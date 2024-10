Le Commandant Charcot di Ponant prima nave a raggiungere il Polo Nord inaccessibile Prestigioso primato per Ponant, la cui Commandant Charcot è la prima nave al mondo ad aver raggiunto il Polo Nord inaccessibile. Lo scorso 12 settembre, mentre percorreva la rotta transpolare da Nome, in Alaska, a Longyearbyen, sull’isola di Spitsbergen, la Commandant Charcot ha infatti raggiunto il punto sull’oceano Artico più distante dalla terraferma, attraversando poi il Polo Nord magnetico il 13 settembre e il Polo Nord geografico il 15 settembre. “Raggiungere il Polo Nord dell’Inaccessibilità è un momento di rara intensità, ma è soprattutto un’avventura collettiva, resa possibile grazie alla passione e all’esperienza di Ponant” ha commentato il capitano Étienne Garcia, al comando della nave. A bordo, 20 scienziati internazionali in missione per raccogliere dati critici in questa area inesplorata. Le Commandant Charcot è stata progettata per spedizioni in ambienti estremi. Unica nave da esplorazione polare di alto livello, il suo scafo di classe Polare 2 (Pc2) le consente di navigare in regioni polari riducendo al minimo l’impatto ambientale, grazie al suo motore elettrico ibrido alimentato da gas naturale liquefatto (lng). “Collaborare con Ponant ci consente di offrire ai nostri clienti esperienze di crociera davvero uniche, come quella proprio a bordo di Le Commandant Charcot – sottolineano da Gioco Viaggi, che rappresenta la compagnia in Italia -. Questa impresa straordinaria, che ha visto una nave raggiungere per la prima volta il Polo Nord dell’Inaccessibilità, riflette l’impegno del gruppo francese nell’esplorazione polare e nella sostenibilità ambientale, valori che in Gioco Viaggi condividiamo pienamente.” Condividi

