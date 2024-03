La prossima estate Swan Hellenic porta gli ospiti alla scoperta dell’aurora boreale Ci sono anche i Viaggi dell’aurora boreale tra le nuove proposte estive di Swan Hellenic: quattro itinerari di esplorazione a bordo della Vega, tra Groenlandia, Passaggio a Nord-Ovest e Canada Settentrionale da fine agosto a inizio settembre, quando il fenomeno è più visibile. Il primo è Iceland, East Greenland and the Northern Lights dal 18 al 30 agosto 2024. Si tratta di una spedizione di 12 notti circumnavigando l’Islanda, e raggiunge cinque destinazioni nell’entroterra molto diverse tra loro. Questa spedizione culturale può essere affiancata al viaggio successivo della Vega Greenland in Depth: in programma dal 30 agosto al 9 settembre, parte da Reykjavik, in Islanda, per un viaggio di dieci notti in Groenlandia, consentendo agli ospiti di immergersi nei suoi paesaggi selvaggi e nelle sue culture e tradizioni. Canadian Northwest Passage and the Northern Lights, dal 9 al 25 settembre, è poi una spedizione culturale di 16 notti che salpa e ritorna a Kangerlussuaq, in Groenlandia, e attraversa gran parte del Passaggio a Nord-Ovest. Per arricchire ulteriormente l’esperienza, il viaggio fa parte del programma Swan Hellenic’s Maris Culinary Discovery at Sea Series, in collaborazione con gli Jeunes Restaurateurs (Jre): l’organizzazione gastronomica per gli chef under 40 che hanno già ottenuto riconoscimenti internazionali. La chef svizzera Alexandra Müller, una stella Michelin, accompagnerà gli ospiti per tutta la crociera, servendo ogni sera un piatto d’autore diverso, prima di una cena di gala creata per mostrare tutta la sua creatività e abilità. Ma questa spedizione fa anche parte della serie Explore Space at Sea, realizzata in collaborazione con il Seti Institute: la famosa astronoma Uma Gorti, esperta di formazione di stelle e pianeti, accompagnerà gli ospiti a bordo e a terra per tutta la durata del viaggio e terrà due conferenze durante il viaggio: Formazione di stelle e pianeti e Astrochimica. Il quarto viaggio speciale si intitola Canadian Arctic and Northern Lights ed è in programma dal 25 settembre al 10 ottobre. La spedizione salperà da Kangerlussuaq per un itinerario di 15 notti alla scoperta dei ghiacciai, dei fiordi e degli iceberg della Groenlandia, fino alla natura selvaggia e alle culture Inuit della costa settentrionale del Canada. Nell’ambito ancora una volta della serie Explore Space at Sea, questa crociera ospiterà il ceo dell’istituto Seti, Bill Diamond, che accompagnerà gli ospiti durante il viaggio, sia a bordo sia a terra. Bill terrà due conferenze durante il viaggio: La ricerca della vita oltre la Terra – Come funziona, come sta andando e perché è importante e Astrobiologia, spedizioni sul campo e ricerca della vita oltre la Terra. “Siamo molto orgogliosi di questi viaggi sull’aurora boreale artica con le loro eccezionali esperienze a bordo – commenta la chief commercial officer di Swan Hellenic, Patrizia Iantorno -. Non solo offrono un accesso raro alla cruda bellezza, alla storia e alle culture di queste regioni remote e incontaminate, ma propongono anche speciali opportunità di assistere all’aurora boreale da terra e dal mare. Non vediamo l’ora di accogliere gli ospiti a bordo”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463303 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_463307" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Naoshima. Foto di Kars Alfrink[/caption] Un viaggio virtuale che invita gli italiani a esplorare 40 località segrete del Giappone: da incantevoli paesini a città artistiche meno note, offrendo una prospettiva diversa sul paese del Sol Levante. Baiana Tour, in collaborazione con la Japan national tourism organization (Jnto) presenta The Hidden Gems of Japan: un'iniziativa dedicata agli amanti dei viaggi culturali che dallo scorso 1° marzo sino al 15 di questo mese prevede la pubblicazione in una sezione dedicata del sito del to fiorentino di un percorso narrativo che intreccia cultura, storia, arte e natura. The Hidden Gems of Japan vuole essere un viaggio di scoperta interiore e di confronto culturale: ogni destinazione selezionata racconta una storia unica, offrendo ai viaggiatori la possibilità di vivere il Giappone attraverso gli occhi di autori, artisti e pensatori che ne hanno catturato l'essenza profonda. La selezione di luoghi proposti spazia da Mitaka, casa del museo Ghibli, all'isola di Sado, ricca di tradizioni culturali, passando per Naoshima, celebre per le sue installazioni d'arte contemporanea. Ogni tappa è un'occasione per stabilire una connessione emotiva con i luoghi che hanno ispirato opere letterarie, cinematografiche e artistiche, trasformando il viaggio in un dialogo continuo con la creatività giapponese. The Hidden Gems of Japan è più di un semplice tour turistico: è un invito a riflettere sulla diversità e su come questa possa arricchire la nostra visione del mondo; un'opportunità per approfondire la comprensione di sé e del Giappone, scoprendo gesti quotidiani, paesaggi e simboli attraverso una lente che valorizza le ricchezze meno evidenti del paese. [post_title] => Baiana Tour e Jnto: online un itinerario virtuale alla scoperta delle gemme nascoste del Giappone [post_date] => 2024-03-12T13:31:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710250276000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463299 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sono anche i Viaggi dell'aurora boreale tra le nuove proposte estive di Swan Hellenic: quattro itinerari di esplorazione a bordo della Vega, tra Groenlandia, Passaggio a Nord-Ovest e Canada Settentrionale da fine agosto a inizio settembre, quando il fenomeno è più visibile. Il primo è Iceland, East Greenland and the Northern Lights dal 18 al 30 agosto 2024. Si tratta di una spedizione di 12 notti circumnavigando l’Islanda, e raggiunge cinque destinazioni nell’entroterra molto diverse tra loro. Questa spedizione culturale può essere affiancata al viaggio successivo della Vega Greenland in Depth: in programma dal 30 agosto al 9 settembre, parte da Reykjavik, in Islanda, per un viaggio di dieci notti in Groenlandia, consentendo agli ospiti di immergersi nei suoi paesaggi selvaggi e nelle sue culture e tradizioni. Canadian Northwest Passage and the Northern Lights, dal 9 al 25 settembre, è poi una spedizione culturale di 16 notti che salpa e ritorna a Kangerlussuaq, in Groenlandia, e attraversa gran parte del Passaggio a Nord-Ovest. Per arricchire ulteriormente l'esperienza, il viaggio fa parte del programma Swan Hellenic’s Maris Culinary Discovery at Sea Series, in collaborazione con gli Jeunes Restaurateurs (Jre): l'organizzazione gastronomica per gli chef under 40 che hanno già ottenuto riconoscimenti internazionali. La chef svizzera Alexandra Müller, una stella Michelin, accompagnerà gli ospiti per tutta la crociera, servendo