari su misura, affidato a Gloria Campostrini, responsabile del reparto booking tailor made di CaboVerdeTime. [post_title] => CaboVerdeTime: aperte le vendite per il 5 stelle Robinson Boa Vista [post_date] => 2026-03-18T12:51:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773838286000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "mare italia e scenario internazionale il punto di grimaldi lines" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4639,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509918","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Seychelles aprirà un nuovo collegamento su Roma Fiumicino, con due voli a settimana: una nuova rotta che arriva in un momento cruciale per il settore turistico, garantendo ai viaggiatori un accesso continuo, affidabile e più diretto verso l’arcipelago.\r

Il volo, attivo dal prossimo 28 marzo, sarà effettuato nei giorni di mercoledì e sabato, con Airbus A320neo e includerà una breve sosta tecnica a Hurghada. \r

L’Italia rappresenta da sempre uno dei mercati europei più importanti per le Seychelles, contribuendo in modo significativo agli arrivi turistici. Mantenere collegamenti aerei solidi e affidabili con questo mercato è particolarmente rilevante in un contesto globale ancora influenzato dalle tensioni geopolitiche, che hanno comportato la chiusura di parte dello spazio aereo del Golfo e la sospensione temporanea di voli di altri vettori chiave.\r

\r

In parallelo, il vettore conferma il prolungamento dei voli diretti da Parigi Charles de Gaulle fino al 31 maggio, rafforzando ulteriormente le possibilità di viaggio dall’Europa continentale.\r

\r

Sia il nuovo collegamento con Roma sia l’estensione della rotta da Parigi sono frutto di una stretta collaborazione tra il Governo delle Seychelles e i principali stakeholder del settore, uniti nell’obiettivo di garantire la connettività internazionale del Paese.\r

\r

Lo schedule del volo su Roma prevede partenza da Fiumicino alle 18:50 e arrivo alle 07:15 (+1); decollo da Seychelles alle 08:30 e arrivo a Roma alle 17:30.","post_title":"Air Seychelles apre un volo su Roma dal prossimo 28 marzo","post_date":"2026-03-19T09:26:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773912368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509921","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A Bologna l’hôtellerie di alta gamma si conferma leva strategica di promozione culturale e territoriale. È il caso del Grand Hotel Majestic “già Baglioni”, che celebra i dieci anni dei “Libri della Buonanotte”, progetto editoriale del Gruppo Duetorrihotels pensato per arricchire l’esperienza di soggiorno con contenuti culturali dedicati alla destinazione.\r

\r

Il 18 marzo la struttura bolognese ha ospitato la presentazione di due nuovi volumi – “Goethe a Bologna” e “Bologna e i Compianti” – firmati rispettivamente da Beatrice Buscaroli e Desideria Cavina. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di storytelling territoriale sviluppato in collaborazione con Bologna Welcome.\r

Un modello di ospitalità esperienziale\r

Lanciata nel 2016 su intuizione del direttore Tiberio Biondi, la collana rappresenta oggi un esempio concreto di integrazione tra ospitalità e contenuti culturali. \r

“Gli ospiti delle strutture del gruppo trovano infatti in camera un racconto breve dedicato alla città, trasformando un semplice servizio di accoglienza in uno strumento di valorizzazione del patrimonio locale” commenta il direttore del Grand Hotel Majestic, Tiberio Biondi.\r

\r

Un format che intercetta la crescente domanda di esperienze autentiche da parte del viaggiatore internazionale e che contribuisce a rafforzare il posizionamento delle destinazioni d’arte italiane. Il progetto infatti coinvolge, oltre a Bologna, anche il Due Torri Hotel di Verona, l’Hotel Bernini Palace di Firenze e l’Hotel Bristol Palace di Genova.\r

Cultura come driver di destinazione\r

I due nuovi titoli dedicati a Bologna puntano su asset identitari forti: da un lato il passaggio di Johann Wolfgang von Goethe, simbolo del Grand Tour europeo; dall’altro i “Compianti”, gruppi scultorei in terracotta tra Quattro e Cinquecento che rappresentano uno dei patrimoni più distintivi della città.\r

