La Seven Seas Explorer riparte dall’Italia

E’ salpata la settimana scorsa da Trieste per una crociera di otto notti nel Mediterraneo l’ultima arrivata in casa Regent Seven Seas. La Explorer è attualmente in viaggio tra Italia, Croazia e Grecia, lungo un itinerario che tocca Ravenna, Zara, Dubrovnik, Bari, Corfù, Taormina e Capri. Successivamente l’unità approderà a Civitavecchia (Roma), per una serie di crociere in Sud Europa prima di attraversare l’Atlantico e raggiungere Miami, da dove si muoverà per la stagione nei Caraibi fino a marzo 2022.

La Explorer è la seconda nave Regent Seven Seas dopo la Splendor a riprendere il mare. Il calendario della ripartenza prevede ora il ritorno all’operatività della Mariner, dal 18 dicembre, e della Navigator, dal 6 gennaio 2022. Entrambe faranno base a Miami. L’ultima unità della flotta sarà la Voyager, che si rimetterà in moto il prossimo 15 febbraio da Barcellona.