ogni sera un piatto d'autore diverso, prima di una cena di gala creata per mostrare tutta la sua creatività e abilità. Ma questa spedizione fa anche parte della serie Explore Space at Sea, realizzata in collaborazione con il Seti Institute: la famosa astronoma Uma Gorti, esperta di formazione di stelle e pianeti, accompagnerà gli ospiti a bordo e a terra per tutta la durata del viaggio e terrà due conferenze durante il viaggio: Formazione di stelle e pianeti e Astrochimica. Il quarto viaggio speciale si intitola Canadian Arctic and Northern Lights ed è in programma dal 25 settembre al 10 ottobre. La spedizione salperà da Kangerlussuaq per un itinerario di 15 notti alla scoperta dei ghiacciai, dei fiordi e degli iceberg della Groenlandia, fino alla natura selvaggia e alle culture Inuit della costa settentrionale del Canada. Nell'ambito ancora una volta della serie Explore Space at Sea, questa crociera ospiterà il ceo dell'istituto Seti, Bill Diamond, che accompagnerà gli ospiti durante il viaggio, sia a bordo sia a terra. Bill terrà due conferenze durante il viaggio: La ricerca della vita oltre la Terra - Come funziona, come sta andando e perché è importante e Astrobiologia, spedizioni sul campo e ricerca della vita oltre la Terra. "Siamo molto orgogliosi di questi viaggi sull'aurora boreale artica con le loro eccezionali esperienze a bordo - commenta la chief commercial officer di Swan Hellenic, Patrizia Iantorno -. Non solo offrono un accesso raro alla cruda bellezza, alla storia e alle culture di queste regioni remote e incontaminate, ma propongono anche speciali opportunità di assistere all'aurora boreale da terra e dal mare. Non vediamo l'ora di accogliere gli ospiti a bordo". [post_title] => La prossima estate Swan Hellenic porta gli ospiti alla scoperta dell'aurora boreale [post_date] => 2024-03-12T12:54:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710248047000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Chia Laguna Resort torna ad accogliere i suoi ospiti dopo la breve stagione invernale. L'11 aprile aprirà il Conrad Chia Laguna Sardinia: 5 stelle da 107 camere e suite. Il 30 aprile sarà la volta del Baia di Chia Resort Sardinia - Curio Collection by Hilton, altro 5 stelle presto adults-only, dai 12 anni (77 camere e suite). Infine a metà maggio le famiglie potranno tornare all’hotel Village (240 camere), 4 stelle lusso. La proposta diversificata del complesso sardo attira sempre nuovi ospiti anche per l'attento restyling avviato dopo l'ingresso nel gruppo Hilton. Un rinnovo che ha coinvolto nel 2021 il Baia di Chia Resort e nel 2022 il Chia Laguna Sardinia. Quest’ultimo hotel è così entrato a far parte dell'offerta di lusso di Conrad, prima struttura aperta in Italia. «Ogni anno c’è stata una crescita del 15%-20% - sottolinea Marco Pedna, general manager del Chia Laguna -. Anche il 2024 è partito molto bene. Infatti le presenze sono già aumentate del 40% rispetto all’anno scorso. Raggiungeremo il 75%-80% di occupazione. Un dato importante e inaspettato, dovuto anche al cambiamento del cliente: se prima della pandemia molte prenotazioni erano last-minute, oggi si pianifica la vacanza con largo anticipo. La durata del soggiorno però si riduce, in particolare al Conrad: dai sette giorni del passato siamo scesi a cinque, sei. E la clientela è cambiata: non vuole fare solo mare ma scoprire la Sardegna. Per questo sono sempre più importanti le escursioni e le diverse attività che proponiamo, tra cui anche l’offerta sportiva. Dopo il rebranding puntiamo a una crescita importante. Pure in Sardegna Conrad ha perciò avviato un trend di scoperta: valorizzando la zona, creando la destinazione, attirando una clientela interessante e richiamando altri brand». «L’affiliazione è stata una doppia opportunità. - prosegue Elisabetta Serafini, pr e communication manager del Chia Laguna Resort - Per il resort e per Hilton che, dopo un attento studio di fattibilità, ha deciso di abbracciare il nostro progetto sostenendo i lavori della ristrutturazione realizzata dall’architetto Marco Piva. Essere parte del gruppo Hilton ci offre la possibilità di accedere a una macchina distributiva mondiale». Tante in particolare le novità del Chia Laguna: “Abbiamo programmato una serie di miglioramenti importanti - aggiunge infatti Pedna -: il kids-club, completamente rinnovato, sarà operativo tutti i giorni dalle 9 alle 23, con una ricca programmazione. Verrà rifatta anche tutta la piazza, il cuore del resort. Sono nati pure dei nuovi concept sul fronte dell’f&b, come il momento apre-beach nel bar del ristorante Le Dune con il dj dal vivo dalle 17:30 alle 20. Al Curio stiamo aprendo il Flow, un secondo ristorante sushi e un lounge bar che sarà aperto fino all’una per un dopo-cena con il dj. Sono tanti i progetti promossi dal nostro chef Roberto Chengia, executive degli 11 outlet del resort e impegnato presso il ristorante La Terrazza del Conrad. Tra le altre novità, le bbq night che organizzeremo a bordo piscina al Curio utilizzando il Green Egg, una griglia innovativa. Tutti i nostri concetti f&b sono pensati a chilometro zero, con ingredienti locali e i vini di cantine prestigiose, ma anche con produzioni minori ma apprezzate». Dal punto di vista della sostenibilità il Chia Laguna sta entrando nel programma di certificazione volontaria Green Key e prende parte ai programmi esg del gruppo Hilton. «Guardiamo alla sostenibilità in senso più ampio, - prosegue Pedna -. Oltre a obiettivi come il risparmio del 5% del consumo di acqua, realizziamo attività sociali come la raccolta della plastica in spiaggia con lo staff o giornate di sport legate a raccolte fondi a cui partecipano ospiti e dipendenti. Abbiamo l’obiettivo di fare due eventi annuali di supporto alla nostra comunità». Parte del business del resort riguarda infine il segmento mice, per cui è disponibile all’interno del resort un centro congressi di oltre 1.500 metri quadrati e otto sale meeting, che può accogliere oltre 900 persone: «Per noi è fondamentale a inizio stagione e anche tra settembre, ottobre e novembre - conclude Elisabetta Serafini -. L’anno scorso abbiamo aperto a febbraio con diverse convention ed eventi congressuali e associativi. La clientela è per il 50% italiana e per il 50% straniera. Quest’anno, tra aprile e giugno, abbiamo già confermati quattro buyout: quando vengono riservati il Village o il Conrad e il Village insieme. Anche per questo segmento la stagione si sta allungando; gli organizzatori, oltre agli spazi, chiedono esperienze al di fuori della struttura». [post_title] => Al via la nuova stagione del Chia Laguna: tutte le novità del resort [post_date] => 2024-03-12T12:20:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710246055000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463271 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Mediterranean ha fatto il suo debutto all'aeroporto di Forlì, che guarda con fiducia alla stagione estiva, pronto a inserire la quarta frequenza