La prima volta di Torre del Greco protagonista della campagna di recruiting Gnv Arriva per la prima volta a Torre del Greco la nuova campagna di recruiting di Grandi Navi Veloci finalizzata all’inserimento di circa 500 nuove risorse in vista della prossima stagione estiva. La compagnia sta organizzando una serie di open day dedicati alla conoscenza e selezione di nuovi candidati. Il primo appuntamento si terrà appunto a Torre del Greco nelle giornate di mercoledì 24, dalle 14 alle 19, e giovedì 25 gennaio, dalle ore 9 alle 17, presso l’hotel Poseidon di Via Cesare Battisti 80. La campagna proseguirà quindi nei prossimi mesi con tappe a Potenza, Bari, Catanzaro e Palermo. Gnv ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di macchina e di coperta, come ufficiali, ottonai, operai e frigoristi, ma anche personale di gestione dell’hotel, tra cui commissari, assistenti ufficio, cuochi, pizzaioli, garzoni e piccoli di camera. Si ricercano inoltre candidati che conoscano le lingue, in particolare quella araba, francese e spagnola. Ai candidati che vorranno presentarsi agli open day sarà richiesto di portare con sé una copia del proprio cv aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, il libretto di navigazione e la documentazione relativa ai corsi Sctw. La candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati economicamente nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione e seguiti in tutto l’iter per ottenere il libretto di navigazione. Una volta in possesso della documentazione necessaria, i candidati avranno la possibilità di partecipare a delle sessioni di training a bordo, organizzate in collaborazione con l’Msc Training Center che permetteranno loro di familiarizzare con l’ambiente della nave e le mansioni legate al mestiere. Per l’invio dei cv è possibile consultare il sito della compagnia www.gnv.it all’interno della sezione “Lavora con noi”. Per ulteriori informazioni scrivere a crew@gnv.it. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459777 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Arriva per la prima volta a Torre del Greco la nuova campagna di recruiting di Grandi Navi Veloci finalizzata all’inserimento di circa 500 nuove risorse in vista della prossima stagione estiva. La compagnia sta organizzando una serie di open day dedicati alla conoscenza e selezione di nuovi candidati. Il primo appuntamento si terrà appunto a Torre del Greco nelle giornate di mercoledì 24, dalle 14 alle 19, e giovedì 25 gennaio, dalle ore 9 alle 17, presso l’hotel Poseidon di Via Cesare Battisti 80. La campagna proseguirà quindi nei prossimi mesi con tappe a Potenza, Bari, Catanzaro e Palermo. Gnv ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di macchina e di coperta, come ufficiali, ottonai, operai e frigoristi, ma anche personale di gestione dell’hotel, tra cui commissari, assistenti ufficio, cuochi, pizzaioli, garzoni e piccoli di camera. Si ricercano inoltre candidati che conoscano le lingue, in particolare quella araba, francese e spagnola. Ai candidati che vorranno presentarsi agli open day sarà richiesto di portare con sé una copia del proprio cv aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, il libretto di navigazione e la documentazione relativa ai corsi Sctw. La candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati economicamente nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione e seguiti in tutto l’iter per ottenere il libretto di navigazione. Una volta in possesso della documentazione necessaria, i candidati avranno la possibilità di partecipare a delle sessioni di training a bordo, organizzate in collaborazione con l'Msc Training Center che permetteranno loro di familiarizzare con l’ambiente della nave e le mansioni legate al mestiere. Per l’invio dei cv è possibile consultare il sito della compagnia www.gnv.it all’interno della sezione “Lavora con noi”. Per ulteriori informazioni scrivere a crew@gnv.it. [post_title] => La prima volta di Torre del Greco protagonista della campagna di recruiting Gnv [post_date] => 2024-01-19T11:43:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705664633000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459762 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si svolgerà a Prato la seconda edizione di TIPO Festival, che vedrà protagonista il territorio col suo affascinante patrimonio di turismo industriale. Appuntamento il 12, 13 e 14 aprile 2024. In programma moltissime iniziative per diversi target, per appassionati di turismo industriale e per addetti ai lavori che si daranno appuntamento in una città, come Prato, che offre un connubio unico nel suo genere, tra storia e innovazione, tra passato e futuro. In calendario spettacoli in fabbrica, itinerari di trekking nelle archeologie industriali, visite in azienda, presentazioni libri, contest fotografico con mostra finale, performance, mostre e laboratori per bambini di arte tessile. E per gli addetti ai lavori tornano - come lo scorso anno - le importanti assemblee nazionali di AIPAI (Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale) e ERIH (European Route of Industrial Heritage): altissime professionalità a confronto per riflettere sullo stato dell'arte del