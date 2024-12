La Polaris è a Napoli: la nuova unità Gnv debutterà il 7 gennaio sulla Genova – Palermo E’ approdata ieri al porto di Napoli la Polaris: la prima di quattro navi di nuova costruzione presso i cantieri Guangzhou Shipyard International, che daranno forte impulso al piano di rinnovamento della flotta Gnv. Partita il 30 ottobre dalla Cina, ha attraversato due oceani e percorso circa 14 mila miglia per giungere nel Mediterraneo, dove entrerà in servizio il prossimo 7 gennaio 2025 sulla tratta Genova – Palermo. “Si tratta di un’importante novità anche in termini di sostenibilità – ha spiegato in occasione del Christmas Party Alessio Macrì, Italy & Albania sales manager di Gnv, che è stata tra l’altro premiata tra i best partner di Travel Quotidiano -. E’ infatti dotata di tutte le predisposizioni per il cold ironing consentendo un importante abbattimento delle emissioni, nonché un miglioramento della qualità dell’aria e acustico a livello locale. Vanta, inoltre, sistemi di pulizia dei gas di scarico, riduzione catalitica selettiva e tecnologie di riciclaggio del calore”. La Polaris ha una stazza lorda di circa 46 mila tonnellate, è lunga 218 metri, larga 29,60 metri e può raggiungere una velocità massima di 25 nodi. È dotata di 239 cabine e ha una capacità di carico di 1.500 passeggeri e 3.100 metri lineari. “Includerà tutte le tipologie di sistemazioni classiche delle nostre navi: cabine interne, esterne, suite e pet-friendly. Presto sarà disponibile sui nostri sistemi di prenotazione, tra cui il nuovissimo Gnv Booking operativo dallo scorso 1° di novembre: uno strumento avanzato che permette alle agenzie di gestire in autonomia le operazioni di acquisto, semplificando il lavoro e migliorando l’esperienza del cliente”. Le aspettative sono naturalmente alte, “soprattutto per i numerosi repeater che utilizzano la nostra tratta Genova – Palermo – conclude Macrì -. Non vedranno l’ora di testare la nuova nave e di scoprire tutte le novità a bordo”. Condividi

