KiboTours destinazione Thailandia: due le partenze speciali ad agosto

Partenze speciali già fissate per sabato 6 e 13 agosto da Milano Malpensa. Sono le nuove proposte KiboTours per una vacanza luxury dal taglio rilassante con destinazione Thailandia. I pacchetti prevedono viaggi da 12 notti e 15 giorni, incluse tre notti al The Landmark Hotel di Bangkok.

In seguito ci si sposta per 12 notti al Melati Beach Hotel, lussuoso resort con spa situato sull’isola di Koh Samui, celebre per le sue spiagge e l’atmosfera incantata. I giorni trascorreranno così tra la vita di spiaggia, il relax al centro benessere e le prelibatezze da gustare nel ristorante con vista. Il prezzo finito parte da 2.495 euro a persona, con voli, trasferimenti e sistemazione in camera doppia.