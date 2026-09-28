Kel 12 oltre i 42 milioni: l’AI accelera, consulenza e prodotto fanno la differenza Oltre 42 milioni di euro di fatturato, +5% sull’esercizio precedente, 905 partenze e più di 7mila viaggiatori su 100 destinazioni. I numeri sono stati presentati alla convention di Reggio Calabria, che ha riunito oltre 100 partecipanti, tra agenzie e partner. Accanto ad Accenture, con cui Kel 12 ha avviato un percorso dedicato all’innovazione tecnologica e alla personalizzazione della consulenza, erano presenti Redion, Ita Airways, Qatar Airways e Singapore Airlines. Kel 12 chiude il 2025/2026 in crescita, nonostante un anno complesso sul fronte internazionale, e guarda al nuovo esercizio con prenotazioni già in buon andamento. Più ancora del risultato complessivo, però, è il mix dei ricavi a raccontare dove si sta spostando il business: i Viaggi con Esperto valgono circa il 50% del fatturato, i Private Journeys il 14-15% e continuano a crescere, mentre Unique Collection, Dune e Active rappresentano le linee sulle quali l’operatore individua ulteriori margini di sviluppo. Per la distribuzione è una fotografia significativa: mentre la componente più ‘standard’ del viaggio diventa sempre più accessibile, confrontabile e – probabilmente molto presto – anche acquistabile attraverso sistemi di AI, la crescita si concentra dove servono maggiori competenze, capacità di interpretazione e un prodotto che non possa essere ricondotto alla semplice somma di volo, soggiorno e visite. È qui che la specializzazione torna a essere una leva commerciale, soprattutto quando riesce a tradursi in esperienze riconoscibili e difficilmente replicabili. «Con l’aumento del bisogno di autenticità, sicurezza e originalità – sottolinea Gianluca Rubino, ceo di Kel 12, durante la convention – siamo chiamati a individuare modalità di sviluppo del prodotto che lascino un segno distintivo nel mercato». Rubino: «Tecnologia sì, ma al servizio delle adv» Alla specializzazione del prodotto Kel 12 affianca una seconda leva: mettere a sistema il patrimonio di conoscenze costruito in quasi cinquant’anni e renderlo utilizzabile dalla rete distributiva. È in questa direzione che si inserisce l’investimento tecnologico del tour operator: a marzo 2027 arriveranno un nuovo ERP e un nuovo CRM, pensati per conoscere meglio i viaggiatori, organizzare le informazioni disponibili e farle dialogare con ciò che le agenzie già sanno dei propri clienti. Il modello parte dall’integrazione di due patrimoni diversi ma complementari: la conoscenza delle destinazioni e del prodotto del tour operator e quella delle persone, delle aspettative e delle motivazioni che appartiene alla rete. «Vogliamo preservare tutta la knowledge base di Kel 12 e metterla a disposizione delle agenzie – spiega Rubino rivolgendosi direttamente alla platea -. Non ci sarà nessuna AI capace di interpretare i bisogni e le emozioni del vostro cliente come fate voi». Accenture: più informazioni non significano meno intermediazione Il contesto di mercato lo ha tracciato Stefania Filippone, travel Italy & Greece lead di Accenture, partner di Kel 12. Il turismo continua a crescere nonostante il forte incremento dei costi degli ultimi anni e il valore si sposta sulla capacità di selezionare e verificare le informazioni, interpretare i bisogni del cliente, rassicurarlo, costruire una proposta coerente e assumersene la responsabilità, anche nella gestione degli imprevisti.