\r

Attraverso questi contenuti, l’hotel diventa così piattaforma narrativa del territorio, capace di attivare sinergie tra operatori culturali, istituzioni e turismo organizzato.\r

Posizionamento e strategia di gruppo\r

Il progetto editoriale si inserisce nella più ampia strategia del Gruppo Duetorrihotels, che punta sulla valorizzazione del patrimonio storico-artistico delle proprie strutture – tutte ospitate in palazzi d’epoca – come elemento distintivo dell’offerta.\r

\r

Accanto agli hotel leisure nelle principali città d’arte, il gruppo include anche strutture business e budget, confermando un modello diversificato ma coerente, in cui la cultura diventa elemento trasversale di branding e differenziazione sul mercato internazionale.\r

\r

[gallery ids=\"509923,509924,509925\"]","post_title":"Duetorrihotels: a Bologna l’hôtellerie diventa racconto culturale","post_date":"2026-03-19T09:06:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["bologna","duetorrihotels"],"post_tag_name":["bologna","Duetorrihotels"]},"sort":[1773911219000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509874","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 300.000 passeggeri per un totale di 1.846 movimenti aeromobili: queste le previsioni di traffico elaborate da Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso per la settimana di Pasqua 2026 (1–7 aprile 2026).\r

Più precisamente a Catania sono previsti 1.788 movimenti complessivi, in crescita del +7,3% rispetto ai 1.667 dello stesso periodo del 2025. In aumento anche il traffico passeggeri, che dovrebbe raggiungere circa 296.000 viaggiatori, +8,6% rispetto a Pasqua dello scorso anno. Nel dettaglio, il traffico nazionale si attesta a 168.000 passeggeri (+7,9% vs 2025), mentre quello internazionale raggiunge 128.000 viaggiatori, segnando la crescita più marcata (+9,5% vs 2025). Il comparto domestico mantiene invariato il numero di destinazioni servite, con alcuni potenziamenti sulle tratte principali rispetto al volato dell’anno precedente.\r

Sul fronte internazionale saranno 61 le rotte operative, tra cui la nuova destinazione per Danzica (Gdańsk), che contribuisce a rafforzare ulteriormente il mercato polacco. Quest’ultimo si posiziona al secondo posto per numero di movimenti dopo la Germania, con 88 movimenti, superando il Regno Unito con 84, mentre la Germania guida con 112. Complessivamente, questi tre mercati rappresentano il 37% delle tratte internazionali da e per Catania.\r

Nel contesto internazionale, l’attuale situazione geopolitica potrebbe incidere su alcuni collegamenti, in particolare verso Tel Aviv (18 movimenti previsti) e Dubai (6 movimenti previsti).\r

Crescono anche i volumi dello scalo di Comiso, per il quale sono previsti 58 movimenti, in aumento del +45% rispetto allo scorso anno, e oltre 6.000 passeggeri (+159% vs 2025). Durante la settimana di riferimento saranno sei le rotte nazionali operative - Roma Fiumicino, Milano Linate, Pisa, Bologna, Verona e Torino - rispetto alle tre dello scorso anno (Fiumicino, Bergamo e Parma).\r

«I dati previsionali per il periodo pasquale confermano il ruolo sempre più centrale dell’aeroporto di Catania nei collegamenti nazionali e internazionali e testimoniano una domanda di mobilità in crescita verso la Sicilia orientale - hanno dichiarato Anna Quattrone, presidente di Sac e Nico Torrisi, ad di Sac -. L’incremento dei passeggeri, in particolare sul traffico internazionale, e il rafforzamento delle connessioni confermano l’efficacia del lavoro svolto per ampliare l’offerta di collegamenti e migliorare la connettività del territorio. Parallelamente, la crescita dei volumi registrata nello scalo di Comiso rappresenta un ulteriore segnale positivo per tutto il sistema aeroportuale e per il territorio».","post_title":"Catania e Comiso puntano a superare i 300.000 passeggeri nella settimana di Pasqua","post_date":"2026-03-19T09:00:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773910817000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509916","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways allunga sul canale Ndc, in linea con gli altri vettori del gruppo Lufthansa: dal 5 maggio 2026 i contenuti più vantaggiosi offerti dalla compagnia saranno così disponibili per gli agenti Iata/Arc con ticketing authority Ita Airways, tramite la soluzione Ndc del gruppo.\r

