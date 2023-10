L’Argentina, e la sua cucina, protagonista dell’ultimo roadshow Tour2000AmericaLatina Sono dieci le serate del roadshow tutto argentino dedicato agli agenti di viaggio organizzato da Tour2000AmericaLatina: dieci cene nei migliori ristoranti argentini delle città italiane per un tour partito il 19 settembre a Senigallia per approdare a Bologna, Terni, Roma, Napoli, Firenze, Milano, Bergamo, e che si concluderà in grande stile il 10 ottobre a Rimini in occasione della fiera romagnola Protagonisti assoluti delle serate le bellezze di una delle destinazioni più affascinanti dell’America Latina, l’Argentina, e i #viaggiimperdibili di Tour2000AmericaLatina: partenze garantite con voli, hotel, trasferimenti e guida in italiano inclusi nella quota a persona. “Siamo molto soddisfatti del successo ottenuto dalle prime tappe del nostro roadshow e della partnership con Inprotur, che ci permette di far conoscere agli agenti di viaggio tutta la nostra offerta: dai tour più classici a quelli enogastronomici, dagli itinerari in moto fino ai soggiorni ecoluxury esclusivi, per una delle nostre destinazioni di punta, l’Argentina: – afferma Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina -. Come tributo all’enogastronomia argentina, rinomata ormai in tutto il mondo e da poco entrata nel prestigioso mondo della guida Michelin, abbiamo selezionato i migliori ristoranti argentini nelle città coinvolte”. Condividi