turismo industriale italiano ed europeo e del suo futuro. [post_title] => Prato, dal 12 al 14 aprile la seconda edizione di Tipo Festival [post_date] => 2024-01-19T11:31:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705663887000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459735 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Brussels Airlines alza il sipario sulle nuove uniformi per il personale di cabina e delle operazioni a terra. La compagnia aerea ha scelto Gabrielle Szwarcenberg, giovane designer dell'Accademia Reale di Belle Arti di Anversa, e diversi altri marchi belgi affermati, per evidenziare ancora una volta la sua 'Belgitude'. Materiali innovativi, come uva e cactus, rendono l'uniforme più sostenibile. Anche la guida allo stile che la accompagna è stata completamente rivista per diventare molto più inclusiva. Le divise saranno introdotte a bordo e in aeroporto dal prossimo 1° marzo e saranno indossate da oltre 2.600 dipendenti. Protagonisti i colori blu scuro con dettagli champagne. La nuova palette di colori e le nuove stampe sono state progettate per allinearsi perfettamente con il nuovo marchio Brussels Airlines, introdotto nel novembre 2021. La collezione si ispira alle uniformi glamour delle compagnie aeree degli anni Sessanta, dando vita a silhouette contemporanee ma senza tempo, da cui l'introduzione del dolcevita e dell'abito A-line. L'intero processo di progettazione è durato due anni. Con sondaggi, workshop e sessioni di progettazione, l'uniforme è stata creata in stretta collaborazione con i dipendenti in prima linea. Tra i vari modelli, i dipendenti hanno potuto scegliere il look finale. Insieme alla nuova uniforme, Brussels Airlines ha anche aggiornato la sua guida allo stile, con nuove linee guida che dovrebbero contribuire a un maggiore benessere sul lavoro di tutti i membri del personale in uniforme. Le linee guida per capelli, trucco e gioielli non saranno più diverse per uomini e donne. Inoltre, il trucco diventa facoltativo per tutti e quindi non più obbligatorio per le donne. Non c'è differenza di genere nemmeno per quanto riguarda l'acconciatura dei capelli, che devono essere legati o raccolti in uno chignon non appena toccano le spalle: si tratta di un'istruzione legata alla sicurezza. Infine, ora si possono mostrare anche i tatuaggi, purché rispettino alcune regole, come la posizione, la dimensione e ciò che rappresentano. [gallery ids="459738,459741,459740"] [post_title] => Brussels Airlines svela le nuove divise, che saranno indossate dal 1° marzo [post_date] => 2024-01-19T10:22:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705659744000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459723 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eva Air, a poco più di un anno dal debutto dei collegamenti fra Milano Malpensa e Taipei, lavora per consolidare e ampliare i rapporti con il mercato Italia, a cominciare dal trade. La compagnia aerea di Taiwan parteciperà anche quest'anno alla Bit (Padiglione 4 - Stand C61), "che siamo certi rappresenterà una ulteriore opportunità per creare nuovi rapporti con il trade italiano, consolidando quelli già esistenti, e per far conoscere la compagnia ai viaggiatori italiani offrendo un’esperienza di viaggio di altissimo livello - osserva Eric Hsueh, general manager di Eva Air Italy Branch -. Il nostro modello operativo intende essere multiculturale per stringere una forte alleanza tra i nostri Paesi, con una reciproca promozione del turismo, degli affari e degli scambi culturali e permettendo, così, ai taiwanesi di scoprire Milano, una straordinaria capitale di arte, moda e cultura e l’Italia tutta, e agli italiani di conoscere la passione e l’ospitalità del popolo taiwanese”. A sottolineare questo stretto rapporto con la cultura italiana ci sono le collaborazioni avviate con il brand di design Alessi e con una tenuta biologica di ulivi in Sicilia, grazie alla quale sono stati realizzati prodotti in edizione limitata da regalare ai clienti più importanti che, scansionando il QR Code presente sul regalo si collegano al sito di Eva Air e possono acquistare i biglietti a tariffe promozionali. In questo anno di attività il vettore è stato protagonista di molteplici campagne marketing: sui tram cittadini, nelle stazioni ferroviarie e nella metropolitana, sui giornali e sulle riviste, sui canali digitali e sui social media. [post_title] => Eva Air punta a rafforzare le relazioni con il mercato italiano, a cominciare dal trade [post_date] => 2024-01-19T09:23:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705656196000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459699 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_459702" align="alignleft" width="300"] Da sinistra Stefano Colombo di Uvet, Riccardo Maggioni, di Snowit e Leonardo Cesarini, di Trenord[/caption] È stata presentata ieri a Milano la seconda edizione dei Treni della Neve, nata dalla collaborazione fra Trenord e Snowit. Già dallo scorso mese di dicembre infatti, grazie a questa iniziativa, gli appassionati di sci ed escursioni sulla neve possono raggiungere le mete sciistiche dei comprensori lombardi e piemontesi direttamente con il treno, senza usare l’auto. L’offerta