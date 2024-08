La Rusty Brass Band protagonista della traversata Time in Jazz 2024 di Corsica Sardinia Ferries Salperà dal porto di Livorno il prossimo 9 agosto alle 8.30 la traversata Time in Jazz 2024 delle Navi Gialle, che porterà in Sardegna il ritmo e la forza della Rusty Brass Band a bordo della Mega Express Two. “È ancora una volta il mare a fare da via e non da confine al festival internazionale Time in Jazz “, spiega Paolo Fresu, artista di fama internazionale e direttore artistico della manifestazione musicale sarda che quest’anno si svolgerà dall’8 al 16 agosto. Tra gli appuntamenti dell’evento, che si ripetono per il diciannovesimo anno consecutivo, c’è quindi anche la traversata marittima in musica da Livorno a golfo Aranci, durante la quale si esibiranno otto dei componenti della Rusty Brass Band: formazione bresciana di ottoni, energica e travolgente, con un repertorio di brani originali che vanno dal reggae al funk, dalla balcanica all’hip-hop, con l’intento di fondere tra loro le più disparate culture brass bandistiche del mondo. “Come ogni anno, i passeggeri Corsica Sardinia Ferries assisteranno a un vero concerto in mezzo al mare e saranno stupiti dall’entusiasmo, dal ritmo e dall’energia dei giovani e talentuosi musicisti della Rusty Brass Band”, aggiunge la responsabile comunicazione e marketing della compagnia, Cristina Pizzutti. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472875 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A causa delle tensioni in Medio Oriente la Turkish Airlines ha vietato la Coca Cola e la Fanta sui suoi voli e nelle lounge degli aeroporti. Il motivo è che gli Stati Uniti si sono allineati con Israele nel conflitto di Gaza. L'informazione è documentata da Gary Leff, chief financial officer for a university research cenùter e blogger superinformato, sul portale View From the Wing, che risponde a un lettore che chiedeva perché questa popolare bevanda analcolica non viene offerta nelle lounge dell'aeroporto di Istanbul. Si presuppone, ovviamente, che neanche la Pepsi Cola possa essere l'alternativa poiché entrambe sono americane. La decisione, secondo Leff, è stata adottata in un'ondata di indignazione contro gli Stati Uniti. Nel mirino anche Soda Stream, McDonald's e Starbucks. Tuttavia, Leff commenta che la Coca Cola non è stata sradicata da tutti i luoghi in cui opera Turkish perché è disponibile nella sala VIP di questa compagnia aerea nella capitale federale americana. E, se continuiamo su questa strada, la compagnia continuerà ad acquistare aerei Boeing come se nulla fosse successo. [post_title] => Turkish Airlines vieta la Coca Cola e la Fanta sui suoi voli [post_date] => 2024-08-06T14:20:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722954024000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472873 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono due le offerte di acquisto sul tavolo di Alpitour, ma lo sbarco in Borsa rimane un'opzione più che ipotetica. In una doppia intervista apparsa in questi giorni su Capital, il presidente del maggior azionista del gruppo, Giovanni Tamburi di Tip, e il presidente e ceo della compagnia, Gabriele Burgio, confermano sostanzialmente quanto si è già detto e scritto sul più grande player dell'industria turistica italiana in questa prima parte di 2024. Con una importante precisazione: da parte Tip non c'è alcuna intenzione di spacchettare. Il gruppo è integrato e tale deve rimanere, ha detto Tamburi. Non si è disposti in altre parole a prendere in considerazione offerte per singole componenti della compagnia. Anzi, con il socio giusto, Tip sarebbe pure disposta a rimanere nella compagine azionaria. Se inoltre le proposte non dovessero essere congrue con il valore atteso, rimane bene aperta la pista della Ipo. [caption id="attachment_447393" align="alignright" width="300"] Gabriele Burgio[/caption] Sul fronte operativo, Burgio ha quindi sottolineato le difficoltà del momento legate soprattutto alla crisi israelo-palestinese, che incide soprattutto sull'Egitto (nonostante la ripresa della destinazione segnalata lo scorso giugno, evidentemente i numeri continuano a rimanere sotto i livelli pre 7 ottobre, ndr), nonché ai perduranti trend in salita di carburanti e inflazione. Confermato pure il ritorno prepotente del last minute, mentre rimane elevata la domanda internazionale per i resort del gruppo. Burgio ha poi evidenziato le ultime novità Alpitour, già rivelate alla nostra testata dal direttore commerciale tour operating della compagnia, Alessandro