Su questo terreno si innesta la lettura commerciale di Daniela Di Berardino, cco di Kel 12. Se il CRM permette di organizzare dati e comportamenti, resta decisiva la conoscenza qualitativa che nasce dalla relazione con il cliente. «Il cliente non è il destinatario finale del prodotto, è una parte integrante del processo. Ascoltiamo le destinazioni attraverso i product manager e i nostri partner, e poi ci sono gli agenti»: è dall’incontro tra queste conoscenze che, secondo Di Berardino, si costruisce la capacità di «ascoltare, interpretare e collegare», facendo incontrare il viaggio giusto con la persona giusta. La stessa logica guida l’evoluzione dei touchpoint. Sonia Di Gregorio, cmo, ha annunciato l’arrivo nel 2027 del nuovo sito, pensato per accompagnare la navigazione sulla base degli interessi dell’utente, all’interno di un ecosistema che integra app, newsletter, DEM, social ed eventi e utilizza il CRM per leggere comportamenti e tendenze. «Il profilo medio resta quello di un viaggiatore di 62 anni, donna nel 60% dei casi e con un budget medio di 6.500 euro, anche se Active sta contribuendo ad abbassare l’età media». Il prodotto resta il banco di prova: dal Nilo a Unique Dati, ascolto e relazione diventano così la base sulla quale orientare la programmazione, perché la strategia di differenziazione sia evidente anche a scaffale. Sabina Migliori, cpo, ha ricordato come i Viaggi con Esperto restino il “marchio di fabbrica” dell’operatore: gruppi fino a 14 persone nei quali l’esperto agisce da vero mediatore culturale, sia quando conosce una destinazione da decenni, sia quando la interpreta attraverso competenze specifiche, dall’archeologia alla geologia. Ed è una linea che continua a generare business. Tra gli sviluppi annunciati figura infatti una terza imbarcazione tradizionale sul Nilo, su un prodotto che da solo ha già superato 6 milioni di euro di fatturato. È un dato che rende bene il peso economico di una proposta fortemente caratterizzata: non semplicemente Egitto, ma un preciso modo di viverlo e raccontarlo. La stessa logica si ritrova, con un posizionamento differente, in Unique Collection. Chiara Rizzi, product manager, ha insistito sul fatto che strutture ed esperienze non vengono aggiunte alla fine di un itinerario già costruito, ma diventano il criterio stesso con cui il viaggio viene progettato. «Non scegliamo il lodge più bello o più lussuoso in assoluto, ma quello più adatto a vivere la destinazione. E le esperienze non vengono inserite a caso: spesso sono proprio la ragione per cui abbiamo deciso di costruire l’itinerario in quel modo». Nel 2027 Unique crescerà con Botswana e Zambia, entrambi già aperti alle vendite. Accanto a Unique, Kel 12 Camp lavora su una direzione diversa ma complementare: allargare la platea delle spedizioni senza snaturarle. Più spazio nelle tende, maggiore privacy e bucket shower rendono il deserto accessibile anche a chi non ha una lunga esperienza di viaggi spartani, mantenendo però la mobilità del campo e senza trasformarlo in glamping. Ed è proprio in questa capacità di adattare il prodotto senza renderlo standard che Kel 12 individua uno dei principali margini di crescita per il 2027. Già dalle prossime settimane partirà un percorso di formazione continua con le agenzie, accompagnato dall’evoluzione dei sistemi tecnologici. «Siamo arrivati fin qui da soli – conclude Rubino -. Oggi la distribuzione non è il nostro primo canale, ma da questo momento abbiamo bisogno di voi: solo voi potete spiegare davvero l’emozione e il valore di un viaggio Kel 12». Condividi

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Più ancora del risultato complessivo, però, è il mix dei ricavi a raccontare dove si sta spostando il business: i Viaggi con Esperto valgono circa il 50% del fatturato, i Private Journeys il 14-15% e continuano a crescere, mentre Unique Collection, Dune e Active rappresentano le linee sulle quali l’operatore individua ulteriori margini di sviluppo. Per la distribuzione è una fotografia significativa: mentre la componente più 'standard' del viaggio diventa sempre più accessibile, confrontabile e - probabilmente molto presto - anche acquistabile attraverso sistemi di AI, la crescita si concentra dove servono maggiori competenze, capacità di interpretazione e un prodotto che non possa essere ricondotto alla semplice somma di volo, soggiorno e visite. 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I numeri sono stati presentati alla convention di Reggio Calabria, che ha riunito oltre 100 partecipanti, tra agenzie e partner. Accanto ad Accenture, con cui Kel 12 ha avviato un percorso dedicato all’innovazione tecnologica e alla personalizzazione della consulenza, erano presenti Redion, Ita Airways, Qatar Airways e Singapore Airlines.\r

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Kel 12 chiude il 2025/2026 in crescita, nonostante un anno complesso sul fronte internazionale, e guarda al nuovo esercizio con prenotazioni già in buon andamento. Più ancora del risultato complessivo, però, è il mix dei ricavi a raccontare dove si sta spostando il business: i Viaggi con Esperto valgono circa il 50% del fatturato, i Private Journeys il 14-15% e continuano a crescere, mentre Unique Collection, Dune e Active rappresentano le linee sulle quali l’operatore individua ulteriori margini di sviluppo.\r