treno + navetta + ski pass, che fino allo scorso anno permetteva di raggiungere i comprensori di Aprica&Colteno e Valmalenco, da quest’anno si è ulteriormente arricchita con 3 nuove destinazioni: i Piani di Bobbio e Madesimo per la Lombardia,e la new entry piemontese Domobianca. «Se vogliamo davvero un futuro più sostenibile, la scelta del treno e del mezzo pubblico in generale deve diventare la prima opzione anche per gli spostamenti legati al tempo libero e al turismo. È questo quindi l’obiettivo della collaborazione con Snowit, che per il secondo anno ci vede impegnati nella promozione di un turismo invernale più green e conveniente» ha dichiarato Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord. Oltre 1700 i clienti che da dicembre ad oggi hanno già raggiunto le località sciistiche aderendo all’offerta “treni della neve”, grazie anche a tariffe più convenienti che permettono con un sistema di biglietti integrati di acquistare un pacchetto completo che comprende, oltre al treno, tutti i servizi utili per una giornata sulla neve. La comodità di raggiungere i comprensori sciistici senza dover spostare l’auto, oltre a un transfer dedicato che dalla stazione di arrivo porta in poco tempo direttamente sulle piste, è sicuramente tra i motivi del successo di questa iniziativa. Che da quest’anno punta molto sul target giovanile, grazie a una campagna di comunicazione mirata che ha l’obiettivo di invitare i giovani a trascorrere una giornata sulla neve, senza ricorrere all’automobile. «I servizi complementari in vendita su Snowit rappresentano un grande valore aggiunto per il cliente. Sulla nostra app infatti, - commenta Riccardo Maggioni, direttore generale e co-fondatore di Snowit - è possibile noleggiare gli sci o le ciaspole, acquistare lo skipass, prenotare una lezione con il maestro di sci, acquistare un ingresso alle terme, prenotare una stanza in hotel, e anche attivare un’assicurazione. Sulla piattaforma gli amanti della neve possono quindi costruirsi un pacchetto personalizzato, eliminando totalmente la coda in cassa, e ottimizzando così il tempo da trascorrere sulle piste». [gallery ids="459703,459704,459705"] [gallery ids="459710,459711"] [post_title] => Prossima fermata neve: Trenord e Snowit insieme per un turismo invernale sostenibile [post_date] => 2024-01-19T09:05:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => sci [1] => turismo-invernale ) [post_tag_name] => Array ( [0] => sci [1] => turismo invernale ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705655103000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459657 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443575" align="alignleft" width="300"] Alcune mobile home Human Company[/caption] Si fa sempre più stretto il legame tra la finanza e il mondo dell'open air italiano. Dopo le recenti indiscrezioni sul possibile cambio di partnership in casa Club del Sole, giungono ora altre voci riguardanti questa volta il gruppo Human Company, attualmente controllato al 100% dalla famiglia Cardini Vannucchi. Stando ai rumours, sempre raccolti dal Sole 24 Ore, l'operatore toscano sarebbe stato infatti messo nel mirino dagli statunitensi di Hines che, in joint venture con Clessidra, starebbe studiando il proprio ingresso nel capitale della società dell'open air, attiva anche nei segmenti degli ostelli e dei relais di campagna. L'operazione dovrebbe concludersi entro la fine del primo trimestre dell'anno e punterebbe al rafforzamento dell'organizzazione Human Company, nonché al suo ulteriore sviluppo. La compagnia toscana nata negli anni '80 come Ecv Group da una famiglia tradizionalmente legata all'industria tessile di Prato, ha chiuso il 2022 con un giro d'affari di 123 milioni di euro. Il gruppo conta oggi dieci village e camping in Toscana, Veneto, Lazio e Lussemburgo, a cui si aggiungono due ostelli 2.0 a marchio Plus Hostel a Firenze e a Praga, nonché la tenuta Palagina sulle colline del Chianti. Presente anche un format f&b chiamato Mercato Centrale, attualmente attivo a Firenze, Roma, Torino, a Milano e a Campi Bisenzio. [post_title] => Gli operatori finanziari Hines e Clessidra pronti a entrare nel capitale di Human Company [post_date] => 2024-01-18T12:50:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705582247000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459629 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una giornata live, a Borgo Egnazia in Puglia, il prossimo 9 febbraio, e una virtuale online il 13 dello stesso mese. Il gruppo Egnazia Ospitalità Italiana, fondato l'anno scorso da Aldo Melpignano, da il via ai propri primi recuiting days. Le posizioni aperte comprendono ruoli nei reparti front office, guest relations, porter, economato, sala, sommelier, cucina, plonge, pasticceria, bar, housekeeping, reservations, logistica, allestimenti, spa, bagnini e manutenzione. La ricerca riguarda lo stesso Borgo Egnazia di Savelletri di Fasano, nonché la masseria Le Carrube e l'Ostuni a Mare, entrambi situati nell'omonima località pugliese, l'hotel Santavenere di Maratea e il de Len di Cortina d’Ampezzo. Per partecipare ai recruiting days basterà compilare il form sul sito entro il 3 febbraio alle ore 13. [post_title] => Al