\r

Il modello distributivo Ndc offre ai clienti tariffe competitive, accesso a offerte esclusive e la possibilità di accedere a pacchetti personalizzati, che includano servizi aggiuntivi come scelta del posto, bagaglio extra e upgrade, migliorando complessivamente l’esperienza di acquisto e il livello di servizio.\r

\r

L’adesione all’approccio distributivo del Gruppo Lufthansa permetterà agli agenti di viaggio di accedere ai contenuti Ndc Ita Airways in modo semplice e veloce e alla compagnia di implementare standard tecnologici comuni al resto dei vettori del gruppo, beneficiando delle best practice consolidate dall’esperienza Lufthansa.\r

\r

“Questo sviluppo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di evoluzione di Ita Airways verso un modello di distribuzione digitale moderno, flessibile e sempre più orientato al valore per i clienti, aprendo la strada a nuove opportunità grazie all’integrazione con le tecnologie più avanzate del settore”, ha affermato Emiliana Limosani, chief commercial, network and incentive management officer della compagnia.","post_title":"Ita Airways fa rotta su Ndc: contenuti disponibili dal 5 maggio","post_date":"2026-03-19T08:45:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773909911000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509908","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Nicolaus fa focus sul comparto alberghiero, che si affianca all'attività di t.o. A confermarlo è il ceo, Giuseppe Pagliara, che intervistato da David Pambianco indica le direttrici di sviluppo lungo le quali si muoverà il piano industriale programmato per l'hospitality company.\r

\r

«Nei prossimi anni - spiega il manager - seguiremo due modelli: quello delle strutture di proprietà e quello dello sviluppo di asset light. Sotto il primo aspetto, si rende necessario l'affiancamento di un partner finanziario/industriale che sostenga e incrementi la nostra crescita, un investitore che sia in grado di supportare la nostra attività nel comparto hospitality in modo tale da garantirci una crescita sana e strutturata».\r

Focus sull'Italia\r

In un scenario internazionale particolarmente complesso come quello attuale, il management del gruppo Nicolaus torna a fare focus sull'Italia: «E' il nostro prodotto core, che specie in una fase come quella attuale è importante presidiare al meglio. Stiamo ad esempio riconsiderando con grande attenzione possibili investimenti in Puglia e abbiamo allo studio tre grandi progetti di sviluppo».\r

\r

Con una potenza di fuoco di 36 resort, 16 a marchio Valtur e 20 riuniti sotto il brand Nicolaus Club, l'operatore sta investendo anche sul segmento delle ville di lusso. «Con il brand Raro Villas proponiamo oltre 100 residenze di lusso, concentrate in Puglia, Sicilia e Sardegna. Nel 2027 presenteremo anche il primo resort a marchio Raro, che sarà ospitato in una splendida masseria nella nostra Puglia».","post_title":"Pagliara, Nicolaus: «Cresceremo nell'hospitality con un partner finanziario»","post_date":"2026-03-18T15:52:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773849131000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509900","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495013\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimo Borelli[/caption]\r

\r

AMI Assistance chiude l’esercizio 2025 con risultati straordinari. L’azienda ha registrato un incremento dei ricavi superiore al 50% rispetto all'anno precedente, confermando un trend di espansione verticale che prosegue ininterrotto da un quadriennio: dopo il +20% del 2022, il +50% del 2023 e il +40% del 2024, il dato del 2025 sancisce definitivamente la solidità del modello di business del gruppo.\r

\r

“Siamo estremamente soddisfatti dei traguardi raggiunti nel corso dell’ultimo anno, risultati che si sono dimostrati pienamente in linea con le nostre previsioni di budget”, ha commentato Massimo Borelli, responsabile commerciale Area Nord Ovest di AMI Assistance. “Questi numeri rappresentano l’ulteriore dimostrazione tangibile della continuità e della forza del nostro percorso di crescita. Non si tratta di un exploit isolato, ma del frutto di una strategia di lungo periodo che premia la nostra visione del mercato”.\r

