Kibo: soggiorni in guesthouse per un’esperienza easy living alle Seychelles Soggiorni in guesthouse: strutture semplici realizzate secondo l’estetica dell’architettura locale, che offrono agli ospiti la mezza pensione. E’ questa la proposta Kibo per un’esperienza easy living all’insegna della natura alle Seychelles. Il programma prevede in particolare sette notti sull’isola di Praslin, al Casadani Apartment, e tre notti sull’sola di Mahè, alla Guesthouse Casadani. L’isola di Praslin, dove si trova la riserva naturale Vallée de Mai, uno dei due soli luoghi al mondo dove la rara palma del coco de mer cresce allo stato naturale, offre spiagge bianche e una vegetazione ricchissima dominata da suggestive palme. La struttura situata a Praslin si trova a soli 350 metri dalla spiaggia di Grand Anse ed è possibile partire da qui per una serie di escursioni. Mahè è l’isola più grande, dove si trova il capoluogo delle Seychelles e l’aeroporto internazionale; le sue spiagge sono caratterizzate da sabbia soffice e sono circondate dalla foresta tropicale. Il Casadani Mahe ha a disposizione una terrazza vista mare per la cena e la colazione, si trova a circa 700 metri dalla spiaggia di Anse Marie-Laure Beach e a soli 20 minuti dalla famosa Beau Vallon. Il prezzo parte da 2.490 euro a persona in camera doppia e mezza pensione, con volo, tasse e assicurazioni incluse. Condividi

