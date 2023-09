La Turchia di Sand Tour in un fam trip per 25 adv in partenza il prossimo lunedì Parte lunedì 18 settembre il fam trip Turchia griffato Sand Tours. Al viaggio, della durata di una settimana, prenderanno parte 25 agenzie, oltre a una corrispondente della nostra testata. I partecipanti avranno così l’opportunità di conoscere il prodotto Turchia dell’operatore fiorentino: dalla Cappadocia fino a Bodrum, con in più l’esperienza in caicco. Nel corso del viaggio verrà presentata la programmazione inverno e le anteprime estate del to, con particolare riguardo al paese anatolico ma non solo. Organizzata dalla responsabile prodotto Sonia Porru, la proposta Sand Tour in Turchia è vasta e comprende, oltre alle crociere in caicco, i soggiorni balneari e tour completi con guida parlante in italiano. Un’attenzione particolare è data al rapporto qualità prezzo e naturalmente alla piena assistenza al cliente. “Il 2023 è stato un po’ un banco di prova per noi – racconta la stessa Sonia Porru -. Ora abbiamo tutte le intenzioni di proseguire lungo il percorso intrapreso, puntando sul 2024 per un ulteriore ampliamento del nostro prodotto Turchia”. Condividi