Seghi, lo scorso giugno: i due nuovi Bravo in Repubblica Dominicana e in Colombia supportati da un volo Neos per Punta Cana e Cartagena, che debutterà da Milano il prossimo 22 dicembre. In programma c'è poi anche un'ulteriore apertura nel sud del Madagascar. Focus infine sugli investimenti tecnologici, soprattutto in tema di intelligenza artificiale destinati, nella visione del manager, a rivoluzionare l'azienda nei prossimi due anni. [post_title] => Tamburi, Alpitour: due i pretendenti in lizza ma rimane concreta l'ipotesi Ipo [post_date] => 2024-08-06T13:47:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722952031000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472871 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un terzo dei cittadini rimarrà nella propria regione, cioè la Toscana, per trascorrere le ferie scegliendo tra località di mare, montagna e campagna. Primo weekend da bollino nero per chi ha scelto agosto per andare in vacanza, in calo del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, principalmente per effetto di una redistribuzione delle ferie che ha visto aumentare i vacanzieri sia a giugno che a luglio. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti Toscana e Ixe’ diffusa in occasione del grande esodo di agosto. Un avvio che sarà contraddistinto sulle strade dal primo bollino nero stagionale, previsto per la mattinata di sabato, anche se il traffico si manterrà sostenuto per l’intero week end secondo il Piano viabilità della polizia stradale. Nelle scelte di alloggio, alberghi e bed and breakfast risultano le più gettonate, anche se crescono gli appartamenti in affitto secondo Coldiretti’. Un 13% sfrutta la seconda casa di proprietà e un altro 19% si affida all’ospitalità di parenti e amici. L'agriturismo si conferma tra le scelte preferite dai vacanzieri che, secondo Terranostra e Campagna Amica, sono alla ricerca di un turismo più esperienziale, enogastronomico e sostenibile garantito dalle aziende agricole. Una tipologia, quella dell’agriturismo, di cui la Toscana è assoluta leader a livello nazionale, che sta per vivere un’altra estate da tutto esaurito anche grazie al costante aumento delle attività ricreative, didattiche e sportive proposte ai turisti, a fianco di pernottamento e ristorazione, che lo scorso anno hanno contribuito al record di oltre 5 milioni di presenze. [post_title] => Coldiretti: l'agriturismo si conferma come una delle scelte preferite dai vacanzieri [post_date] => 2024-08-06T13:11:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722949870000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472866 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fiavet Confcommercio è intervenuta per bloccare la policy recentemente inviata da Air India a tutte le agenzie di viaggio che prevedeva l’applicazione di un supplemento per l’utilizzo di carte di credito come metodo di pagamento per l’acquisto della biglietteria del vettore. “Appena letta la nuova policy abbiamo scritto e preso contatti con la Direzione commerciale del vettore aereo – afferma Claudio Cristofaro, membro della commissione trasporti di Fiavet Confcommercio – spiegando che la normativa italiana ed europea vieta agli operatori commerciali di imporre supplementi per l’utilizzo della carta di credito come strumento di pagamento per l’acquisto di beni e servizi. Con tempestività e correttezza il vettore ha preso atto e ha dichiarato di non voler proseguire nell’applicazione della propria policy a riguardo” “Fiavet Confcommercio è sempre attenta a tutti gli aspetti riguardanti i rapporti con i vettori aerei – afferma il presidente Giuseppe Ciminnisi – questo intervento ne è l’ennesima concreta riprova. Si tratta di interventi su oneri e problematiche che risparmiamo agli agenti di viaggio. Eravamo già intervenuti su temi similari nei confronti di British e Iberia nel 2018, per primi in Italia, ottenendo ugualmente la desistenza da policy analoghe”. [post_title] => Fiavet: stop al supplemento per le carte di credito di Air India [post_date] => 2024-08-06T12:33:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722947595000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472863 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prende corpo il nuovo piano di investimenti del gruppo Grimaldi che lo scorso aprile, per bocca del presidente Emanuele Grimaldi, aveva annunciato a Shipping Italy la propria intenzione di ordinare nove navi pax-ferry da realizzarsi in Cina. Il progetto al momento prevede di destinare tre unità al brand Finnlines, due a Minoan e altre tre a Grimaldi Euromed, con l'allocazione della