settimanale per Lampedusa e la seconda per Zante. “Dodici le destinazioni operate fisicamente dal vettore greco Air Mediterranean utilizzando Boeing 737-400, così da migliorare la qualità e il comfort del viaggio” spiega Andrea Stefano Gilardi, direttore generale & accountable manager F.A. - Forlì Airport. La summer firmata GoToFly prevede inoltre, "dal 27 maggio, i voli su Sicilia, Sardegna, Grecia, Albania rinnovando altresì l’ottima intesa che ci vede partner del tour operator bolognese MySunSea”. Accanto ad Andrew Hallak, proprietario di Air Mediterranean, che spera in "una forte, fruttuosa e lunga collaborazione” con il Ridolfi, Gilardi non dimentica poi di porre l’accento “sulla forte crescita attesa in tema di trasporti commerciali e come i prossimi mesi saranno tutt’altro che facili ai fini del reperimento di macchine da impiegare nelle rotte”. Infine, "nell’attesa di vederci riconsegnati entro maggio due hangar per complessivi 1800 metri quadrati, F.A. - Forlì Airport mantiene la barra a dritta nel pieno rispetto del piano di sviluppo consegnato a Enac e guarda alla prossima summer season, la 2025, proseguendo il confronto accanto agli albergatori: la prospettiva punta all’attivazione di alcuni collegamenti in chiave incoming da Germania e Belgio”. [post_title] => Air Mediterranean è operativa dall'aeroporto di Forlì con 12 destinazioni [post_date] => 2024-03-12T10:53:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710240795000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463259 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Balzo in avanti per risultati 2023 di Sea Prime, che ha gestito 33.900 movimenti di business aviation, +4% rispetto al 2022 e +38% sul 2019. Nelle prime settimane del 2024, picchi di traffico sono stati registrati durante la Milan Fashion Week (+6% rispetto al 2023). Sempre lo scorso anno la società ha inaugurato il nuovo hangar di 4.700 m² a Linate Prime, che ha ottenuto un rating “Excellent” dall’ente indipendente Breeam per i suoi standard di sostenibilità ed efficienza energetica, che porta ad un totale di 12 gli hangar dedicati alla business aviation, per un totale di 35 mila mq. In termini di servizi premium, si segnalano gli sviluppi del servizio Fast Track a Malpensa Prime, dedicato al transito di passeggeri di voli commerciali Vvip, un servizio innovativo e unico nel suo genere per il mercato italiano. Le squadre di calcio e basket milanesi, così come le squadre europee che arrivano a Milano per disputare le competizioni europee, oltre a star del rock e del cinema ad aziende internazionali richiedono sempre più spesso il servizio Fast Track di Milano Prime, che garantisce una combinazione di comfort, privacy e sicurezza. “Sea Prime è costantemente impegnata a soddisfare la crescente domanda di servizi e infrastrutture di business aviation a Milano, con un focus sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026, durante le quali gli aeroporti di Milano Prime saranno pronti ad accogliere visitatori, atleti e delegazioni”, ha dichiarato la ceo, Chiara Dorigotti. La società è presente in qualità di espositore all'edizione 2024 della Schedulers&Dispatchers Conference, in corso fino al 14 marzo a Fort Worth, Texas. [post_title] => Allungo a doppia cifra per Sea Prime: movimenti 2023 a +38% rispetto al 2019 [post_date] => 2024-03-12T10:14:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710238492000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463248 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways ha riportato in servizio l’intera flotta di Airbus A350, più di un anno dopo aver risolto la disputa legale con Airbus, innescata dai danni alla superficie verniciata di alcuni aeromobili di questo modello. "Vediamo delle opportunità grazie all'ingresso in flotta di un maggior numero di aeromobili - ha dichiarato a Reuters Thierry Antinori, chief commercial officer della compagnia aerea, durante la recente Itb di Berlino -. Vediamo quindi un grande potenziale tra Europa e Asia, Europa e Australia, Europa e Oceano Indiano e Africa". Qatar Airways ha compiuto l'insolito passo di sfidare il più grande costruttore di aerei del mondo, Airbus, per questioni di sicurezza, dopo che alcune crepe nella vernice avevano evidenziato lacune in un sub-strato di protezione contro i fulmini sui suoi jet di nuova generazione A350 in composito di carbonio. Sostenuta dalle autorità di regolamentazione europee, Airbus ha sempre negato qualsiasi minaccia alla sicurezza. La compagnia aerea e il costruttore di aerei hanno risolto la controversia lo scorso anno, evitando un processo in tribunale. La flotta di A350 è ora completamente riparata e di nuovo in volo, ha dichiarato. Anche il traffico è destinato a riprendersi e persino a crescere, con una forte estate in arrivo, ha affermato Antinori. A gennaio e febbraio il Qatar ha registrato 7,2 milioni di passeggeri, il 31% in più rispetto ai primi due mesi dell'anno precedente e il 40% in più rispetto a prima dell'inizio della pandemia Covid-19. [post_title] => Qatar Airways riporta in servizio l’intera flotta di A350, dopo la disputa con Airbus [post_date] => 2024-03-12T09:15:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710234945000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463230 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il cuore delle Dolomiti, la val d'Ega, che d’inverno accoglie gli appassionati degli sport invernali, tra la tarda primavera e l’estate cambia rapidamente abito per diventare una meta di escursionismo, mountain bike, via ferrata e di tutto ciò che si può fare quando il bianco si ritira. La destinazione mira a ridurre l’impatto del turismo sull’ambiente, adottando misure che vanno dalle esperienze sostenibili alla riduzione della plastica, fino ai mezzi pubblici gratuiti. Grazie alla lotteria Prendi il treno e vinci la macchina può per esempio rimanere parcheggiata a casa. Dalle piramidi di terra di Collepietra fino al lago di Carezza, 500 chilometri di sentieri escursionistici e quattro vie ferrate permettono inoltre ai patiti del trekking di scoprire le particolarità delle rocce dolomitiche, in una galassia d’alta quota punteggiata di malghe e rifugi. La vocazione all’escursionismo ha tra l'altro ispirato la nascita del Latemarium: reticolo di itinerari tematici per ogni gusto e livello che soddisfa ogni curiosità su uno dei luoghi più belli del mondo. Dal 2023, chi vuole rallentare i ritmi e ritrovare l’equilibrio, può dedicarsi al Mindful.Latemar: il primo sentiero immersivo di mindfulness realizzato sulle Alpi. Gli amanti delle passeggiate, oltre che verso i panorami suggestivi possono lanciare uno sguardo anche verso il cielo: lungo il cosiddetto sentiero dei Pianeti di San Valentino in Campo, fiore al primo Astrovillaggio d’Europa, è possibile viaggiare nel sistema solare, passando in poco tempo da Mercurio a Plutone. L’assistenza diffusa e l’abbondanza di strutture dedicate, come noleggi, scuole, guide Mtb, bikehotel, Mtb