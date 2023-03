L’esperienza di un Rendez-vous ad AlUla cuore del fam trip saudita griffato Kel 12 Un Rendez-vous in Arabia Saudita, che lo scorso 7 marzo ha raccolto nell’oasi di AlUla i partecipanti a vari itinerari in corso nell’area con tanto di concerto del pianista e compositore di fama internazionale Alessandro Martire; un evento a cui hanno partecipato anche dieci agenti di viaggio, ospiti di un fam trip organizzato in collaborazione con Saudi Tourism Authority e Qatar Airways. E’ la punta di diamante dell’anno di intenso lavoro che Kel 12 ha dedicato alla destinazione saudita con progetti ad hoc e tante nuove proposte, tra cui workshop nelle principali città italiane, presentazioni con approfondimenti sulla destinazione fino alla realizzazione, appunto, di viaggi evento. Oltre al momento del Rendez-vous, gli agenti presenti all’iniziativa, dopo un’interessante sosta a Doha, hanno visitato i principali highlights del paese: da Riyadh, la moderna capitale, hanno raggiunto i territori del Nord-Ovest, attraverso la Disah Valley (uno spettacolare percorso fra faraglioni di arenaria, sorgenti e palmeti) fino all’oasi appunto di AlUla, per poi proseguire alla volta di Medina, seconda città santa dell’Islam, godendo della possibilità di visitare questa meta ancora poco conosciuta, in quanto aperta al turismo da meno di un anno; infine, si è tenuta la visita di Jeddah con i suoi palazzi storici di corallo. “Abbiamo invitato le nostre agenzie partner al fam trip in Arabia Saudita a completamento del percorso di formazione dedicato alle adv fidelizzate – spiega la trade manager Kel 12, Daniela di Berardino -: un processo iniziato durante l’anno con i nostri Fotogrammi: appuntamenti dedicati al prodotto sempre arricchiti da un’esperienza. I colleghi agenti sono rimasti affascinati da questo paese dall’indiscutibile potenziale turistico”. “Siamo molto soddisfatti dell’esperienza vissuta in Arabia Saudita e di tutto il lavoro realizzato in questi anni, volto a creare una vasta e qualificata programmazione . aggiunge la head of sales, Sonia Di Gregorio -. Possiamo infatti vantare ben otto itinerari dedicati alla destinazione. Abbiamo costruito una relazione molto stretta con la Saudi Tourism Authority che ha portato, nel tempo, alla realizzazione di attività di formazione e di marketing, on e off line, rivolte sia alle agenzie sia ai viaggiatori. Qatar Airways, con cui abbiamo condiviso questo progetto di fam trip, è per noi un partner altrettanto strategico”.

