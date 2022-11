L’ultima release del sito Glamour To mette lo staff in primo piano Nuovi contenuti, nuova veste grafica per la sezione business travel e mice, nuovi elementi che rendono più agile la navigazione e la fruizione dei servizi. Ma soprattutto la possibilità di vedere la nuova sede e di conoscere lo staff che compone il tour operator, con video di presentazione e contatti. E’ online l’ultimo aggiornamento del sito web di Glamour Tour Operator, un to che ha da sempre cerca il contatto con le persone: dai propri partner di lavoro allo staff che lo compone, fino all’utente finale. Una vocazione ben visibile nel restyling del sito. «Lato leisure è stato aggiunto il tab #WeAreGlamour con un video di presentazione dello staff, più tutti i contatti di supporto per gli agenti di viaggio con lo scopo di dare un volto a Glamour, ovvero a tutte le persone che lavorano quotidianamente con il trade e con l’occasione mostrare anche la nostra sede di Viareggio arredata in stile street-pop-art – spiega il direttore vendite & marketing, Simone Prinari -. È stata inoltre completamente rinnovata l’area dedicata al business travel & mice».