tour guidati e bike park sono un indizio dell’attenzione agli amanti di mountain bike e e-bike. All’incrocio tra passione per il ciclismo e fascinazione nei confronti della natura, dal 6 al 9 giugno 2024 è inoltre di nuovo il momento del Rosadira Bike: festival dolomitico della mountain bike. Sugli app store di Itunes e Android Market è poi possibile scaricare la Val d'Ega app, con percorsi per escursionisti, alpinisti e ciclisti di ogni livello. Un capitolo a parte merita l’offerta per le famiglie. Giocando tra la fantasia e la tradizione, si può scegliere tra le tante iniziative di un programma che invita a vivere da vicino il lavoro dei contadini al maso e a fare la conoscenza di cavalli, lama e alpaca, a imparare tutto sul mondo delle api nell’apiario didattico, ad ascoltare il richiamo della foresta e ad andare alla ricerca di tesori dimenticati, degli spiriti del lago o di altri personaggi dei miti del mondo degli gnomi. Naturalmente, c’è spazio anche per il benessere e il relax di chi nell’estate in montagna vede soprattutto un’occasione per lasciarsi alle spalle lo stress e recuperare le energie. A loro la val d’Ega dedica day spa su misura, fatti di saune profumate e piscine circondate dagli alberi. [post_title] => Val d'Ega, estate 2024 per famiglie e sportivi tra escursioni ed esperienze sostenibili [post_date] => 2024-03-12T09:15:17+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710234917000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463208 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prato ospiterà dal 12 al 14 aprile la seconda edizione di TIPO Festival, il festival dedicato al Turismo Industriale per raccontare storia, cultura, tradizione e contemporaneità dell’eccellenza tessile pratese. Tipo Festival è una full immersion per appassionati, curiosi, famiglie e addetti ai lavori che tra spettacoli in fabbrica, itinerari di trekking industriali, visite in azienda, presentazioni di libri, mostre, laboratori di arte tessile e convegni dalla alta professionalità potranno avvicinarsi e scoprire il mondo del patrimonio industriale pratese, fabbriche in attività solitamente non aperte al pubblico o fabbriche recuperate e riconvertite a funzioni diverse che accolgono la cittadinanza e i turisti in spazi particolari e molto suggestivi. Per immergersi nella storia e nell’attualità delle manifatture e conoscere da vicino i processi di riciclo e produzione di stoffe, i musei, le architetture del lavoro. Il programma vero e proprio del festival è anticipato da tre giorni di iniziative: sabato 6, mercoledì 10 e giovedì 11 aprile avranno luogo mostre fotografiche, laboratori per bambini (TIPO Kids, che tornerà al Museo del Tessuto sabato 13 durante il Festival), come la piccola tessitura e il ricamo creativo, e presentazioni di libri (TIPO Books). TIPO Festival inizierà venerdì 12 aprile con un evento dedicato agli addetti ai lavori, vale a dire l’assemblea nazionale di AIPAI (Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale), una significativa conferma della centralità di Prato sul tema del turismo industriale. In più, al Museo del Tessuto, ci sarà un importante convegno che raccoglie le best practices del turismo industriale in Toscana e apre al dibattito a livello nazionale. Grande spazio, all’interno del programma di TIPO Festival, è dedicato ai tour alla scoperta del patrimonio industriale di Prato. Sabato 13 aprile, nel pomeriggio, si andrà alla scoperta dei mille volti del Macrolotto Zero: nel vecchio cuore produttivo novecentesco del tessile, oggi quartiere multiculturale e creativo, a fianco di edifici di archeologia industriale troviamo esempi di rigenerazione urbana come il centro culturale PrismaLab, lo skate park con la street art di Zed1, l’inclusione sociale del punto luce Save the Children, la ricerca tessile contemporanea internazionale di Lottozero. La giornata di sabato si chiude con il concerto di Francesco Baccini, popolare cantautore genovese, che ripercorrerà piano e voce oltre trent’anni di carriera con omaggi ai grandi della musica italiana a cui si è sempre ispirato (Luigi Tenco) e con cui ha collaborato (Fabrizio De André). Domenica 14 aprile sarà la volta del secondo e ultimo tour, focalizzato sull’incontro tra ingegneria, architettura e teatro, per entrare in contatto con il legame tra la storia industriale di Prato e il mondo dello spettacolo, incrociando le strade di personaggi come Pier Luigi Nervi e Luca Ronconi. Una città che è crocevia di arte e ingegno, dove l’una si mescola con l’altro, dando vita a un connubio sempre al rialzo. Si potranno visitare il Teatro Fabbricone, il Lanificio Balli (con la sua Sala Nervi), l’ex Lanificio Calamai, il Teatro Magnolfi e il Politeama. Gran finale con Toscanacci, spettacolo con Paolo Hendel, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle (ideato da quest’ultimo): un tributo e un rilancio della grande comicità toscana, inaugurata da Boccaccio, Collodi, Malaparte e Bianciardi. [post_title] => Prato, dal 12 al 14 aprile il Festival del Turismo Industriale [post_date] => 2024-03-11T11:09:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710155394000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463204 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Bellevue Sardinia Resort Affiliated by Meliá il primo indirizzo dell'omonimo gruppo spagnolo in Sardegna che aprirà la prossima estate. Affacciato sulla spiaggia di San Pietro a Mare, il resort dispone di 139 camere con terrazze attrezzate e vista sulle acque del golfo dell’Asinara o i giardini della struttura. Fra i servizi a disposizione degli ospiti vi sono anche l'accesso diretto alla spiaggia equipaggiata con lettini e ombrelloni, piscina esterna, palestra en plein air e biciclette a uso gratuito per esplorare la zona circostante. L'offerta gastronomica include un ristorante, un lounge bar vista mare dove godersi cocktail al tramonto e un beach bar. Con l'inaugurazione della nuova struttura, frutto della collaborazione con Piazza Hotels & Residences, con cui Meliá ha siglato un accordo di franchising, la compagnia spagnola rafforza il portfolio del proprio brand Affiliated by Meliá, che a oggi conta oltre 70 alberghi nel mondo. In Italia il gruppo vanta invece un totale di 13 indirizzi tra proprietà già operative e in pipeline. [post_title] => Debutto sardo per il gruppo Meliá che sbarca sull'isola grazie al suo brand dedicato al franchising [post_date] => 2024-03-11T10:53:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710154431000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la prossima estate swan hellenic porta gli ospiti alla scoperta dellaurora boreale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":98,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2060,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463303","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463307\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Naoshima. Foto di Kars Alfrink[/caption]\r

