La ripartenza di Club Med, tra Italia, Mediterraneo e una finestra sui Caraibi

Il Club Med Exclusive Collection di Cefalù sarà sicuramente tra i protagonisti dell’estate tricolore, per una vacanza esclusiva per coppie o famiglie con bambini da 8 anni. Sempre in Sicilia, il Kamarina è poi perfetto per le famiglie con bambini piccoli. Nel Mediterraneo, invece, che sempre di più si sta aprendo anche ai turisti italiani, gli indirizzi più richiesti, recita una nota della compagnia, sono il Gregolimano in Grecia e il Da Balaia in Portogallo. “Seguono Bodrum e Palmiye in Turchia. Molto desiderate anche le vacanze in montagna: La Rosière, Les Arcs Panorama e gli chalet del Grand Massif Samoëns Morillon e Valmorel. Nei Caraibi, accessibili per gli italiani, ripartono inoltre La Caravelle a Guadalupa e Les Boucaniers in Martinica. Appena i confini europei riapriranno i resort di Michès Playa Esmeralda e Punta Cana, in Repubblica Dominica, Cancùn, in Messico, Turkoise a Turks and Caicos, Seychelles, Kani e Le Ville di Finolhu, alle Maldive, saranno felici infine di accogliere gli ospiti tricolori”.

Lato commerciale, Club Med offre quindi, a partire dal momento della prenotazione, la modifica gratuita del proprio soggiorno in caso di imprevisti legati al Covid 19 e condizioni di cancellazione flessibili. Tutte le prenotazioni includono inoltre l’assistenza medica. Se necessario, il partner di Club Med, Europ Assistance, copre infatti le spese di ricovero all’estero, l’alloggio per un accompagnatore, il rimpatrio e il supporto per le spese mediche relative al Covid 19. Il contact center è sempre a disposizione per facilitare tutte le procedure.

In tema di sicurezza, negli spazi f&b è stata aumentata la distanza tra i tavoli (fino a 1,5 metri) e sono stati estesi gli orari di apertura dei

ristoranti. Anche l’atmosfera è stata rivista per aumentare l’intrattenimento diurno e serale. Gli eventi dal vivo presentano artisti che spaziano dalle arti visive, al circo, alla magia e alla street art Sono stati inoltre ideati eventi dedicati ai bambini, compresi laboratori musicali e altri a tema in grado di coinvolgere anche i genitori.

L’assistenza ai più piccoli è stata rafforzata con ancora più Go dedicati ai mini club: i bambini saranno suddivisi in piccoli gruppi impegnati in attività adeguate alla loro età e in linea con l’ambiente di ciascun resort. Tutti i team Club Med sono stati formati per applicare le misure di salute e sicurezza in vigore nei resort. La pulizia e, in particolare, la disinfezione saranno potenziate ovunque, soprattutto nelle aree di maggior contatto (ristoranti, luoghi di attività, strutture per bambini, spa…).

Sono stati inoltre ideati nuovi servizi per semplificare la vita degli ospiti e soddisfare le loro nuove esigenze D’ora in avanti, per esempio, Club Med offre a chi desidera unire vacanza e lavoro, spazi tranquilli e rilassanti con accesso gratuito a caffè e wifi. I servizi digital Easy Arrival consentono agli ospiti di preparare il soggiorno in anticipo e limitare così i tempi di attesa all’arrivo L’implementazione dei nuovi strumenti digitali consente ora di informare tra l’altro i clienti quando la registrazione della camera o del mini club è disponibile, di prenotare un tavolo nei ristoranti o nella gourmet lounge e persino di iscriversi alle attività incluse nell’offerta premium all inclusive.

Quest’estate, al fine di garantire l’esperienza più serena possibile ai propri clienti, e oltre a tutte le misure del

protocollo “Insieme in sicurezza“, Club Med raccomanda che adulti e bambini dagli 11 anni in su non vaccinati, effettuino una Rt Pcr o un test antigenico prima dell’ingresso in resort. Chi è guarito dal Covid può mostrare un certificato che ne attesti la guarigione. E quando la vacanza volgerà al termine, tutto sarà a disposizione per facilitare l’esecuzione dei test necessari prima del rientro nel proprio paese, se previsto.