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Per la distribuzione è una fotografia significativa: mentre la componente più 'standard' del viaggio diventa sempre più accessibile, confrontabile e - probabilmente molto presto - anche acquistabile attraverso sistemi di AI, la crescita si concentra dove servono maggiori competenze, capacità di interpretazione e un prodotto che non possa essere ricondotto alla semplice somma di volo, soggiorno e visite.\r

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È qui che la specializzazione torna a essere una leva commerciale, soprattutto quando riesce a tradursi in esperienze riconoscibili e difficilmente replicabili. «Con l’aumento del bisogno di autenticità, sicurezza e originalità – sottolinea Gianluca Rubino, ceo di Kel 12, durante la convention – siamo chiamati a individuare modalità di sviluppo del prodotto che lascino un segno distintivo nel mercato».\r

Rubino: «Tecnologia sì, ma al servizio delle adv»\r

Alla specializzazione del prodotto Kel 12 affianca una seconda leva: mettere a sistema il patrimonio di conoscenze costruito in quasi cinquant’anni e renderlo utilizzabile dalla rete distributiva. È in questa direzione che si inserisce l’investimento tecnologico del tour operator: a marzo 2027 arriveranno un nuovo ERP e un nuovo CRM, pensati per conoscere meglio i viaggiatori, organizzare le informazioni disponibili e farle dialogare con ciò che le agenzie già sanno dei propri clienti.\r

Il modello parte dall’integrazione di due patrimoni diversi ma complementari: la conoscenza delle destinazioni e del prodotto del tour operator e quella delle persone, delle aspettative e delle motivazioni che appartiene alla rete. «Vogliamo preservare tutta la knowledge base di Kel 12 e metterla a disposizione delle agenzie - spiega Rubino rivolgendosi direttamente alla platea -. Non ci sarà nessuna AI capace di interpretare i bisogni e le emozioni del vostro cliente come fate voi».\r

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Accenture: più informazioni non significano meno intermediazione\r

Il contesto di mercato lo ha tracciato Stefania Filippone, travel Italy & Greece lead di Accenture, partner di Kel 12. Il turismo continua a crescere nonostante il forte incremento dei costi degli ultimi anni e il valore si sposta sulla capacità di selezionare e verificare le informazioni, interpretare i bisogni del cliente, rassicurarlo, costruire una proposta coerente e assumersene la responsabilità, anche nella gestione degli imprevisti.\r

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Su questo terreno si innesta la lettura commerciale di Daniela Di Berardino, cco di Kel 12. Se il CRM permette di organizzare dati e comportamenti, resta decisiva la conoscenza qualitativa che nasce dalla relazione con il cliente. «Il cliente non è il destinatario finale del prodotto, è una parte integrante del processo. Ascoltiamo le destinazioni attraverso i product manager e i nostri partner, e poi ci sono gli agenti»: è dall’incontro tra queste conoscenze che, secondo Di Berardino, si costruisce la capacità di «ascoltare, interpretare e collegare», facendo incontrare il viaggio giusto con la persona giusta.\r

La stessa logica guida l’evoluzione dei touchpoint. Sonia Di Gregorio, cmo, ha annunciato l'arrivo nel 2027 del nuovo sito, pensato per accompagnare la navigazione sulla base degli interessi dell’utente, all’interno di un ecosistema che integra app, newsletter, DEM, social ed eventi e utilizza il CRM per leggere comportamenti e tendenze. «Il profilo medio resta quello di un viaggiatore di 62 anni, donna nel 60% dei casi e con un budget medio di 6.500 euro, anche se Active sta contribuendo ad abbassare l’età media».\r

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Il prodotto resta il banco di prova: dal Nilo a Unique\r

Dati, ascolto e relazione diventano così la base sulla quale orientare la programmazione, perché la strategia di differenziazione sia evidente anche a scaffale. Sabina Migliori, cpo, ha ricordato come i Viaggi con Esperto restino il “marchio di fabbrica” dell’operatore: gruppi fino a 14 persone nei quali l’esperto agisce da vero mediatore culturale, sia quando conosce una destinazione da decenni, sia quando la interpreta attraverso competenze specifiche, dall’archeologia alla geologia.\r

