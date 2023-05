La Palermo di Grimaldi Lines: non solo collegamenti. Amplia la proposta di tour e city break La Palermo di Grimaldi Lines non è solo la nuova linea da Napoli, che si prepara ad affrontare la sua stagione estiva dopo essere stata inaugurata a ottobre scorso. L’offerta della compagnia di traghetti sulla destinazione Sicilia comprende infatti anche altri servizi. Il porto del capoluogo siciliano è in particolare raggiungibile anche da altri scali italiani: vi si arriva navigando da Livorno (tre volte a settimana), da Salerno (due volte a settimana) e da Cagliari (una volta a settimana). Al network di linee si aggiungono poi le proposte di Grimaldi Lines Tour Operator con la formula nave più soggiorno, oppure con quella dei city break. In occasione del recente press tour organizzato a pochi mesi dal lancio della Napoli-Palermo, Grimaldi Lines ha tra le altre cose promosso quello che può essere un itinerario alla scoperta di Napoli e Palermo: il capoluogo partenopeo con il suo centro storico colorato e chiassoso, le sue 412 chiese, il mito di Maradona, la pizza e la street art, nonché Palermo tra teatri, tradizioni ancora in vita, le ville e i palazzi protagonisti del Gattopardo di Luchino Visconti… Cruise Ausonia è la nave a disposizione sulla linea Napoli-Palermo: 32 mila tonnellate di stazza lorda, 198 cabine, piscina, spazi per bambini, boutique, self service, ristorante à la carte, bar, discoteca. A bordo si possono assaggiare, tra gli altri prodotti a chilometri zero, salumi irpini artigianali e naturalmente i grandi vini siciliani, sia bianchi come l’Insolia o il Grillo, sia rossi come il Nero d’Avola. Infine, gli amici a quattro zampe sono ospiti sempre benvenuti a bordo della Ausonia e di tutte le navi della flotta Grimaldi Lines, grazie allo speciale servizio pet in cabin, che consente agli animali domestici di viaggiare in cabina insieme ai loro padroni.

L’offerta della compagnia di traghetti sulla destinazione Sicilia comprende infatti anche altri servizi. Il porto del capoluogo siciliano è in particolare raggiungibile anche da altri scali italiani: vi si arriva navigando da Livorno (tre volte a settimana), da Salerno (due volte a settimana) e da Cagliari (una volta a settimana).\r

\r

Al network di linee si aggiungono poi le proposte di Grimaldi Lines Tour Operator con la formula nave più soggiorno, oppure con quella dei city break. In occasione del recente press tour organizzato a pochi mesi dal lancio della Napoli-Palermo, Grimaldi Lines ha tra le altre cose promosso quello che può essere un itinerario alla scoperta di Napoli e Palermo: il capoluogo partenopeo con il suo centro storico colorato e chiassoso, le sue 412 chiese, il mito di Maradona, la pizza e la street art, nonché Palermo tra teatri, tradizioni ancora in vita, le ville e i palazzi protagonisti del Gattopardo di Luchino Visconti...\r

\r

Cruise Ausonia è la nave a disposizione sulla linea Napoli-Palermo: 32 mila tonnellate di stazza lorda, 198 cabine, piscina, spazi per bambini, boutique, self service, ristorante à la carte, bar, discoteca. A bordo si possono assaggiare, tra gli altri prodotti a chilometri zero, salumi irpini artigianali e naturalmente i grandi vini siciliani, sia bianchi come l’Insolia o il Grillo, sia rossi come il Nero d’Avola. Infine, gli amici a quattro zampe sono ospiti sempre benvenuti a bordo della Ausonia e di tutte le navi della flotta Grimaldi Lines, grazie allo speciale servizio pet in cabin, che consente agli animali domestici di viaggiare in cabina insieme ai loro padroni.","post_title":"La Palermo di Grimaldi Lines: non solo collegamenti. Amplia la proposta di tour e city break","post_date":"2023-05-29T12:26:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685363203000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446536","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' tornato operativo lo scorso sabato il collegamento Napoli - isole Eolie della linea veloce Snav: un servizio che la compagnia assicura fin dagli anni Sessanta. La tratta sarà operata fino all’11 settembre. A giugno le partenze sono programmate nei fine settimana, dal venerdì alla domenica con ultimo rientro dalle isole Eolie il lunedì. Partenze speciali sono previste per il Ponte del 2 giugno fino al 5 giugno. Dal 29 giugno i collegamenti diventeranno giornalieri fino all'11 settembre. Sulla linea opererà un aliscafo Snav dalla capacità di 284 posti.\r