via il 9 e il 13 febbraio i primi recruiting days del gruppo Egnazia Ospitalità Italiana [post_date] => 2024-01-18T10:35:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705574106000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459612 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Proseguono le serate - evento di Azemar. Co-protagoniste dell'appuntamento dello scorso 16 gennaio presso il Signorvino Valpolicella di Verona sono state questa volta le strutture del gruppo Como Hotels and Resorts, presenti nella Azemar Travel Collection 2024 con due proprietà alle Maldive. Situato sua una piccola isola nell’atollo di Malé Sud, il Como Cocoa Island è ideale per chi cerca una vacanza rilassante e informale, ma al contempo elegante. Resort molto amato da celebrities e vip, vanta acque calde nel reef che promettono snorkeling e immersioni affascinanti. Il Como Maalifushi è invece l’unico resort presente nell’incontaminato atollo di Thaa; ha uno stile sobrio e chic, dal lusso discreto. E' luogo ideale per famiglie, coppie, surfisti e subacquei. Nelle vicinanze vi sono inoltre una serie di piccole isole private disabitate, dove è facile avvistare mante e una vastissima varietà di pesci di ogni colore e dimensione. L’isola dista solo 50 minuti in idrovolante dal Cocoa Island, permettendo soggiorni combinati tra le due isole. [caption id="attachment_459616" align="alignright" width="300"] Da sinistra, Massimo Ravaglia, Sonia Travaini e Loris Giusti[/caption] Alla serata, a rappresentare il brand Como, Sonia Travaini, director of sales South Europe. Per Azemar, Loris Giusti (key account) e Massimo Ravaglia (area sales Triveneto). Alla serata hanno quindi partecipato i seguenti agenti di viaggi: Susi della Number Nine Travel, Gloria della Kasba Viaggi, Elena e Roberto della Quarzo Viaggi, Franca, Barbara ed Elisabetta della Vertours, Lamberto e Anna della Welcome Travel Store, Giorgia e Marina della Maryland Viaggi, Marianna della 15 Viaggi, Simonetta e Giulia della Soluzioni Omnia Media, Sara della Latitude Travel, Martina e Paola della Expotour, Michela della Sol y Mar, Camilla ed Erika della Capricci Viaggi, Gabriele della Iantra Viaggi, Mariangela della Everywhere, Roberta della Roberta Viaggi, Giada della Lanai, Veronica della Kimama Viaggi, Jennifer della Armi e Bagagli, Michela della il Gioiello dei Viaggi, Valentina della Time Warp Travel, Silvia della Tennessee Viaggi, nonché Giorgio della Fiji Time. [post_title] => Proseguono le serate Azemar: a Verona co-protagonisti i resort del gruppo Como [post_date] => 2024-01-18T09:48:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705571284000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459598 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways sbarca all'edizione 2024 di Fitur - a Madrid dal 24 al 28 gennaio -, principale fiera per le compagnie e gli operatori inbound e outbound dell'America Latina. Sul mercato Spagna la compagnia aerea italiana opera oggi 84 frequenze settimanali, con voli diretti da Madrid e Barcellona verso l'hub di Roma Fiumicino, a cui si aggiungono comode connessioni con l'intero network Ita e voli stagionali da/per le Isole Baleari (Ibiza, Maiorca e Minorca) operati nella stagione estiva. In particolare, i passeggeri provenienti da Madrid e Barcellona possono proseguire comodamente via Roma Fiumicino su tutte le destinazioni intercontinentali del vettore. Lo stand di Ita Airways (4C18) sarà situato nel padiglione 4, all'interno dello spazio Enit: qui la compagnia incontrerà i protagonisti dell'industria turistica internazionale, le agenzie di viaggio, i tour operator e gli uffici del turismo. Sarà l’occasione per illustrare agli operatori del settore l'espansione del network che nella stagione invernale in corso include 51 destinazioni, di cui 12 intercontinentali, 23 internazionali e 16 domestiche. Tra le novità della prossima stagione estiva è previsto un ulteriore sviluppo verso le destinazioni intercontinentali con nuovi voli diretti che la compagnia inaugurerà verso il Nord America, il Canada, l’Africa e il Medio Oriente. [post_title] => Ita Airways sbarca a Fitur con le novità del network internazionale [post_date] => 2024-01-18T09:22:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705569768000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la volta torre del greco protagonista della campagna recruiting gnv" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":48,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2127,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459777","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arriva per la prima volta a Torre del Greco la nuova campagna di recruiting di Grandi Navi Veloci finalizzata all’inserimento di circa 500 nuove risorse in vista della prossima stagione estiva. La compagnia sta organizzando una serie di open day dedicati alla conoscenza e selezione di nuovi candidati. Il primo appuntamento si terrà appunto a Torre del Greco nelle giornate di mercoledì 24, dalle 14 alle 19, e giovedì 25 gennaio, dalle ore 9 alle 17, presso l’hotel Poseidon di Via Cesare Battisti 80. La campagna proseguirà quindi nei prossimi mesi con tappe a Potenza, Bari, Catanzaro e Palermo.\r