nona ancora da definirsi. Il tutto per un investimento complessivo attorno agli 1,35 miliardi di euro, dato il costo per nave di circa 150 milioni. A dare sempre più forma all'iniziativa è giunta quindi qualche giorno fa una comunicazione della compagnia finlandese, stando alla quale Finnlines starebbe valutando un nuovo piano di investimenti green da 400-500 milioni di euro per la rotta Finlandia – Germania (Helsinki – Travemunde). [post_title] => Grimaldi: pronti 1,35 mld di euro per nove traghetti nuovi [post_date] => 2024-08-06T12:21:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722946899000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472860 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Salperà dal porto di Livorno il prossimo 9 agosto alle 8.30 la traversata Time in Jazz 2024 delle Navi Gialle, che porterà in Sardegna il ritmo e la forza della Rusty Brass Band a bordo della Mega Express Two. “È ancora una volta il mare a fare da via e non da confine al festival internazionale Time in Jazz ", spiega Paolo Fresu, artista di fama internazionale e direttore artistico della manifestazione musicale sarda che quest'anno si svolgerà dall'8 al 16 agosto. Tra gli appuntamenti dell'evento, che si ripetono per il diciannovesimo anno consecutivo, c'è quindi anche la traversata marittima in musica da Livorno a golfo Aranci, durante la quale si esibiranno otto dei componenti della Rusty Brass Band: formazione bresciana di ottoni, energica e travolgente, con un repertorio di brani originali che vanno dal reggae al funk, dalla balcanica all’hip-hop, con l’intento di fondere tra loro le più disparate culture brass bandistiche del mondo. "Come ogni anno, i passeggeri Corsica Sardinia Ferries assisteranno a un vero concerto in mezzo al mare e saranno stupiti dall’entusiasmo, dal ritmo e dall’energia dei giovani e talentuosi musicisti della Rusty Brass Band”, aggiunge la responsabile comunicazione e marketing della compagnia, Cristina Pizzutti. [post_title] => La Rusty Brass Band protagonista della traversata Time in Jazz 2024 di Corsica Sardinia Ferries [post_date] => 2024-08-06T12:01:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722945680000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472856 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_259688" align="alignleft" width="300"] Il Le Fay Lago di Garda[/caption] Cresce dell'11% rispetto all'anno precedente il risultato operativo delle gestioni Lefay. Il gruppo fondato da Alcide Leali ha infatti chiuso il 2023 con un fatturato totale di oltre 41,2 milioni di euro. Un risultato inferiore del 10% a quello registrato nel 2022, che aveva tuttavia beneficiato dell'incasso straordinario ottenuto con la chiusura delle vendite delle residenze parte della struttura di Pinzolo, per un valore di più di 8,8 milioni. A livello di resort operations il dato 2023 è invece appunto superiore dell'11% rispetto a quello dei 12 mesi precedenti. L’occupazione media annuale si è attestata inoltre al 74% per il Lefay Lago di Garda e al 67% per il Lefay Dolomiti, con un aumento di tre punti percentuali per quest’ultimo. A livello di pratiche sostenibili, il gruppo ha prodotto una quantità di energia sufficiente a coprire il 78% del proprio fabbisogno energetico. Tra i nuovi progetti green si sottolineano poi la progressiva eliminazione delle plastica mono-uso nei resort e l’introduzione di amenities per la cura della persona erogate attraverso un sistema di refill contenenti le formulazioni certificate Lefay Spa (Vegan Icea, Leaping Bunny). Grazie alle numerose azioni per tutelare e motivare i collaboratori, Lefay Resorts & Residences è stata riconfermata per la terza volta tra le realtà certificate Top Employers Italia, il riconoscimento rilasciato dall'omonimo istituto internazionale che premia le aziende più virtuose in termini di condizioni di lavoro, benefit, piani di carriera, investimenti, formazione e politiche per le risorse umane. Tra le novità introdotte si sottolinea il progetto BeLefay, creato per aumentare il benessere dei collaboratori e allo stesso tempo potenziare l’attrattività del brand verso l’esterno, attraverso il miglioramento della qualità dei benefit primari offerti. Il 38% dei collaboratori ha inoltre meno di 30 anni e il team è suddiviso equamente in termini di genere (56% donne e 44% uomini). Nel 2023 sono state raggiunte oltre 17.108 ore complessive di formazione. Continuano infine i lavori di espansione del gruppo per i prossimi progetti previsti: l’apertura di due strutture rispettivamente situate in Toscana e Svizzera e la costruzione di nuove branded residences