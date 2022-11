Maestro Turismo in tour con il roadshow Solo Noi per incontrare le adv. Prossime tappe, Padova e Torino E’ stato un anno intenso, il 2022, per Maestro Turismo: un anno di forte rilancio e di consolidamento dei marchi Kuda e Maestro Tour Operator. “Sono state in particolare tante le iniziative dedicate al trade realizzate negli ultimi mesi con l’obiettivo primario di illustrare ai nostri partner le modalità con cui operiamo i nostri progetti culturali di corto e lungo raggio e di rendere semplice la comunicazione personale”, spiega il responsabile vendite, Angelo Massimetti. Il mese scorso, sotto la conduzione dello stesso Massimetti, l’operatore capitolino ha quindi incontrato le agenzie del Centro Italia: il 6 ottobre presso l’hotel Michelangelo di Terni, per l’area della medesima provincia umbra e per quella di Rieti, nonché il 27 ottobre in Abruzzo all’hotel Carlton di Pescara. La campagna di presentazione, denominata Solo Noi, proseguirà quindi a novembre e dicembre con ulteriori tappe nel Nord Italia, a Padova e Torino.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433637 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => One, stesso nome, stessa impostazione e logica di semplificazione. Con l’avvio di novembre, la divisione tour operating di Alpitour World ha comunicato alle circa 5 mila agenzie di viaggi con cui collabora il nuovo contratto commerciale per l’esercizio 2022-2023. E come anticipato a Travel Quotidiano qualche settimana fa si tratta di un accordo in continuità con quello precedente, basato su un sistema di commissioni d’uso legate ai tre pillar: mainstream, specialties e seamless. A questo, si innestano ulteriori sistemi di incentivazione trimestrali finalizzati a convogliare l’attenzione delle adv su specifici obiettivi, remunerati con over commission, liquidate anch’esse trimestralmente. Come già previsto dal contratto precedente, l’assegnazione delle commissioni d’uso è prevalentemente legata ai risultati raggiunti dall’agenzia di viaggi nel corso dell’anno pre-pandemico, salvo che non ci siano state performance superiori nel corso dell’ultimo anno: in questo caso sarebbero queste ultime a determinare l’ingresso nella specifica fascia commissionale. Un altro elemento che incide sul livello commissionale è il network a cui l’agenzia di viaggi è affiliata. Le novità Le principali novità di One sono due e sono principalmente di carattere formale: la prima attiene alla richiesta di fornire la lista degli eventuali consulenti (o affini) contrattualizzati dai titolari di agenzie di viaggi per vendere anche i prodotti di Alpitour World; una necessità utile a mappare le società con cui il gruppo lavora quotidianamente. La seconda, decisamente più importante, prevede l’iscrizione dell’agenzia di viaggi ad Adv-Overview di Astoi Confindustria Viaggi entro la fine del mese di marzo 2023. Entro tale data l’agenzia dovrà infatti aver consegnato tutti i documenti richiesti e aver ricevuto conferma della loro regolarità. Alpitour World ritiene centrale il progetto lanciato dall’associazione di categoria, finalizzato a individuare le realtà agenziali dotate di tutte le caratteristiche richieste dalla normativa italiana per lavorare nel pieno della legalità, anche a tutela dei clienti. “Il tour operating di Alpitour World inizia questo nuovo esercizio – spiega Alessandro Seghi, direttore commerciale tour operating Alpitour – proseguendo sulla strada della selettività dei partner distributivi e delle incentivazioni rivolte al trade. Un approccio commerciale che si associa a una vasta programmazione di prodotto su tutte le destinazioni più vendute, agli sviluppi dell’omnicanalità e ai piani di loyalty per adv e clienti. L’opportunità fornita da Adv-Overview di Astoi sarà funzionale all’individuazione delle realtà agenziali con cui proseguire un proficuo e sicuro percorso di collaborazione rispetto a quelle che, in deroga alla legge, non sono in grado di assicurare le necessarie garanzie al cliente finale”. [post_title] => Con il nuovo contratto Alpitour solo agenzie iscritte ad Adv-Overview di Astoi [post_date] => 2022-11-07T15:31:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667835082000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433629 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Come consuetudine ItaliAbsolutely partecipa attivamente al Wtm, portando un giornale cartaceo, e intrecciando rapporti con i protagonisti del turismo internazionale. La presenza del nostro giornale che punta essenzialmente ai mercato esteri che vogliono conoscere l'Italia e programmarla nelle loro proposte turistiche, è necessaria per far sentire la nostra voce e la voce di alcuni pezzi d'Italia nella fiera turistica più importante del mondo. ItaliAbsolutely è un portale B2B, redatto in inglese, che mette in vetrina l’Italia. Un innovativo hub multimediale che risponde alle necessità dell’intermediazione estera che vende il Bel Paese, semplificando per i professionisti del turismo il lavoro di ricerca, l’aggiornamento, l’approfondimento dell’offerta, e la costruzione di proposte di viaggio di forte appeal. Consente ai buyer esteri di incontrare i migliori player dell’incoming italiano e di essere aggiornati sulle ultime notizie dall’Italia con interviste, suggerimenti ed esperienze. Ma c’è di più, perché propone anche pacchetti turistici, esperienze di viaggio e soggiorni acquistabili online. Nato dal Gruppo Travel, editore della testata Travel Quotidiano