\r

Un viaggio virtuale che invita gli italiani a esplorare 40 località segrete del Giappone: da incantevoli paesini a città artistiche meno note, offrendo una prospettiva diversa sul paese del Sol Levante. Baiana Tour, in collaborazione con la Japan national tourism organization (Jnto) presenta The Hidden Gems of Japan: un'iniziativa dedicata agli amanti dei viaggi culturali che dallo scorso 1° marzo sino al 15 di questo mese prevede la pubblicazione in una sezione dedicata del sito del to fiorentino di un percorso narrativo che intreccia cultura, storia, arte e natura. The Hidden Gems of Japan vuole essere un viaggio di scoperta interiore e di confronto culturale: ogni destinazione selezionata racconta una storia unica, offrendo ai viaggiatori la possibilità di vivere il Giappone attraverso gli occhi di autori, artisti e pensatori che ne hanno catturato l'essenza profonda.\r

La selezione di luoghi proposti spazia da Mitaka, casa del museo Ghibli, all'isola di Sado, ricca di tradizioni culturali, passando per Naoshima, celebre per le sue installazioni d'arte contemporanea. Ogni tappa è un'occasione per stabilire una connessione emotiva con i luoghi che hanno ispirato opere letterarie, cinematografiche e artistiche, trasformando il viaggio in un dialogo continuo con la creatività giapponese. The Hidden Gems of Japan è più di un semplice tour turistico: è un invito a riflettere sulla diversità e su come questa possa arricchire la nostra visione del mondo; un'opportunità per approfondire la comprensione di sé e del Giappone, scoprendo gesti quotidiani, paesaggi e simboli attraverso una lente che valorizza le ricchezze meno evidenti del paese.","post_title":"Baiana Tour e Jnto: online un itinerario virtuale alla scoperta delle gemme nascoste del Giappone","post_date":"2024-03-12T13:31:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710250276000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463299","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sono anche i Viaggi dell'aurora boreale tra le nuove proposte estive di Swan Hellenic: quattro itinerari di esplorazione a bordo della Vega, tra Groenlandia, Passaggio a Nord-Ovest e Canada Settentrionale da fine agosto a inizio settembre, quando il fenomeno è più visibile. Il primo è Iceland, East Greenland and the Northern Lights dal 18 al 30 agosto 2024. Si tratta di una spedizione di 12 notti circumnavigando l’Islanda, e raggiunge cinque destinazioni nell’entroterra molto diverse tra loro. Questa spedizione culturale può essere affiancata al viaggio successivo della Vega Greenland in Depth: in programma dal 30 agosto al 9 settembre, parte da Reykjavik, in Islanda, per un viaggio di dieci notti in Groenlandia, consentendo agli ospiti di immergersi nei suoi paesaggi selvaggi e nelle sue culture e tradizioni.\r

\r

Canadian Northwest Passage and the Northern Lights, dal 9 al 25 settembre, è poi una spedizione culturale di 16 notti che salpa e ritorna a Kangerlussuaq, in Groenlandia, e attraversa gran parte del Passaggio a Nord-Ovest. Per arricchire ulteriormente l'esperienza, il viaggio fa parte del programma Swan Hellenic’s Maris Culinary Discovery at Sea Series, in collaborazione con gli Jeunes Restaurateurs (Jre): l'organizzazione gastronomica per gli chef under 40 che hanno già ottenuto riconoscimenti internazionali. La chef svizzera Alexandra Müller, una stella Michelin, accompagnerà gli ospiti per tutta la crociera, servendo ogni sera un piatto d'autore diverso, prima di una cena di gala creata per mostrare tutta la sua creatività e abilità. Ma questa spedizione fa anche parte della serie Explore Space at Sea, realizzata in collaborazione con il Seti Institute: la famosa astronoma Uma Gorti, esperta di formazione di stelle e pianeti, accompagnerà gli ospiti a bordo e a terra per tutta la durata del viaggio e terrà due conferenze durante il viaggio: Formazione di stelle e pianeti e Astrochimica.\r

\r

Il quarto viaggio speciale si intitola Canadian Arctic and Northern Lights ed è in programma dal 25 settembre al 10 ottobre. La spedizione salperà da Kangerlussuaq per un itinerario di 15 notti alla scoperta dei ghiacciai, dei fiordi e degli iceberg della Groenlandia, fino alla natura selvaggia e alle culture Inuit della costa settentrionale del Canada. Nell'ambito ancora una volta della serie Explore Space at Sea, questa crociera ospiterà il ceo dell'istituto Seti, Bill Diamond, che accompagnerà gli ospiti durante il viaggio, sia a bordo sia a terra. Bill terrà due conferenze durante il viaggio: La ricerca della vita oltre la Terra - Come funziona, come sta andando e perché è importante e Astrobiologia, spedizioni sul campo e ricerca della vita oltre la Terra.\r