\r

[caption id=\"attachment_450500\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Maria Cecconi[/caption]\r

\r

Il motore principale della performance 2025 si conferma essere Amitravel, la polizza collettiva modulare sviluppata su misura per le esigenze di tour operator e agenzie di viaggio che gestiscono l'organizzazione in proprio. “Il mercato sta continuando a premiare la nostra scelta di investire nel costante affinamento di Amitravel”, prosegue Giuseppe Maria Cicconi, responsabile commerciale Area Nord Est di AMI Assistance. “Oggi è uno dei prodotti più apprezzati della categoria grazie a una straordinaria completezza di garanzie e a una procedura di emissione semplificata. Il suo successo testimonia una tendenza molto chiara: le realtà che scelgono la disintermediazione cercano prodotti assicurativi specifici, flessibili e ad alto valore aggiunto”.\r

\r

Oltre alla solidità dei prodotti tradizionali, AMI Assistance ha saputo intercettare l'evoluzione dei bisogni del viaggiatore moderno attraverso l'integrazione di servizi digitali d'avanguardia. Un fattore determinante è stato il successo dell’app DOC24, inclusa in tutte le polizze offerte dalla società, che garantisce assistenza medica e consulenza h24 in tutto il mondo tramite smartphone, laptop o tablet.\r

\r

Guardando al futuro prossimo, l'azienda non intende fermarsi. “Stiamo già lavorando a importanti novità per il 2026”, conclude Borelli. “Tra queste, una nuova polizza dedicata alla cancellazione volo, una soluzione sempre più richiesta dai clienti che organizzano i propri viaggi in autonomia e che necessitano di tutele certe a fronte delle incertezze del trasporto aereo attuale”.","post_title":"AMI Assistance: un 2025 con ricavi superiori al 50% rispetto al 2024","post_date":"2026-03-18T14:26:32+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1773843992000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509897","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il rallentamento nei flussi turistici internazionali diretti verso l’Italia, e il progressivo congelamento delle prenotazioni per la stagione primaverile ed estiva: questi i primi effetti del conflitto in Medio Oriente sul sistema ricettivo nazionale. Il quadro che emerge dall’ultimo monitoraggio dell’Associazione italiana Confindustria Alberghi, su un campione di aziende associate, delinea un impatto asimmetrico che colpisce in particolare le Città d’Arte e il segmento lusso, dove è forte la componente del mercato internazionale. L'analisi evidenzia una contrazione delle prenotazioni extra-UE, con il 62% degli operatori che segnala una diminuzione della domanda e un contestuale incremento delle cancellazioni.\r

\r

L’analisi dei dati evidenzia l’impatto sul comparto lusso, dove la dipendenza dai mercati a lungo raggio è più forte. In particolare, il 67% delle strutture 5 stelle e il 65% di quelle 4 stelle denunciano un aumento delle cancellazioni da mercati extra-UE. Venezia, Roma e Firenze risentono della forte esposizione verso i mercati del Medio Oriente — Israele, Emirati Arabi, Arabia Saudita e Kuwait — e dell’Asia, con Cina e Giappone in testa.\r

\r

Osservando il dettaglio di alcune destinazioni, Torino e Venezia mostrano i primi cali delle prenotazioni, che interessano rispettivamente l’80% e il 73% delle strutture intervistate. Diversa la situazione di Milano, dove la componente business funge da parziale ammortizzatore, pur senza restare immune al trend negativo. Anche sul fronte delle cancellazioni, Venezia e Roma registrano i primi aumenti legati alla clientela extra-UE, che interessano rispettivamente il 93% e l’80% delle strutture campionate, seguite da Milano con il 76%.\r

Temporaneo rallentamento\r

“In questa fase stiamo osservando un temporaneo rallentamento, con una parte della domanda che tende a rinviare le decisioni di viaggio e un mercato che si conferma più prudente, anche nelle dinamiche di prenotazione”, dichiara Confindustria Alberghi. “È però ancora presto per valutare con precisione quali potranno essere gli effetti sulle prossime settimane e sull’andamento della stagione, perché l’evoluzione della situazione resta incerta. Proprio per questo è importante mantenere uno sguardo realistico ma equilibrato: l’Italia continua a essere una destinazione solida e attrattiva, ma sarà necessario monitorare con attenzione l’andamento delle prenotazioni per comprendere meglio gli sviluppi futuri”.\r