all’interno del parco del Lefay Lago di Garda. «Sono molto orgoglioso di diffondere la decima edizione del nostro bilancio della sostenibilità - sottolinea il ceo, Alcide Leali -: un documento i cui numeri dimostrano che la salvaguardia dell’ambiente e l’attenzione alle persone sono asset intangibili fondamentali che concorrono al successo d’impresa, aumentandone il valore complessivo e generando risultati positivi anche e soprattutto per le comunità dove sono situati i nostri resort». [post_title] => Nel 2023 cresce il risultato operativo delle gestioni Lefay [post_date] => 2024-08-06T11:45:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722944726000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472857 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norse Atlantic Airways ha operato il primo volo diretto tra la Norvegia e l'Australia il 3 e 4 agosto 2024. Il volo charter , operato per Albastar SA e negoziato da Aircontact, una compagnia di brokeraggio aereo scandinava, "mette in evidenza le capacità a lungo raggio del Boeing 787-9" , indica la compagnia norvegese. Il Dreamliner è decollato alle 6:30 di sabato 3 agosto dall'aeroporto di Oslo Gardermoen ed è atterrato all'aeroporto internazionale di Darwin alle 6 del mattino di domenica 4 agosto. Questo volo senza scalo ha percorso circa 14.730 chilometri con una durata di volo di 16,5 ore , “dimostrando le prestazioni e l'efficienza a lungo termine del Boeing 787-9”, sottolinea Norse Atlantic . Il Dreamliner è “particolarmente adatto a voli così estesi, offrendo ai passeggeri comfort, efficienza del carburante e benefici ambientali senza rivali”. “Il completamento di questo volo charter dalla Norvegia a Darwin, una novità assoluta nel settore dell’aviazione, dimostra il nostro impegno nel fornire costantemente un servizio eccellente ai nostri clienti charter. Il Boeing 787-900 Dreamliner è l’aereo perfetto per i voli a lunghissima distanza e siamo orgogliosi di dimostrare le sue capacità su questa rotta storica”, ha affermato Mette Birkedahl, direttore dei voli charter Norse Atlantic Airways. [post_title] => Norse Airways, primo volo diretto dalla Norvegia all'Australia [post_date] => 2024-08-06T11:23:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722943393000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472852 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il produttore europeo di aerei Airbus ha rivelato i dati di produzione del mese scorso: ha consegnato 70 aerei a 40 clienti. Airbus registra ancora 59 ordini. Le consegne totali dall'inizio dell'anno ammontano ora a 400 unità , sapendo che l'obiettivo per il 2024 è ora di 770 consegne. Il mese scorso, Airbus ha annunciato in particolare che l'A321XLR è certificato per la versione dell'aereo che utilizza motori CFM , mentre l'altra versione con motori Pratt & Whitney sarà prevista entro la fine dell'anno. Entrerà quindi in servizio a breve. Iberia diventerà la compagnia di lancio dopo che Aer Lingus ha dovuto rinunciare al suo posto a causa di una situazione di stallo nelle trattative sui piloti. A parte questo attesissimo A321XLR, Airbus ha avuto un anno stabile, sia in termini di ordini che di consegne. L'ultima consegna del mese di Airbus è avvenuta a United Airlines, che sta rapidamente ampliando la propria flotta di A321neo dopo aver ricevuto il primo aereo lo scorso autunno. Era la prima volta in più di due decenni che la United prendeva in consegna un aereo Airbus. Dal 19 al 31 luglio, lo United ha aggiunto tre A321neo. Per quanto riguarda i wide-body, Airbus ha consegnato diversi aeromobili, tra cui un A350-1000 alla Japan Airlines. Delta Air Lines , l'unica compagnia aerea statunitense a operare A350, ha aggiunto un altro A350-900 alla sua flotta. Citiamo anche la Croatia Airlines che ha ricevuto il suo primo A220 (dei 15 ordinati), un -300, il più grande delle due varianti. [post_title] => Airbus: consegnati 70 velivoli nel mese di luglio. Da inizio 2024 sono 400 [post_date] => 2024-08-06T11:19:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722943154000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la rusty brass band protagonista della traversata time in jazz 2024 di corsica sardinia ferries" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3193,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472875","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A causa delle tensioni in Medio Oriente la Turkish Airlines ha vietato la Coca Cola e la Fanta sui suoi voli e nelle lounge degli aeroporti. Il motivo è che gli Stati Uniti si sono allineati con Israele nel conflitto di Gaza.\r

