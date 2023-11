Manta World: successo crescente per il booking engine Maldiveb2b Cresce il numero di agenzie di viaggio che utilizzano il booking engine Maldiveb2b di Manta World: il motore di prenotazione realizzato dal brand Maldivepertutti, a cui aveva dato vita l’operatore capitolino in collaborazione con Albatros Top Boat prima di dividere consensualmente le proprie strade. “E’ un portale che permette di creare pacchetti viaggio Maldive per più di 100 strutture ed è pensato esclusivamente per agenzie di viaggio e piccoli tour operator“, spiega Francesco Moneti. “Con più di 15 anni di esperienza specifica e diretta sulla destinazione – prosegue il ceo e fondatore di Manta World -, il nostro team mette a disposizione un sistema affidabile e veloce, che garantisce un’alta remunerazione ai nostri partner. Include infatti eccellenti soluzioni volo e pernottamento, accessibili in tempi rapidi e alle migliori condizioni, nonché servizi di comprovata qualità e numerose offerte. Insomma, il booking engine MaldiveB2B è un sistema prezioso e irrinunciabile per ogni agenzia di viaggio, mentre la nostra competenza, professionalità e conoscenza approfondita e diretta della destinazione fanno il resto. Basti pensare che a oggi abbiamo visitato e conosciuto personalmente più di 90 strutture maldiviane!“. Condividi