\r

Gnv ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di macchina e di coperta, come ufficiali, ottonai, operai e frigoristi, ma anche personale di gestione dell’hotel, tra cui commissari, assistenti ufficio, cuochi, pizzaioli, garzoni e piccoli di camera. Si ricercano inoltre candidati che conoscano le lingue, in particolare quella araba, francese e spagnola.\r

\r

Ai candidati che vorranno presentarsi agli open day sarà richiesto di portare con sé una copia del proprio cv aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, il libretto di navigazione e la documentazione relativa ai corsi Sctw. La candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati economicamente nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione e seguiti in tutto l’iter per ottenere il libretto di navigazione. Una volta in possesso della documentazione necessaria, i candidati avranno la possibilità di partecipare a delle sessioni di training a bordo, organizzate in collaborazione con l'Msc Training Center che permetteranno loro di familiarizzare con l’ambiente della nave e le mansioni legate al mestiere. Per l’invio dei cv è possibile consultare il sito della compagnia www.gnv.it all’interno della sezione “Lavora con noi”. Per ulteriori informazioni scrivere a crew@gnv.it.","post_title":"La prima volta di Torre del Greco protagonista della campagna di recruiting Gnv","post_date":"2024-01-19T11:43:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705664633000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459762","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si svolgerà a Prato la seconda edizione di TIPO Festival, che vedrà protagonista il territorio col suo affascinante patrimonio di turismo industriale. Appuntamento il 12, 13 e 14 aprile 2024.\r

\r

In programma moltissime iniziative per diversi target, per appassionati di turismo industriale e per addetti ai lavori che si daranno appuntamento in una città, come Prato, che offre un connubio unico nel suo genere, tra storia e innovazione, tra passato e futuro.\r

\r

In calendario spettacoli in fabbrica, itinerari di trekking nelle archeologie industriali, visite in azienda, presentazioni libri, contest fotografico con mostra finale, performance, mostre e laboratori per bambini di arte tessile.\r

\r

E per gli addetti ai lavori tornano - come lo scorso anno - le importanti assemblee nazionali di AIPAI (Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale) e ERIH (European Route of Industrial Heritage): altissime professionalità a confronto per riflettere sullo stato dell'arte del turismo industriale italiano ed europeo e del suo futuro.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Prato, dal 12 al 14 aprile la seconda edizione di Tipo Festival","post_date":"2024-01-19T11:31:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1705663887000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459735","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brussels Airlines alza il sipario sulle nuove uniformi per il personale di cabina e delle operazioni a terra. \r

\r

La compagnia aerea ha scelto Gabrielle Szwarcenberg, giovane designer dell'Accademia Reale di Belle Arti di Anversa, e diversi altri marchi belgi affermati, per evidenziare ancora una volta la sua 'Belgitude'. Materiali innovativi, come uva e cactus, rendono l'uniforme più sostenibile. Anche la guida allo stile che la accompagna è stata completamente rivista per diventare molto più inclusiva.\r

