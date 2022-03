L’Arabia Saudita inaugura Parole in Viaggio: il format Kel 12 – i Viaggi di Levi

Parte oggi con l’appuntamento dedicato all’Arabia Saudita in programma a palazzo Castiglioni a Milano la rassegna di incontri dal vivo e in diretta streaming, Parole in Viaggio: un progetto a cura di Kel 12 e i Viaggi di Maurizio Levi, per ritrovare il piacere dello stare insieme e conversare degli attuali e futuri orizzonti di viaggio. L’evento è stato realizzato in collaborazione con la Saudi Tourism Authority e con il supporto di Ambimed Group e Qatar Airways.

«Ci è sembrato naturale dedicare questo primo appuntamento, in collaborazione tra i due brand, proprio all’Arabia Saudita – spiega l’amministratore delegato delle società, Gianluca Rubino -: una destinazione insolita, ma ricchissima dal punto di vista archeologico, storico e naturalistico, in perfetta linea con la filosofia Kel 12 e che rappresenta parte della storia dei Viaggi di Maurizio Levi, già nel 2002 pioniere del turismo nel Paese. Sarà una serata di grande interesse poiché gli esperti che interverranno sono profondi conoscitori della meta, grandi specialisti in differenti campi, che sapranno raccontarla senza filtri da varie prospettive: dalla storia millenaria ai molti siti d’interesse archeologico, dalla passata all’attuale situazione sociale ed economica, dalla visione femminile e delle nuove generazioni, fino alla ricchezza naturalistica, nonché ai progetti futuri in termini di sostenibilità e rigenerazione».

Ad alternarsi in dialogo con il direttore del magazine National Geographic Italia, Marco Cattaneo, ci saranno lo stesso Maurizio Levi, Matteo Prato, country manager di Saudi Tourism Authority, Marco Restelli, giornalista e storico delle religioni orientali, Eleonora Bertuzzi, esperta di Arabia Saudita, Fabrizio Crusco, archeologo del dipartimento di arti islamiche del museo del Louvre e Giovanni Chimienti, biologo marino e zoologo presso l’Università di Bari e National Geographic Explorer.

«Già con la riapertura turistica di fine 2021 i riscontri dai nostri viaggiatori sono stati incredibili – prosegue Rubino -. Per questo crediamo molto nell’Arabia Saudita come destinazione turistica del 2022 e per i prossimi anni: la nostra programmazione prevede quindi ben quattro itinerari: un tour Kel 12, a carattere culturale con particolare attenzione al comfort, un altro Viaggi Levi, più concentrato e dallo spirito più avventuroso, nonché due itinerari in collaborazione tra i due brand, in equilibrio tra scoperta, cultura e comfort, incluso il viaggio ideato e accompagnato da Maurizio Levi in persona, con partenza unica dall’8 al 18 marzo 2022: Le radici di pietra tra le sabbie del Nefud, per esplorare, oltre ai siti più noti, anche l’area settentrionale del Paese, tra dune di sabbia rossa e incisioni rupestri».