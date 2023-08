L’allungo di Msc Crociere: vendite aperte per l’inverno 2024/25 Msc Crociere alza il sipario sulla stagione invernale 2024/25 con l’apertura delle vendite per una una serie di itinerari in diverse destinazioni: dalle mete preferite ai nuovi luoghi caldi, dalle mini-crociere alle crociere più lunghe, la proposta comprende destinazioni in tutti gli emisferi. Protagonisti dell’offerta sono senz’altro le regioni di Nord America e Caraibi: qui si muoveranno Msc Meraviglia, da New York: Msc Seascape, Msc Seaside, e anche Msc Divina da Miami; Msc Seashore, invece, farà scalo a Port Canaveral, vicino a Orlando. Spostandoci dall’altra parte del mondo, Msc Euribia farà il suo debutto negli Emirati Arabi con partenza da Dubai, per crociere di 7 notti, con tappe anche ad Abu Dhabi e sull’isola di Sir Bani Yas. Msc World Europa, una nave all’avanguardia con un design ultramoderno e una vasta scelta di esperienze culinarie, di intrattenimento e di svago per tutte le età, salperà da Genova ogni domenica alla scoperta del Mediterraneo, per un itinerario di 7 notti. Il Nord Europa sarà invece la meta di Msc Preziosa, con programmi di 7 notti e partenza ogni domenica da Amburgo. Tornano nelle Americhe, Msc Virtuosa avrà come homeport Fort-de-France, in Martinica, da dove partirà per un itinerario di 7 notti di fila nei Caraibi Centrali e Meridionali. Infine, obiettivo mar Rosso con Msc Musica che, salpando da Safaga, in Egitto, farà scalo in destinazioni come Luxor, Gedda, Aqaba, Petra e Sharm El-Sheikh, fino a Sokhna Port/Cairo. Condividi