\r

Le divise saranno introdotte a bordo e in aeroporto dal prossimo 1° marzo e saranno indossate da oltre 2.600 dipendenti. Protagonisti i colori blu scuro con dettagli champagne. La nuova palette di colori e le nuove stampe sono state progettate per allinearsi perfettamente con il nuovo marchio Brussels Airlines, introdotto nel novembre 2021. La collezione si ispira alle uniformi glamour delle compagnie aeree degli anni Sessanta, dando vita a silhouette contemporanee ma senza tempo, da cui l'introduzione del dolcevita e dell'abito A-line.\r

\r

L'intero processo di progettazione è durato due anni. Con sondaggi, workshop e sessioni di progettazione, l'uniforme è stata creata in stretta collaborazione con i dipendenti in prima linea. Tra i vari modelli, i dipendenti hanno potuto scegliere il look finale.\r

\r

Insieme alla nuova uniforme, Brussels Airlines ha anche aggiornato la sua guida allo stile, con nuove linee guida che dovrebbero contribuire a un maggiore benessere sul lavoro di tutti i membri del personale in uniforme.\r

\r

Le linee guida per capelli, trucco e gioielli non saranno più diverse per uomini e donne. Inoltre, il trucco diventa facoltativo per tutti e quindi non più obbligatorio per le donne. Non c'è differenza di genere nemmeno per quanto riguarda l'acconciatura dei capelli, che devono essere legati o raccolti in uno chignon non appena toccano le spalle: si tratta di un'istruzione legata alla sicurezza.\r

\r

Infine, ora si possono mostrare anche i tatuaggi, purché rispettino alcune regole, come la posizione, la dimensione e ciò che rappresentano.\r

\r

[gallery ids=\"459738,459741,459740\"]","post_title":"Brussels Airlines svela le nuove divise, che saranno indossate dal 1° marzo","post_date":"2024-01-19T10:22:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705659744000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459723","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eva Air, a poco più di un anno dal debutto dei collegamenti fra Milano Malpensa e Taipei, lavora per consolidare e ampliare i rapporti con il mercato Italia, a cominciare dal trade. \r

La compagnia aerea di Taiwan parteciperà anche quest'anno alla Bit (Padiglione 4 - Stand C61), \"che siamo certi rappresenterà una ulteriore opportunità per creare nuovi rapporti con il trade italiano, consolidando quelli già esistenti, e per far conoscere la compagnia ai viaggiatori italiani offrendo un’esperienza di viaggio di altissimo livello - osserva Eric Hsueh, general manager di Eva Air Italy Branch -. Il nostro modello operativo intende essere multiculturale per stringere una forte alleanza tra i nostri Paesi, con una reciproca promozione del turismo, degli affari e degli scambi culturali e permettendo, così, ai taiwanesi di scoprire Milano, una straordinaria capitale di arte, moda e cultura e l’Italia tutta, e agli italiani di conoscere la passione e l’ospitalità del popolo taiwanese”.\r

A sottolineare questo stretto rapporto con la cultura italiana ci sono le collaborazioni avviate con il brand di design Alessi e con una tenuta biologica di ulivi in Sicilia, grazie alla quale sono stati realizzati prodotti in edizione limitata da regalare ai clienti più importanti che, scansionando il QR Code presente sul regalo si collegano al sito di Eva Air e possono acquistare i biglietti a tariffe promozionali.\r

In questo anno di attività il vettore è stato protagonista di molteplici campagne marketing: sui tram cittadini, nelle stazioni ferroviarie e nella metropolitana, sui giornali e sulle riviste, sui canali digitali e sui social media.","post_title":"Eva Air punta a rafforzare le relazioni con il mercato italiano, a cominciare dal trade","post_date":"2024-01-19T09:23:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705656196000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_459702\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra Stefano Colombo di Uvet, Riccardo Maggioni, di Snowit e Leonardo Cesarini, di Trenord[/caption]\r

\r

È stata presentata ieri a Milano la seconda edizione dei Treni della Neve, nata dalla collaborazione fra Trenord e Snowit.\r

Già dallo scorso mese di dicembre infatti, grazie a questa iniziativa, gli appassionati di sci ed escursioni sulla neve possono raggiungere le mete sciistiche dei comprensori lombardi e piemontesi direttamente con il treno, senza usare l’auto.\r

\r

L’offerta treno + navetta + ski pass, che fino allo scorso anno permetteva di raggiungere i comprensori di Aprica&Colteno e Valmalenco, da quest’anno si è ulteriormente arricchita con 3 nuove destinazioni: i Piani di Bobbio e Madesimo per la Lombardia,e la new entry piemontese Domobianca.\r