\r

L'informazione è documentata da Gary Leff, chief financial officer for a university research cenùter e blogger superinformato, sul portale View From the Wing, che risponde a un lettore che chiedeva perché questa popolare bevanda analcolica non viene offerta nelle lounge dell'aeroporto di Istanbul. Si presuppone, ovviamente, che neanche la Pepsi Cola possa essere l'alternativa poiché entrambe sono americane.\r

\r

La decisione, secondo Leff, è stata adottata in un'ondata di indignazione contro gli Stati Uniti. Nel mirino anche Soda Stream, McDonald's e Starbucks.\r

\r

Tuttavia, Leff commenta che la Coca Cola non è stata sradicata da tutti i luoghi in cui opera Turkish perché è disponibile nella sala VIP di questa compagnia aerea nella capitale federale americana. E, se continuiamo su questa strada, la compagnia continuerà ad acquistare aerei Boeing come se nulla fosse successo.\r

\r

","post_title":"Turkish Airlines vieta la Coca Cola e la Fanta sui suoi voli","post_date":"2024-08-06T14:20:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722954024000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472873","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono due le offerte di acquisto sul tavolo di Alpitour, ma lo sbarco in Borsa rimane un'opzione più che ipotetica. In una doppia intervista apparsa in questi giorni su Capital, il presidente del maggior azionista del gruppo, Giovanni Tamburi di Tip, e il presidente e ceo della compagnia, Gabriele Burgio, confermano sostanzialmente quanto si è già detto e scritto sul più grande player dell'industria turistica italiana in questa prima parte di 2024. Con una importante precisazione: da parte Tip non c'è alcuna intenzione di spacchettare. Il gruppo è integrato e tale deve rimanere, ha detto Tamburi. Non si è disposti in altre parole a prendere in considerazione offerte per singole componenti della compagnia. Anzi, con il socio giusto, Tip sarebbe pure disposta a rimanere nella compagine azionaria. Se inoltre le proposte non dovessero essere congrue con il valore atteso, rimane bene aperta la pista della Ipo.\r

\r

[caption id=\"attachment_447393\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Gabriele Burgio[/caption]\r

\r

Sul fronte operativo, Burgio ha quindi sottolineato le difficoltà del momento legate soprattutto alla crisi israelo-palestinese, che incide soprattutto sull'Egitto (nonostante la ripresa della destinazione segnalata lo scorso giugno, evidentemente i numeri continuano a rimanere sotto i livelli pre 7 ottobre, ndr), nonché ai perduranti trend in salita di carburanti e inflazione. Confermato pure il ritorno prepotente del last minute, mentre rimane elevata la domanda internazionale per i resort del gruppo. Burgio ha poi evidenziato le ultime novità Alpitour, già rivelate alla nostra testata dal direttore commerciale tour operating della compagnia, Alessandro Seghi, lo scorso giugno: i due nuovi Bravo in Repubblica Dominicana e in Colombia supportati da un volo Neos per Punta Cana e Cartagena, che debutterà da Milano il prossimo 22 dicembre. In programma c'è poi anche un'ulteriore apertura nel sud del Madagascar. Focus infine sugli investimenti tecnologici, soprattutto in tema di intelligenza artificiale destinati, nella visione del manager, a rivoluzionare l'azienda nei prossimi due anni.","post_title":"Tamburi, Alpitour: due i pretendenti in lizza ma rimane concreta l'ipotesi Ipo","post_date":"2024-08-06T13:47:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1722952031000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un terzo dei cittadini rimarrà nella propria regione, cioè la Toscana, per trascorrere le ferie scegliendo tra località di mare, montagna e campagna. Primo weekend da bollino nero per chi ha scelto agosto per andare in vacanza, in calo del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, principalmente per effetto di una redistribuzione delle ferie che ha visto aumentare i vacanzieri sia a giugno che a luglio.\r