che da oltre 30 anni è un punto di riferimento per il settore del turismo italiano e internazionale, i contenuti web di ItaliAbsolutely sono realizzati da giornalisti travel trade di madre lingua inglese. Quotidianamente il portale viene letto da buyer internazionali e professionisti del turismo provenienti prevalentemente da Stati Uniti e Canada, Europa, Medio Oriente e da mercati emergenti. Piattaforma che valorizza il sistema turistico italiano, dà rilievo alle eccellenze del territorio e avvalora gli operatori del comparto, ItaliAbsolutely ha il patrocinio dell’Enit l’azienda nazionale del turismo. Inoltre ha stretto partnership di sodalizio con enti internazionali quali Etoa l’associazione dei tour operator europei, Welcome to Italy il portale del Welcome Travel Group e Portale Sardegna, e La Borsa del Matrimonio in Italia. Con un mailing internazionale di 80.00 tra tour operator, agenzie di viaggio, hotel, compagnie aeree, società di trasporto, aziende digitale, organizzatori di eventi e associazione di categoria, ItaliAbsolutely traghetta il prodotto Italia nel mondo rendendolo immediatamente fruibile e facilmente raggiungibile. Molte regioni italiani hanno espresso il loro apprezzamento per un portale che parla finalmente di loro uscendo dai luoghi comuni e approfondendo le varie offerte del territorio. Dalla cultura, all’enogastronomia, dal turismo sportivo a quello rurale. Insomma dando un’immagine composta e complessiva delle possibilità turistiche dei territori. Sfoglia l'edizione del WTM di ItaliAbsolutely [gallery columns="2" ids="433632,433633"] [post_title] => ItaliAbsolutely è presente al Wtm di Londra [post_date] => 2022-11-07T12:45:22+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667825122000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433625 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le persone al centro. E' il claim scelto dal nuovo chief commercial officer di Nuovevacanze Travel Group. Danilo Gorla è approdato nel network milanese da appena un mese ma già dà il via a "un percorso importante che ci vedrà protagonisti su una serie di fronti ben distinti. Il tutto, incentrando sulle persone il rapporto con le agenzie, che dovranno essere le vere protagoniste del mercato; entreremo in maniera empatica comunicando con loro e immedesimandoci in loro; dobbiamo comprendere in primis i bisogni, di conseguenza soddisfare le aspettative.” Si parte con i roadshow di Genova, Firenze, Padova, Brescia e Verona nel mese di novembre. "Daremo grande spazio subito dopo al nostro Road Tour 1 to 1 che toccherà nei prossimi mesi tutte le regioni d’Italia e che ci vedrà coinvolti nella visita delle adv della rete, alle quali porteremo in maniera tangibile le novità del gruppo - aggiunge Gorla -. Ma la grande novità sarà la convention nazionale di fine gennaio, location ancora top secret, nella quale saranno coinvolte tutte le adv del gruppo in una due giorni ricca di appuntamenti e sorprese. In questo momento storico in cui ci si deve adattare al cambiamento del mercato e alle esigenze del trade, noi ci facciamo trovare pronti a partire dal fattore prodotto: nuovo, dedicato e soprattutto tailor made". [post_title] => Nuovevacanze mette al centro persone e prodotto. A fine gennaio la convention nazionale [post_date] => 2022-11-07T12:11:33+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667823093000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433615 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stato un anno intenso, il 2022, per Maestro Turismo: un anno di forte rilancio e di consolidamento dei marchi Kuda e Maestro Tour Operator. "Sono state in particolare tante le iniziative dedicate al trade realizzate negli ultimi mesi con l’obiettivo primario di illustrare ai nostri partner le modalità con cui operiamo i nostri progetti culturali di corto e lungo raggio e di rendere semplice la comunicazione personale", spiega il responsabile vendite, Angelo Massimetti. Il mese scorso, sotto la conduzione dello stesso Massimetti, l'operatore capitolino ha quindi incontrato le agenzie del Centro Italia: il 6 ottobre presso l'hotel Michelangelo di Terni, per l'area della medesima provincia umbra e per quella di Rieti, nonché il 27 ottobre in Abruzzo all'hotel Carlton di Pescara. La campagna di presentazione, denominata Solo Noi, proseguirà quindi a novembre e dicembre con ulteriori tappe nel Nord Italia, a Padova e Torino. [post_title] => Maestro Turismo in tour con il roadshow Solo Noi per incontrare le adv. Prossime tappe, Padova e Torino [post_date] => 2022-11-07T11:47:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667821653000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433611 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La guerra in Ucraina ostacolerà la ripresa del settore dell'aviazione internazionale nei prossimi anni. Eurocontrol prevede che il ritorno ai livelli di traffico pre-pandemia richiederà del tempo a causa degli effetti che il conflitto sta avendo in termini di aumento dei prezzi, inflazione e impatto sulle tasche. Come visto nell'ultimo aggiornamento, lo scenario più fattibile non prevede una piena riattivazione fino al 2025, quando i dati per il 2019 saranno pari, prevede che, nel 2023, il traffico raggiungerà il 92%, con un 2024 già al limite del pre-Covid livelli con il 98%. L'orizzonte più ottimista (e meno probabile) rivela che il 2023 potrebbe essere il momento della ripresa assoluta. Da parte sua, il più pessimista non prevede che il numero di operazioni torni alla normalità fino a dopo