\r

Le partenze sono previste alle ore 14.30 da Napoli Mergellina con arrivo a Stromboli dopo quattro ore e mezzo di navigazione e scali successivi a Panarea, Salina e Vulcano prima di approdare a Lipari alle 20.30. Da qui l’aliscafo ripartirà la mattina successiva per tornare a Napoli. L’orario pomeridiano di partenza dal capoluogo campano assicura il comodo raggiungimento del porto di Mergellina anche ai viaggiatori in arrivo da altre città italiane ed europee. A tal proposito, Snav e Trenitalia hanno confermato anche quest’anno il biglietto integrato treno più nave, che consentirà ai passeggeri di viaggiare con un tagliando unico da qualsiasi città italiana collegata a Napoli con Alta velocità, Intercity e regionali.\r

\r

Snav è inoltre fra i partner di numerosi eventi che questa estate movimenteranno la vita nelle Eolie. Fra questi al momento confermati il Marosi Festival Stromboli dal 24 giugno al 3 luglio, l'Eolie Music Fest dal 30 giugno al 7 luglio, il premio Stromboli dal 12 al 17 luglio, la festa Teatro Eco Logico a Stromboli dal 24 giugno al 03 luglio e le Opere Magiche a Stromboli dal 9 all’11 settembre.","post_title":"Snav riprende il collegamento Napoli - isole Eolie per l'estate","post_date":"2023-05-29T10:24:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685355862000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446533","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boom della divisione gruppi di King Holidays: il dipartimento, diretto da Massimo Pelloni, tra gennaio e maggio ha raggiunto il budget previsto per l’intero 2023, con ottime prospettive di crescita nei prossimi mesi.\r

\r

“Il segmento dei gruppi – dichiara lo stesso Pelloni, groups department manager King Holidays – è stato molto più lento a riprendersi rispetto ai viaggi individuali, che inizialmente erano percepiti come più sicuri. Dallo scorso anno abbiamo assistito a un graduale incremento, spinto dalla riapertura delle destinazioni e dall’alleggerimento delle restrizioni sanitarie, che hanno dissolto anche le ultime incertezze dei consumatori. La ripresa si è definitivamente consolidata nel 2023, con risultati al di sopra delle aspettative, segno che questa formula è ancora vincente. La vera sfida nei prossimi mesi sarà riuscire a contrattualizzare con largo anticipo le disponibilità, per mantenere la competitività del prodotto, nonostante la spinta verso l’alto dei prezzi”.\r

\r

Sul fronte delle destinazioni, il primo posto spetta alla Giordania, che ha registrato fatturati record, seguita da Marocco ed Emirati Arabi. Da segnalare anche la ripresa dell’Europa, con gli storici cavalli di battaglia del to: Portogallo, Spagna, Turchia e Malta, seguiti da Cipro, Norvegia e Francia. Torna a crescere nel 2023 anche il lungo raggio con l'Asia e in particolare Giappone, India, Vietnam, Cambogia, Thailandia, Malesia. Bene pure Stati Uniti, Messico, Perù, Argentina, Brasile, Madagascar, Sud Africa e oceano Indiano. Quanto alla stagionalità, i mesi più importanti per il segmento si confermano quelli di spalla dell’alta stagione, ma chi si è mosso in anticipo è riuscito a intercettare anche i periodi più caldi dell’anno.\r

\r

“Rispetto al 2022 il reparto gruppi cresce del 50% in termini di passeggeri e del 40% in termini di fatturato – spiega il direttore commerciale King Holidays, Roberto Minardi –. Puntiamo a uno sviluppo sostenibile, mettendo al primo posto la qualità dei servizi e la competitività delle tariffe, in linea con il nostro modello operativo, conosciuto e apprezzato dal trade, che da trent’anni ci affida i propri clienti. La nostra dimensione internazionale consente al dipartimento di lavorare in autonomia su una programmazione molto più ampia di quella da catalogo, per un totale di oltre 100 destinazioni, sulle quali siamo in grado di offrire la massima affidabilità attraverso collaudati rapporti di collaborazione con un’ampia rete di dmc e fornitori”.","post_title":"King Holidays: divisione gruppi a +40% di fatturato sul 2022","post_date":"2023-05-29T10:11:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685355083000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446512","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair. \"Se rimarrà la tassa di 2,50 euro al Marco Polo, potremmo anche portare il volo per Londra da Venezia a Treviso”: Eddie Wilson, ceo di Ryanair, ha così commentato a margine delle celebrazioni dei 25 anni della low cost al Canova, la recente decisione di Venezia di adottare una tassa di 2,50 euro a passeggero al Marco Polo. \r