\r

E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti Toscana e Ixe’ diffusa in occasione del grande esodo di agosto. Un avvio che sarà contraddistinto sulle strade dal primo bollino nero stagionale, previsto per la mattinata di sabato, anche se il traffico si manterrà sostenuto per l’intero week end secondo il Piano viabilità della polizia stradale.\r

\r

Nelle scelte di alloggio, alberghi e bed and breakfast risultano le più gettonate, anche se crescono gli appartamenti in affitto secondo Coldiretti’. Un 13% sfrutta la seconda casa di proprietà e un altro 19% si affida all’ospitalità di parenti e amici.\r

\r

L'agriturismo si conferma tra le scelte preferite dai vacanzieri che, secondo Terranostra e Campagna Amica, sono alla ricerca di un turismo più esperienziale, enogastronomico e sostenibile garantito dalle aziende agricole. Una tipologia, quella dell’agriturismo, di cui la Toscana è assoluta leader a livello nazionale, che sta per vivere un’altra estate da tutto esaurito anche grazie al costante aumento delle attività ricreative, didattiche e sportive proposte ai turisti, a fianco di pernottamento e ristorazione, che lo scorso anno hanno contribuito al record di oltre 5 milioni di presenze.","post_title":"Coldiretti: l'agriturismo si conferma come una delle scelte preferite dai vacanzieri","post_date":"2024-08-06T13:11:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1722949870000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472866","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fiavet Confcommercio è intervenuta per bloccare la policy recentemente inviata da Air India a tutte le agenzie di viaggio che prevedeva l’applicazione di un supplemento per l’utilizzo di carte di credito come metodo di pagamento per l’acquisto della biglietteria del vettore.\r

\r

“Appena letta la nuova policy abbiamo scritto e preso contatti con la Direzione commerciale del vettore aereo – afferma Claudio Cristofaro, membro della commissione trasporti di Fiavet Confcommercio – spiegando che la normativa italiana ed europea vieta agli operatori commerciali di imporre supplementi per l’utilizzo della carta di credito come strumento di pagamento per l’acquisto di beni e servizi. Con tempestività e correttezza il vettore ha preso atto e ha dichiarato di non voler proseguire nell’applicazione della propria policy a riguardo”\r

\r

“Fiavet Confcommercio è sempre attenta a tutti gli aspetti riguardanti i rapporti con i vettori aerei – afferma il presidente Giuseppe Ciminnisi – questo intervento ne è l’ennesima concreta riprova. Si tratta di interventi su oneri e problematiche che risparmiamo agli agenti di viaggio. Eravamo già intervenuti su temi similari nei confronti di British e Iberia nel 2018, per primi in Italia, ottenendo ugualmente la desistenza da policy analoghe”.","post_title":"Fiavet: stop al supplemento per le carte di credito di Air India","post_date":"2024-08-06T12:33:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1722947595000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472863","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prende corpo il nuovo piano di investimenti del gruppo Grimaldi che lo scorso aprile, per bocca del presidente Emanuele Grimaldi, aveva annunciato a Shipping Italy la propria intenzione di ordinare nove navi pax-ferry da realizzarsi in Cina. Il progetto al momento prevede di destinare tre unità al brand Finnlines, due a Minoan e altre tre a Grimaldi Euromed, con l'allocazione della nona ancora da definirsi. Il tutto per un investimento complessivo attorno agli 1,35 miliardi di euro, dato il costo per nave di circa 150 milioni.\r