l'anno 2028. Ma ciò che regna nel presente e, per il momento, richiede molto ottimismo. Negli ultimi sette giorni, il traffico globale è sceso a solo il 12% dei dati pre-pandemia. Sono stati registrati una media di 28.216 voli giornalieri, proseguendo il buon andamento delle settimane precedenti. Con tutto ciò, è molto probabile che durante tutto questo anno 2022 solo l'84% delle operazioni verrà recuperato. Questo perché il Covid ha imperversato ancora nei primi mesi, seguito dallo scoppio del conflitto russo-ucraino e dai continui scioperi degli ultimi mesi, alcuni ancora in vigore [post_title] => Eurocontrol: la guerra in Ucraina rallenta la piena ripresa del trasporto aereo [post_date] => 2022-11-07T11:20:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667820010000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433600 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Il 2022 si può dire positivo per quanto riguarda i flussi turistici, tornati quasi ai livelli pre-Covid, nonostante siano mancati gli ospiti russi. Sulla stagione invernale aleggiano però numerose incognite legate alla situazione sanitaria e alla guerra in Ucraina. Ma a preoccupare il settore, è soprattutto la gestione del personale: circa 200 mila dipendenti sono stati persi con la pandemia, perché impegnati in altri settori. Così vengono meno le risorse già formate che rappresentavano la vera ricchezza made in Italy del settore, il valore aggiunto per la gestione dei clienti che arrivano nelle strutture". E' il grido d'allarme che lancia Nicola Ciccarelli, presidente del gruppo Swadeshi e membro dei consigli direttivi di Confindustria Alberghi e del Tourism International Forum. "Per recuperare quel personale e tornare attrattivi, bisogna aggiornare i compensi dei lavoratori - prosegue quindi Ciccarelli -. Ciò è possibile solo riducendo il carico fiscale che si abbatte su salari, così da garantire stipendi più generosi ai lavoratori. Il governo e il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, studino perciò al più presto misure immediate per il settore alberghiero, affinché si possa abbassare la pressione fiscale per aumentare gli stipendi e per recuperare i circa 200 mila lavoratori persi”. Altra questione di stringente attualità è poi naturalmente il caro energia: “Il costo delle forniture elettriche è praticamente triplicato e finora risultano insufficienti le riduzioni garantite attraverso il credito d'imposta. Gli aumenti – prosegueCiccarelli – rischiano di mettere in ginocchio il settore e molte aziende saranno costrette a chiudere. Se l’unica alternativa che ci rimane è quella di aumentare la tariffa media delle camere, tale decisione non potrà che penalizzare fortemente la classe media e le famiglie. Anche sul tema energetico, con Confindustria Alberghi abbiamo quindi chiesto interventi mirati perché ci sono problemi da risolvere rapidamente. Non è più possibile rinviare le soluzioni”. Nonostante il contesto delicato, il gruppo Swadeshi continua comunque a pensare a tante novità: “Abbiamo accelerato i programmi di riqualificazione energetica di tutte le strutture, anticipando il rinnovamento originariamente previsto entro cinque anni ai prossimi 24 mesi - conclude Ciccarelli -. Nel nostro piano aziendale avremo particolare attenzione ad ambiente, sociale e governance, garantendo come sempre pari opportunità. Il vero obiettivo è quello di diventare autonomi da un punto di vista energetico, in chiave green, e così abbattere i consumi e dare un contributo al miglioramento della difficile situazione dell’ambiente”. [post_title] => Ciccarelli, Swadeshi: il governo diminuisca le tasse; mancano 200 mila lavoratori all'appello [post_date] => 2022-11-07T10:28:19+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667816899000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433596 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' in programma per il prossimo 6 dicembre il Recruiting day di Club Med dedicato alle posizioni del dipartimento cucina e organizzato in collaborazione con LavoroTurismo. I colloqui avranno luogo online. La compagnia sta cercando figure di aiuto cuoco, capo partita e demi chef de partie per la sua struttura di Pragelato, in Piemonte. Una volta inviata la candidatura attraverso il portale, lo staff di LavoroTurismo esaminerà il cv e, se ritenuto idoneo, organizzerà un breve colloquio telefonico. A quel punto, il candidato potrà prenotare l'incontro finale con i selezionatori Club Med, che si terrà il 6 dicembre. Il 24 novembre verrà inoltre trasmesso in streaming il webinar sulla vita lavorativa nei resort. Sarà un’occasione per scoprire cosa vuol dire far parte della famiglia Club Med, lavorando in un dipartimento fondamentale come quello della cucina. Chi si collegherà potrà anche rivolgere delle domande direttamente ai recruiter della compagnia. Il webinar è aperto a tutti. [post_title] => Al via il prossimo 6 dicembre il Recruiting day online per il Club Med Pragelato [post_date] => 2022-11-07T10:13:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667816033000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433591 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In qualsiasi destinazione si troveranno in vacanza - Mediterraneo, Caraibi, Emirati Arabi Uniti, Sud America o crociere transatlantiche – gli ospiti di Costa Crociere non si perderanno neanche un minuto delle partite dei prossimi Mondiali di calcio. Le navi della compagnia trasmetteranno infatti in diretta i match sul canale di bordo Sport 24 anche in piena navigazione, grazie