\r

«Se vogliamo davvero un futuro più sostenibile, la scelta del treno e del mezzo pubblico in generale deve diventare la prima opzione anche per gli spostamenti legati al tempo libero e al turismo. È questo quindi l’obiettivo della collaborazione con Snowit, che per il secondo anno ci vede impegnati nella promozione di un turismo invernale più green e conveniente» ha dichiarato Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord.\r

\r

Oltre 1700 i clienti che da dicembre ad oggi hanno già raggiunto le località sciistiche aderendo all’offerta “treni della neve”, grazie anche a tariffe più convenienti che permettono con un sistema di biglietti integrati di acquistare un pacchetto completo che comprende, oltre al treno, tutti i servizi utili per una giornata sulla neve. La comodità di raggiungere i comprensori sciistici senza dover spostare l’auto, oltre a un transfer dedicato che dalla stazione di arrivo porta in poco tempo direttamente sulle piste, è sicuramente tra i motivi del successo di questa iniziativa. Che da quest’anno punta molto sul target giovanile, grazie a una campagna di comunicazione mirata che ha l’obiettivo di invitare i giovani a trascorrere una giornata sulla neve, senza ricorrere all’automobile.\r

\r

«I servizi complementari in vendita su Snowit rappresentano un grande valore aggiunto per il cliente. Sulla nostra app infatti, - commenta Riccardo Maggioni, direttore generale e co-fondatore di Snowit - è possibile noleggiare gli sci o le ciaspole, acquistare lo skipass, prenotare una lezione con il maestro di sci, acquistare un ingresso alle terme, prenotare una stanza in hotel, e anche attivare un’assicurazione. Sulla piattaforma gli amanti della neve possono quindi costruirsi un pacchetto personalizzato, eliminando totalmente la coda in cassa, e ottimizzando così il tempo da trascorrere sulle piste».\r

\r

[gallery ids=\"459703,459704,459705\"]\r

\r

[gallery ids=\"459710,459711\"]","post_title":"Prossima fermata neve: Trenord e Snowit insieme per un turismo invernale sostenibile","post_date":"2024-01-19T09:05:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["sci","turismo-invernale"],"post_tag_name":["sci","turismo invernale"]},"sort":[1705655103000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459657","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443575\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alcune mobile home Human Company[/caption]\r

\r

Si fa sempre più stretto il legame tra la finanza e il mondo dell'open air italiano. Dopo le recenti indiscrezioni sul possibile cambio di partnership in casa Club del Sole, giungono ora altre voci riguardanti questa volta il gruppo Human Company, attualmente controllato al 100% dalla famiglia Cardini Vannucchi.\r

Stando ai rumours, sempre raccolti dal Sole 24 Ore, l'operatore toscano sarebbe stato infatti messo nel mirino dagli statunitensi di Hines che, in joint venture con Clessidra, starebbe studiando il proprio ingresso nel capitale della società dell'open air, attiva anche nei segmenti degli ostelli e dei relais di campagna.\r

\r

L'operazione dovrebbe concludersi entro la fine del primo trimestre dell'anno e punterebbe al rafforzamento dell'organizzazione Human Company, nonché al suo ulteriore sviluppo. La compagnia toscana nata negli anni '80 come Ecv Group da una famiglia tradizionalmente legata all'industria tessile di Prato, ha chiuso il 2022 con un giro d'affari di 123 milioni di euro. Il gruppo conta oggi dieci village e camping in Toscana, Veneto, Lazio e Lussemburgo, a cui si aggiungono due ostelli 2.0 a marchio Plus Hostel a Firenze e a Praga, nonché la tenuta Palagina sulle colline del Chianti. Presente anche un format f&b chiamato Mercato Centrale, attualmente attivo a Firenze, Roma, Torino, a Milano e a Campi Bisenzio.","post_title":"Gli operatori finanziari Hines e Clessidra pronti a entrare nel capitale di Human Company","post_date":"2024-01-18T12:50:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1705582247000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459629","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una giornata live, a Borgo Egnazia in Puglia, il prossimo 9 febbraio, e una virtuale online il 13 dello stesso mese. Il gruppo Egnazia Ospitalità Italiana, fondato l'anno scorso da Aldo Melpignano, da il via ai propri primi recuiting days.\r