\r

La boutade è chiaramente una provocazione, ma lo scalo trevigiano punta in alto: \"Treviso e Venezia sono aeroporti in concorrenza con gli scali europei, per questa ragione speriamo che venga tolta - ha ribadito Wilson -. Noi vogliamo investire ma la tassa disincentiva a farlo\". \r

\r

Nel frattempo è il sindaco di Treviso, Mario Conte ad approfittare della presenza del ceo per chiedere la riapertura di un collegamento fra la città e Londra: \"Please Eddie, rimettici il volo da e per Londra\"! \"Prometto che porterò la proposta al team che se ne occupa, perché forse è arrivato il momento di farlo\".","post_title":"Ryanair, Wilson polemico su tassa Venezia: \"Potremmo spostarci a Treviso\"","post_date":"2023-05-29T09:50:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1685353842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446514","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha preso il via lo scorso venerdì il nuovo collegamento diretto stagionale di United Airlines tra Roma Fiumicino e il suo hub di San Francisco.\r

\r

Il nuovo United è stato lanciato sulla scia dei voli giornalieri diretti esistenti, offerti dalla compagnia aerea per tutto l'anno, tra Roma e Milano Malpensa e il suo hub di New York Newark e in aggiunta ai voli stagionali tra Roma e gli hub di Chicago O'Hare e Washington Dulles, fra Milano e Chicago, nonché tra Venezia e Napoli e l’hub di New York Newark. Durante l'estate 2023 United servirà più aeroporti in Italia di qualsiasi altra aerolinea statunitense offrendo dieci voli diretti giornalieri dall’Italia agli Stati Uniti.\r

\r

“Siamo orgogliosi di volare da più città in Italia verso gli Stati Uniti di qualsiasi altra compagnia aerea - ha dichiarato Walter Cianciusi, country sales manager Italy del vettore - rafforzando il nostro network globale attraverso l’Atlantico e offrendo ai nostri clienti in Italia una scelta di viaggio ancora più ampia e la possibilità di collegarsi attraverso i nostri hub ad altre destinazioni nelle Americhe.”\r

\r

\"Con una domanda di oltre 230.000 passeggeri nel 2019, la Bay Area rappresenta il principale mercato ad oggi non collegato direttamente con Roma - ha sottolineato Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma -. Grazie a questa novità, United arriverà ad operare quattro destinazioni, raggiungendo un livello di offerta record sull’aeroporto di Fiumicino che, contando sul prestigioso riconoscimento 5 stelle Skytrax, si appresta ad accogliere livelli di traffico più elevati di sempre dal Nord America.”\r

\r

La nuova rotta da Roma a San Francisco conferma la leadership di United tra i vettori Usa sulle rotte transatlantiche. In aggiunta al volo da Roma a San Francisco, l’operativo estivo 2023 prevede l’apertura di nuove rotte su Dubai, Emirati Arabi, Malaga, Spagna e Stoccolma, Svezia ed altre destinazioni estive tra le più richieste in Europa come: Napoli, Parigi, Barcellona, Londra, Edimburgo, Berlino e Shannon.\r

\r

Oltre al lancio di nuovi voli, United opera anche su nove rotte, aggiunte nell'estate 2022, tra cui i voli diretti tra New York/Newark e Nizza, Denver e Monaco di Baviera, Boston e Londra Heathrow, Chicago/O'Hare e Zurigo e Chicago/O'Hare e Milano, oltre a voli verso quattro destinazioni non servite da nessun'altra compagnia aerea nordamericana: Amman, Giordania; Azzorre, Portogallo; Palma di Maiorca e Tenerife, Spagna.\r

\r

Quest'estate United volerà verso un totale di 37 città in Europa, Africa e Medio Oriente, un numero di destinazioni superiore a quello di tutte le altre compagnie aeree statunitensi messe insieme. La compagnia sta operando un operativo internazionale più ampio del 25% rispetto al 2022 al fine di soddisfare la domanda di viaggi internazionali senza precedenti che si è riscontrata.","post_title":"United Airlines avanti tutta sull'Italia con il debutto della Roma-San Francisco","post_date":"2023-05-29T09:40:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1685353216000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446508","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Ryanair ha celebrato a Treviso il sodalizio con il mercato italiano che conta oggi 25 anni: la prima rotta italiana operata dalla low cost irlandese è stata infatti la Londra-Treviso, nel maggio 1998. \r