al collegamento via satellite con un'ampia copertura tra i due emisferi (settentrionale e meridionale). Le partite saranno disponibili gratuitamente sia sui maxi schermi delle aree pubbliche delle navi, sia sui televisori in cabina. L’ammiraglia Toscana trasmetterà le prime partite dal Mediterraneo occidentale sino a fine novembre, quando farà rotta a Dubai, con una crociera di 20 giorni. Le partite finali saranno disponibili nel corso della prima delle crociere invernali di una settimana che visiteranno Emirati Arabi e Oman, con scali lunghi a Dubai, Abu Dhabi e Muscat. La Smeralda visiterà ogni settimana Italia, Francia e Spagna durante l’intero periodo dei Mondiali, mentre la Deliziosa proporrà crociere, sempre di una settimana, dirette in Grecia, Croazia e Montenegro, con partenza da Bari e Trieste. La Fascinosa sarà impegnata in una crociera di dieci giorni a Lisbona, una di 11 giorni in Marocco e una minicrociera nel Mediterraneo. La Pacifica offrirà minicrociere nel Mediterraneo. Dopo di che, a inizio dicembre, entrambe le navi si sposteranno dall’Europa ai Caraibi, con crociere transatlantiche di 14 e 16 giorni, che permetteranno di visitare due continenti in una sola vacanza. La Favolosa, la Fortuna e la Firenze partiranno dall’Italia, il 18, 20 e 28 novembre, per raggiungere il Brasile e l’Argentina, dove rimarranno posizionate per tutto l’inverno, compreso anche il periodo delle finali del Mondiale, tramesse sempre su Sport 24. [post_title] => Sulle navi Costa tutte le partite dei Mondiali del Qatar [post_date] => 2022-11-07T10:06:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667815564000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433575 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea ha celebrato i suoi primi 10 anni di attività a Verona con 4,7 milioni di passeggeri trasportati e un'offerta per il 2023 di circa 600.000 posti, in altre parole più di 3.200 voli. La compagnia spagnola collegherà lo scalo con 4 Paesi, per un totale di 13 destinazioni, 9 delle quali esclusive. Complessivamente, la capacità sugli aeroporti di Verona e Venezia per l’anno prossimo sarà di oltre 1 milione di biglietti in vendita, con collegamenti verso 30 destinazioni in 6 Paesi. All’inaugurazione del 2012 della base di Venezia, è seguita nel 2015 quella di Verona e questo investimento ha consentito alla compagnia di instaurare un solido e duraturo rapporto con il tessuto economico del Nord-est. In questi dieci anni di attività il vettore, oltre ad aver registrato eccellenti performance operative che rispecchiano la serietà e l’attenzione nei confronti dei suoi clienti, ha anche promosso l’interesse verso tematiche come la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale. In Veneto, per esempio, Volotea ha contribuito al restauro di importanti opere, come la balconata sansoviniana di Palazzo Ducale in Piazza San Marco o le opere danneggiate durante la Prima Guerra Mondiale custodite presso il Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno, classificatosi primo al programma di mecenatismo culturale #Volotea4Veneto. "I successi ottenuti fino ad oggi ci ripagano degli investimenti stanziati nel corso degli anni - ha affermato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -. In Veneto vogliamo mantenere un costante livello di impegno, offrendo un portfolio di destinazioni e voli in linea con le esigenze di viaggio dei nostri passeggeri: non è un caso che, recentemente, siano state inaugurate da Verona le rotte alla volta di Barcellona e Parigi - Charles de Gaulle, fortemente richieste dai viaggiatori". “Per i nostri aeroporti, Volotea rappresenta un partner importante, che ha saputo costruire un dialogo diretto e continuativo con il territorio, assecondandone le esigenze di mobilità e proponendo sempre nuovi mercati. A Verona, in particolare, la compagnia ci ha fortemente supportato nel far crescere l’aeroporto e nell’ampliarne progressivamente l’offerta di voli, rafforzata dall’apertura di una sua base operativa, diventando la prima compagnia del Catullo per destinazioni raggiunte – ha dichiarato Monica Scarpa, ad del Gruppo Save e di Catullo –. La stagione estiva degli aeroporti di Venezia e Verona si è chiusa con successo, portando il volume dei passeggeri complessivi dei due scali a 10,6 milioni da gennaio a ottobre”. [post_title] => Volotea e Verona: un sodalizio lungo dieci anni. Oltre 600.000 posti in vendita per il 2023 [post_date] => 2022-11-07T09:08:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667812106000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "maestro turismo in tour con il roadshow solo noi per incontrare le adv prossime tappe padova e torino" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":107,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4523,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"One, stesso nome, stessa impostazione e logica di semplificazione. Con l’avvio di novembre, la divisione tour operating di Alpitour World ha comunicato alle circa 5 mila agenzie di viaggi con cui collabora il nuovo contratto commerciale per l’esercizio 2022-2023. E come anticipato a Travel Quotidiano qualche settimana fa si tratta di un accordo in continuità con quello precedente, basato su un sistema di commissioni d’uso legate ai tre pillar: mainstream, specialties e seamless. A questo, si innestano ulteriori sistemi di incentivazione trimestrali finalizzati a convogliare l’attenzione delle adv su specifici obiettivi, remunerati con over commission, liquidate anch’esse trimestralmente.\r