\r

A dare sempre più forma all'iniziativa è giunta quindi qualche giorno fa una comunicazione della compagnia finlandese, stando alla quale Finnlines starebbe valutando un nuovo piano di investimenti green da 400-500 milioni di euro per la rotta Finlandia – Germania (Helsinki – Travemunde).","post_title":"Grimaldi: pronti 1,35 mld di euro per nove traghetti nuovi","post_date":"2024-08-06T12:21:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722946899000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472860","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Salperà dal porto di Livorno il prossimo 9 agosto alle 8.30 la traversata Time in Jazz 2024 delle Navi Gialle, che porterà in Sardegna il ritmo e la forza della Rusty Brass Band a bordo della Mega Express Two. “È ancora una volta il mare a fare da via e non da confine al festival internazionale Time in Jazz \", spiega Paolo Fresu, artista di fama internazionale e direttore artistico della manifestazione musicale sarda che quest'anno si svolgerà dall'8 al 16 agosto.\r

\r

Tra gli appuntamenti dell'evento, che si ripetono per il diciannovesimo anno consecutivo, c'è quindi anche la traversata marittima in musica da Livorno a golfo Aranci, durante la quale si esibiranno otto dei componenti della Rusty Brass Band: formazione bresciana di ottoni, energica e travolgente, con un repertorio di brani originali che vanno dal reggae al funk, dalla balcanica all’hip-hop, con l’intento di fondere tra loro le più disparate culture brass bandistiche del mondo.\r

\r

\"Come ogni anno, i passeggeri Corsica Sardinia Ferries assisteranno a un vero concerto in mezzo al mare e saranno stupiti dall’entusiasmo, dal ritmo e dall’energia dei giovani e talentuosi musicisti della Rusty Brass Band”, aggiunge la responsabile comunicazione e marketing della compagnia, Cristina Pizzutti.","post_title":"La Rusty Brass Band protagonista della traversata Time in Jazz 2024 di Corsica Sardinia Ferries","post_date":"2024-08-06T12:01:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722945680000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_259688\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Le Fay Lago di Garda[/caption]\r

\r

Cresce dell'11% rispetto all'anno precedente il risultato operativo delle gestioni Lefay. Il gruppo fondato da Alcide Leali ha infatti chiuso il 2023 con un fatturato totale di oltre 41,2 milioni di euro. Un risultato inferiore del 10% a quello registrato nel 2022, che aveva tuttavia beneficiato dell'incasso straordinario ottenuto con la chiusura delle vendite delle residenze parte della struttura di Pinzolo, per un valore di più di 8,8 milioni. A livello di resort operations il dato 2023 è invece appunto superiore dell'11% rispetto a quello dei 12 mesi precedenti. L’occupazione media annuale si è attestata inoltre al 74% per il Lefay Lago di Garda e al 67% per il Lefay Dolomiti, con un aumento di tre punti percentuali per quest’ultimo.\r

A livello di pratiche sostenibili, il gruppo ha prodotto una quantità di energia sufficiente a coprire il 78% del proprio fabbisogno energetico. Tra i nuovi progetti green si sottolineano poi la progressiva eliminazione delle plastica mono-uso nei resort e l’introduzione di amenities per la cura della persona erogate attraverso un sistema di refill contenenti le formulazioni certificate Lefay Spa (Vegan Icea, Leaping Bunny).\r

\r

Grazie alle numerose azioni per tutelare e motivare i collaboratori, Lefay Resorts & Residences è stata riconfermata per la terza volta tra le realtà certificate Top Employers Italia, il riconoscimento rilasciato dall'omonimo istituto internazionale che premia le aziende più virtuose in termini di condizioni di lavoro, benefit, piani di carriera, investimenti, formazione e politiche per le risorse umane. Tra le novità introdotte si sottolinea il progetto BeLefay, creato per aumentare il benessere dei collaboratori e allo stesso tempo potenziare l’attrattività del brand verso l’esterno, attraverso il miglioramento della qualità dei benefit primari offerti. Il 38% dei collaboratori ha inoltre meno di 30 anni e il team è suddiviso equamente in termini di genere (56% donne e 44% uomini). Nel 2023 sono state raggiunte oltre 17.108 ore complessive di formazione.\r

