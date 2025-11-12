Kenya: i tour operator italiani raccontano il Magical Kenya Travel Expo 2025 L’Mkte, tenutosi la prima settimana di ottobre a Nairobi, ha consentito ai diversi operatori italiani presenti di aggiornare e innovare la propria proposta turistica rispetto alla destinazione. Oggi il Kenya sta ampliando la propria offerta turistica. L’Mkte l’ha raccontato ai suoi ospiti testimoniando una storia antica fatta di tradizioni, cultura e safari – tanto apprezzata dai viaggiatori – ma anche mettendo in evidenza l’evoluzione del segmento luxury, il wellness con i focus sullo yoga, l’attenzione alla gastronomia rinnovata nel trend afro-fusion dei tanti ristoranti di tendenza di Nairobi e le vivaci città; significativa anche l’apertura al turismo business e mice, dove i momenti lavorativi si completano incontrando la natura; bisogna anche ricordare che il Kenya è stato uno dei primi paesi africani a promuovere i cambiamenti sostenibili, utilizzando le energie rinnovabili e bandendo la plastica. Importante il contributo di alcuni operatori italiani presenti all’expo. «Graffiti Travel ha partecipato all’Mkte per conoscere in modo più approfondito il mercato turistico locale, incontrando potenziali partner e prodotti altrimenti non visibili. – ha affermato Vladimiro Farina, gm di Graffiti Travel – Operiamo in Kenya dai primi anni 2000, con itinerari su misura per gruppi e individuali, in particolare per viaggiatori amanti dei fotosafari. Il nostro mercato è cambiato dopo il Covid: oggi vengono richiesti soprattutto viaggi combinati safari/mare e la crescita della domanda impone una conoscenza più profonda dell’offerta locale, portando sul mercato prodotti diversificati, nuove locations e nuove tipologie di viaggio, come un self-drive guidato o pacchetti semplificati per le combo safari/mare. Ogni anno Graffiti Travel organizza dei viaggi itineranti in Kenya con guida e land-cruiser per 80/100 dei suoi clienti. L’introduzione di nuovi pacchetti di viaggio e l’abbassamento della soglia di budget medio raccontata dall’Mkte favorirà l’aumento dei viaggiatori» conclude Farina. «È stato importante vedere da vicino quello che vendiamo, non solo per quanto riguarda i safari, l’attrazione più importante del Kenya, ma anche per capire le estensioni mare, tanto amate dai clienti italiani. – sottolinea invece Susanna Ingenito, del reparto operativo Africa di Oltremare Tour Operator – L’Mkte mi ha dato la possibilità di incontrare decine di operatori locali e il Famtrip successivo mi ha permesso di scoprire il parco Tsavo, est di Nairobi. Abbiamo viaggiato in treno ed è stata un’esperienza davvero interessante. Ho poi alloggiato al Salt Lick Safari Lodge, dove le camere si trovano su dei piloni e si può ammirare il bush dall’alto, senza invadere gli spazi degli animali che si abbeveravano nelle pozze d’acqua sottostanti. Bellissima anche la baia di Kilifi, un’insenatura da scoprire in barca a vela, immersi nel silenzio e, magari, – conclude Ingenito – ammirando il tramonto». Interessante, infine, la chiave di lettura offerta da Carlo Dagaradi, tour leader del to Kailas: «Kailas è gestito da specialisti in scienze naturali: geologi, naturalisti ed etologi. Anche noi guide abbiamo una formazione scientifica: io stesso sono un etologo esperto di comportamento animale. Partecipare al Magical Kenya Travel Expo mi ha dato la possibilità di conoscere l’offerta naturalistica del Kenya incontrando specialisti e trovando un to locale con cui lavorare. Insieme metteremo a punto nuovi percorsi che indagano la struttura e organizzazione sociale delle diverse specie del paese. Kailas vorrebbe replicare anche in Kenya le esperienze di scoperta che già offre in Uganda e Tanzania. Ovvero i safari a piedi o il trekking all’interno delle comunità locali e in parchi che non siano toccati dall’overtourism».

(Chiara Ambrosioni)

(Chiara Ambrosioni) 