\r

Come già previsto dal contratto precedente, l’assegnazione delle commissioni d’uso è prevalentemente legata ai risultati raggiunti dall’agenzia di viaggi nel corso dell’anno pre-pandemico, salvo che non ci siano state performance superiori nel corso dell’ultimo anno: in questo caso sarebbero queste ultime a determinare l’ingresso nella specifica fascia commissionale. Un altro elemento che incide sul livello commissionale è il network a cui l’agenzia di viaggi è affiliata.\r

Le novità\r

Le principali novità di One sono due e sono principalmente di carattere formale: la prima attiene alla richiesta di fornire la lista degli eventuali consulenti (o affini) contrattualizzati dai titolari di agenzie di viaggi per vendere anche i prodotti di Alpitour World; una necessità utile a mappare le società con cui il gruppo lavora quotidianamente. La seconda, decisamente più importante, prevede l’iscrizione dell’agenzia di viaggi ad Adv-Overview di Astoi Confindustria Viaggi entro la fine del mese di marzo 2023. Entro tale data l’agenzia dovrà infatti aver consegnato tutti i documenti richiesti e aver ricevuto conferma della loro regolarità. Alpitour World ritiene centrale il progetto lanciato dall’associazione di categoria, finalizzato a individuare le realtà agenziali dotate di tutte le caratteristiche richieste dalla normativa italiana per lavorare nel pieno della legalità, anche a tutela dei clienti.\r

\r

“Il tour operating di Alpitour World inizia questo nuovo esercizio – spiega Alessandro Seghi, direttore commerciale tour operating Alpitour – proseguendo sulla strada della selettività dei partner distributivi e delle incentivazioni rivolte al trade. Un approccio commerciale che si associa a una vasta programmazione di prodotto su tutte le destinazioni più vendute, agli sviluppi dell’omnicanalità e ai piani di loyalty per adv e clienti. L’opportunità fornita da Adv-Overview di Astoi sarà funzionale all’individuazione delle realtà agenziali con cui proseguire un proficuo e sicuro percorso di collaborazione rispetto a quelle che, in deroga alla legge, non sono in grado di assicurare le necessarie garanzie al cliente finale”.","post_title":"Con il nuovo contratto Alpitour solo agenzie iscritte ad Adv-Overview di Astoi","post_date":"2022-11-07T15:31:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1667835082000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433629","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come consuetudine ItaliAbsolutely partecipa attivamente al Wtm, portando un giornale cartaceo, e intrecciando rapporti con i protagonisti del turismo internazionale. La presenza del nostro giornale che punta essenzialmente ai mercato esteri che vogliono conoscere l'Italia e programmarla nelle loro proposte turistiche, è necessaria per far sentire la nostra voce e la voce di alcuni pezzi d'Italia nella fiera turistica più importante del mondo.\r

\r

ItaliAbsolutely è un portale B2B, redatto in inglese, che mette in vetrina l’Italia. Un innovativo hub multimediale che risponde alle necessità dell’intermediazione estera che vende il Bel Paese, semplificando per i professionisti del turismo il lavoro di ricerca, l’aggiornamento, l’approfondimento dell’offerta, e la costruzione di proposte di viaggio di forte appeal.\r

\r

Consente ai buyer esteri di incontrare i migliori player dell’incoming italiano e di essere aggiornati sulle ultime notizie dall’Italia con interviste, suggerimenti ed esperienze. Ma c’è di più, perché propone anche pacchetti turistici, esperienze di viaggio e soggiorni acquistabili online.\r

\r

Nato dal Gruppo Travel, editore della testata Travel Quotidiano che da oltre 30 anni è un punto di riferimento per il settore del turismo italiano e internazionale, i contenuti web di ItaliAbsolutely sono realizzati da giornalisti travel trade di madre lingua inglese. Quotidianamente il portale viene letto da buyer internazionali e professionisti del turismo provenienti prevalentemente da Stati Uniti e Canada, Europa, Medio Oriente e da mercati emergenti.\r