\r

Il quadro logistico globale appare oggi fortemente compromesso: come emerge dalle recenti analisi del World Travel & Tourism Council (WTTC), la cancellazione di oltre 43.000 voli e le pesanti restrizioni agli spazi aerei hanno innescato un’impennata dei costi operativi e delle tariffe, con riflessi critici sulla programmazione dei viaggi per la stagione pasquale ed estiva. Secondo le stime attuali dell'organismo internazionale, l’instabilità in Medio Oriente rischia di bruciare ogni giorno 600 milioni di euro a livello globale, colpendo duramente l'intera catena del valore del turismo. In questo scenario, sebbene il mercato domestico mostri una tenuta relativa con un incremento delle cancellazioni limitato al 12%, la contrazione dei flussi internazionali pone seri dubbi sulla redditività delle strutture nel breve-medio periodo.\r

\r

Confindustria Alberghi sottolinea come l’incertezza attuale stia portando a un congelamento delle prenotazioni. La criticità non riguarda solo il Medio Oriente, ma si estende anche ad altri mercati chiave come l’Australia, l’Iran e, in misura minore, gli USA, che iniziano a dare segni di contrazione. L’aumento dei costi dei voli, infatti, funge da ulteriore deterrente: i lunghi viaggi verso l’Europa diventano così meno accessibili. Un contesto complesso che l’Associazione continuerà a monitorare con attenzione per valutarne gli effetti sul settore alberghiero.\r

\r

","post_title":"Confindustria alberghi: congelamento delle prenotazioni per l'Italia","post_date":"2026-03-18T14:05:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1773842746000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509843","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447393\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Gabriele Burgio[/caption]\r

\r

La quotazione in Borsa si avvicina e la conferma viene dallo stesso presidente e a.d. di Alpitour World, Gabriele Burgio, che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera sottolinea come, dopo l’aumento della partecipazione nel capitale di Alpitour messo a segno da Tip, la Borsa sia diventata «uno sviluppo naturale. Stiamo ragionando e stiamo studiando: quando arriveremo a 200 milioni di Ebitda avremo la dimensione giusta».\r

\r

Malgrado la delicata situazione geopolitica, i tempi sono maturi: la corsa verso Piazza Affari è stata accelerata dai brillanti risultati conseguiti negli anni, culminati nell’ultimo bilancio, quello relativo all’anno finanziario 2024-25, che ha portato nelle casse del gruppo ricavi per quasi 2,3 miliardi di euro, in crescita del 9,8% sull’anno precedente e un utile pari a 75,4 milioni, in aumento del 41%.\r

\r

«Per il futuro, potremmo replicare il nostro modello in altri Paesi oppure rafforzare la nostra presenza in Italia. Personalmente, propenderei per la seconda ipotesi, in modo da consolidare il nostro ruolo di interlocutore per gli italiani che vogliono viaggiare all’estero e per gli stranieri che vogliono venire in Italia”, che attualmente procurano quasi il 20% del fatturato totale.\r

Cambiamento strutturale\r

Il manager evidenzia poi un cambiamento strutturale che sta interessando il turismo: «Oggi i viaggi non sono più un consumo discrezionale, ma quasi essenziale» ha spiegato Burgio. Si tratta di un trend emergente, che Alpitour World soddisfa con una potenza di 27 hotel e 18 aerei, che procura in un anno qualcosa come 3,3 milioni di turisti-clienti.\r

\r

«Abbiamo più di 1.000 clienti che fanno oltre otto viaggi all’anno con noi e oltre 3.000 che ne fanno più di cinque» spiega Burgio. Un flusso che né inflazione, né guerre, né aumento dei prezzi riusciranno a bloccare. “Fino a prima della guerra le previsioni sul 2026 erano rosee ed eravamo ampiamente sopra le attese per l’anno”. E anche in uno scenario complesso come quello attuale, la capacità di offrire tante soluzioni in aree del mondo differenti, potendo contare su una compagnia aerea di proprietà e su un gruppo alberghiero, può fare la differenza. “L’Egitto sta crescendo moltissimo, così come l’Italia, con gli hotel che stanno registrando prenotazioni in aumento del 27%. Per contro, l’interesse sugli Stati Uniti è un po’ calato e Cuba è praticamente chiusa”.\r