\r

Le posizioni aperte comprendono ruoli nei reparti front office, guest relations, porter, economato, sala, sommelier, cucina, plonge, pasticceria, bar, housekeeping, reservations, logistica, allestimenti, spa, bagnini e manutenzione. La ricerca riguarda lo stesso Borgo Egnazia di Savelletri di Fasano, nonché la masseria Le Carrube e l'Ostuni a Mare, entrambi situati nell'omonima località pugliese, l'hotel Santavenere di Maratea e il de Len di Cortina d’Ampezzo. Per partecipare ai recruiting days basterà compilare il form sul sito entro il 3 febbraio alle ore 13.","post_title":"Al via il 9 e il 13 febbraio i primi recruiting days del gruppo Egnazia Ospitalità Italiana","post_date":"2024-01-18T10:35:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1705574106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Proseguono le serate - evento di Azemar. Co-protagoniste dell'appuntamento dello scorso 16 gennaio presso il Signorvino Valpolicella di Verona sono state questa volta le strutture del gruppo Como Hotels and Resorts, presenti nella Azemar Travel Collection 2024 con due proprietà alle Maldive.\r

\r

Situato sua una piccola isola nell’atollo di Malé Sud, il Como Cocoa Island è ideale per chi cerca una vacanza rilassante e informale, ma al contempo elegante. Resort molto amato da celebrities e vip, vanta acque calde nel reef che promettono snorkeling e immersioni affascinanti. Il Como Maalifushi è invece l’unico resort presente nell’incontaminato atollo di Thaa; ha uno stile sobrio e chic, dal lusso discreto. E' luogo ideale per famiglie, coppie, surfisti e subacquei. Nelle vicinanze vi sono inoltre una serie di piccole isole private disabitate, dove è facile avvistare mante e una vastissima varietà di pesci di ogni colore e dimensione. L’isola dista solo 50 minuti in idrovolante dal Cocoa Island, permettendo soggiorni combinati tra le due isole.\r

\r

[caption id=\"attachment_459616\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Da sinistra, Massimo Ravaglia, Sonia Travaini e Loris Giusti[/caption]\r

\r

Alla serata, a rappresentare il brand Como, Sonia Travaini, director of sales South Europe. Per Azemar, Loris Giusti (key account) e Massimo Ravaglia (area sales Triveneto). Alla serata hanno quindi partecipato i seguenti agenti di viaggi: Susi della Number Nine Travel, Gloria della Kasba Viaggi, Elena e Roberto della Quarzo Viaggi, Franca, Barbara ed Elisabetta della Vertours, Lamberto e Anna della Welcome Travel Store, Giorgia e Marina della Maryland Viaggi, Marianna della 15 Viaggi, Simonetta e Giulia della Soluzioni Omnia Media, Sara della Latitude Travel, Martina e Paola della Expotour, Michela della Sol y Mar, Camilla ed Erika della Capricci Viaggi, Gabriele della Iantra Viaggi, Mariangela della Everywhere, Roberta della Roberta Viaggi, Giada della Lanai, Veronica della Kimama Viaggi, Jennifer della Armi e Bagagli, Michela della il Gioiello dei Viaggi, Valentina della Time Warp Travel, Silvia della Tennessee Viaggi, nonché Giorgio della Fiji Time.","post_title":"Proseguono le serate Azemar: a Verona co-protagonisti i resort del gruppo Como","post_date":"2024-01-18T09:48:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705571284000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459598","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways sbarca all'edizione 2024 di Fitur - a Madrid dal 24 al 28 gennaio -, principale fiera per le compagnie e gli operatori inbound e outbound dell'America Latina.\r

Sul mercato Spagna la compagnia aerea italiana opera oggi 84 frequenze settimanali, con voli diretti da Madrid e Barcellona verso l'hub di Roma Fiumicino, a cui si aggiungono comode connessioni con l'intero network Ita e voli stagionali da/per le Isole Baleari (Ibiza, Maiorca e Minorca) operati nella stagione estiva. In particolare, i passeggeri provenienti da Madrid e Barcellona possono proseguire comodamente via Roma Fiumicino su tutte le destinazioni intercontinentali del vettore.\r

Lo stand di Ita Airways (4C18) sarà situato nel padiglione 4, all'interno dello spazio Enit: qui la compagnia incontrerà i protagonisti dell'industria turistica internazionale, le agenzie di viaggio, i tour operator e gli uffici del turismo. Sarà l’occasione per illustrare agli operatori del settore l'espansione del network che nella stagione invernale in corso include 51 destinazioni, di cui 12 intercontinentali, 23 internazionali e 16 domestiche.\r

Tra le novità della prossima stagione estiva è previsto un ulteriore sviluppo verso le destinazioni intercontinentali con nuovi voli diretti che la compagnia inaugurerà verso il Nord America, il Canada, l’Africa e il Medio Oriente.\r

","post_title":"Ita Airways sbarca a Fitur con le novità del network internazionale","post_date":"2024-01-18T09:22:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705569768000]}]}}