\r

Piattaforma che valorizza il sistema turistico italiano, dà rilievo alle eccellenze del territorio e avvalora gli operatori del comparto, ItaliAbsolutely ha il patrocinio dell’Enit l’azienda nazionale del turismo. Inoltre ha stretto partnership di sodalizio con enti internazionali quali Etoa l’associazione dei tour operator europei, Welcome to Italy il portale del Welcome Travel Group e Portale Sardegna, e La Borsa del Matrimonio in Italia. \r

\r

Con un mailing internazionale di 80.00 tra tour operator, agenzie di viaggio, hotel, compagnie aeree, società di trasporto, aziende digitale, organizzatori di eventi e associazione di categoria, ItaliAbsolutely traghetta il prodotto Italia nel mondo rendendolo immediatamente fruibile e facilmente raggiungibile. \r

\r

Molte regioni italiani hanno espresso il loro apprezzamento per un portale che parla finalmente di loro uscendo dai luoghi comuni e approfondendo le varie offerte del territorio. Dalla cultura, all’enogastronomia, dal turismo sportivo a quello rurale. Insomma dando un’immagine composta e complessiva delle possibilità turistiche dei territori.\r

\r

Sfoglia l'edizione del WTM di ItaliAbsolutely\r

\r

[gallery columns=\"2\" ids=\"433632,433633\"]\r

\r

","post_title":"ItaliAbsolutely è presente al Wtm di Londra","post_date":"2022-11-07T12:45:22+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1667825122000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433625","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le persone al centro. E' il claim scelto dal nuovo chief commercial officer di Nuovevacanze Travel Group. Danilo Gorla è approdato nel network milanese da appena un mese ma già dà il via a \"un percorso importante che ci vedrà protagonisti su una serie di fronti ben distinti. Il tutto, incentrando sulle persone il rapporto con le agenzie, che dovranno essere le vere protagoniste del mercato; entreremo in maniera empatica comunicando con loro e immedesimandoci in loro; dobbiamo comprendere in primis i bisogni, di conseguenza soddisfare le aspettative.”\r

\r

Si parte con i roadshow di Genova, Firenze, Padova, Brescia e Verona nel mese di novembre. \"Daremo grande spazio subito dopo al nostro Road Tour 1 to 1 che toccherà nei prossimi mesi tutte le regioni d’Italia e che ci vedrà coinvolti nella visita delle adv della rete, alle quali porteremo in maniera tangibile le novità del gruppo - aggiunge Gorla -. Ma la grande novità sarà la convention nazionale di fine gennaio, location ancora top secret, nella quale saranno coinvolte tutte le adv del gruppo in una due giorni ricca di appuntamenti e sorprese. In questo momento storico in cui ci si deve adattare al cambiamento del mercato e alle esigenze del trade, noi ci facciamo trovare pronti a partire dal fattore prodotto: nuovo, dedicato e soprattutto tailor made\".","post_title":"Nuovevacanze mette al centro persone e prodotto. A fine gennaio la convention nazionale","post_date":"2022-11-07T12:11:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1667823093000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433615","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato un anno intenso, il 2022, per Maestro Turismo: un anno di forte rilancio e di consolidamento dei marchi Kuda e Maestro Tour Operator. \"Sono state in particolare tante le iniziative dedicate al trade realizzate negli ultimi mesi con l’obiettivo primario di illustrare ai nostri partner le modalità con cui operiamo i nostri progetti culturali di corto e lungo raggio e di rendere semplice la comunicazione personale\", spiega il responsabile vendite, Angelo Massimetti.\r

\r

Il mese scorso, sotto la conduzione dello stesso Massimetti, l'operatore capitolino ha quindi incontrato le agenzie del Centro Italia: il 6 ottobre presso l'hotel Michelangelo di Terni, per l'area della medesima provincia umbra e per quella di Rieti, nonché il 27 ottobre in Abruzzo all'hotel Carlton di Pescara. La campagna di presentazione, denominata Solo Noi, proseguirà quindi a novembre e dicembre con ulteriori tappe nel Nord Italia, a Padova e Torino. ","post_title":"Maestro Turismo in tour con il roadshow Solo Noi per incontrare le adv. Prossime tappe, Padova e Torino","post_date":"2022-11-07T11:47:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667821653000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433611","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La guerra in Ucraina ostacolerà la ripresa del settore dell'aviazione internazionale nei prossimi anni. Eurocontrol prevede che il ritorno ai livelli di traffico pre-pandemia richiederà del tempo a causa degli effetti che il conflitto sta avendo in termini di aumento dei prezzi, inflazione e impatto sulle tasche. \r

\r

Come visto nell'ultimo aggiornamento, lo scenario più fattibile non prevede una piena riattivazione fino al 2025, quando i dati per il 2019 saranno pari, prevede che, nel 2023, il traffico raggiungerà il 92%, con un 2024 già al limite del pre-Covid livelli con il 98%.\r