\r

Sulla situazione attuale, Burgio prende tempo: la stagione forte nelle località interessate dal conflitto «era ormai agli sgoccioli perchè sta arrivando il caldo. Ovviamente, i conflitti generano paura e, quindi, spingono a rinviare la prenotazione delle vacanze». Il fatto però di proporre tante destinazioni diverse «ci rende meno esposti agli choc geopolitici: lo dimostra il fatto che in questi anni di permacrisi i nostri risultati sono sempre cresciuti».\r

\r

Infine, sul futuro andamento dei prezzi, «per il momento non vedo inflazione sul turismo, anche se bisognerà vedere quali saranno gli effetti della fiammata di petrolio e gas».\r

\r

","post_title":"Alpitour World, Burgio: «La quotazione in Borsa è uno sviluppo naturale»","post_date":"2026-03-18T14:00:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773842431000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509890","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"CaboVerdeTime ha aperto le vendite del resort 5 stelle Robinson Boa Vista, con soggiorni disponibili dal 3 marzo del 2027. Un passaggio strategico per il to, che da un lato diversifica l’offerta sull’isola di Boa Vista, introducendo una proposta di fascia alta, e dall’altro rafforza il posizionamento dell’operatore come punto di riferimento per l’arcipelago di Capo Verde, forte di una consolidata specializzazione sull’isola di Sal.\r

La crescita su Boa Vista risponde anche al potenziale della destinazione, sempre più richiesta dal mercato italiano e apprezzata per il clima mite durante tutto l’anno e per l’autenticità dei paesaggio, elementi che ne stanno consolidando l’attrattività.\r

Situato sulla Praia de Chaves, il Robinson Boa Vista si inserisce in un contesto naturale di grande impatto e si distinguerà per uno stile architettonico elegante e contemporaneo, capace di dialogare con il paesaggio senza sovrastarlo.\r

Tra gli elementi più iconici spicca l'infinity pool, inserita in un sistema di sei piscine dislocate strategicamente - tra cui una dedicata ai bambini – e pensate per offrire spazi diversificati tra relax e convivialità. Le 322 camere avranno tra i punti di forza le ampie dimensioni, con superfici che partiranno da 33 metri quadrati.\r

Parte del circuito Robinson Club, il resort sarà caratterizzato da un concept che unisce attività sportiva, benessere e intrattenimento: accanto agli sport acquatici, ampio spazio per aree fitness attrezzate, campi sportivi e un articolato programma di attività quotidiane. Plus dell’esperienza sarà anche l’offerta wellness con il centro benessere WellFit Spa, mentre la proposta gastronomica si articolerà tra diversi ristoranti e bar tematici.\r

«Il Robinson Boa Vista rappresenta un importante arricchimento della nostra offerta sull’isola e su tutto l’arcipelago. Boa Vista sta registrando un incremento di interesse da parte del mercato italiano e l’ingresso di un prodotto di fascia alta come Robinson ci consente di migliorare ulteriormente l’offerta a disposizione delle agenzie di viaggio e dei loro clienti», commenta Pietro Dusi, responsabile commerciale e vendite di CaboVerdeTime.\r

Tra i plus del complesso anche la posizione strategica: il resort dista circa 5 km dall’aeroporto internazionale di Boa Vista, con un tempo di trasferimento di soli 5 minuti. La struttura sarà prenotabile con voli di linea e soluzioni personalizzabili, grazie a un supporto dedicato alle agenzie nella costruzione di itinerari su misura, affidato a Gloria Campostrini, responsabile del reparto booking tailor made di CaboVerdeTime.\r

","post_title":"CaboVerdeTime: aperte le vendite per il 5 stelle Robinson Boa Vista","post_date":"2026-03-18T12:51:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1773838286000]}]}}