Ed è una linea che continua a generare business. Tra gli sviluppi annunciati figura infatti una terza imbarcazione tradizionale sul Nilo, su un prodotto che da solo ha già superato 6 milioni di euro di fatturato. È un dato che rende bene il peso economico di una proposta fortemente caratterizzata: non semplicemente Egitto, ma un preciso modo di viverlo e raccontarlo.\r

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La stessa logica si ritrova, con un posizionamento differente, in Unique Collection. Chiara Rizzi, product manager, ha insistito sul fatto che strutture ed esperienze non vengono aggiunte alla fine di un itinerario già costruito, ma diventano il criterio stesso con cui il viaggio viene progettato. «Non scegliamo il lodge più bello o più lussuoso in assoluto, ma quello più adatto a vivere la destinazione. E le esperienze non vengono inserite a caso: spesso sono proprio la ragione per cui abbiamo deciso di costruire l’itinerario in quel modo». Nel 2027 Unique crescerà con Botswana e Zambia, entrambi già aperti alle vendite.\r

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Accanto a Unique, Kel 12 Camp lavora su una direzione diversa ma complementare: allargare la platea delle spedizioni senza snaturarle. Più spazio nelle tende, maggiore privacy e bucket shower rendono il deserto accessibile anche a chi non ha una lunga esperienza di viaggi spartani, mantenendo però la mobilità del campo e senza trasformarlo in glamping.\r

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Ed è proprio in questa capacità di adattare il prodotto senza renderlo standard che Kel 12 individua uno dei principali margini di crescita per il 2027. Già dalle prossime settimane partirà un percorso di formazione continua con le agenzie, accompagnato dall’evoluzione dei sistemi tecnologici. «Siamo arrivati fin qui da soli - conclude Rubino -. Oggi la distribuzione non è il nostro primo canale, ma da questo momento abbiamo bisogno di voi: solo voi potete spiegare davvero l’emozione e il valore di un viaggio Kel 12».","post_title":"Kel 12 oltre i 42 milioni: l’AI accelera, consulenza e prodotto fanno la differenza","post_date":"2026-09-28T13:49:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790603360000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522851","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo la Florida-Caribbean Cruise Association il recente accordo tra Royal Caribbean Group e Sandals and Beaches Resorts rafforzerà la collaborazione tra crociere e turismo nei Caraibi. Il presidente della Fcca, Adam Ceserano, ha descritto la partnership come uno sviluppo che riflette legami sempre più stretti tra diversi segmenti dell'industria delle vacanze.\r

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Secondo il presidente della Fcca, il turismo ed il mondo delle crociere non solo non sono in competizione ma fanno parte dello stesso ecosistema vacanziero, e dalla collaborazione possono nascere maggiori opportunità per gli ospiti e maggiore valore per le destinazioni.\r

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La crociera in sé e le visite ripetute in destinazioni scoperte per la prima volta durante una crociera possono stimolare la curiosità ed il desiderio di tornare successivamente nelle diverse destinazioni.\r

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La relazione tra turismo crocieristico e alberghiero può coinvolgere diverse parti dello stesso ecosistema di viaggio e si traduce in maggiori opportunità economiche lungo tutta la filiera turistica.\r

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La partnership proposta dovrebbe sostenere la continua espansione di Sandals and Beaches Resorts, ampliando al contempo la gamma di esperienze di vacanza disponibili attraverso il portafoglio di Royal Caribbean Group. La joint venture sarà governata da un consiglio sotto la leadership condivisa del presidente e ceo di Royal Caribbean Group, Jason Liberty, e del presidente esecutivo di Sandals Resorts, Adam Stewart. Stewart manterrà un ruolo di leadership nella crescita strategica a lungo termine di Sandals and Beaches Resorts.","post_title":"Royal Caribbean Group e Sandals Resorts, dall’accordo nuove opportunità","post_date":"2026-09-28T12:46:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790599606000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522827","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"DreamPacker, il brand di Gattinoni Travel dedicato al target 21-45 anni, rafforza la collaborazione con GoFar Tribe, la community fondata dai content creator Gordon (Yuri Sterrore) e Farid Shirvani. Dopo le sette partenze complessive previste nel 2026, la partnership proseguirà nel 2027 con sette nuovi viaggi.\r

