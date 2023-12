King Holidays: focus sul Marocco con un fam trip ad hoc che ha coinvolto 15 adv E’ il Marocco la meta del nuovo fam trip realizzato da King Holidays. Prosegue infatti di slancio l’impegno del to sulla formazione dopo gli educational organizzati in Egitto prima e alle Azzorre. Il fam trip dell’operatore capitolino, nato in collaborazione con Royal Air Maroc e l’ente nazionale per il Turismo del Marocco, si è svolto a fine novembre e ha visto la partecipazione di quindici agenti di viaggio provenienti da tutta Italia. Il programma prevedeva il classico tour delle Città Imperiali, uno dei cavalli di battaglia tra le proposte del to, arricchito da estensioni a Tangeri e alla città blu Chefchaouen: gli agenti hanno potuto testare in prima persona le esperienze che King Holidays proporrà nella zona nord del Paese, che sarà oggetto di un importante potenziamento nel prossimo catalogo monografico dedicato. Dopo essere atterrato a Casablanca, il gruppo si è spostato quindi prima nella capitale Rabat e successivamente a Fez, la più antica fra tutte le città imperiali del Marocco. Dopo una sosta nella sorprendente Ifrane, località sciistica a 1.650 metri di altitudine con le case dai tetti spioventi, ultima tappa a Marrakech, la Perla del Sud, alla scoperta di Djemaa El Fna, vivace piazza animata da giocolieri, incantatori di serpenti, cantastorie, suonatori, danzatori e acrobati. “Continuiamo a investire sul Marocco – dichiara Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays –, perché è una di quelle destinazioni che ci sta dando maggiori soddisfazioni in termini di numeri e prenotazioni. Per questa ragione per il futuro abbiamo già messo a punto progetti che seguiranno due logiche precise: da una parte una programmazione ricercata, creata per i viaggiatori più esigenti alla ricerca di esperienze più autentiche, sia su base privata sia in formula fly&drive, e dall’altra un incremento di partenze speciali per tutto il 2024, con un’attenzione particolare ai ponti e alle festività”. Condividi