\r

L'orizzonte più ottimista (e meno probabile) rivela che il 2023 potrebbe essere il momento della ripresa assoluta. Da parte sua, il più pessimista non prevede che il numero di operazioni torni alla normalità fino a dopo l'anno 2028.\r

\r

Ma ciò che regna nel presente e, per il momento, richiede molto ottimismo. Negli ultimi sette giorni, il traffico globale è sceso a solo il 12% dei dati pre-pandemia. Sono stati registrati una media di 28.216 voli giornalieri, proseguendo il buon andamento delle settimane precedenti. \r

\r

Con tutto ciò, è molto probabile che durante tutto questo anno 2022 solo l'84% delle operazioni verrà recuperato. Questo perché il Covid ha imperversato ancora nei primi mesi, seguito dallo scoppio del conflitto russo-ucraino e dai continui scioperi degli ultimi mesi, alcuni ancora in vigore","post_title":"Eurocontrol: la guerra in Ucraina rallenta la piena ripresa del trasporto aereo","post_date":"2022-11-07T11:20:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1667820010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433600","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\"Il 2022 si può dire positivo per quanto riguarda i flussi turistici, tornati quasi ai livelli pre-Covid, nonostante siano mancati gli ospiti russi. Sulla stagione invernale aleggiano però numerose incognite legate alla situazione sanitaria e alla guerra in Ucraina. Ma a preoccupare il settore, è soprattutto la gestione del personale: circa 200 mila dipendenti sono stati persi con la pandemia, perché impegnati in altri settori. Così vengono meno le risorse già formate che rappresentavano la vera ricchezza made in Italy del settore, il valore aggiunto per la gestione dei clienti che arrivano nelle strutture\". E' il grido d'allarme che lancia Nicola Ciccarelli, presidente del gruppo Swadeshi e membro dei consigli direttivi di Confindustria Alberghi e del Tourism International Forum.\r

\r

\"Per recuperare quel personale e tornare attrattivi, bisogna aggiornare i compensi dei lavoratori - prosegue quindi Ciccarelli -. Ciò è possibile solo riducendo il carico fiscale che si abbatte su salari, così da garantire stipendi più generosi ai lavoratori. Il governo e il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, studino perciò al più presto misure immediate per il settore alberghiero, affinché si possa abbassare la pressione fiscale per aumentare gli stipendi e per recuperare i circa 200 mila lavoratori persi”.\r

\r

Altra questione di stringente attualità è poi naturalmente il caro energia: “Il costo delle forniture elettriche è praticamente triplicato e finora risultano insufficienti le riduzioni garantite attraverso il credito d'imposta. Gli aumenti – prosegueCiccarelli – rischiano di mettere in ginocchio il settore e molte aziende saranno costrette a chiudere. Se l’unica alternativa che ci rimane è quella di aumentare la tariffa media delle camere, tale decisione non potrà che penalizzare fortemente la classe media e le famiglie. Anche sul tema energetico, con Confindustria Alberghi abbiamo quindi chiesto interventi mirati perché ci sono problemi da risolvere rapidamente. Non è più possibile rinviare le soluzioni”.\r

\r

Nonostante il contesto delicato, il gruppo Swadeshi continua comunque a pensare a tante novità: “Abbiamo accelerato i programmi di riqualificazione energetica di tutte le strutture, anticipando il rinnovamento originariamente previsto entro cinque anni ai prossimi 24 mesi - conclude Ciccarelli -. Nel nostro piano aziendale avremo particolare attenzione ad ambiente, sociale e governance, garantendo come sempre pari opportunità. Il vero obiettivo è quello di diventare autonomi da un punto di vista energetico, in chiave green, e così abbattere i consumi e dare un contributo al miglioramento della difficile situazione dell’ambiente”.","post_title":"Ciccarelli, Swadeshi: il governo diminuisca le tasse; mancano 200 mila lavoratori all'appello","post_date":"2022-11-07T10:28:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1667816899000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433596","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in programma per il prossimo 6 dicembre il Recruiting day di Club Med dedicato alle posizioni del dipartimento cucina e organizzato in collaborazione con LavoroTurismo. I colloqui avranno luogo online. La compagnia sta cercando figure di aiuto cuoco, capo partita e demi chef de partie per la sua struttura di Pragelato, in Piemonte. \r

\r

Una volta inviata la candidatura attraverso il portale, lo staff di LavoroTurismo esaminerà il cv e, se ritenuto idoneo, organizzerà un breve colloquio telefonico. A quel punto, il candidato potrà prenotare l'incontro finale con i selezionatori Club Med, che si terrà il 6 dicembre. Il 24 novembre verrà inoltre trasmesso in streaming il webinar sulla vita lavorativa nei resort. Sarà un’occasione per scoprire cosa vuol dire far parte della famiglia Club Med, lavorando in un dipartimento fondamentale come quello della cucina. Chi si collegherà potrà anche rivolgere delle domande direttamente ai recruiter della compagnia. Il webinar è aperto a tutti.","post_title":"Al via il prossimo 6 dicembre il Recruiting day online per il Club Med Pragelato","post_date":"2022-11-07T10:13:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667816033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433591","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In qualsiasi destinazione si troveranno in vacanza - Mediterraneo, Caraibi, Emirati Arabi Uniti, Sud America o crociere transatlantiche – gli ospiti di Costa Crociere non si perderanno neanche un minuto delle partite dei prossimi Mondiali di calcio. Le navi della compagnia trasmetteranno infatti in diretta i match sul canale di bordo Sport 24 anche in piena navigazione, grazie al collegamento via satellite con un'ampia copertura tra i due emisferi (settentrionale e meridionale).\r