Quattro mete\r

Sono già quattro le destinazioni annunciate: Thailandia, con partenza il 27 febbraio, Giappone il 16 aprile, Grecia il 30 maggio e Sudafrica il 1° agosto. Nel 2026 sono invece già partiti i gruppi diretti in Islanda, Repubblica Dominicana e Stati Uniti, mentre entro fine anno sono previste altre quattro partenze verso Sharm El Sheikh, Giappone, New York e Lapponia.\r

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La collaborazione integra il prodotto di viaggio di gruppo di DreamPacker con la capacità di GoFar Tribe di aggregare una community attraverso i contenuti digitali. «La collaborazione con GoFar Tribe rafforza la dimensione della condivisione, trasformando una community digitale in un’esperienza reale», commenta Luca Prandini, direttore Rete Diretta e Prodotto Interno Gattinoni Travel.","post_title":"DreamPacker e GoFar Tribe rafforzano la collaborazione: sette viaggi nel 2027","post_date":"2026-09-28T12:45:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790599517000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522847","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Buone notizie dalla Lombardia. L'estate nella regione è stata caratterizzata dai turisti stranieri, che rappresentano il 64% dei visitatori. Emerge dall'analisi di Confcommercio Lombardia basata sulla raccolta dei dati di telefonia mobile di luglio e agosto 2026, che mettono in luce anche come 6 visitatori su 10 siano alto spendenti.\r

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L'incidenza di turisti con un'elevata capacità di spesa tocca il 70% sui laghi lombardi, dove i visitatori regionali (esclusi quelli della stessa provincia) rappresentano il 16%, gli italiani provenienti da fuori regione il 13% e gli stranieri il 57%, con in testa francesi, tedeschi - anche se in significativa riduzione - e olandesi, che si sono concentrati, oltre che sul lago di Como, sul lago Maggiore, a Limone del Garda e a Varenna.","post_title":"Lombardia, un'estate piena di turisti stranieri (64%)","post_date":"2026-09-28T12:00:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790596835000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522841","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2027 easyJet posizionerà un quarto Airbus A320neo a Londra-Southend, in aggiunta i tre aeromobili già presenti dalla riapertura della base, avvenuta il 31 marzo 2025.\r

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La presenza di un ulteriore velivolo dovrebbe consentire a easyJet di ampliare l'operativo voli da Southend, sebbene non siano ancora state specificate ulteriori rotte collegate a questo A320neo.\r

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L'espansione segna una nuova fase per un aeroporto la cui ripresa dipende in larga misura dalla compagnia aerea britannica. All'apertura della base, easyJet aveva annunciato 20 rotte e 122 voli settimanali per la stagione estiva 2025.\r

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La prima nuova rotta annunciata per l'estate 2027 collegherà Londra Southend a Rodi. I voli inizieranno il 27 aprile 2027 e saranno operativi il martedì e il sabato. Secondo Jude Winstanley, ceo dell'aeroporto di Londra Southend, l'apertura della rotta per Rodi risponde alla domanda espressa dai viaggiatori e dalle agenzie locali: \"Abbiamo ascoltato ciò che i nostri clienti e le agenzie di viaggio locali ci dicevano, e la Grecia era una delle lacune più evidenti nella nostra rete\", ha affermato nel comunicato stampa dell'aeroporto. Ha aggiunto che attende con impazienza di vedere \"quali altre nuove destinazioni porterà il quarto A320neo basato qui nell'estate del 2027\".","post_title":"EasyJet posiziona un quarto A320neo per il 2027 nella base di Londra Southend","post_date":"2026-09-28T11:55:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790596517000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522842","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Legalità, trasparenza e onestà, questi i punti cardine da cui ripartire per costruire la fiducia verso le agenzie di viaggi. Al Maragià Resort di Paestum , la Convention AdvUnite 2026, ha dato voce a tante realtà della categoria turistica, alla sua “base”, coesa più che mai, nella richiesta di garanzie e regole chiare per difendere clienti e addetti ai lavori.\r

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[caption id=\"attachment_405376\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Cesare Foà, presidente di Advunite[/caption]\r

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Grande partecipazione di associati e sponsor e tanti i temi affrontati nella tre giorni di convention presieduta da Cesare Foà, da anni in prima linea contro abusivismo e illegalità. L’esigenza di distinguersi da fantomatiche agenzie truffaldine, garantire ai clienti assistenza e saper gestire l’emergenza fa la differenza soprattutto per la carenza assoluta nei controlli che dovrebbero essere fatti dagli enti preposti, enti che anche durante l’America’s cup hanno dimostrato le loro carenze.\r