\r

\"Siamo molto orgogliosi di questi viaggi sull'aurora boreale artica con le loro eccezionali esperienze a bordo - commenta la chief commercial officer di Swan Hellenic, Patrizia Iantorno -. Non solo offrono un accesso raro alla cruda bellezza, alla storia e alle culture di queste regioni remote e incontaminate, ma propongono anche speciali opportunità di assistere all'aurora boreale da terra e dal mare. Non vediamo l'ora di accogliere gli ospiti a bordo\".","post_title":"La prossima estate Swan Hellenic porta gli ospiti alla scoperta dell'aurora boreale","post_date":"2024-03-12T12:54:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710248047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Il Chia Laguna Resort torna ad accogliere i suoi ospiti dopo la breve stagione invernale. L'11 aprile aprirà il Conrad Chia Laguna Sardinia: 5 stelle da 107 camere e suite. Il 30 aprile sarà la volta del Baia di Chia Resort Sardinia - Curio Collection by Hilton, altro 5 stelle presto adults-only, dai 12 anni (77 camere e suite). Infine a metà maggio le famiglie potranno tornare all’hotel Village (240 camere), 4 stelle lusso. La proposta diversificata del complesso sardo attira sempre nuovi ospiti anche per l'attento restyling avviato dopo l'ingresso nel gruppo Hilton. \r

Un rinnovo che ha coinvolto nel 2021 il Baia di Chia Resort e nel 2022 il Chia Laguna Sardinia. Quest’ultimo hotel è così entrato a far parte dell'offerta di lusso di Conrad, prima struttura aperta in Italia. «Ogni anno c’è stata una crescita del 15%-20% - sottolinea Marco Pedna, general manager del Chia Laguna -. Anche il 2024 è partito molto bene. Infatti le presenze sono già aumentate del 40% rispetto all’anno scorso. Raggiungeremo il 75%-80% di occupazione. Un dato importante e inaspettato, dovuto anche al cambiamento del cliente: se prima della pandemia molte prenotazioni erano last-minute, oggi si pianifica la vacanza con largo anticipo. La durata del soggiorno però si riduce, in particolare al Conrad: dai sette giorni del passato siamo scesi a cinque, sei. E la clientela è cambiata: non vuole fare solo mare ma scoprire la Sardegna. Per questo sono sempre più importanti le escursioni e le diverse attività che proponiamo, tra cui anche l’offerta sportiva. Dopo il rebranding puntiamo a una crescita importante. Pure in Sardegna Conrad ha perciò avviato un trend di scoperta: valorizzando la zona, creando la destinazione, attirando una clientela interessante e richiamando altri brand».\r

«L’affiliazione è stata una doppia opportunità. - prosegue Elisabetta Serafini, pr e communication manager del Chia Laguna Resort - Per il resort e per Hilton che, dopo un attento studio di fattibilità, ha deciso di abbracciare il nostro progetto sostenendo i lavori della ristrutturazione realizzata dall’architetto Marco Piva. Essere parte del gruppo Hilton ci offre la possibilità di accedere a una macchina distributiva mondiale».\r

Tante in particolare le novità del Chia Laguna: “Abbiamo programmato una serie di miglioramenti importanti - aggiunge infatti Pedna -: il kids-club, completamente rinnovato, sarà operativo tutti i giorni dalle 9 alle 23, con una ricca programmazione. Verrà rifatta anche tutta la piazza, il cuore del resort. Sono nati pure dei nuovi concept sul fronte dell’f&b, come il momento apre-beach nel bar del ristorante Le Dune con il dj dal vivo dalle 17:30 alle 20. Al Curio stiamo aprendo il Flow, un secondo ristorante sushi e un lounge bar che sarà aperto fino all’una per un dopo-cena con il dj. Sono tanti i progetti promossi dal nostro chef Roberto Chengia, executive degli 11 outlet del resort e impegnato presso il ristorante La Terrazza del Conrad. Tra le altre novità, le bbq night che organizzeremo a bordo piscina al Curio utilizzando il Green Egg, una griglia innovativa. Tutti i nostri concetti f&b sono pensati a chilometro zero, con ingredienti locali e i vini di cantine prestigiose, ma anche con produzioni minori ma apprezzate».\r

Dal punto di vista della sostenibilità il Chia Laguna sta entrando nel programma di certificazione volontaria Green Key e prende parte ai programmi esg del gruppo Hilton. «Guardiamo alla sostenibilità in senso più ampio, - prosegue Pedna -. Oltre a obiettivi come il risparmio del 5% del consumo di acqua, realizziamo attività sociali come la raccolta della plastica in spiaggia con lo staff o giornate di sport legate a raccolte fondi a cui partecipano ospiti e dipendenti. Abbiamo l’obiettivo di fare due eventi annuali di supporto alla nostra comunità».\r

Parte del business del resort riguarda infine il segmento mice, per cui è disponibile all’interno del resort un centro congressi di oltre 1.500 metri quadrati e otto sale meeting, che può accogliere oltre 900 persone: «Per noi è fondamentale a inizio stagione e anche tra settembre, ottobre e novembre - conclude Elisabetta Serafini -. L’anno scorso abbiamo aperto a febbraio con diverse convention ed eventi congressuali e associativi. La clientela è per il 50% italiana e per il 50% straniera. Quest’anno, tra aprile e giugno, abbiamo già confermati quattro buyout: quando vengono riservati il Village o il Conrad e il Village insieme. Anche per questo segmento la stagione si sta allungando; gli organizzatori, oltre agli spazi, chiedono esperienze al di fuori della struttura».","post_title":"Al via la nuova stagione del Chia Laguna: tutte le novità del resort","post_date":"2024-03-12T12:20:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710246055000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463271","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Air Mediterranean ha fatto il suo debutto all'aeroporto di Forlì, che guarda con fiducia alla stagione estiva, pronto a inserire la quarta frequenza settimanale per Lampedusa e la seconda per Zante.\r

\r

“Dodici le destinazioni operate fisicamente dal vettore greco Air Mediterranean utilizzando Boeing 737-400, così da migliorare la qualità e il comfort del viaggio” spiega Andrea Stefano Gilardi, direttore generale & accountable manager F.A. - Forlì Airport. La summer firmata GoToFly prevede inoltre, \"dal 27 maggio, i voli su Sicilia, Sardegna, Grecia, Albania rinnovando altresì l’ottima intesa che ci vede partner del tour operator bolognese MySunSea”.\r