Le “nozze d'argento” con l'Italia portano in dote sullo scalo trevigiano l'apertura di dieci nuove rotte (per un totale di 44) verso Cork, Crotone, Danzica, Katowice, Marsiglia, Minorca, Santander, Tolosa, e frequenze aumentate su oltre 8 rotte tra cui Alicante, Bucarest, Malta, Praga, Siviglia. L'operativo record vedrà due aeromobili basati a Treviso per l'estate e supporterà oltre 1.800 posti di lavoro nel settore dell'aviazione, inclusi 60 posti di lavoro diretti.\r

La summer italiana di Ryanair conta invece, a livello complessivo, oltre 730 rotte (+70 nuove) e oltre 7.000 voli settimanali da 29 aeroporti.\r

\r

\"Dal primo volo nel 1998, Ryanair è cresciuta fino a raggiungere 29 aeroporti in tutta Italia, 17 dei quali sono basi, e opera oltre 7.000 voli settimanali su 730 rotte - ha dichiarato Eddie Wilsono, ceo della low cost -. Questa crescita è sostenuta dall'investimento di 9,8 miliardi di dollari di Ryanair in Italia, con 98 aeromobili basati e supporto di oltre 40.000 posti di lavoro a livello nazionale.\r

\"Da quando siamo atterrati per la prima volta in Italia 25 anni fa, abbiamo aiutato quasi 500 milioni di passeggeri da/per l'Italia a raggiungere i propri cari, andare in vacanza, incontrare partner commerciali e studiare all'estero. La connessione è al centro di tutto ciò che facciamo. Come compagnia aerea n. 1 in Italia comprendiamo quanto sia importante connettersi con i propri cari, indipendentemente da dove si trovino. Ecco perché ci impegniamo a crescere ancora di più nei prossimi 25 anni\".\r

“L’arrivo a Treviso di Ryanair 25 anni fa rappresentò l’inizio di una vera rivoluzione per il trasporto aereo anche nel nostro Paese - ha aggiunto Monica Scarpa, ad del gruppo Save -. A circa 15 anni dalla sua fondazione, il vettore low cost introduceva infatti una modalità di trasporto che dava accesso al viaggio ad un’utenza sempre più ampia, apriva mercati non ancora collegati da voli diretti, attraeva nuovi flussi di traffico nel nostro territorio. L’orgoglio del nostro Gruppo è di avere compreso fin da subito la forza del modello di Ryanair, con cui abbiamo instaurato una partnership di successo, che si è consolidata nel tempo ed è diventata strategica per il Polo aeroportuale del Nord Est, comprensivo degli aeroporti di Treviso, Venezia e Verona”. \r

","post_title":"Ryanair ha celebrato a Treviso i primi 25 anni di attività in Italia","post_date":"2023-05-29T09:25:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1685352312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446485","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AnadoluJet è operativa sulla rotta tra Istanbul Sabiha Gökçen e Roma Fiumicino, con collegamenti giornalieri. Con l'aggiunta della capitale italiana il numero di destinazioni internazionali servite da Istanbul dalla sussidiaria di Turkish Airlines sale a quota 38.\r

\r

AnadoluJet, che già opera 7 voli settimanali tra Istanbul e Milano Bergamo, ha praticamente raddoppiato i collegamenti verso l'Italia con i nuovi collegamenti su Roma.\r

\r

Il network globale del vettore spazia su 165 rotte verso 91 destinazioni in 30 Paesi, servite da una flotta di 78 aeromobili; le basi, oltre a quella di Sabiha Gökçen includono l'aeroporto Esenboğa di Ankara, mentre alcune destinazioni sono operate da Antalya, Bodrum e Dalaman. ","post_title":"AnadoluJet operativa sulla nuova rotta tra Istanbul e Roma Fiumicino","post_date":"2023-05-29T09:15:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1685351724000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446505","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Sardegna vede potenziata la capacità voli in continuità territoriale per la stagione estiva, rispetto a quanto inizialmente previsto dal bando.\r

\r

\"Con le compagnie - ha dichiarato l'assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, ripreso dall'Ansa - abbiamo pianificato nuovi voli, rispetto a quanto previsto dal bando, che si sommano a quelli già aggiunti dal primo aprile a oggi.\r

\r

In particolare, l'Olbia-Fiumicino avrà dal 1° giugno il raddoppio dei voli: la gara ne prevedeva tre e saranno sei (quattro operati da Volotea e due da Aeroitalia). L'Alghero-Linate è già passato da due a tre voli, garantendo anche quello delle 7, richiesto a gran voce da cittadini e operatori del territorio. Sul Cagliari-Linate, inoltre, sono stati già attivati sei collegamenti rispetto ai quattro previsti\".\r