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Di qui l’importanza di distinguersi certificando le agenzie in regola con un “bollino” di qualità . A tale bollino aggiungeremo su un nostro sito le\r

agenzie iscritte alla nostra associazione con i requisiti a tutela dei clienti.\r

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Molto apprezzato dai partecipanti anche l’intervento con l’onorevole Francesco Borrelli, che ha ribadito il suo impegno in tal senso avvalorando e supportando la nostra associazione nelle sedi opportune per tutelare l’immagine delle agenzie di viaggi e non degli abusivi che oramai inquinano il mercato di persona e sui social.\r

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Abbiamo segnalato una presunta agenzia abusiva nel 2022 e una seconda nel 2025: entrambe non in regola, come avevamo segnalato, hanno interrotto i sogni di tante famiglie intascando i soldi e non dando i servizi prenotati.\r

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Altro tema importante è stato oggetto dell’intervento dell’avvocato Vincenzo Irritato sulla necessità della stipula della polizza per la tutela legale che dia la necessaria copertura delle spese legali per i contenziosi che vedono coinvolte le agenzie di viaggio sempre più spesso.\r

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","post_title":"AdvUnite: lotta senza quartiere all'abusivismo. Bollino di qualità per le adv","post_date":"2026-09-28T11:52:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790596326000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522822","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La nuova programmazione di DreamPacker guarda alla fine del 2026 e al 2027 con destinazioni diverse per ritmo, budget e stile di viaggio: dall’Artico alla costa africana, dalle grandi città alla scoperta dell’Asia. In comune, la formula del viaggio di gruppo, la presenza di un coordinatore e un programma costruito per alternare scoperta, esperienze locali e momenti da condividere.\r

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Tra le novità 2027 di DreamPacker arrivano anche destinazioni ancora meno battute come Senegal e Mongolia. Prosegue inoltre la collaborazione con GoFar Tribe, la community creata dai content creator Gordon e Farid, che per il 2027 prevede al momento sette viaggi realizzati insieme, tra cui Thailandia, Giappone, Grecia e Sudafrica.\r

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A New York ci sono giorni in cui basta uscire dall’hotel per avere l’impressione di essere finiti dentro una scena già vista al cinema.\r

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Il viaggio GoFar Tribe x DreamPacker parte proprio il 25 novembre, alla vigilia del Thanksgiving, per vivere cinque giorni dentro questa atmosfera. A fare da filo conduttore c’è Farid, che accompagna la Tribe tra momenti condivisi, indirizzi da scoprire e tappe dedicate allo shopping. Partenza il 25 novembre | 5 notti | Quota da 2.199 euro a persona\r

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Il primo impatto con la Lapponia è quasi acustico: il silenzio della neve. Il viaggio GoFar Tribe x DreamPacker comincia già lungo il percorso, con il treno notturno da Helsinki a Rovaniemi, porta d’ingresso al Circolo Polare Artico. Da qui le giornate si riempiono di esperienze: husky safari, motoslitta, pesca sul ghiaccio e visita al villaggio di Babbo Natale. Il format GoFar Tribe x DreamPacker nasce per condividere il viaggio con altri partecipanti e con Gordon e Farid: dalle attività sulla neve alle serate insieme, l’esperienza di gruppo diventa parte integrante dell’itinerario. Partenza il 3 dicembre | 5 notti | Quota da 2.499 euro a persona\r

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A Tromsø l’inverno si vive in una luce diversa. A gennaio la città è ancora immersa nella stagione della notte polare. È anche uno dei periodi dell’anno in cui orche e megattere seguono i grandi banchi di aringhe nelle acque della Norvegia settentrionale.\r

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È proprio dal mare che parte una delle esperienze centrali di questo viaggio DreamPacker: un whale safari di 7-8 ore. Tornati sulla terraferma, il viaggio può cambiare ritmo: il calore di una sauna tradizionale norvegese, il rumore delle slitte sulla neve durante un husky safari, una ciaspolata nel silenzio dell’Artico. E quando arriva la sera si torna a guardare verso l’alto, alla ricerca dell’aurora boreale. Partenza il 9 gennaio | 3 notti | Quota da 1.099 euro a persona\r

