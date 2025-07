La Corea del Sud sbarca nella programmazione Creo: forte accento sulle esperienze E’ la Corea del Sud l’ultima new entry della programmazione Creo 2025/2026. La destinazione si inserisce in un percorso strategico di diversificazione dell’offerta e consolidamento del portafoglio asiatico, attraverso la costruzione di itinerari a partenze garantite, tour privati modulabili e soluzioni su misura del cliente. “La Corea del Sud rappresenta una delle novità più significative della nostra programmazione – spiega Manuele Magrini, pm & operations Creo (nella foto) -: è una destinazione dalle molteplici sfaccettature, capace di coniugare in modo unico modernità e tradizione. Da un lato c’è l’energia travolgente di Seul, con la scena K-pop, l’innovazione della K-Beauty e il dinamismo del fashion design contemporaneo; dall’altro, un patrimonio storico millenario che si ritrova nei templi di Gyeongju, nei villaggi confuciani di Andong e negli antichi palazzi reali. “Abbiamo lavorato a un ventaglio di proposte estremamente articolato, in grado di parlare a un pubblico eterogeneo. I nostri clienti potranno vivere esperienze autentiche: sorseggiare un tè tradizionale in una hanok nel quartiere storico di Bukchon, camminare lungo i sentieri del Monte Seorak fino al tempio di Shinheungsa, esplorare i coloratissimi murales del Gamcheon Culture Village a Busan, o lasciarsi incantare dai paesaggi vulcanici e dalle spiagge nere dell’isola di Jeju”. I nuovi itinerari, già prenotabili per tutto il 2025 e 2026, si distinguono per un approccio tailor made e per la capacità di intercettare target differenti: dal viaggiatore esperienziale a quello leisure, dagli appassionati di cultura orientale agli amanti della natura, fino ai segmenti honeymoon e upper-middle. L’accurata selezione di dmc locali qualificati, unita a una progettazione operativa attenta alla logistica e alla fruibilità del territorio, consente di proporre prodotti competitivi e ad alto valore percepito. Particolare attenzione è riservata all’inserimento di esperienze ad alto contenuto identitario: cerimonie del tè in dimore storiche, hiking in parchi nazionali, visite guidate nei principali siti Unesco, tour street-food e percorsi legati alle tradizioni spirituali coreane. Condividi

","post_title":"Polaretti sbarca nei villaggi Alpitour con attività nei miniclub e nei programmi di animazione","post_date":"2025-07-15T10:41:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1752576095000]}]}}