\r

Le partite saranno disponibili gratuitamente sia sui maxi schermi delle aree pubbliche delle navi, sia sui televisori in cabina. L’ammiraglia Toscana trasmetterà le prime partite dal Mediterraneo occidentale sino a fine novembre, quando farà rotta a Dubai, con una crociera di 20 giorni. Le partite finali saranno disponibili nel corso della prima delle crociere invernali di una settimana che visiteranno Emirati Arabi e Oman, con scali lunghi a Dubai, Abu Dhabi e Muscat. La Smeralda visiterà ogni settimana Italia, Francia e Spagna durante l’intero periodo dei Mondiali, mentre la Deliziosa proporrà crociere, sempre di una settimana, dirette in Grecia, Croazia e Montenegro, con partenza da Bari e Trieste.\r

\r

La Fascinosa sarà impegnata in una crociera di dieci giorni a Lisbona, una di 11 giorni in Marocco e una minicrociera nel Mediterraneo. La Pacifica offrirà minicrociere nel Mediterraneo. Dopo di che, a inizio dicembre, entrambe le navi si sposteranno dall’Europa ai Caraibi, con crociere transatlantiche di 14 e 16 giorni, che permetteranno di visitare due continenti in una sola vacanza. La Favolosa, la Fortuna e la Firenze partiranno dall’Italia, il 18, 20 e 28 novembre, per raggiungere il Brasile e l’Argentina, dove rimarranno posizionate per tutto l’inverno, compreso anche il periodo delle finali del Mondiale, tramesse sempre su Sport 24.\r

\r

","post_title":"Sulle navi Costa tutte le partite dei Mondiali del Qatar","post_date":"2022-11-07T10:06:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667815564000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433575","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea ha celebrato i suoi primi 10 anni di attività a Verona con 4,7 milioni di passeggeri trasportati e un'offerta per il 2023 di circa 600.000 posti, in altre parole più di 3.200 voli. La compagnia spagnola collegherà lo scalo con 4 Paesi, per un totale di 13 destinazioni, 9 delle quali esclusive. Complessivamente, la capacità sugli aeroporti di Verona e Venezia per l’anno prossimo sarà di oltre 1 milione di biglietti in vendita, con collegamenti verso 30 destinazioni in 6 Paesi.\r

All’inaugurazione del 2012 della base di Venezia, è seguita nel 2015 quella di Verona e questo investimento ha consentito alla compagnia di instaurare un solido e duraturo rapporto con il tessuto economico del Nord-est.\r

In questi dieci anni di attività il vettore, oltre ad aver registrato eccellenti performance operative che rispecchiano la serietà e l’attenzione nei confronti dei suoi clienti, ha anche promosso l’interesse verso tematiche come la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale. In Veneto, per esempio, Volotea ha contribuito al restauro di importanti opere, come la balconata sansoviniana di Palazzo Ducale in Piazza San Marco o le opere danneggiate durante la Prima Guerra Mondiale custodite presso il Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno, classificatosi primo al programma di mecenatismo culturale #Volotea4Veneto.\r

\"I successi ottenuti fino ad oggi ci ripagano degli investimenti stanziati nel corso degli anni - ha affermato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -. In Veneto vogliamo mantenere un costante livello di impegno, offrendo un portfolio di destinazioni e voli in linea con le esigenze di viaggio dei nostri passeggeri: non è un caso che, recentemente, siano state inaugurate da Verona le rotte alla volta di Barcellona e Parigi - Charles de Gaulle, fortemente richieste dai viaggiatori\".\r

“Per i nostri aeroporti, Volotea rappresenta un partner importante, che ha saputo costruire un dialogo diretto e continuativo con il territorio, assecondandone le esigenze di mobilità e proponendo sempre nuovi mercati. A Verona, in particolare, la compagnia ci ha fortemente supportato nel far crescere l’aeroporto e nell’ampliarne progressivamente l’offerta di voli, rafforzata dall’apertura di una sua base operativa, diventando la prima compagnia del Catullo per destinazioni raggiunte – ha dichiarato Monica Scarpa, ad del Gruppo Save e di Catullo –. La stagione estiva degli aeroporti di Venezia e Verona si è chiusa con successo, portando il volume dei passeggeri complessivi dei due scali a 10,6 milioni da gennaio a ottobre”.\r

\r

","post_title":"Volotea e Verona: un sodalizio lungo dieci anni. Oltre 600.000 posti in vendita per il 2023","post_date":"2022-11-07T09:08:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667812106000]}]}}