\r

Accanto ad Andrew Hallak, proprietario di Air Mediterranean, che spera in \"una forte, fruttuosa e lunga collaborazione” con il Ridolfi, Gilardi non dimentica poi di porre l’accento “sulla forte crescita attesa in tema di trasporti commerciali e come i prossimi mesi saranno tutt’altro che facili ai fini del reperimento di macchine da impiegare nelle rotte”. \r

\r

Infine, \"nell’attesa di vederci riconsegnati entro maggio due hangar per complessivi 1800 metri quadrati, F.A. - Forlì Airport mantiene la barra a dritta nel pieno rispetto del piano di sviluppo consegnato a Enac e guarda alla prossima summer season, la 2025, proseguendo il confronto accanto agli albergatori: la prospettiva punta all’attivazione di alcuni collegamenti in chiave incoming da Germania e Belgio”.","post_title":"Air Mediterranean è operativa dall'aeroporto di Forlì con 12 destinazioni","post_date":"2024-03-12T10:53:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710240795000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Balzo in avanti per risultati 2023 di Sea Prime, che ha gestito 33.900 movimenti di business aviation, +4% rispetto al 2022 e +38% sul 2019. Nelle prime settimane del 2024, picchi di traffico sono stati registrati durante la Milan Fashion Week (+6% rispetto al 2023).\r

Sempre lo scorso anno la società ha inaugurato il nuovo hangar di 4.700 m² a Linate Prime, che ha ottenuto un rating “Excellent” dall’ente indipendente Breeam per i suoi standard di sostenibilità ed efficienza energetica, che porta ad un totale di 12 gli hangar dedicati alla business aviation, per un totale di 35 mila mq.\r

In termini di servizi premium, si segnalano gli sviluppi del servizio Fast Track a Malpensa Prime, dedicato al transito di passeggeri di voli commerciali Vvip, un servizio innovativo e unico nel suo genere per il mercato italiano. Le squadre di calcio e basket milanesi, così come le squadre europee che arrivano a Milano per disputare le competizioni europee, oltre a star del rock e del cinema ad aziende internazionali richiedono sempre più spesso il servizio Fast Track di Milano Prime, che garantisce una combinazione di comfort, privacy e sicurezza.\r

“Sea Prime è costantemente impegnata a soddisfare la crescente domanda di servizi e infrastrutture di business aviation a Milano, con un focus sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026, durante le quali gli aeroporti di Milano Prime saranno pronti ad accogliere visitatori, atleti e delegazioni”, ha dichiarato la ceo, Chiara Dorigotti.\r

La società è presente in qualità di espositore all'edizione 2024 della Schedulers&Dispatchers Conference, in corso fino al 14 marzo a Fort Worth, Texas.","post_title":"Allungo a doppia cifra per Sea Prime: movimenti 2023 a +38% rispetto al 2019","post_date":"2024-03-12T10:14:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710238492000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463248","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways ha riportato in servizio l’intera flotta di Airbus A350, più di un anno dopo aver risolto la disputa legale con Airbus, innescata dai danni alla superficie verniciata di alcuni aeromobili di questo modello.\r

\r

\"Vediamo delle opportunità grazie all'ingresso in flotta di un maggior numero di aeromobili - ha dichiarato a Reuters Thierry Antinori, chief commercial officer della compagnia aerea, durante la recente Itb di Berlino -. Vediamo quindi un grande potenziale tra Europa e Asia, Europa e Australia, Europa e Oceano Indiano e Africa\".\r

\r

Qatar Airways ha compiuto l'insolito passo di sfidare il più grande costruttore di aerei del mondo, Airbus, per questioni di sicurezza, dopo che alcune crepe nella vernice avevano evidenziato lacune in un sub-strato di protezione contro i fulmini sui suoi jet di nuova generazione A350 in composito di carbonio.\r

\r

Sostenuta dalle autorità di regolamentazione europee, Airbus ha sempre negato qualsiasi minaccia alla sicurezza. La compagnia aerea e il costruttore di aerei hanno risolto la controversia lo scorso anno, evitando un processo in tribunale.\r

\r

La flotta di A350 è ora completamente riparata e di nuovo in volo, ha dichiarato.\r

\r

Anche il traffico è destinato a riprendersi e persino a crescere, con una forte estate in arrivo, ha affermato Antinori.\r

\r

A gennaio e febbraio il Qatar ha registrato 7,2 milioni di passeggeri, il 31% in più rispetto ai primi due mesi dell'anno precedente e il 40% in più rispetto a prima dell'inizio della pandemia Covid-19.","post_title":"Qatar Airways riporta in servizio l’intera flotta di A350, dopo la disputa con Airbus","post_date":"2024-03-12T09:15:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710234945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463230","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il cuore delle Dolomiti, la val d'Ega, che d’inverno accoglie gli appassionati degli sport invernali, tra la tarda primavera e l’estate cambia rapidamente abito per diventare una meta di escursionismo, mountain bike, via ferrata e di tutto ciò che si può fare quando il bianco si ritira. La destinazione mira a ridurre l’impatto del turismo sull’ambiente, adottando misure che vanno dalle esperienze sostenibili alla riduzione della plastica, fino ai mezzi pubblici gratuiti.\r

\r

Grazie alla lotteria Prendi il treno e vinci la macchina può per esempio rimanere parcheggiata a casa. Dalle piramidi di terra di Collepietra fino al lago di Carezza, 500 chilometri di sentieri escursionistici e quattro vie ferrate permettono inoltre ai patiti del trekking di scoprire le particolarità delle rocce dolomitiche, in una galassia d’alta quota punteggiata di malghe e rifugi. La vocazione all’escursionismo ha tra l'altro ispirato la nascita del Latemarium: reticolo di itinerari tematici per ogni gusto e livello che soddisfa ogni curiosità su uno dei luoghi più belli del mondo. Dal 2023, chi vuole rallentare i ritmi e ritrovare l’equilibrio, può dedicarsi al Mindful.Latemar: il primo sentiero immersivo di mindfulness realizzato sulle Alpi.\r

\r

Gli amanti delle passeggiate, oltre che verso i panorami suggestivi possono lanciare uno sguardo anche verso il cielo: lungo il cosiddetto sentiero dei Pianeti di San Valentino in Campo, fiore al primo Astrovillaggio d’Europa, è possibile viaggiare nel sistema solare, passando in poco tempo da Mercurio a Plutone.\r