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Ci sono il rumore dell’Atlantico, le voci dei mercati di Dakar, i profumi della cucina locale e le strade di una capitale che vive continuamente di contrasti. Affacciata sull'oceano all'estremità occidentale del continente africano, Dakar mescola mercati, villaggi di pescatori, vita notturna, artigianato e una scena culturale fatta di musei e gallerie. Il viaggio DreamPacker parte da qui per raccontare più volti del Senegal. Partenza il 22 gennaio | 7 notti | Quota da 1.999 euro a persona\r

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Il Vietnam del Nord cambia volto quasi a ogni tappa. Prima il rumore dei motorini, i vicoli e lo street food di Hanoi; poche ore dopo, il verde delle risaie, i sentieri tra le montagne e il ritmo della vita rurale. È questo continuo cambio di scena a scandire l’itinerario DreamPacker. Partenza il 28 marzo | 8 notti | Quota da 2.399 euro a persona\r

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","post_title":"DreamPacker, dall'aurora boreale al Vietnam le nuove proposte per ogni budget","post_date":"2026-09-28T10:57:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790593027000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522775","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Astoi partecipa alla 63ª edizione di Ttg Travel Experience, in programma dal 14 al 16 ottobre 2026 alla Fiera di Rimini, con un format profondamente rinnovato della propria presenza in fiera: Astoi Hub, l’evoluzione del tradizionale Villaggio Astoi.\r

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[caption id=\"attachment_471241\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption]\r

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Il nuovo Hub supera la dimensione esclusivamente espositiva per affiancare all’incontro tra operatori contenuti, confronto, approfondimento e dialogo sui grandi cambiamenti che stanno interessando il turismo organizzato.\r

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L'Hub sarà quindi non soltanto il luogo nel quale incontrare i tour operator associati, ma uno spazio pensato per mettere in relazione imprese, distribuzione, istituzioni, esperti, mondo della tecnologia, media e altri settori, portando al centro temi che già oggi incidono sulle strategie e sull’operatività delle aziende turistiche.\r

Pier Ezhaya\r

«Abbiamo voluto essere presenti a Ttg Travel Experience andando oltre la logica tradizionale dello stand inteso solo come spazio espositivo. Con Asoti Hub vogliamo creare un contenitore, magari da utilizzare anche in futuro, nel quale parlare dei grandi temi che stanno interessando e trasformando il turismo - dichiara Pier Ezhaya, presidente di Astoi -.\r

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«Tecnologia, geopolitica, gestione delle crisi, evoluzione della domanda e dell’offerta sono questioni che riguardano il futuro delle nostre imprese. Vogliamo raccontare un’associazione che accompagni le aziende nell’affrontare i cambiamenti del settore, aprendosi anche al contributo di competenze ed esperienze esterne all’Associazione. L’ambizione è che Astoi Hub possa diventare nel tempo un contenitore capace di comunicare i valori, le competenze e il ruolo dell’industria del turismo organizzato».\r

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Situato nel Padiglione A5, Astoi Hub si svilupperà su una superficie complessiva di circa 1.500 mq e ospiterà i seguenti soci: Alidays Travel Experiences, Alpitour World, Boscolo, Costa Crociere, Dimensione Turismo, Futura Vacanze, Giver Viaggi e Crociere, Glamour, Go World, Go4sea, Going, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Inter- studioviaggi/Cocktail, Isola Azzurra, Kel 12, MasterGroup World, Naar, Ota Viaggi, Quality Group, Top Viaggi, Veratour e Viaggi del Mappamondo.\r

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[caption id=\"attachment_343834\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sede Enav[/caption]\r

Il 16 ottobre saranno invece i dipendenti Easyjet a scioperare, con una serrata di 24 ore, e nella stessa data si fermeranno i lavoratori della società Sicuritalia Ivri presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia.\r

Il 6 novembre i disagi interesseranno l’aeroporto di Bari, per la serrata di 4 ore indetta dai dipendenti Enav (dalle ore 13 alle ore 17), e sempre i lavoratori Enav incroceranno le braccia per uno sciopero nazionale di 4 ore il prossimo 21 novembre.","post_title":"Altri scioperi nel trasporto aereo. Segnare le date nell'agenda","post_date":"2026-09-25T11:37:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1790336273000]}]}}