\r

Continuano infine i lavori di espansione del gruppo per i prossimi progetti previsti: l’apertura di due strutture rispettivamente situate in Toscana e Svizzera e la costruzione di nuove branded residences all’interno del parco del Lefay Lago di Garda. «Sono molto orgoglioso di diffondere la decima edizione del nostro bilancio della sostenibilità - sottolinea il ceo, Alcide Leali -: un documento i cui numeri dimostrano che la salvaguardia dell’ambiente e l’attenzione alle persone sono asset intangibili fondamentali che concorrono al successo d’impresa, aumentandone il valore complessivo e generando risultati positivi anche e soprattutto per le comunità dove sono situati i nostri resort».","post_title":"Nel 2023 cresce il risultato operativo delle gestioni Lefay","post_date":"2024-08-06T11:45:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722944726000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472857","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norse Atlantic Airways ha operato il primo volo diretto tra la Norvegia e l'Australia il 3 e 4 agosto 2024.\r

\r

Il volo charter , operato per Albastar SA e negoziato da Aircontact, una compagnia di brokeraggio aereo scandinava, \"mette in evidenza le capacità a lungo raggio del Boeing 787-9\" , indica la compagnia norvegese.\r

\r

Il Dreamliner è decollato alle 6:30 di sabato 3 agosto dall'aeroporto di Oslo Gardermoen ed è atterrato all'aeroporto internazionale di Darwin alle 6 del mattino di domenica 4 agosto. Questo volo senza scalo ha percorso circa 14.730 chilometri con una durata di volo di 16,5 ore , “dimostrando le prestazioni e l'efficienza a lungo termine del Boeing 787-9”, sottolinea Norse Atlantic . Il Dreamliner è “particolarmente adatto a voli così estesi, offrendo ai passeggeri comfort, efficienza del carburante e benefici ambientali senza rivali”.\r

\r

“Il completamento di questo volo charter dalla Norvegia a Darwin, una novità assoluta nel settore dell’aviazione, dimostra il nostro impegno nel fornire costantemente un servizio eccellente ai nostri clienti charter. Il Boeing 787-900 Dreamliner è l’aereo perfetto per i voli a lunghissima distanza e siamo orgogliosi di dimostrare le sue capacità su questa rotta storica”, ha affermato Mette Birkedahl, direttore dei voli charter Norse Atlantic Airways.","post_title":"Norse Airways, primo volo diretto dalla Norvegia all'Australia","post_date":"2024-08-06T11:23:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722943393000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472852","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il produttore europeo di aerei Airbus ha rivelato i dati di produzione del mese scorso: ha consegnato 70 aerei a 40 clienti. Airbus registra ancora 59 ordini.\r

\r

Le consegne totali dall'inizio dell'anno ammontano ora a 400 unità , sapendo che l'obiettivo per il 2024 è ora di 770 consegne. Il mese scorso, Airbus ha annunciato in particolare che l'A321XLR è certificato per la versione dell'aereo che utilizza motori CFM , mentre l'altra versione con motori Pratt & Whitney sarà prevista entro la fine dell'anno. Entrerà quindi in servizio a breve. Iberia diventerà la compagnia di lancio dopo che Aer Lingus ha dovuto rinunciare al suo posto a causa di una situazione di stallo nelle trattative sui piloti. A parte questo attesissimo A321XLR, Airbus ha avuto un anno stabile, sia in termini di ordini che di consegne.\r

\r

L'ultima consegna del mese di Airbus è avvenuta a United Airlines, che sta rapidamente ampliando la propria flotta di A321neo dopo aver ricevuto il primo aereo lo scorso autunno. Era la prima volta in più di due decenni che la United prendeva in consegna un aereo Airbus. Dal 19 al 31 luglio, lo United ha aggiunto tre A321neo. Per quanto riguarda i wide-body, Airbus ha consegnato diversi aeromobili, tra cui un A350-1000 alla Japan Airlines. Delta Air Lines , l'unica compagnia aerea statunitense a operare A350, ha aggiunto un altro A350-900 alla sua flotta. Citiamo anche la Croatia Airlines che ha ricevuto il suo primo A220 (dei 15 ordinati), un -300, il più grande delle due varianti.","post_title":"Airbus: consegnati 70 velivoli nel mese di luglio. Da inizio 2024 sono 400","post_date":"2024-08-06T11:19:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722943154000]}]}}