King Holidays cambia il volto del tour di gruppo con la formula Partinsieme King Holidays lancia una proposta dedicata a rivoluzionare un grande classico del passato: il tour di gruppo. Il progetto si chiama Partinsieme ed è un format che guarda direttamente alle agenzie di viaggio, interpretando in chiave contemporanea il concetto di gruppo: un nuovo modo di viaggiare pensato per chi desidera condividere l’esperienza del tour organizzato senza rinunciare a libertà, autenticità e spirito individuale. La formula prevede una quarantina di partenze tra giugno e ottobre, con gruppi ristretti e la presenza di un accompagnatore in italiano per garantire assistenza continua. Il prezzo è sempre fisso e garantito. Le destinazioni, 12 in totale, abbracciano Europa, Medio Oriente e Lungo Raggio: si spazia dalla Tunisia al Vietnam, dalla Norvegia allo Sri Lanka, dall’Irlanda alla Cambogia e dalla Thailandia all’Uzbekistan. A completare l’offerta, i classici King Holidays: Giordania, Malta, Marocco e Turchia. Partinsieme si rivolge a famiglie, gruppi di amici e single senza limiti di età. Chi parte da solo può condividere la camera con un altro partecipante, evitando il supplemento singola e costruendo nuove amicizie. L’obiettivo è creare un contesto di viaggio inclusivo, dove la passione comune per l’esplorazione diventa un punto di incontro. Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays, dichiara: “Abbiamo analizzato le ricerche degli utenti online in fatto di viaggi e scoperto che ‘viaggi per single’ è tra le keyword più cercate, spesso accompagnata da riferimenti generazionali come over 40, over 50, under 30. Il Travel Trend Report 2024 conferma il fenomeno: il 56% degli italiani viaggia già da solo e si prevede di arrivare al 60% nel 2026. “Si viaggia soli per necessità ma anche per scelta: per vivere l’esperienza in sé, fare nuove amicizie, mettersi alla prova. In questo contesto, avere la possibilità di aggregarsi ad un gruppo permette di superare l’eventuale disagio della solitudine e, soprattutto, ottimizza i tempi in un panorama sempre più veloce e con ferie limitate”. Le sistemazioni Gli itinerari selezionati ed unici, tutti esclusivi, abbinano alla visita degli highlights delle destinazioni, attività immersive ed estensioni alla scoperta degli angoli più caratteristici e meno conosciuti: trekking, uscite con i pescatori, cooking class e pranzi nelle abitazioni locali, degustazioni di prodotti tipici e momenti di scambio autentico con le comunità visitate. Tra gli esempi: una pedalata nel villaggio vietnamita di Tra Que, con massaggio ai piedi alle erbe aromatiche, o la visita al laboratorio del ceramista uzbeko Abdullo Narzullaev a Gijduvan. Anche le sistemazioni sono parte integrante dell’esperienza: dalle martian tent nel Wadi Rum all’hotel ispirato a Star Wars in Tunisia, da un edificio del XVIII secolo in Irlanda ai Rorbu norvegesi, le tipiche case dei pescatori su palafitte. “Partinsieme – conclude Minardi – porta nelle agenzie di viaggio un format che risponde alle aspettative del mercato, con il vantaggio della forza organizzativa e dell’affidabilità garantite da un tour operator internazionale, con 33 anni di storia. È uno strumento in più per fidelizzare i clienti e attrarne di nuovi: un prodotto destinato ad arricchirsi nei prossimi anni, che si racconta da solo e si valorizza al meglio con la consulenza dell’agente di viaggio. In un’epoca dominata dalla disintermediazione, noi rilanciamo il valore della relazione”. Condividi

