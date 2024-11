Le proposte Gioco Viaggi per un Natale e Capodanno ai Caraibi L’atmosfera di Natale e Capodanno combinata con il piacere di una vacanza rilassante e avventurosa. Trascorrere le festività in crociera è un’esperienza unica. Che si tratti di un viaggio ai Caraibi, nel Mediterraneo, in Antartide o verso destinazioni esotiche, Gioco Viaggi ha pensato a proposte per ogni età ed esigenza a bordo di navi che si trasformano in veri e propri villaggi natalizi galleggianti. “In particolare i prodotti premium con servizio di alto livello si stanno affermando sempre di più con un importante aumento di richieste nel periodo di Natale e Capodanno – spiega Chiara Lagioni, product manager di Gioco Viaggi –. La crociera diventa non solo un viaggio attraverso luoghi mozzafiato e mete tropicali ma anche un’avventura ricca di momenti di svago e condivisione, da sempre nell’immaginario collettivo di chi desidera un’esperienza completa con un’immersione totale nel comfort, nell’eleganza e nell’esclusività”. Tra le proposte più accattivanti delle feste con ancora pochi posti disponibili, Princess Cruises prevede partenze il 20, 22, 30 dicembre e il 4 gennaio alla scoperta delle isole dei Caraibi con itinerari di sette, dieci e 14 notti. Carnival con il suo programma di intrattenimento è la scelta vincente per chi predilige il divertimento e un ambiente giovane e informale e propone per tutto il periodo invernale la combinata Miami con tre notti in hotel e crociera di sette notti con la Celebration a Grand Turk, Amber Cove e Nassau, inclusi i voli dall’Italia. Partenza speciale di Capodanno il 29 dicembre sempre a bordo della Celebration per una crociera di sette notti da Miami con itinerario tra Amber Cove, San Juan e St. Thomas. Per chi preferisce una dimensione più contenuta e ha il piacere di navigare mid size, le navi Holland America Line sono pensate per essere abbastanza grandi per offrire il maggior numero possibile di servizi e amenities e allo stesso tempo misurate per mantenere un ambiente sofisticato. La compagnia propone un inverno ai Caraibi con le offerte Premium anche nel periodo di Natale e Capodanno. Privacy e servizio personalizzato sono le caratteristiche delle navi Seabourn. La partenza d Natale/Capodanno il 21 dicembre a bordo della Ovation prevede 14 notti da Barbados con scalo nelle isole di St. Lucia, Guadalupa, Anguilla, St. Kitts, Jost Van Dyke, San Juan, Curacao, Bonaire e Aruba. La flotta Seabourn resta ai Caraibi anche dopo le feste, nella stagione migliore, prevedendo fino a marzo 2025 crociere di sette e 14 notti da Barbados e Saint Maarten. Condividi

\r

","post_title":"Val d'Ega, tra sport ed enogastronomia gli eventi dell'inverno 24/25","post_date":"2024-11-19T11:24:11+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1732015451000]}]}}