\r

L’assistenza diffusa e l’abbondanza di strutture dedicate, come noleggi, scuole, guide Mtb, bikehotel, Mtb tour guidati e bike park sono un indizio dell’attenzione agli amanti di mountain bike e e-bike. All’incrocio tra passione per il ciclismo e fascinazione nei confronti della natura, dal 6 al 9 giugno 2024 è inoltre di nuovo il momento del Rosadira Bike: festival dolomitico della mountain bike. Sugli app store di Itunes e Android Market è poi possibile scaricare la Val d'Ega app, con percorsi per escursionisti, alpinisti e ciclisti di ogni livello.\r

\r

Un capitolo a parte merita l’offerta per le famiglie. Giocando tra la fantasia e la tradizione, si può scegliere tra le tante iniziative di un programma che invita a vivere da vicino il lavoro dei contadini al maso e a fare la conoscenza di cavalli, lama e alpaca, a imparare tutto sul mondo delle api nell’apiario didattico, ad ascoltare il richiamo della foresta e ad andare alla ricerca di tesori dimenticati, degli spiriti del lago o di altri personaggi dei miti del mondo degli gnomi.\r

\r

Naturalmente, c’è spazio anche per il benessere e il relax di chi nell’estate in montagna vede soprattutto un’occasione per lasciarsi alle spalle lo stress e recuperare le energie. A loro la val d’Ega dedica day spa su misura, fatti di saune profumate e piscine circondate dagli alberi.\r

\r

","post_title":"Val d'Ega, estate 2024 per famiglie e sportivi tra escursioni ed esperienze sostenibili","post_date":"2024-03-12T09:15:17+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1710234917000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463208","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prato ospiterà dal 12 al 14 aprile la seconda edizione di TIPO Festival, il festival dedicato al Turismo Industriale per raccontare storia, cultura, tradizione e contemporaneità dell’eccellenza tessile pratese.\r

\r

Tipo Festival è una full immersion per appassionati, curiosi, famiglie e addetti ai lavori che tra spettacoli in fabbrica, itinerari di trekking industriali, visite in azienda, presentazioni di libri, mostre, laboratori di arte tessile e convegni dalla alta professionalità potranno avvicinarsi e scoprire il mondo del patrimonio industriale pratese, fabbriche in attività solitamente non aperte al pubblico o fabbriche recuperate e riconvertite a funzioni diverse che accolgono la cittadinanza e i turisti in spazi particolari e molto suggestivi. Per immergersi nella storia e nell’attualità delle manifatture e conoscere da vicino i processi di riciclo e produzione di stoffe, i musei, le architetture del lavoro. \r

\r

Il programma vero e proprio del festival è anticipato da tre giorni di iniziative: sabato 6, mercoledì 10 e giovedì 11 aprile avranno luogo mostre fotografiche, laboratori per bambini (TIPO Kids, che tornerà al Museo del Tessuto sabato 13 durante il Festival), come la piccola tessitura e il ricamo creativo, e presentazioni di libri (TIPO Books).\r

\r

TIPO Festival inizierà venerdì 12 aprile con un evento dedicato agli addetti ai lavori, vale a dire l’assemblea nazionale di AIPAI (Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale), una significativa conferma della centralità di Prato sul tema del turismo industriale. In più, al Museo del Tessuto, ci sarà un importante convegno che raccoglie le best practices del turismo industriale in Toscana e apre al dibattito a livello nazionale.\r

\r

Grande spazio, all’interno del programma di TIPO Festival, è dedicato ai tour alla scoperta del patrimonio industriale di Prato.\r

\r

Sabato 13 aprile, nel pomeriggio, si andrà alla scoperta dei mille volti del Macrolotto Zero: nel vecchio cuore produttivo novecentesco del tessile, oggi quartiere multiculturale e creativo, a fianco di edifici di archeologia industriale troviamo esempi di rigenerazione urbana come il centro culturale PrismaLab, lo skate park con la street art di Zed1, l’inclusione sociale del punto luce Save the Children, la ricerca tessile contemporanea internazionale di Lottozero. La giornata di sabato si chiude con il concerto di Francesco Baccini, popolare cantautore genovese, che ripercorrerà piano e voce oltre trent’anni di carriera con omaggi ai grandi della musica italiana a cui si è sempre ispirato (Luigi Tenco) e con cui ha collaborato (Fabrizio De André).\r

\r

Domenica 14 aprile sarà la volta del secondo e ultimo tour, focalizzato sull’incontro tra ingegneria, architettura e teatro, per entrare in contatto con il legame tra la storia industriale di Prato e il mondo dello spettacolo, incrociando le strade di personaggi come Pier Luigi Nervi e Luca Ronconi. Una città che è crocevia di arte e ingegno, dove l’una si mescola con l’altro, dando vita a un connubio sempre al rialzo. Si potranno visitare il Teatro Fabbricone, il Lanificio Balli (con la sua Sala Nervi), l’ex Lanificio Calamai, il Teatro Magnolfi e il Politeama. Gran finale con Toscanacci, spettacolo con Paolo Hendel, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle (ideato da quest’ultimo): un tributo e un rilancio della grande comicità toscana, inaugurata da Boccaccio, Collodi, Malaparte e Bianciardi.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Prato, dal 12 al 14 aprile il Festival del Turismo Industriale","post_date":"2024-03-11T11:09:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710155394000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463204","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Bellevue Sardinia Resort Affiliated by Meliá il primo indirizzo dell'omonimo gruppo spagnolo in Sardegna che aprirà la prossima estate. Affacciato sulla spiaggia di San Pietro a Mare, il resort dispone di 139 camere con terrazze attrezzate e vista sulle acque del golfo dell’Asinara o i giardini della struttura. Fra i servizi a disposizione degli ospiti vi sono anche l'accesso diretto alla spiaggia equipaggiata con lettini e ombrelloni, piscina esterna, palestra en plein air e biciclette a uso gratuito per esplorare la zona circostante. L'offerta gastronomica include un ristorante, un lounge bar vista mare dove godersi cocktail al tramonto e un beach bar.\r

\r

Con l'inaugurazione della nuova struttura, frutto della collaborazione con Piazza Hotels & Residences, con cui Meliá ha siglato un accordo di franchising, la compagnia spagnola rafforza il portfolio del proprio brand Affiliated by Meliá, che a oggi conta oltre 70 alberghi nel mondo. In Italia il gruppo vanta invece un totale di 13 indirizzi tra proprietà già operative e in pipeline.","post_title":"Debutto sardo per il gruppo Meliá che sbarca sull'isola grazie al suo brand dedicato al franchising","post_date":"2024-03-11T10:53:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710154431000]}]}}