\r

Nel periodo compreso tra il 1° aprile al 22 maggio 2023 dall'analisi dei dati emerge che sul Cagliari-Fiumicino sono stati operati 670 voli rispetto ai 656 del 2022, sul Cagliari-Linate 457 anziché 453 e sull'Alghero Linate 282 contro 214, 6mila passeggeri in più rispetto all'anno scorso con un load factor, il coefficiente di riempimento, del 55,77 (52,90 nel 2022). \"Sull'Alghero Fiumicino - aggiunge Moro - continua poi il recupero di traffico da parte di Aeroitalia: sull'Olbia-Linate già oggi il numero dei passeggeri trasportati e il load factor sono superiori rispetto all'aprile del 2022\".\r

\r

\"Abbiamo posto una forte attenzione - conclude l'assessore - anche sulle possibili criticità per il fine settimana 'lungo' dal 1° al 4 giugno prossimi, che si preannuncia caldissimo, oltre che per la presenza di una festività, per la concomitanza con lo sciopero dell'handling aeroportuale programmato per domenica 4 giugno\". ","post_title":"Sardegna: potenziata la capacità voli per l'estate. Raddoppio sulla Olbia-Roma","post_date":"2023-05-29T09:00:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1685350849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446492","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Presentazione ufficiale del nuovo magazine Explore France 2023, la rivista che fa da guida alla scoperta della Francia, giunto alla 12a edizione. Filo condutture è il tema dell’ambiente e della sostenibilità, principali attrattori di una vacanza in Francia secondo lo spirito del “sogna in grande, vivi slow”. Uno slow tourism che va dalla città alla campagna, dai siti storici all’enogastronomia, all’outdoor in linea con il piano strategico della campagna di promozione 2023 di Atout France. Il Magazine racconta la Francia delle tre 'T', tradizione, terroir e territorio che sono secondo François Revardeaux, Console Generale di Francia “i tre elementi nuovi attrattori del turismo per chi va alla ricerca dell’autenticità e del contatto con il territorio, di quel rapporto con il territorio e la tradizione che crea un legame forte tra Francia e Italia, molto ricercato dai visitatori italiani”.\r

\r

Italiani che nel 2022 hanno visitato la Francia in 7,4 milioni, posizionandosi al quarto posto nel mercato turistico internazionale francese. \"La Francia rimane la prima destinazione internazionale degli italiani, per vicinanza e facilità di collegamenti, ricchezza di eventi, esperienze e attività - afferma Frédéric Meyer, direttore Atout France Italia, Grecia e Svizzera -. Una destinazione ideale per chi cerca una vacanza breve ma frequente come quella scelta oggi dagli italiani, per il 70%. L’edizione 2023 del magazine Explore France invita gli italiani a scoprire una Francia più innovativa e naturale nel segno della convivialità e della condivisione – - sotto il segno delle 3 T, tradizione, terroir e territorio per un turismo da vivere in modo attivo e sostenibile ma anche un turismo slow dove ognuno segue le attività con il proprio ritmo”.\r

\r

Quest’anno in Francia avranno grande spazio anche gli eventi sportivi, in particolare la Coppa del mondo di Rugby che dall’8 settembre al 28 ottobre si disputerà nelle 10 città – Nizza, Marsiglia, Tolosa, Bordeaux, Nantes, Parigi, Saint-Denis, Lille, Lione e Saint-Étienne – occasione ideale per andare alla scoperta delle città e del territorio ma anche dell’arte del vetro di Biot, della ceramica a Vallauris e della porcellana di Limoges. A Parigi, l’invito è a non perdere i nuovi musei spettacolari e gli eventi legati ai 50 dalla morte di Picasso. Numerose le proposte del 2023 come il Nuovo Rinascimento della Valle della Loira e il legame con la Toscana attraverso Leonardo da Vinci o i 10 itinerari da percorrere in bicicletta. Sncf sponsor ufficiale della Coppa del mondo di Rugby garantisce 28 collegamenti ferroviari Italia-Francia, supportati dall’aviazione con 1036 voli settimanali.\r

\r

Al terzo anno della campagna Explore France lanciata in 10 mercati europei, Canada, Stati Uniti e Asia, l’Italia resta un bacino di utenza di rilievo nel programma di promozione di Atout France. Proseguono gli appuntamenti di formazione con France Expert per i professionisti del settore che contano 770 partecipanti italiani. Premiati di recente a Torino due agenzie di viaggio che hanno lavorato molto sulla destinazione.","post_title":"Explore France 2023 accende i riflettori su tradizione e territorio","post_date":"2023-05-26T13:53:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1685109225000]}]}}